NuageTrend Pro
- Göstergeler
- N'da Lemissa Kouame
- Sürüm: 1.2
🔹 Nuage Trend Pro – Trend Takibi & Kijun Sinyalleri
Nuage Trend Pro, MetaTrader 5 için geliştirilmiş ileri düzey bir göstergedir. Güçlü piyasa trendlerini hızlıca tespit eder ve Kijun kesişimleri ile optimal giriş noktalarını belirler. Grafiklerinizi net ve görsel olarak anlaşılır haritalara dönüştürerek, doğru ve güvenli işlem yapmanızı sağlar.
🔹 Temel Özellikler
Otomatik Kijun kesişim algılama: fiyatın temel çizgiyi geçtiği kritik anları anında gösterir.
Dinamik trend bulutu: piyasa yönüne göre grafik renk değiştirir – yükseliş için yeşil, düşüş için kırmızı.
Net Al/Sat sinyalleri: işlem fırsatlarını hızlıca tespit edin.
Özelleştirilebilir ayarlar: Kijun periyodu, bulut renkleri ve görüntüleme stilini stratejinize göre ayarlayın.
🔹 Neden Nuage Trend Pro’yu Seçmelisiniz?
Basit ve sezgisel trend görselleştirme.
Çok yönlü: tüm zaman dilimlerinde ve tüm araçlarda (Forex, endeksler, emtialar) çalışır.
Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli trader’lar için giriş ve çıkış optimizasyonuna uygundur.
Diğer göstergeler veya stratejilerle kolayca birleştirilebilir.