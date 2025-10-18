Channel Ultima – Indicateur Multi-Canal Dynamique

⚡ Description courte

Channel Ultima est un indicateur avancé qui trace automatiquement trois canaux dynamiques du marché.

Il offre une lecture claire des zones de support, de résistance et d'équilibre , idéale pour les traders techniques et structurels.

📘 Présentation détaillée

Channel Ultima détecte et affiche trois canaux indépendants associés sur les pivots majeurs et mineurs du marché.

Chaque canal représente une zone de pression sur le prix :

Canal court terme pour les mouvements rapides

Canal moyen terme pour les tendances intermédiaires

Canal à long terme pour la structure globale

L'algorithme identifie automatiquement les points hauts et bas significatifs , calcule les lignes hautes, médianes et basses , et les étend dynamiquement pour suivre le flux du marché.

🎯 Objectif et utilité

✅ Visualiser la structure multi-niveaux du marché

✅ Identifier les zones de liquidité et de retournement

✅ Guider vos entrées et sorties sur cassure ou rebond

✅ Confirmer les signaux avec d'autres indicateurs (Kijun, Donchian, FZG)

Channel Ultima vous donne une boussole visuelle du prix , essentielle pour une stratégie structurée.

🧩 Caractéristiques principales

3 canaux indépendants (court, moyen, long terme)

Détection automatique des pivots hauts et bas

Lignes Haut / Milieu / Bas dynamiques

Extension automatique jusqu'à la dernière bougie

Couleurs distinctes pour une lecture immédiate

Optimisé pour tous les actifs et délais

Léger et rapide, calcul en temps réel

⚙️ Paramètres personnalisables

Paramètre Description LookbackBars Nombre de barres analysées pour détecter les pivots Swing Sensibilité de la détection (plus haut = moins de signaux) ExtendToEdge Active l'extension automatique jusqu'à la dernière bougie ColorSet Jeu de couleurs pour chaque canal (optionnel)

Chaque canal peut être ajusté , offrant une flexibilité totale pour l'analyse du marché.

📈 Utilisation stratégique

Ajoutez Channel Ultima sur le graphique de votre actif préféré. Observez les interactions du prix avec les lignes hautes et basses du canal. Entrez sur rebond ou cassure selon votre style de trading. Confirmer les signaux avec d'autres outils ou indicateurs structurels.

💡 Astuce : lorsque les trois canaux pointent dans la même direction, un changement de structure important est souvent imminent.

🔍 Applications pratiques

Trading de structure / SMC / ICT

Swing trading et intraday

Analyser plusieurs périodes

Identification des zones de liquidité (Equal High/Low)

Filtrage des fausses cassures

💬 Avantages

✨ Lecture claire et intuitive

🧠 Compréhension immédiate de la structure du marché

⚙️ Paramétrage simple, sans complexité

🚀 Compatible avec tous les styles de trading

📊 Léger et performant sur MT5

🔰 Techniques Spécifications

Plateforme : MetaTrader 5 (MT5)

Actifs : Forex, indices, matières premières, crypto

Périodes : M1 à MN1

Dépendances : aucune

Auteur : KOUAME N'DA LEMISSA



