Multi Timeframe Levels Pro
- Göstergeler
- N'da Lemissa Kouame
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Türkçe (Turc)
Açıklama
Multi-Timeframe Levels Pro v1.0 grafik üzerinde otomatik olarak Günlük, Aylık, Üç Aylık ve Yıllık seviyeleri (High, Low, Open, Close) çizer.
Destek, direnç ve breakout bölgelerini belirlemek için mükemmeldir.
Özellikler
-
Otomatik gösterim: Daily / Monthly / Quarterly / Yearly
-
High, Low, Open, Close için renkli çizgiler
-
Geçmiş dönemleri analiz etmek için Shift parametresi
-
Tüm piyasalarda çalışır: Forex, Endeksler, Emtialar, Hisseler, Kripto
-
Hafif ve hızlı – Price Action, Swing Trading, Scalping için ideal
Parametreler
-
DailyShift → Mevcut veya önceki gün
-
MonthlyShift → Mevcut veya önceki ay
-
QuarterlyShift → Mevcut veya önceki çeyrek
-
YearlyShift → Mevcut veya önceki yıl
Kullanım önerisi
Yıllık/çeyreklik seviyeleri büyük bölgeler için, günlük/aylık seviyeleri intraday işlemler için kullanın.