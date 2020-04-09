Chart Auto Flow

Chart Auto Flow 是 MT5 EA 工具，可让交易者：

  • 自动回放图表（前向播放）

  • 反向回放图表（后向播放）

  • 快速浏览图表并识别图表形态

  • 慢速练习交易策略并测试方法

支持 外汇、股票、黄金、加密货币及所有交易品种，适用于 所有时间周期（M1–MN）。

适合希望高效回顾历史图表、发现图表形态、进行技术分析或策略测试的交易者——从初学者到高级用户。

可用版本 按钮指南
按钮 / 标签 功能 描述
Pause / Restart 暂停 / 继续 控制图表播放
Reset 重置速度及K线移动量 将 Speed 重置为 1s，Bar 重置为 1
Slow / Fast 调整播放速度 可调 50ms 到 10 分钟
Bar+ / Bar- 调整K线移动量 可调 1 到 480 根
Past / Future 切换播放方向 在前向和后向播放间切换
Speed / Bars (标签) 显示速度及移动量 显示当前设置
END 退出程序 -
主要特点

  • 灵活的播放速度：50ms–10分钟/根K线

  • 前进/后退播放：轻松切换方向

  • 快速回顾 & 形态识别

  • 慢速练习 & 策略验证

  • 支持所有交易品种及时间周期

  • 直观按钮操作

安装方法

登录 MT5，点击市场中的 购买 和 下载，EA 将自动安装。

位于 导航器 → Expert Advisors → Market。可通过 拖拽 或 双击 添加到图表。

推荐环境

  • OS: Windows 11

  • MT5 Build: 5320 / 5260

  • CPU: Intel Core i5（第11代或更高）

  • 内存: 8GB+

Mac 可能可用，但未官方测试。

风险声明

本工具不执行交易操作，无金融风险。

如果您喜欢此工具，您的评价将非常有帮助。


Chart Auto Flow 是 MT5 EA 工具，可让交易者： 自动回放图表（前向播放） 反向回放图表（后向播放） 快速浏览图表并识别图表形态 慢速练习交易策略并测试方法 支持 外汇、股票、黄金、加密货币及所有交易品种，适用于 所有时间周期（M1–MN）。 适合希望高效回顾历史图表、发现图表形态、进行技术分析或策略测试的交易者——从初学者到高级用户。 可用版本 ・Chart Auto Flow Mini（7天免费试用 / 每人限一次） ・Chart Auto Flow（付费版） https://www.mql5.com/zh/market/product/151071 ・Chart Auto Flow Focus Edition（带 Target Focus Jump） https://www.mql5.com/zh/market/product/154905 按钮指南 按钮 / 标签 功能 描述 Pause / Restart 暂停 / 继续 控制图表播放 Reset 重置速度及K线移动量 将 Speed 重置为 1s，Bar 重置为 1 Slow / Fast 调
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
实用工具
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
HYT utility
Sergey Batudayev
实用工具
HYT（Help Your Trading）是一款帮助您对亏损持仓进行加仓操作的工具，支持两种主要策略： 标准加仓（Martingale）； 对冲并顺势建仓。 该工具能够处理多个方向相反的订单，无论是买入还是卖出。 HYT 可自动计算下一笔订单的手数、挂单价格、加仓方向以及以设定的止盈水平平仓的逻辑。 此外，您还可以通过 Buy 和 Sell 按钮手动开仓，只需设置所需的止盈点位和初始手数。 使用方法非常简单：将工具拖入图表，设置止盈价格，点击 “Start Averaging” 按钮即可开始。 请确保初始订单手数不过大，并做好资金管理准备，因为在加仓过程中，工具会逐步增加持仓量。 HYT 同时具备自动交易功能。启用后，它将按照您设定的参数自动开平仓。 为什么选择 HYT 实用程序？ HYT 是一款专为应对亏损局面而设计的智能工具，它通过系统化策略帮助您更有效地管理订单。无论是通过加仓，还是通过对冲后顺势开单，HYT 都能自动计算下单方向、手数和价格，协助您理性出场。 该工具支持混合持仓（买单和卖单同时存在）、可通过 Buy/Sell 按钮快速开仓、可设置止盈目标，同时也支持完全自动的
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
实用工具
