MetaTrader 5 (MT5) için Adil Değer Boşlukları (FVG) Algılama Göstergesi

🔍 Sadece başka bir rastgele gösterge değil, gerçek bir ticaret aracı mı arıyorsunuz?

FVG Smart Zones – Ücretsiz Sürüm, Adil Değer Boşluklarını (FVG) otomatik olarak algılar ve grafiğinizde yüksek olasılıklı ticaret bölgelerini vurgulayarak profesyonel piyasa içgörüsü sağlar.

🎯 Bu gösterge şu traderlar için tasarlanmıştır:

✅ Akıllı Para Konseptleri (SMC)

✅ ICT Ticaret Konseptleri

✅ Fiyat Hareketi (Price Action)

✅ Arz & Talep Analizi

✅ Kurumsal Ticaret Stratejileri

Bu gösterge, fiyatın tepki verebileceği bölgelere odaklanmanıza yardımcı olur.

Ana Özellikler

Akıllı Bölge Algılama

✔ Boğa ve ayı FVG’lerini otomatik algılama

✔ Temiz ve profesyonel görsel bölgeler

✔ Zayıf veya alakasız boşlukları kaldırmak için akıllı filtreleme

Gelişmiş Onaylar

✔ Yüksek Zaman Dilimi (HTF) uyum doğrulaması

✔ Fiyat dolduğunda geçersiz bölgelerin akıllı kaldırılması

✔ Aktif ve dolmuş bölgeler arasında net görsel ayrım

Optimizasyonlu Performans

✔ Hafif ve hızlı – grafiklerinizi yavaşlatmaz

✔ Tüm pariteler ve zaman dilimleri ile uyumlu

✔ Gerçek ticaret koşullarında sorunsuz çalışır

Tam Özelleştirme

✔ Renkler ve görsel stil tamamen ayarlanabilir

✔ Forex, Altın (XAUUSD), Endeksler ve Kripto için ideal

✔ Günlük, Swing ve Scalping işlemleri için uygun

Profesyonel Tasarım

✔ Karışık sinyaller yok – yalnızca saf fiyat bölgeleri

✔ EA’ler ve manuel ticaret ile sorunsuz çalışır

✔ Gerçek piyasa koşulları için tasarlandı – backtest illüzyonları değil

✔ Grafik aşırı yüklenmeden stabil ve akıcı performans

FVG Smart Zones’u Neden Kullanmalı?

Fiyat nadiren rastgele hareket eder.

Kuruluşlar fiyat dengesizlikleri şeklinde iz bırakır.

FVG Smart Zones, bu dengesizlikleri görselleştirmenize ve gelecekteki fiyat hareketlerine potansiyel etkilerini takip etmenize yardımcı olur.

Rastgele giriş noktalarını tahmin etmek yerine:

📍 Kurumsal aktiviteleri tespit edin

📍 Yüksek ilgi alanlı bölgelere odaklanın

📍 Giriş zamanlamasını optimize edin

📍 Rastgele işlemlerden kaçının

📍 Grafikleri profesyonel gibi okuyun

Hedef Kitle

Bu gösterge, özellikle aşağıdaki traderlar için uygundur:

✔ Akıllı Para Konseptleri (SMC)

✔ ICT Ticaret Konseptleri

✔ Arz & Talep

✔ Likidite Temelli Ticaret

✔ Piyasa Yapısı Analizi

✔ Kurumsal Ticaret Stratejileri

✔ Fiyat Hareketi Sistemleri

⚠ Önemli Not:

Bu gösterge bir analiz aracıdır, otomatik ticaret sistemi değildir.

Al/Sat sinyalleri üretmez – karar vermenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır, yerine geçmek için değil.

Ücretsiz Sürüm – Tam Özellikli

FVG Smart Zones – Ücretsiz Sürüm sınırlı bir deneme değildir.

Tam işlevli bir analiz aracıdır ve gerçek bir trader olmanıza yardımcı olmak için ücretsiz sunulmuştur.

🚀 Premium Sürüm Yakında!

Premium sürümde şunlar olacak:

✨ Akıllı ticaret sinyalleri

✨ Otomatik Take Profit seviyeleri

✨ Çok kanallı alarm sistemi

✨ Detaylı performans istatistikleri

✨ Yardımcı göstergelerle entegrasyon

✨ Kapsamlı kontrol paneli

✨ Premium destek

