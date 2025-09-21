Monthly Levels Pro

TÜRKÇE – Monthly Levels Pro v1.0

En İyi Aylık Piyasa Seviyeleri Göstergesi

Önemli piyasa bölgelerini anında takip edin. Monthly Levels Pro, uzun vadeli trendleri analiz etmenize ve aylık mumun High, Low, Open ve Close seviyelerini otomatik göstererek kritik destek ve direnç noktalarını hızlıca görmenizi sağlar.

Avantajlar:
✅ Anında analiz
✅ Akıllı trading
✅ Net görselleştirme
✅ Esnek kullanım
✅ Basit ve etkili

Uyumluluk: MT5, tüm zaman dilimleri


Önerilen ürünler
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Göstergeler
MT4 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator , Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren Fibonacci seviyeleri gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın aldıktan
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Premium seviye, %80'den fazla doğru tahmin doğruluğuna sahip benzersiz bir göstergedir! Bu gösterge en iyi Ticaret Uzmanları tarafından iki aydan uzun süredir test edilmiştir! Yazarın göstergesini başka hiçbir yerde bulamazsınız! Ekran görüntülerinden bu aracın doğruluğunu kendiniz görebilirsiniz! 1, sona erme süresi 1 mum olan ikili opsiyon ticareti için harikadır. 2 tüm döviz çiftleri, hisse senetleri, emtialar, kripto para birimleri üzerinde çalışır Talimatlar: Kırmızı ok göründüğü an
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Göstergeler
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Yardımcı programlar
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Göstergeler
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Terra Infinity
Ivan Simonika
Göstergeler
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Göstergeler
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Göstergeler
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
SMC Drawing tool
Yue Li
Yardımcı programlar
Due to limitations in MetaTrader 5, this indicator cannot be run in the Strategy Tester. To see it in action, you can download the demo version. SMC Drawing Tool User Guide Function Overview The SMC Drawing Tool is a professional technical analysis indicator for MetaTrader 5 that provides a variety of drawing tools, a smart labeling system, and supports multi-timeframe display and chart synchronization features. Main Functions Drawing Tools Trendline (Q key): Draws trendlines and adds labels.
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (555)
Göstergeler
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Göstergeler
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (6)
Göstergeler
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $35, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Göstergeler
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Göstergeler
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Göstergeler
Auto Optimized RSI , doğru alım ve satım sinyalleri vermek için tasarlanmış, kullanımı kolay ve akıllı bir ok göstergesidir. Geçmiş verilere dayalı işlem simülasyonları kullanarak, her enstrüman ve zaman dilimi için en etkili RSI seviyelerini otomatik olarak belirler. Bu gösterge, bağımsız bir işlem sistemi olarak veya mevcut stratejinize entegre edilerek kullanılabilir ve özellikle kısa vadeli işlem yapanlar için faydalıdır. Geleneksel RSI’nin sabit seviyeleri (örneğin 70/30) yerine,   Auto Opt
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Yardımcı programlar
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro, MetaTrader 5 için tasarlanmış otomatik bir işlem sistemidir. Giriş ve çıkış noktalarını tanımlamak için Fibonacci tabanlı fiyat seviyelerini trend ve yapı analiziyle birleştirir. EA hem uzun hem de kısa pozisyonları destekler ve yerleşik risk yönetimi parametreleri içerir. Temel Özellikler: • Giriş, SL ve TP noktalarını çizmek için Fibonacci geri çekilme ve uzatma mantığını kullanır. • Yapılandırılabilir lot büyüklüğü ve zarar durdurma/kâr alma seviyeleri •
FREE
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
Göstergeler
