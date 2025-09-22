Yearly Levels Pro
- Göstergeler
- N'da Lemissa Kouame
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
10️⃣ Türkçe (Turkish)
Sürüm: 1.0
Geliştirici: KOUAME N'DA LEMISSA
Platform: MetaTrader 5 (MT5)
Tür: Teknik Gösterge / Yıllık Fiyat Seviyeleri
Açıklama:
Yearly Levels Pro v1.0, KOUAME N'DA LEMISSA tarafından geliştirilmiş güçlü bir göstergedir. Belirli bir yılın Açılış, Yüksek, Düşük ve Kapanış fiyatlarını otomatik olarak hesaplar ve bunları grafik üzerinde renkli yatay çizgilerle gösterir.
Özellikler:
-
High (Kırmızı), Low (Mavi), Open (Yeşil), Close (Turuncu)
-
Year_Shift ile yıl seçimi
-
Tüm enstrümanlar ve zaman dilimleri ile uyumlu
-
Gerçek zamanlı otomatik güncelleme
Parametreler:
-
Year_Shift : 0 = mevcut yıl, 1 = geçen yıl, vb.
Avantajlar:
-
Basit ve sezgisel
-
Yıllık destek/direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olur
-
Uzun vadeli ticaret analizleri için ideal
Kullanım ipuçları:
-
Destek/direnç bölgelerini belirlemek için High/Low çizgilerini kullanın
-
Mevcut fiyatı Open/Close ile karşılaştırarak trend analizi yapın
-
Onay için mum formasyonları veya diğer göstergelerle kombinleyin