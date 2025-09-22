Quarterly Levels Pro
- Göstergeler
- N'da Lemissa Kouame
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Turkish Version (Türkiye)
Quarterly Levels Pro v1.0 – Ticari Bildirim
Ürün Adı:
Quarterly Levels Pro v1.0
Geliştirici:
KOUAME N'DA LEMISSA
Versiyon:
1.0
Açıklama:
Quarterly Levels Pro, KOUAME N'DA LEMISSA tarafından geliştirilmiş profesyonel bir MetaTrader 5 göstergesidir ve otomatik olarak bir çeyrek dönemin High, Low, Open ve Close seviyelerini gösterir. Bu, trader’ların grafikte kritik destek ve direnç bölgelerini net bir şekilde görselleştirmelerini sağlar ve orta vadeli işlem kararlarını kolaylaştırır.
Ana Özellikler:
-
Çeyreklik High, Low, Open ve Close seviyelerinin otomatik gösterimi
-
Her seviye için özelleştirilebilir renkler:
-
High: Kırmızı
-
Low: Mavi
-
Open: Yeşil
-
Close: Turuncu
-
-
Görsel ayırt edilebilirlik için çizgi kalınlığı ayarlanabilir
-
Quarter_Shift parametresi ile mevcut, önceki veya eski çeyrek seviyeleri gösterme imkanı
-
MT5’teki tüm döviz çiftleri ve finansal araçlarla uyumlu
Parametreler:
|Parametre
|Açıklama
|Varsayılan Değer
|Quarter_Shift
|Gösterimi önceki bir çeyreğe kaydırır: 0 = mevcut, 1 = önceki, vb.
|0
Trader için Avantajlar:
-
Kritik çeyrek seviyelerini hızlıca belirleme
-
Önemli fiyat seviyelerine dayalı işlem kararlarını görselleştirme
-
Destek/direnç veya konsolidasyon temelli stratejilerle uyumlu
Kurulum Talimatları:
-
Quarterly Levels Pro.mq5 dosyasını şuraya kopyalayın:
MetaTrader 5\MQL5\Indicators
-
MetaTrader 5’i açın ve göstergeleri editörde yeniden derleyin
-
Göstergeleri Gezgin → Göstergeler üzerinden istenilen grafiğe ekleyin
-
Önceki çeyrek seviyelerini göstermek için Quarter_Shift parametresini ayarlayın
Destek ve Güncellemeler:
Herhangi bir soru veya gelecek güncellemeler için KOUAME N'DA LEMISSA ile MQL5 veya satın alma sırasında verilen e-posta üzerinden iletişime geçin
Lisans:
Ticari ürün, yalnızca kişisel kullanım içindir. KOUAME N'DA LEMISSA’nın izni olmadan yeniden dağıtım yasaktır