"Impulses and Corrections 5" is created to help traders navigate the market situation. The indicator shows multi-time frame upward and downward "Impulses" of price movements. These impulses are the basis for determining the "Base" , which is composed of zones of "Corrections" of price movements, as well as "Potential" zones for possible scenarios of price movement. Up and down impulses are determined based on a modified formula of Bill Williams' "Fractals" indicator. The last impulse is always
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Göstergeler
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Göstergeler
Gösterge, tarihsel olanlarla karşılaştırılabilecek güncel teklifler oluşturur ve bu temelde bir fiyat hareketi tahmini yapar. Gösterge, istenen tarihe hızlı navigasyon için bir metin alanına sahiptir. Seçenekler: Sembol - göstergenin göstereceği sembolün seçimi; SymbolPeriod - göstergenin veri alacağı dönemin seçimi; GöstergeRenk - gösterge rengi; Ters - doğru tırnakları tersine çevirir, yanlış - orijinal görünüm; Sonraki, tarihi girebileceğiniz ve 'enter' tuşuna basarak hemen atlayab
Smart Stochastic Divergence Detector
Huu Tri Nguyen
Göstergeler
Smart Stochastic Divergence Detector Description: The Smart Stochastic Divergence Detector is a professional tool that automatically identifies Bullish & Bearish Divergences on your chart using the Stochastic Oscillator . It helps traders detect early reversals , hidden momentum changes , and trend continuation signals without the need for manual analysis. Whether you trade Forex, Indices, Stocks, or Crypto , this tool provides clear divergence signals with arrows and trendlines – allowin
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Göstergeler
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.5 (2)
Göstergeler
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Göstergeler
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Göstergeler
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
Buy Sell Arrow MT MT5
Sahib Ul Ahsan
Göstergeler
Advanced MT5 Indicator: Precision-Powered with Pivot Points, MAs & Multi-Timeframe Logic Unlock the full potential of your trading strategy with this precision-engineered MetaTrader 5 indicator —an advanced tool that intelligently blends Pivot Points , Adaptive Moving Averages , and Multi-Timeframe Analysis to generate real-time Buy and Sell signals with high accuracy. ########    If you want to test on Real Market, Let me know. I will give the Demo file to run on Real Account.   ###########
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Göstergeler
Laguerre SuperTrend Clouds   adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests,   Laguerre SuperTrend Clouds (LSC)   is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Göstergeler
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System MT5 " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yü
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (16)
Göstergeler
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Göstergeler
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Göstergeler
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Göstergeler
BigPlayerRange – MT5 için En İyi Gösterge BigPlayerRange , MetaTrader 5 üzerinde Mini Endeks ve Mini Dolar için en iyi gösterge olarak kabul edilir. Bu güçlü araç, büyük oyuncuların stratejik faaliyet alanlarını vurgulayarak kurumsal teknik analizde yüksek hassasiyet sunar. BigPlayerRange Nasıl Kullanılır: Gösterge, alış bölgelerini (yeşil çizgi) ve satış bölgelerini (kırmızı çizgi) gösterir. Fiyat bu alanların dışına kapandığında trend oluşma olasılığı yüksektir. Yeşil çizginin üzerinde
Deriv boom crash spike killer
Israr Hussain Shah
Göstergeler
2025 Spike Killer Dashboard - Advanced Trading Signals & Market Analytics Transform Your Trading with Intelligent Market Insights! The 2025 Spike Killer Dashboard is a powerful MQL5 indicator that combines cutting-edge signal generation with an intuitive crystal dashboard for real-time market analysis. Designed for traders who demand precision and clarity, this all-in-one tool delivers actionable signals and comprehensive market metrics at a glance. Key Features: Dual Signal System Shved S