Grid Manual是一个交易面板，用于处理订单网格。 该实用程序是通用的，具有灵活的设置和直观的界面。 它不仅可以在亏损方向上设置订单网格，还可以在盈利方向上设置订单网格。 交易者不需要创建和维护订单网格，实用程序会这样做。 打开一个订单就足够了，Grid manual会自动为它创建一个订单网格，并伴随它直到非常关闭。 完整说明和演示版 此處 。 该实用程序的主要特性和功能： 伴隨以任何方式打開的訂單，包括從移動終端打開的訂單。 適用於兩種類型的網格：“限制”和“停止”。 使用兩種方法計算網格間距：固定和動態（基於 ATR 指標）。 允許您更改未結訂單網格的設置。 顯示圖表上每個網格的盈虧平衡水平。 顯示每個網格的利潤率。 允許您一鍵關閉網格中的盈利訂單。 讓您一鍵關閉每個訂單網格。 允許您對訂單網格應用追踪止損功能。 允許您在訂單網格上應用將訂單網格的止損轉移到盈虧平衡水平的功能。 相對於訂單網格的盈虧平衡水平自動重新排列止盈（僅在限價網格模式下，距離取決於所選的計算類型：“保守”或“激進”）。 最多可管理 20 個訂單網格，每個網格最多可包含 100 個訂單。 計算初始手數時，
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
实用工具
这个产品在新闻时间过滤所有的专家顾问和手动图表，因此您不必担心突然的价格波动会破坏您的手动交易设置或其他专家顾问输入的交易。此产品还带有完整的订单管理系统，可在任何新闻发布前处理您的持仓和挂单。一旦您购买了   The News Filter ，您将不再需要依赖以后的专家顾问内置的新闻过滤器，因为这个产品可以从此过滤它们所有。 新闻选择 新闻来源于Forex Factory的经济日历。 选择可以基于任何一种货币，如USD，EUR，GBP，JPY，AUD，CAD，CHF，NZD和CNY等。 选择也可以基于关键识别，例如Non-Farm (NFP)，FOMC，CPI等。 能够选择新闻影响级别的筛选，从低、中、到高影响。 自动模式只选择与图表相关的新闻。 新闻来源每小时自动刷新，以确保最新的新闻数据。 为每个新闻影响级别提供单独的输入，以确定您要过滤掉的新闻发布前后的分钟数。 订单管理选项 在新闻发布前关闭未平仓头寸的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前删除挂单的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移除止损和止盈水平的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移动止损和
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) — 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 秒级图表的优势 支持 1至900秒 的时间框架图表。 基于内置的实时报价数据库， 即时加载 历史数据。 数据实时更新， 无延迟或滞后 。 可同时创建 多个秒级图表 。 秒级图表的理想应用场景 剥头皮交易 和高频交易。 精确的入场和出场时机。 在短时间框架下测试交易策略。 时间框架设置 默认设置包含以下时间框架： S1、S2、S3、S4、S5、S6、S10、S12、S15、S20、S30 。 您可轻松自定义时间框架组合，只需按升序列出 1至900秒 的数值且避免重复即可。 其他免费工具 快速交易管理器 ( Quick Trade Ma
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
实用工具
DashPlus 是一款先进的交易管理工具，旨在提升您在 MetaTrader 5 平台上的交易效率和效果。它提供一整套功能，包括风险计算、订单管理、先进的网格系统、基于图表的工具和绩效分析。 主要功能 1. 恢复网格 实施一个平均和灵活的网格系统，以在不利的市场条件下管理交易。 允许设置战略性进出点，以优化交易恢复。 2. 叠加网格 通过在强劲的市场波动中增加仓位，最大化有利交易的潜在回报。 帮助您通过扩展获利交易来利用趋势市场。 3. 盈亏线 在图表上直接提供潜在利润和损失场景的可视化表示。 调整设置并拖动盈亏线，以在执行之前评估各种交易结果。 4. 篮子模式 简化同一交易品种的多仓位管理，将它们合并为一个聚合仓位。 基于平均价格，便于监控和应用止损、止盈以及其他订单修改。 5. 图表上的新闻 将预定的经济新闻事件整合到您的交易图表中。 帮助您随时掌握可能影响市场波动的即将发生的事件，从而更好地规划交易。 6. 警报 设置基于时间或价格的警报，通知会显示在 MT5 中，或通过 MT5 应用发送到您的移动设备。 对监控关键价格水平或重要的交易时段非常有用。 7. 绩效统计 提供详细的
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
实用工具
