Bit Bot

BitBot – BTCUSD için H1 Grafik Üzerinde Gelişmiş Alım Satım Robotu
BitBot, Bitcoin (BTCUSD) için H1 zaman diliminde özel olarak tasarlanmış akıllı ve uyarlanabilir bir alım satım robotudur. Tamamen teknik analiz temellidir ve özellikle kripto piyasalarının volatilitesine karşı işlem hacmine dayalı stratejilerle yüksek hassasiyetli kararlar almayı hedefler.
BitBot’un temel mantığı, Bitcoin ve önde gelen altcoinlerin gerçek zamanlı işlem hacimlerinin analizine dayanır. Farklı zaman dilimlerinde hacim değişikliklerini sürekli izleyerek ve korelasyonlarını analiz ederek, genel kripto piyasasındaki momentumun yönünü ve gücünü belirler.
BitBot, broker’dan alınan canlı verileri dinamik şekilde işleyerek piyasa hissiyatındaki değişiklikleri ve korelasyon bozulmalarını algılar ve buna göre bilinçli işlem kararları verir. İster trend girişleri ister hacim temelli dönüşler olsun, BitBot teknik temelli ve veriye duyarlı bir Bitcoin ticaret yaklaşımı sunar.

LINKS: 

Bot setting tutorial: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762932

Key usage notes:

    • Attach EA to BTCUSD | H1 chart
    • Robot is broker independent
    • Use low spread and low commission accounts
    • Minimum deposit is $100
    • Compatible with all leverages, from 1:30 to 1:2000
    • Support both Hedging and Netting accounts

        Following your purchase, reach out through private message to receive setup details and tutorials. [Link]



        Önerilen ürünler
        Hamster Scalping mt5
        Ramil Minniakhmetov
        4.7 (233)
        Uzman Danışmanlar
        Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
        Blue CARA MT5
        Duc Anh Le
        Uzman Danışmanlar
        | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
        SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
        Adam Gerasimov
        Uzman Danışmanlar
        SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
        Fuzzy Logic Trend EA
        Percival David
        Uzman Danışmanlar
        Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
        LL Grid EA MT5
        Leopoldo Licari
        Uzman Danışmanlar
        ********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
        Magic EA MT5
        Kyra Nickaline Watson-gordon
        Uzman Danışmanlar
        Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
        GoldenEagle
        Chantal Thys
        Uzman Danışmanlar
        GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
        ComplexEuro Edge Pro
        Luke Anthony Coles
        Uzman Danışmanlar
        REAL BACKTEST / LONG TERM PROFITIBILITY Introducing ComplexEuro Edge PRO , an advanced Expert Advisor, meticulously designed 'EURUSD' trading system that specializes in executing high-precision trades by implementing a unique set of strict conditions and technical criteria.  ComplexEuro is unlike other EAs that rely on generic algorithms , martingale/grid or other 'AI' gimmicks that do not work long term. Minimum Deposit : $100 TimeFrame : M1 Pair : EURUSD VPS is recommended Auto Close at weeke
        Gyroscopes mt5
        Nadiya Mirosh
        5 (2)
        Uzman Danışmanlar
        Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
        Trade bot Smartic
        Dmytro Merenko
        Uzman Danışmanlar
        ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
        ExtremeX
        Noelle Chua Mei Ping
        Uzman Danışmanlar
        This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
        US500 Scalper
        Sergey Batudayev
        Uzman Danışmanlar
        S&P 500 Scalper Advisor, S&P 500 Endeksinde başarılı bir şekilde işlem yapmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmış yenilikçi bir araçtır. Endeks, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük 500 şirketi içeren Amerikan borsasının en yaygın kullanılan ve prestijli göstergelerinden biridir. Özellikler: Otomatik işlem çözümleri:       Danışman, stratejiyi değişen piyasa koşullarına otomatik olarak uyarlamak için gelişmiş algoritmalara ve teknik analize dayanmaktadır. Çok yönlü yaklaşım:       Danışm
        Outro
        Manuel Gonzales
        5 (2)
        Uzman Danışmanlar
        " Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
        FREE
        Bolic Eagle EA
        Almaquio Ferreira De Souza Junior
        Uzman Danışmanlar
        Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
        Santa Scalping MT5
        Morten Kruse
        3.33 (3)
        Uzman Danışmanlar
        Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
        Nova MFI Scalper
        Anita Monus
        Uzman Danışmanlar
        LIMITED OCTOBER DISCOUNT EVENT All Nova EAs now   $80   (was   $150 ) — save nearly   50% Or   rent for $30 / month Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Volume‑confirm
        RSI Auto Trader
        Harun Benge
        Uzman Danışmanlar
        RSI Temelli Otomatik Alış Stratejisi Expert Advisor (EA), RSI göstergesi aşırı satış bölgesine geldiğinde otomatik olarak alış pozisyonu açmak üzere tasarlanmıştır. Açık pozisyonlar arasında minimum mesafe sağlayarak yeni işlemleri akıllıca aralıklarla açar ve aşırı pozisyon riskini önler. Ayarlanabilir kar al (take profit) seviyeleri ve lot büyüklükleri sayesinde, bu EA M5 zaman diliminde XAUUSD (Altın) paritesine özel olarak uyarlanmıştır. Bu Expert Advisor, RSI tabanlı alış stratejilerini oto
        LT Gap EA
        Sie Samuel Roland Youl
        Uzman Danışmanlar
        Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
        YM Bollinger bands EA
        Yassine Mouhssine
        Uzman Danışmanlar
        YM Bollinger bands Pro EA Description: Our trading robot is designed for traders who want a smart automated tool that combines the simplicity of classic strategies with the power of advanced money management. Basic Version (Free/Standard): • Uses Bollinger Bands to detect overbought and oversold levels. • Works with pending order scaling (Martingale strategy) to recover drawdowns and balance risk. • Easy to use and effective on most currency pairs. Pro Version (Paid): • Enhanced accurac
        FREE
        Fundamental Robot MT5
        Kyra Nickaline Watson-gordon
        Uzman Danışmanlar
        Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
        Rebatron MT5
        Agus Santoso
        Uzman Danışmanlar