WVAP Scalping
Domantas Juodenis
Göstergeler
Ctrader version available  https://ctrader.com/products/1943   WVAP Scalping Pro – The Ultimate Professional Trading System Revolutionary VWAP + Market Profile Technology for Serious Traders Stop trading blind. WVAP Scalping Pro delivers the most advanced Volume-Weighted Average Price system on MQL5 , combining institutional-grade market profile, triple VWAP confluence, and a professional trading dashboard — all in one powerful tool. This isn’t just another indicator. It’s a complete trading e
MatadorGate
Metin Erkamoglu
Göstergeler
MATADOR Signal Suite — Quant Pro v3.57 (Indicator) Signal-only • Chart Overlay + Alerts (Popup/Push/JSON) • SMC+ (OB/FVG/BOS) + PA + HTF EMA • M1 - M5 XAUUSD, EURUSD ... focused, multi-symbol ready MATADOR_v3_57_User_Manual_Multilingual & Strategy Tester  https://drive.google.com/drive/folders/1fnR-uAx6GnoDai5YnYMwF5WIvsHlE39j?usp=sharing What is it? MATADOR is a multi-layer signal indicator with institutional-grade filtering. It does not open trades; instead it draws a trade plan (ENTRY/SL/TP1
AI Arrow
Victor-manuel Lozano Garcia
Göstergeler
QUICK OVERVIEW: Use AI to predict the markets with AI Arrow, the ultimate trading tool, let it manage the probabilities and send you a simple signal in the form of an arrow, ready to trade, no complex configurations. The indicator will analyze the market and let you know when a potential movement will happen, sometimes it takes some extra bars for the movement to happen as it can't predict the exact top/bottom every time. Arrow will appear at the start of a new bar and alert you, so you have ti
Gann Swing Structure MT5
Kirill Borovskii
Göstergeler
This indicator is based on the mathematics of the great trader W.D. Ganna. With its help, you can easily find strong levels by analyzing swings to find the optimal entry point. The indicator works on all instruments and all timeframes. The indicator is fully manual and has control buttons. All you need to do is press the NEW button, a segment will appear, which you can place on any movement, swing or even 1 candle that you want to analyze. By placing the segment, press the OK button. A grid (th
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Göstergeler
Elliot Waves Analyzer Pro calculates Elliot Waves to Help Identify Trend direction and Entry Levels. Mainly for Swing Trading Strategies. Usually one would open a Position in trend direction for Wave 3 or a Correction for Wave C . This Indicator draws Target Levels for the current and next wave. Most important Rules for Elliot Wave Analysis are verified by the Indicator.  The Pro version analyzes Multiple Timeframes and shows the Subwaves and Target-Levels.   For an Overview  " Elliot Waves Anal
TPTSyncX
Arief
Göstergeler
ÜCRETSİZ AUX Göstergesini, EA desteğini ve tam kılavuzu alın, lütfen ziyaret edin – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Trend'i Belirle. Deseni Oku. Girişi Zamanla. 30 Saniyede 3 Adım! Kolayca işlem yapın — analiz gerektirmez, Akıllı yardımcınız iş akışınızı basitleştirmeye hazır Artık grafik yüklemesi yok. Akıllı yönelim tespiti ile güvenle işlem yapın. Tüm para birimleri, kripto, hisse senetleri, metaller, endeksler ve herhangi bir zaman dilimi ile uyumludur. Sadece tıklayın ve yürütün
X3 Chart Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (4)
Göstergeler
Introduction to X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner is the non-repainting and non-lagging indicator detecting X3 chart patterns including Harmonic pattern, Elliott Wave pattern, X3 patterns, and Japanese Candlestick patterns. Historical patterns match with signal patterns. Hence, you can readily develop the solid trading strategy in your chart. More importantly, this superb pattern scanner can detect the optimal pattern of its kind. In addition, you can switch on and off individu
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Göstergeler
