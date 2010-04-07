Canal H Pro

🔹 Türkçe – Canal H Pro

Adı: Canal H Pro – Destek, Direnç ve Breakout

Kısa Açıklama:
Premium gösterge, üç dinamik çizgi (yüksek, düşük, orta) ve kırılmalarda otomatik BUY/SELL okları ile. Breakout, Range ve trend takip stratejileri için ideal.

Ayrıntılı Açıklama:

  • Kırmızı (Yüksek) → dinamik direnç

  • Mavi (Düşük) → dinamik destek

  • Sarı (Orta) → denge ve trend filtresi

  • Grafik üzerinde otomatik BUY/SELL sinyalleri

  • Periyot ve renkler özelleştirilebilir

  • Tüm stratejiler ve zaman dilimleri ile uyumlu

Canal H Pro – ana bölgeleri hızlıca tespit edin ve doğru zamanda pozisyon alın.


