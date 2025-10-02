Monthly High Low Range Dynamique v

Dynamique mensuelle des plages hautes et basses v1.0

👤 Auteur :

KOUAME N'DA LEMISSA

📈 Description :

L' indicateur dynamique mensuel de fourchette haute et basse affiche les niveaux mensuels clés sur votre graphique grâce à des fonctionnalités avancées de suivi dynamique. Il permet aux traders de visualiser facilement les zones de support et de résistance mensuelles, ainsi que les zones où le prix tend à dépasser ou à tester ces niveaux, offrant ainsi des opportunités de trading précises.

🟢 Principales caractéristiques :

Haut / Bas mensuel : Rouge : Niveau de résistance mensuel (élevé)

Bleu : niveau de support mensuel (faible) Gamme dynamique haute/basse : Magenta : High Range Dyn – suit les mouvements au-dessus du High initial

Cyan : Low Range Dyn – suit les mouvements en dessous du niveau bas initial Niveaux d'ouverture et de fermeture optionnels : Ouvert (Vert) : Référence intermédiaire pour la confirmation d'entrée

Fermeture (Orange) : Point de référence pour le suivi des tendances Suivi dynamique : Les niveaux dynamiques Haut/Bas s'ajustent automatiquement si le prix dépasse le niveau de référence mensuel.

Parfait pour détecter les cassures ou les zones de retournement.

⚙️ Paramètres d'entrée :

Paramètre Description Exemple Ref_Timeframe Période de référence pour calculer les niveaux PERIODE_MN1 Ref_Shift Bougie de référence à utiliser 0

Les couleurs et les largeurs de ligne peuvent être personnalisées directement dans l'indicateur pour correspondre au style de votre graphique.

💡 Comment l'utiliser pour le trading :

Identifier les zones clés : Plus haut mensuel = forte résistance → envisagez des positions de vente si le prix rebondit.

Plus bas mensuel = support fort → envisagez des positions d'achat si le prix rebondit. Surveiller les évasions dynamiques : Clôture au-dessus du High Range Dyn → début potentiel d'une tendance haussière.

Clôture en dessous de Low Range Dyn → début potentiel d'une tendance baissière. Combiner avec Ouvrir / Fermer : Utilisez le niveau ouvert pour confirmer la direction du marché.

La clôture peut servir à placer un stop ou à confirmer une cassure.

✅ Avantages :