Göstergemiz, piyasada ilgi gösterilen bölgeleri vurgular ve ardından emir birikim bölgelerini gösterir. Büyük ölçekli bir emir defteri (order book) gibi çalışır. Bu, büyük sermaye için geliştirilmiş bir göstergedir. Performansı olağanüstüdür. Piyasada ne tür bir ilgi olursa olsun, onu görürsünüz . (Bu, tamamen yeniden yazılmış ve otomatikleştirilmiş bir versiyondur – artık manuel analiz gerekmez.) İşlem Hızı (Transaction Speed) , piyasada büyük emirlerin nerede ve ne zaman biriktiğini gösteren v
Gann Price Level MT5
Kirill Borovskii
Göstergeler
The indicator is designed to work on any trading platform. The program is based on proprietary algorithms and W.D.Ganna's mathematics, allowing you to calculate target levels of price movement based on three points with the highest degree of certainty. It is a great tool for stock trading. The indicator has three buttons: NEW - call up a triangle for calculation. DEL - delete the selected triangle. DELS - completely remove all constructions. The probability of achieving the goals is more than 80
Gann Zone Pro MT5
Kirill Borovskii
Göstergeler
This indicator identifies and displays zones, as it were areas of strength, where the price will unfold. The indicator can work on any chart, any instrument, at any timeframe. The indicator has two modes. The indicator is equipped with a control panel with buttons for convenience and split into two modes. Manual mode: To work with manual mode, you need to press the NEW button, a segment will appear. This segment is stretched over the movement and the LVL button is pressed. The level is displayed
Tragos
David Chokumanyara
Göstergeler
TRAGOS Indicator – The GOAT of All Trading Indicators TRAGOS (Greek for “male goat”) isn’t just a name — it’s the GOAT: Greatest of All Time in trading indicators. Designed for Forex, Indices, Gold, Crypto, and Deriv Synthetic Indices (Boom & Crash, Volatility 75, Step, Jump, etc.), it gives you non-repainting buy, sell, and exit signals with unmatched clarity. Why TRAGOS? Non-Repainting Signals – 100% reliable. Audible, Email & Push Alerts – Never miss a trade. Trend Following – Rid
Multi Currency Multi Time Market Scan Signals
Shiffolika Kapila
5 (1)
Göstergeler
Multi Currency Multi Time Market Scan Signals Multi Currency Multi Time Market Scan Signals (MT5 Dashboard) Unlock Smarter Trading with Real-Time Market Insights Across Multiple Currencies & Timeframes! The Multi Currency Multi Time Market Scan Signals dashboard is your all-in-one solution for MetaTrader 5 , designed to simplify complex market analysis and pinpoint high-probability trading opportunities. Say goodbye to manual chart hopping – this powerful tool scans multiple symbols and timef
Support Resistance Peaks Indicator
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
SupportResistancePeaks Indicator indicator - is the combination of dynamic support/resitance and price action pattern. As a rule support/resistance indicators uses already calculated, history levels. The most disadvantage of this method - new(incomming) levels always are not the same as were on history, in other words accuracy is not so high as expected. My indicator is looking for dynamic/live levels that are forming right now after trend lost it's power and choppy market starts. As a rule exac
Jeslyn MT5
Justine Kelechi Ekweh
Göstergeler
Bu, hem bir kafa derisi sistemi olarak hem de çok güçlü bir ivme kazanma stratejisi olarak Forex manual tüccarlarına, İkili opsiyon tüccarlarına veya otomasyon ticaretinde Universal EA'lar tarafından kullanılacak çok amaçlı bir sis temper. Bu, hem bir kafa derisi sistemi olarak hem de çok güçlü bir ivme kazanma stratejisi olarak Forex manual tüccarlarına, İkili opsiyon tüccarlarına veya otomasyon ticaretinde Universal EA'lar tarafından kullanılacak çok amaçlı bir sis temper. Jeslyn, yıllarca
Custom Signal Scanner MT5
Satya Prakash Mishra
Göstergeler
