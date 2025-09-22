Quarterly Levels Pro

Turkish Version (Türkiye)

Quarterly Levels Pro v1.0 – Ticari Bildirim

Ürün Adı:
Quarterly Levels Pro v1.0

Geliştirici:
KOUAME N'DA LEMISSA

Versiyon:
1.0

Açıklama:
Quarterly Levels Pro, KOUAME N'DA LEMISSA tarafından geliştirilmiş profesyonel bir MetaTrader 5 göstergesidir ve otomatik olarak bir çeyrek dönemin High, Low, Open ve Close seviyelerini gösterir. Bu, trader’ların grafikte kritik destek ve direnç bölgelerini net bir şekilde görselleştirmelerini sağlar ve orta vadeli işlem kararlarını kolaylaştırır.

Ana Özellikler:

  • Çeyreklik High, Low, Open ve Close seviyelerinin otomatik gösterimi

  • Her seviye için özelleştirilebilir renkler:

    • High: Kırmızı

    • Low: Mavi

    • Open: Yeşil

    • Close: Turuncu

  • Görsel ayırt edilebilirlik için çizgi kalınlığı ayarlanabilir

  • Quarter_Shift parametresi ile mevcut, önceki veya eski çeyrek seviyeleri gösterme imkanı

  • MT5’teki tüm döviz çiftleri ve finansal araçlarla uyumlu

Parametreler:

Parametre Açıklama Varsayılan Değer
Quarter_Shift Gösterimi önceki bir çeyreğe kaydırır: 0 = mevcut, 1 = önceki, vb. 0

Trader için Avantajlar:

  • Kritik çeyrek seviyelerini hızlıca belirleme

  • Önemli fiyat seviyelerine dayalı işlem kararlarını görselleştirme

  • Destek/direnç veya konsolidasyon temelli stratejilerle uyumlu

Kurulum Talimatları:

  1. Quarterly Levels Pro.mq5 dosyasını şuraya kopyalayın:
    MetaTrader 5\MQL5\Indicators

  2. MetaTrader 5’i açın ve göstergeleri editörde yeniden derleyin

  3. Göstergeleri Gezgin → Göstergeler üzerinden istenilen grafiğe ekleyin

  4. Önceki çeyrek seviyelerini göstermek için Quarter_Shift parametresini ayarlayın

Destek ve Güncellemeler:
Herhangi bir soru veya gelecek güncellemeler için KOUAME N'DA LEMISSA ile MQL5 veya satın alma sırasında verilen e-posta üzerinden iletişime geçin

Lisans:
Ticari ürün, yalnızca kişisel kullanım içindir. KOUAME N'DA LEMISSA’nın izni olmadan yeniden dağıtım yasaktır


