Canal H Pro
- Göstergeler
- N'da Lemissa Kouame
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
🔹 Türkçe – Canal H Pro
Adı: Canal H Pro – Destek, Direnç ve Breakout
Kısa Açıklama:
Premium gösterge, üç dinamik çizgi (yüksek, düşük, orta) ve kırılmalarda otomatik BUY/SELL okları ile. Breakout, Range ve trend takip stratejileri için ideal.
Ayrıntılı Açıklama:
-
Kırmızı (Yüksek) → dinamik direnç
-
Mavi (Düşük) → dinamik destek
-
Sarı (Orta) → denge ve trend filtresi
-
Grafik üzerinde otomatik BUY/SELL sinyalleri
-
Periyot ve renkler özelleştirilebilir
-
Tüm stratejiler ve zaman dilimleri ile uyumlu
Canal H Pro – ana bölgeleri hızlıca tespit edin ve doğru zamanda pozisyon alın.