Custom Indictor Signal Scanner for scan your own any custom indicator and template its one click you can open your desire signals(given time frame alert). Also can open same template with particular input indicator just type name of template your created with given indicator and enjoy all time frame scan with your logical signals  input string s2 = "====== Embedded Indicator Settings ======"; input UseEmbeddedIndicator = false; // Use embedded indicator instead of external file ( don't use its n
Scalping Fast2
Ywsf Hsyn Hmad Alrsh
Göstergeler
This factor is traded on the 5M five-minute frame Please see the explanations in the attached images Trading is done according to the trend. If the trend is upward, we buy only when the red line is touched If the trend is downward, we sell only when the blue line is touched In the case of a sideways trend, we can sell when the blue line is touched and buy when the red line is touched When the price reaches the red buy line or the sell line from above, we enter a deal and stop the loss at 5
Bullhouse Marketprofile
Luiz Vinicius Pereira Rocha -
Göstergeler
Bullhouse MarketProfile Description The MarketProfile indicator collects and distributes traded volume at different price levels, creating a horizontal histogram that highlights areas of institutional interest. How it helps in trading It helps traders identify strong support and resistance zones, balance areas, and points of control (POC), offering insights into where the market participants are most active. ️ How to use Set the desired range of candles or session. The indicator will
IVISTscalp5
Vadym Zhukovskyi
5 (6)
Göstergeler
What's new about iVISTscalp5 forecast indicator (Version 10)? iVISTscalp5 is a unique nonlinear forecasting for a week ahead system for any financial instrument which executes fast scalping using time levels. iVISTscalp5 is a tool for easy study and understanding of financial market. 1) iVISTscalp5 forecast indicator has been completely rewritten into another programming language (C++), which has accelerated data loading and processing. As a result, a different graphical display of forecasts
Reversal ALGO
Muhammad Abdullah Bhatti
Göstergeler
Reversal Algo – Piyasa Tersine Dönüş Analizi için Teknik Gösterge Reversal Algo, yatırımcılara piyasa trendlerindeki olası dönüş noktalarını belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış gelişmiş bir teknik göstergedir. Geçmiş fiyat verilerini titizlikle analiz ederek, piyasa momentumunun değişebileceğine işaret eden önemli zirve ve dip seviyelerini tespit eder. Bu gösterge, grafiklerde net ve belirgin görsel sinyaller sunarak trendlerin tersine dönebileceği kilit bölgeleri belirlemenize yardı
Yazarın diğer ürünleri
Canal H Pro
N'da Lemissa Kouame
Göstergeler
Türkçe – Canal H Pro Adı: Canal H Pro – Destek, Direnç ve Breakout Kısa Açıklama: Premium gösterge, üç dinamik çizgi (yüksek, düşük, orta) ve kırılmalarda otomatik BUY/SELL okları ile. Breakout, Range ve trend takip stratejileri için ideal. Ayrıntılı Açıklama: Kırmızı (Yüksek) → dinamik direnç Mavi (Düşük) → dinamik destek Sarı (Orta) → denge ve trend filtresi Grafik üzerinde otomatik BUY/SELL sinyalleri Periyot ve renkler özelleştirilebilir Tüm stratejiler ve zaman dilimleri ile uyumlu Cana
NuageTrend Pro
N'da Lemissa Kouame
Göstergeler
Nuage Trend Pro – Trend Takibi & Kijun Sinyalleri Nuage Trend Pro , MetaTrader 5 için geliştirilmiş ileri düzey bir göstergedir. Güçlü piyasa trendlerini hızlıca tespit eder ve Kijun kesişimleri ile optimal giriş noktalarını belirler. Grafiklerinizi net ve görsel olarak anlaşılır haritalara dönüştürerek, doğru ve güvenli işlem yapmanızı sağlar. Temel Özellikler Otomatik Kijun kesişim algılama : fiyatın temel çizgiyi geçtiği kritik anları anında gösterir. Dinamik trend bulutu : piyasa yönün
Weekly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Göstergeler
Türkçe (Turc) – Weekly Levels Pro Weekly Levels Pro – Haftalık Ana Seviyeler MetaTrader 5 için basit ama güçlü bir göstergedir ve her haftanın en önemli dört işlem seviyesini otomatik olarak gösterir: Haftalık Zirve (Weekly High) → doğal direnç seviyesi Haftalık Dip (Weekly Low) → doğal destek seviyesi Haftalık Açılış (Weekly Open) → trend referans noktası Haftalık Kapanış (Weekly Close) → boğa veya ayı gücünün göstergesi Ana Özellikler: Yeni haftanın başında otomatik güncelleme Grafik
