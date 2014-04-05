Pin Bar Pro v1

Pin Bar Pro v1.0 – MQL5 Göstergesi

Açıklama:
Pin Bar Pro, MetaTrader 5 için profesyonel bir göstergedir ve Pin Bar mumlarını otomatik olarak tespit eder, piyasadaki dönüşleri öngörmenize yardımcı olur.

  • Mavi ok → Alış sinyali

  • Kırmızı ok → Satış sinyali

Özellikler:

  • Pin Bar otomatik tespiti

  • Özelleştirilebilir oklar ( Arrow_Up_Code , Arrow_Down_Code )

  • Dikey offset ayarı ( Arrow_Offset_Pts )

  • Tüm semboller ve zaman dilimlerinde çalışır

Parametreler:

Parametre Açıklama Varsayılan
Arrow_Up_Code Alış oku kodu 233
Arrow_Down_Code Satış oku kodu 234
Arrow_Offset_Pts Dikey offset (puan) 10

Yazar: KOUAME N’DA LEMISSA
Sürüm: 1.0 – MQL5 için hazır


