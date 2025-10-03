Booster Trading Pro V
Booster Trading Pro
Yazar : KOUAME N'DA LEMISSA
Plateforme : MetaTrader 5
Site : Çok Fonksiyonlu Teknik Gösterge
Açıklama
Piyasa analizini birden fazla temel aracı bir araya getiren hepsi bir arada bir göstergedir:
-
Aylık temel seviyeler: yüksek, düşük, açılış e kapanış ile destek e direnç bölgelerini hızlıca belirleyin.
-
Dinamik yüksek/düşük aralık: fiyatın aylık seviyelerin üzerinde veya altında ekstrem hareketlerini takip edin.
-
Dinamik açılış aralığı: aylık açılışa göre critik fiyat seviyelerini tespit edin.
-
Otomatik likidite bölgeleri: potansiyel alım e satım bölgelerini dynamique renkli dikdörtgenlerle görselleştirin.
Ana Özellikler
-
Tüm semboller ve zaman dilimleri ile uyumlu.
-
Dinamik seviyeler gerçek zamanlı güncellenir.
-
Bölgelerin esnekliği için renk ve kalınlık özelleştirilebilir.
-
Aylık seviyeler e dinamik aralıklar net bir şekilde gösterilir.
-
MetaTrader 5 ile uyumlu, profesyonel ve otomatik bir araçtır.
Tüccarlar için Avantajlar
-
Hızlı karar: ana bölgeleri zaman kaybetmeden tespit edin.
-
Net görselleştirme: likidite bölgeleri e dynamique aralıklar grafik analizini kolaylaştırır.
-
Esneklik: scalping'den swing trading'e kadar tüm stratejilere uygun.
-
Zaman tasarrufu: tüm temel araçlar tek bir göstergede toplanmıştır.
Paramètres de sélection
-
Ref_Timeframe : aylık seviyeleri hesaplamak için referans zaman dilimi.
-
Ref_Shift : referans mum kaydırma değeri.
-
LiquidityBuyColor / LiquiditySellColor : likidite bölgelerinin renkleri.
-
LiquidityZoneWidth : likidite bölgelerinin kalınlığı.
Nasıl Kullanılır
-
Booster Trading Pro'yu MetaTrader 5 grafiğinize ekleyin.
-
Referans zaman dilimini seçin (varsayılan: aylık).
-
Aylık seviyeleri, dynamique aralıkları e likidite bölgelerini gözlemleyin.
-
Bu bilgileri kullanın:
-
Giriş e çıkış noktalarını belirleyin.
-
Stop Loss ve Take Profit seviyelerini optimize edin.
-
Mevcut ticaret stratejilerinizi doğrulayın.
-
Pas
-
Destek ve direnç bölgeleri ile likidite alanlarını kullanarak işlemlerinizi optimize edin.
-
Gösterge, mavcut moma tepki vererek doğru et gerçek zamanlı analiz sağlar.