Pin Bar Pro v1
N'da Lemissa Kouame
Göstergeler
Pin Bar Pro v1.0 – MQL5 Göstergesi Açıklama: Pin Bar Pro, MetaTrader 5 için profesyonel bir göstergedir ve Pin Bar mumlarını otomatik olarak tespit eder, piyasadaki dönüşleri öngörmenize yardımcı olur. Mavi ok → Alış sinyali Kırmızı ok → Satış sinyali Özellikler: Pin Bar otomatik tespiti Özelleştirilebilir oklar ( Arrow_Up_Code , Arrow_Down_Code ) Dikey offset ayarı ( Arrow_Offset_Pts ) Tüm semboller ve zaman dilimlerinde çalışır Parametreler: Parametre Açıklama Varsayılan Arrow_Up_Code Alış ok
Monthly Levels et Pin Bar Pro
N'da Lemissa Kouame
Göstergeler
Indicator Monthly Levels + Pin Bar Pro Description The Monthly Levels + Pin Bar Pro indicator combines the power of monthly key levels (High, Low, Open, Close) with automatic detection of Price Action reversal patterns (Pin Bars) . Designed for technical and institutional traders, it helps anticipate market reaction zones and generates clear visual signals directly on the chart. Main Features Automatic monthly levels : High, Low, Open, Close. Pin Bar detection (bullish & bearish) in r
Yearly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Göstergeler
10️⃣ Türkçe (Turkish) Sürüm: 1.0 Geliştirici: KOUAME N'DA LEMISSA Platform: MetaTrader 5 (MT5) Tür: Teknik Gösterge / Yıllık Fiyat Seviyeleri Açıklama: Yearly Levels Pro v1.0, KOUAME N'DA LEMISSA tarafından geliştirilmiş güçlü bir göstergedir. Belirli bir yılın Açılış, Yüksek, Düşük ve Kapanış fiyatlarını otomatik olarak hesaplar ve bunları grafik üzerinde renkli yatay çizgilerle gösterir. Özellikler: High (Kırmızı), Low (Mavi), Open (Yeşil), Close (Turuncu) Year_Shift ile yıl seçimi Tüm enstrü
Quarterly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Göstergeler
Turkish Version (Türkiye) Quarterly Levels Pro v1.0 – Ticari Bildirim Ürün Adı: Quarterly Levels Pro v1.0 Geliştirici: KOUAME N'DA LEMISSA Versiyon: 1.0 Açıklama: Quarterly Levels Pro , KOUAME N'DA LEMISSA tarafından geliştirilmiş profesyonel bir MetaTrader 5 göstergesidir ve otomatik olarak bir çeyrek dönemin High, Low, Open ve Close seviyelerini gösterir. Bu, trader’ların grafikte kritik destek ve direnç bölgelerini net bir şekilde görselleştirmelerini sağlar ve orta vadeli işlem kararları
Multi Timeframe Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Göstergeler
Türkçe (Turc) Açıklama Multi-Timeframe Levels Pro v1.0 grafik üzerinde otomatik olarak Günlük, Aylık, Üç Aylık ve Yıllık seviyeleri (High, Low, Open, Close) çizer. Destek, direnç ve breakout bölgelerini belirlemek için mükemmeldir. Özellikler Otomatik gösterim: Daily / Monthly / Quarterly / Yearly High, Low, Open, Close için renkli çizgiler Geçmiş dönemleri analiz etmek için Shift parametresi Tüm piyasalarda çalışır: Forex, Endeksler, Emtialar, Hisseler, Kripto Hafif ve hızlı – Price Action, Swi
Marubozu Pro MT5
N'da Lemissa Kouame
Göstergeler
Commercial Description – Marubozu Pro (MT5) Description Marubozu Pro is a professional indicator for MetaTrader 5 that automatically detects Marubozu candles (bullish and bearish) directly on your chart. It helps traders identify strong market momentum where buyers or sellers take full control, by displaying clear visual arrows for buy and sell signals. This tool is designed to be simple, effective, and fast , perfect for manual trading or as a filter in automated strategies. Key Features
ETE Detector Head Shoulders Indicator
N'da Lemissa Kouame
Göstergeler
ETE Detector – Head & Shoulders Indicator Turn your charts into clear and actionable trading opportunities! About the Indicator The ETE Detector automatically identifies Head & Shoulders (H&S) and Inverse Head & Shoulders (IH&S) patterns — classic trend reversal formations. No more spending hours searching manually: your analysis becomes fast, accurate, and visual . What You Get Automatic detection of trend reversal patterns Colored arrows : green for buys (Inverse H&S), red for sell
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt