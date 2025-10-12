Bit Bot
- Arash Panahi
- Sürüm: 1.11
- Güncellendi: 12 Ekim 2025
- Etkinleştirmeler: 11
BitBot – BTCUSD için H1 Grafik Üzerinde Gelişmiş Alım Satım Robotu
BitBot, Bitcoin (BTCUSD) için H1 zaman diliminde özel olarak tasarlanmış akıllı ve uyarlanabilir bir alım satım robotudur. Tamamen teknik analiz temellidir ve özellikle kripto piyasalarının volatilitesine karşı işlem hacmine dayalı stratejilerle yüksek hassasiyetli kararlar almayı hedefler.
BitBot’un temel mantığı, Bitcoin ve önde gelen altcoinlerin gerçek zamanlı işlem hacimlerinin analizine dayanır. Farklı zaman dilimlerinde hacim değişikliklerini sürekli izleyerek ve korelasyonlarını analiz ederek, genel kripto piyasasındaki momentumun yönünü ve gücünü belirler.
BitBot, broker’dan alınan canlı verileri dinamik şekilde işleyerek piyasa hissiyatındaki değişiklikleri ve korelasyon bozulmalarını algılar ve buna göre bilinçli işlem kararları verir. İster trend girişleri ister hacim temelli dönüşler olsun, BitBot teknik temelli ve veriye duyarlı bir Bitcoin ticaret yaklaşımı sunar.
Key usage notes:
- Attach EA to BTCUSD | H1 chart
- Robot is broker independent
- Use low spread and low commission accounts
- Minimum deposit is $100
- Compatible with all leverages, from 1:30 to 1:2000
- Support both Hedging and Netting accounts
Following your purchase, reach out through private message to receive setup details and tutorials. [Link]