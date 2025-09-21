Monthly Levels Pro
- Göstergeler
- N'da Lemissa Kouame
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
TÜRKÇE – Monthly Levels Pro v1.0
En İyi Aylık Piyasa Seviyeleri Göstergesi
Önemli piyasa bölgelerini anında takip edin. Monthly Levels Pro, uzun vadeli trendleri analiz etmenize ve aylık mumun High, Low, Open ve Close seviyelerini otomatik göstererek kritik destek ve direnç noktalarını hızlıca görmenizi sağlar.
Avantajlar:
✅ Anında analiz
✅ Akıllı trading
✅ Net görselleştirme
✅ Esnek kullanım
✅ Basit ve etkili
Uyumluluk: MT5, tüm zaman dilimleri