📊 Market Trend Indicator Analog



Telif Hakkı 2025, Jose María Molina Sánchez



📧 molinatrader67@gmail.com | Sürüm 1.00

🔍 Giriş

Market Trend Indicator Analog, piyasanın trend gücünü ve yönünü gerçek zamanlı olarak ölçmek üzere tasarlanmış gelişmiş bir göstergedir. Geleneksel osilatörlerin aksine, bu gösterge piyasa koşullarına dinamik olarak tepki veren uyumlu bir filtreleme sistemi kullanır ve -100 ile +100 arasında kesin bir analog temsil sunar.

Tasarımı, ticaretçilerin bir trendin başlangıcını ve sonunu değil, aynı zamanda yoğunluğunu da belirlemesine olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almasını ve erken veya geç girişleri önlemesini sağlar.

📈 Göstergenin Çalışma Şekli

Gösterge, fiyatın volatilitesine duyarlı sürekli bir sinyal üretmek için birden fazla analiz tekniğini birleştiren özel bir algoritma üzerine kuruludur. Sonuçlarını üç şekilde sunar:

Ayrı bir pencerede: -100 (maksimum düşüş gücü) ile +100 (maksimum yükseliş gücü) arasında bir değer gösterir.

ile arasında bir değer gösterir. Sıfır değeri nötr bir durumu temsil eder.

Renk geçişleri trendin yoğunluğunu gösterir. Ana grafik penceresinde: Göstergenin adını, filtre dönemini ve 2 ondalık basamaklı mevcut değeri yazdırır.

Örnek: Market_Trend_Analog [8] = 42 Otomatik yorumlar (isteğe bağlı): İsteğe bağlı olarak etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.

⚙️ Giriş Parametreleri

Period Filter Hesaplama için kullanılan mum sayısı. 100'den küçük olmalıdır. Önerilen: Fibonacci tarzı değerler (5, 8, 13, 21, 34 vb.). Type of Trading İç filtreleme modunu tanımlar:

• Very Stable: Koruyucu düzleştirme.

• Stable: Kararlılık ve reaksiyonun dengesi.

• Volatility: Daha yüksek hassasiyet.

• Very Volatility: Yüksek reaktivite.

• Extreme Volatility: Maksimum esneklik.

• Adaptive Trading: Piyasanın fraktal boyutuna göre uyarlanan filtreleme. normalize true ise, spread geleneksel pip'lere normalize edilir. AlertIfSpreadAbove > 0 ise, spread bu değeri aştığında uyarı verir (pip cinsinden).

🎯 Ticaret Stratejisi

Bu gösterge çok yönlüdür ve farklı ticaret stillerine entegre edilebilir:

✅ Ticaret Yöntemleri

Sıfır Çaprazlama: Değer negatiften pozitife geçtiğinde alım yapın. Pozitiften negatife geçtiğinde satım yapın.

Trend Değişimi: Bir zirveden aşağıya doğru dönüşü (satım) veya bir dip noktasından yukarıya doğru dönüşü (alım) tespit ettiğinde giriş yapın.

Strateji Onaylama: Diğer göstergelerin (hareketli ortalamalar, RSI vb.) sinyallerini onaylamak için filtre olarak kullanın.



💡 İpucu: Kullanıcı kendi ticaret metodolojisini özgürce tasarlayabilir. Bu gösterge bilgi sağlar, katı emirler değil.

🌐 Evrensel Uygulama

Ekli görüntülerde aşağıdaki örnekler gösterilse de:

Çiftler: USD/JPY, USD/SEK

Zaman Çerçeveleri: M5, H4

Filtre Dönemi: 8 ve 21

Gösterge herhangi bir finansal varlık (forex, endeksler, kripto para) ve herhangi bir zaman çerçevesiyle çalışır.

Filtre Dönemi ve Ticaret Türü seçimi, varlığın spesifik davranışına ve operatörün tarzına göre ayarlanmalıdır.

⚠️ Son Değerlendirmeler

Sihirli bir gösterge değil: Bir analiz aracıdır. Geri test veya simülasyon ile önceden doğrulanmalıdır.

Bir analiz aracıdır. Geri test veya simülasyon ile önceden doğrulanmalıdır. Uyarlanabilirlik: Piyasalar değişir. Bugün çalışan şey yarın çalışmıyor olabilir. Parametreleri düzenli olarak gözden geçirin.

Piyasalar değişir. Bugün çalışan şey yarın çalışmıyor olabilir. Parametreleri düzenli olarak gözden geçirin. Zorunlu ön simülasyon: Gerçek bir hesapta kullanmadan önce farklı varlıklarda ve koşullarda davranışını simüle edin.

✅ Sonuç

Market Trend Indicator Analog geleceğin tahminini yapmaz, ancak fiyat hareketinin gizli dinamiğini ortaya çıkarır. Trend gücünün sürekli ölçeğini sağlayarak, ticaretçilerin gürültü ve piyasanın gerçek yönü arasında daha net bir şekilde gezinmesine yardımcı olur.

Nicel ticaretçiler, EA geliştiricileri ve bağlam analiziyle tutarlılığını artırmak isteyen her operatör için vazgeçilmez bir araçtır.

📎 Geliştirici Notları

"Bu göstergeyi, yıllar süren doğrusal olmayan piyasa dinamiği araştırmalarının ardından tasarladım. Güçlü matematik ve uyarlanabilir mantığı birleştirerek fiyat hareketinin özünü yakalar. Disiplinle kullanın, size gerçek bir avantaj sağlayacaktır."

— Jose María Molina Sánchez

📞 Teknik Destek

Soru, öneri veya hata raporları için:

