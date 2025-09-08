UScalper30
- Uzman Danışmanlar
- Simile Mhlanga
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
UScalper30 – ATR-RSI Otomatik Ticaret Uzman Danışmanı
Özet
UScalper30 EA, destek ve direnç seviyeleri yakınındaki potansiyel işlem fırsatlarını belirlemek için ATR ve RSI göstergelerini kullanır ve yapılandırılmış girişler ile otomatik risk yönetimi araçları sunar.
Temel Özellikler
-
Çift Onaylı Girişler
-
RSI aşırı alımda ve fiyat direnç seviyesine yakınsa satış.
-
RSI aşırı satımda ve fiyat destek seviyesine yakınsa alış.
-
ATR ile momentum doğrulaması.
-
-
Ayarlanabilir Stop Loss, Take Profit ve Trailing Stop
-
SL ve TP ATR çarpanlarıyla hesaplanır.
-
Trailing stop piyasa volatilitesine göre ayarlanır.
-
-
Break-Even Ayarı
-
Fiyat lehinize hareket ettiğinde SL, break-even + buffer seviyesine taşınabilir.
-
-
İşlem Filtreleri
-
MA filtresi trend karşıtı işlemleri azaltır.
-
Spread filtresi ince veya pahalı piyasalardan kaçınır.
-
Gün filtresi ile işlem günlerini kontrol edin.
-
Seans filtresi belirli piyasa seanslarına odaklanır.
-
-
Otomatik Kar Kapatma
-
Belirli pip seviyesine ulaşıldığında işlemler otomatik kapanabilir.
-
-
Destek & Direnç Tespiti
-
Son mumların yüksek/düşük değerlerini kontrol ederek ek doğrulama sağlar.
-
Girdi ve Özelleştirme
-
Lot büyüklüğü – sabit pozisyon.
-
ATR periyot ve çarpanlar – SL, TP ve trailing stop için.
-
RSI periyot ve seviyeler – aşırı alım/aşırı satım eşikleri.
-
MA filtresi – periyot, yöntem, fiyat türü.
-
Break-even ayarları – tetikleme ve buffer.
-
İşlem günleri ve saatleri – etkinleştirme/devre dışı bırakma.
-
Spread filtresi – maksimum izin verilen spread.
Öneriler
-
Zaman dilimi: M5 önerilir.
-
Semboller: US30 ve diğer likit varlıklar.
-
Örnek broker: ICMarkets (veya MT5 destekleyen diğer brokerlar).
-
Sürekli işlem için VPS önerilir.
-
Canlı kullanım öncesi demo hesapta test edilmelidir.