Telegram 到 MT5： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 到 MT5 简化您的交易，这款现代化工具可直接从 Telegram 频道和聊天室复制交易信号到您的 MetaTrader 5 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案可确保精准的信号执行、丰富的自定义选项，节省时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 通过用户友好的 EXE 桥轻松管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含异常词（例如“报告”、“结果”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 自动计算指定点而不是价格的信号的切入点。 订单定制和灵活性 使用多种模式配置订单大小：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 设置滑点限制、挂单到期时间和重试参数，以实现无缝执行。 综合符号管理 排除特定符号或映射到特定经纪人的符号。 自定义信号和经纪商符号之间
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
实用工具
MT5 的 Expert Advisor 风险管理器是一个非常重要的程序，我认为对每个交易者来说都是必要的程序。 使用此 EA 交易，您将能够控制您交易账户中的风险。风险和利润控制可以以货币形式和百分比形式进行。 要让智能交易系统工作，只需将其附加到货币对图表并以存款货币或当前余额的百分比设置可接受的风险值。 PROMO BUY 1 GET 2 FREE -   https://www.mql5.com/en/blogs/post/754725 顾问功能 该风险经理将帮助您控制风险： - 交易 - 每天 - 一个星期 - 一个月 你也可以控制 1) 交易时允许的最大手数 2) 每天最大订单数 3) 每天最大利润 4) 设置 Equity 的获利了结 不仅如此，如果您在设置中指定自动设置，顾问还可以为您设置默认的止损和止盈。 顾问会在每个事件中附上警报，并向您解释删除订单的原因。比如你开了，你开了第6个订单，按照你的规则你每天只允许开5个订单，顾问会立即删除6个并说明原因。 例如，您开仓的手数比您最初向自己指示的手数大，顾问将删除订单并解释原因。例如，您每天赚取 5
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
实用工具
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
实用工具
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
实用工具
Easy Trade – 智能、简洁且强大的交易管理工具 Easy Trade 是为 MetaTrader 用户打造的一体化交易管理解决方案，帮助您轻松掌控风险，实现流畅交易执行。 它是根据交易者的反馈从零开始开发的，简化了多品种交易的执行、监控和管理流程，无需繁琐的操作。 无论您是手动短线交易者，还是管理多个交易设置的小型投资组合，Easy Trade 都能让您专注于明智决策和稳定盈利。 ⸻ 为什么选择 Easy Trade？ 精准风险管理：可选择固定手数或按百分比定义每笔交易的风险。实时显示风险与潜在收益。 篮子式跟踪止盈：追踪多笔交易的总利润，目标达成时自动锁定部分收益，适用于组合交易。 交易截图记录：每笔交易都可截图保存，方便日记记录、回顾与绩效分析。 定时自动平仓：可设定具体日期和时间自动关闭持仓，适合日终或周末前平仓。 界面可自定义：可调整按钮排序与大小、线条样式与颜色、缩放比例等，满足个人使用习惯。 ⸻ 主要功能（版本 1.0） 魔术号与策略标签： 使用注释标记轻松区分不同策略的交易，便于统计与复盘。 手数设置： 支持固定手数或基于止损与账户资金百分比的动态手
Uber Trade Manager
Meelis Hynninen
4.88 (16)
实用工具
UTM Manager 是一款直观且易于使用的工具，可提供快速高效的交易执行。其中一项突出的功能是“忽略价差”模式，该模式使您能够以蜡烛的价格进行交易，完全忽略价差（例如，允许在 LTF 上交易更高价差的货币对，避免因价差而退出交易）。 UTM Manager 的另一个关键方面是其独特的本地交易复印机，允许在每个经纪商中灵活地运行不同的交易策略和设置，例如不同的 TP、BE 和风险规则。 交易执行： 快速高效的交易执行：通过点击图表上的入场价格和止损价格或使用一键固定止损尺寸功能轻松进入交易。 自动手数计算：根据预定义的风险设置计算手数，当通过拖动修改仓位时会重新计算手数。 能够同时处理一个或多个职位。 止盈和盈亏平衡： 灵活的止盈设置：通过特定的风险回报 (RR) 比率设置灵活的部分止盈水平。 可配置的自动盈亏平衡功能：当达到一定的利润水平时，将止损移至盈亏平衡点。 用户友好的界面： 用户友好的图形界面 (GUI)，可轻松保存和加载设置。 内置帮助工具提示来解释其他功能。 职位定制： 仓位定制和调整：经理将所有仓位绘制在图表上，通过拖动线条即可轻松定制和调整。 图表上的按钮： 图表
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
