Pin Bar Pro v1
- Göstergeler
- N'da Lemissa Kouame
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Açıklama:
Pin Bar Pro, MetaTrader 5 için profesyonel bir göstergedir ve Pin Bar mumlarını otomatik olarak tespit eder, piyasadaki dönüşleri öngörmenize yardımcı olur.
Mavi ok → Alış sinyali
Kırmızı ok → Satış sinyali
Özellikler:
Pin Bar otomatik tespiti
Özelleştirilebilir oklar ( Arrow_Up_Code , Arrow_Down_Code )
Dikey offset ayarı ( Arrow_Offset_Pts )
Tüm semboller ve zaman dilimlerinde çalışır
Parametreler:
|Parametre
|Açıklama
|Varsayılan
|Arrow_Up_Code
|Alış oku kodu
|233
|Arrow_Down_Code
|Satış oku kodu
|234
|Arrow_Offset_Pts
|Dikey offset (puan)
|10
Yazar: KOUAME N’DA LEMISSA
Sürüm: 1.0 – MQL5 için hazır