        MQL5 Blogları: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099 MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/135899 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/135900 Rebatron – Düşük Dalgalı Çoklu Parite Stratejisi için Üçgen Hedging EA Rebatron, üç ana döviz çiftinde (örnek) üçgen bir hedging yöntemi kullanan tamamen otomatik bir Uzman Danışmandır: EURUSD – GBPUSD – EURGBP Rebatron, bu pariteler arasında senkronize pozisyonlar açarak kendi kendini dengeleyen bir üçgen oluşturarak gen
        RSI Master PRO EA
        Luis Corso
        Uzman Danışmanlar
        RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
        MadoCryptoXPro
        Mohamad Taha
        Uzman Danışmanlar
        New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
        RitzEAnehaGoodWill
        Syamsurizal Dimjati
        Uzman Danışmanlar
        READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) ️ Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability r
        PZ Goldfinch Scalper EA MT5
        PZ TRADING SLU
        3.48 (46)
        Uzman Danışmanlar
        This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
        FREE
        Forex Factory News EA mt5
        Aleksei Moshkin
        4 (1)
        Uzman Danışmanlar
        This Expert Advisor trades news on any timeframe. The news are downloaded from the Forex Factory website. Make sure to add the URL to the terminal settings. The EA is launched on a single chart and defines all necessary pairs for trading on its own. The robot works with pending orders setting two Buy stop and Sell stop orders before a news release. It determines the time zones of the calendar and terminal automatically. Make sure to add the time.is URL to the terminal settings. The EA can be tes
        Pullback ATR
        Sergio Tiscar Ortega
        2 (1)
        Uzman Danışmanlar
        Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
        FREE
        Fractal Trend Master
        Marcus Vinicius
        Uzman Danışmanlar
        The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
        Bear vs Bull EA MT5
        Nguyen Nghiem Duy
        Uzman Danışmanlar
        Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
        CJ News Trading MT5
        Nguyen Duc Tam
        Uzman Danışmanlar
        Trading has never been easier! Let's check this out! MT4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/72153 Strategy There are some news within a day that can make the price jumps up or down very quickly and that is a good opportunity for traders to get some profits. Looking to scalp a news release? Here's how you can do it: Open two stop orders (a buy stop and a sell stop) 3 to 5 minutes before the news release. Place them about 15 to 20 pips away from the current market price. When the ne
        Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
        Quantum Queen MT5
        Bogdan Ion Puscasu
        4.96 (310)
        Uzman Danışmanlar
        Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
        Mad Turtle
        Gennady Sergienko
        4.86 (28)
        Uzman Danışmanlar
        Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 500   USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaş
        The ORB Master
        Profalgo Limited
        5 (8)
        Uzman Danışmanlar
        PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
        Argos Fury
        Aleksandar Prutkin
        4.25 (20)
        Uzman Danışmanlar
        Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
        Remstone
        Remstone
        5 (4)
        Uzman Danışmanlar
        Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Startrader   Tickmill   LMAX Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Ama ka
        Axonshift EA MT5
        Maxim Kurochkin
        4.79 (19)
        Uzman Danışmanlar
        AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
        Quantum Emperor MT5
        Bogdan Ion Puscasu
        4.87 (482)
        Uzman Danışmanlar
        Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buray
        Quantum Baron
        Bogdan Ion Puscasu
        5 (34)
        Uzman Danışmanlar
        Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
        Golden Synapse
        Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
        4.52 (23)
        Uzman Danışmanlar
        Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
        The Gold Reaper MT5
        Profalgo Limited
        4.44 (84)
        Uzman Danışmanlar
        PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
        Quantum Bitcoin EA
        Bogdan Ion Puscasu
        4.9 (121)
        Uzman Danışmanlar
        Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
        Big Forex Players MT5
        MQL TOOLS SL
        4.75 (121)
        Uzman Danışmanlar
        We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
        AI Gold Sniper MT5
        Ho Tuan Thang
        5 (7)
        Uzman Danışmanlar
        MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
        VolumeHedger
        Huseyin Furkan Ozturk
        5 (20)
        Uzman Danışmanlar
        VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
        ARIA Connector EA
        Martin Alejandro Bamonte
        4.93 (15)
        Uzman Danışmanlar
        Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
        Quantum StarMan
        Bogdan Ion Puscasu
        4.91 (103)
        Uzman Danışmanlar
        Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
        NTRon 2OOO
        Konstantin Freize
        5 (5)
        Uzman Danışmanlar
        XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
        Aura Ultimate EA
        Stanislav Tomilov
        Uzman Danışmanlar
        Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
        EA New Player
        Vitali Vasilenka
        5 (18)
        Uzman Danışmanlar
        EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 390$, Sonraki 20 kopya 550$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
        Syna
        William Brandon Autry
        5 (4)
        Uzman Danışmanlar
        Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
        ENEA mt5
        Vitalii Tkachenko
        5 (3)
        Uzman Danışmanlar
        Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
        SGear
        Olesia Kusmenko
        5 (4)
        Uzman Danışmanlar
        Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin.
        Ultimate Breakout System
        Profalgo Limited
        5 (23)
        Uzman Danışmanlar
        ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
        XG Gold Robot MT5
        MQL TOOLS SL
        4.23 (90)
        Uzman Danışmanlar
        The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
        SmartChoise
        Gabriel Costin Floricel
        4.33 (63)
        Uzman Danışmanlar
        SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
        AEgis FX
        Peter Robert Grange
        Uzman Danışmanlar
        AEGIS FX — Akıllı Ticaretin Kalkanı AEGIS FX, Dynamics serisine dayalı olarak geliştirilen algoritmik sistemlerin evriminde yeni bir aşamayı temsil eder. Neuro Dynamics , ZeroPoint Dynamics ve DeepLayer Dynamics ’in güçlü yönlerini birleştiren AEGIS FX, modern ticaretin gereksinimlerine uygun, benzersiz bir sermaye koruma çerçevesi sunar. Canlı Sinyal & Performans Dynamics serisindeki diğer danışmanlar gibi, AEGIS FX de güncel piyasa koşullarında sistemin nasıl çalıştığını göstermek amacıyla ger
        Scalp Unscalp
        Connor Michael Woodson
        3.31 (13)
        Uzman Danışmanlar
        Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
        Golden Mirage mt5
        Michela Russo
        5 (1)
        Uzman Danışmanlar
        Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
        Aura Black Edition MT5
        Stanislav Tomilov
        4.39 (46)
        Uzman Danışmanlar
        Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
        Nexus EA Forex MT5
        Enrique Enguix
        4.47 (19)
        Uzman Danışmanlar
        NEXUS: piyasa ile birlikte gelişen bir Uzman Danışman (EA) Yeni: Artık XAUUSD için yeni bir set de mevcut. Önemli: NEXUS’u kiralayıp beklediğiniz kârlılığı elde edemezseniz, bana mesaj gönderin; kira sürenizi hiçbir soru sormadan iki katına çıkarırız . Amacım, gerçek koşullarda sakin şekilde test edip değerlendirmenizi sağlamaktır. > Tüm içerikler (setler, kılavuz, destek, SSS ve güncellemeler) NEXUS HUB içinde toplanmıştır: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764411 Birçok EA, piyasa değişene k
        Yazarın diğer ürünleri
        Pound Swing
        Arash Panahi
        Uzman Danışmanlar
        GBPUSD Trading Robot for H1 Chart Pound Swing , GBPUSD paritesi için özel olarak tasarlanmış, H1 zaman diliminde işlem yapan, yüksek hassasiyetli bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Odak noktası, forex piyasasının en volatil ve en aktif seansı olan Londra seansıdır. Hızlı hareket eden piyasa koşullarında başarılı olmak için geliştirilen Pound Swing, Londra saatlerine özgü özel harmonik mum formasyonlarını tanıma yeteneğine sahiptir. Bu formasyonlar, bu zaman aralığında tekrar eden yüksek ola
        ETH Bot
        Arash Panahi
        Uzman Danışmanlar
        ETH Bot – H1 Grafik için ETHUSD İşlem Robotu ETH Bot, H1 zaman diliminde Ethereum (ETHUSD) için özel olarak tasarlanmış akıllı ve uyarlanabilir bir ticaret robotudur. Tamamen sofistike teknik analiz ilkeleri üzerine inşa edilen ETH Bot, hacim merkezli metodolojiler aracılığıyla hassas icra önceliği verir — bu, Ethereum'un dinamik ticaret ortamında gezinmek için temel bir unsurdur. ETH Bot'un algoritmik çerçevesinin temeli, hem Ethereum hem de anahtar altcoin piyasaları için gerçek zamanlı hacim
        BNB Bot
        Arash Panahi
        Uzman Danışmanlar
        BNB Bot – BNBUSD Ticaret Sistemi BNB Bot, Binance Coin (BNBUSD) için H1 zaman diliminde özel olarak geliştirilmiş akıllı ve uyarlanabilir bir ticaret robotudur. Tamamen gelişmiş teknik analiz üzerine kurulmuş olan BNB Bot, BNB’nin dinamik piyasa yapısında gezinmek için hacim odaklı stratejilerle hassasiyet ve verimliliğe odaklanır. BNB Bot’un algoritmasının merkezinde, BNB ve ilgili altcoin piyasalarının gerçek zamanlı hacim analizi yer alır. Farklı zaman dilimlerindeki hacim değişimlerini süre
        Filtrele:
        İnceleme yok
        İncelemeye yanıt