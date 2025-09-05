Asian BreakOut ProP EA

Asian Breakout PRO-P - Trading de Rupture Précis pour le Forex

Maîtrisez les marchés avec une précision et une sécurité inégalées

Asian Breakout PRO-P est un Expert Advisor (EA) de pointe conçu pour dominer les marchés du FOREX, de l'OR et des INDICES, avec un accent sur tous les couples comme l'OR, l'EURUSD. Développé pour les traders de firmes de prop trading, les investisseurs particuliers et les passionnés d'algorithmes, cet EA utilise une stratégie de rupture sophistiquée basée sur les niveaux hauts et bas de la session asiatique, renforcée par une confirmation de tendance et une gestion dynamique des risques. Asian Breakout PRO-P combine des performances de niveau institutionnel avec une personnalisation conviviale, en faisant l'outil ultime pour capitaliser sur les mouvements de prix du Forex.

FICHIERS SET FILE: MQL5 CHAT LINK
EN PROMOTION : PRIX DE LANCEMENT $99.00 - VALABLE POUR LES 10 PROCHAINES VENTES, PROCHAIN PRIX $499.00, DÉPÊCHEZ-VOUS !

Comment fonctionne Asian Breakout PRO-P

Asian Breakout PRO-P opère comme suit :

  1. Construction de la boîte de la session asiatique : Analyse les mouvements de prix dans une fenêtre de session asiatique définie par l'utilisateur (par défaut 23:00–08:00 GMT) pour établir des niveaux de rupture hauts et bas.
  2. Exécution des trades : À la fin de la session (par exemple, 08:00 GMT), identifie les configurations de continuation ou de renversement basées sur l'analyse de tendance d'un timeframe supérieur (H4 par défaut), avec des offsets en pips configurables pour les entrées.
  3. Gestion des trades : Utilise des stops suiveurs, un seuil de rentabilité et des contrôles de risque stricts pour optimiser les résultats des trades et gérer l'exposition au risque.
  4. Sortie stratégique : Ferme les positions lorsqu'un profit cible ($500 par défaut), une limite de perte maximale ou la fin de la session de Londres (18:00 GMT par défaut) est atteinte.

Pourquoi choisir Asian Breakout PRO-P ?

Caractéristiques uniques

  • Stratégie de rupture avancée : Identifie les zones de rupture à haute probabilité en utilisant une fenêtre personnalisable de la session asiatique (par défaut 23:00–08:00 GMT) sur le timeframe M5, avec des trades de continuation et de renversement alignés sur la tendance. L'analyse de tendance sur H4 minimise les fausses ruptures.
  • Gestion robuste des risques : Protège votre capital avec des paramètres configurables, incluant une limite de perte quotidienne de 3 %, une protection contre les pertes consécutives (jusqu'à 3 pertes) et une vérification de solde minimum de $500 pour éviter de trader sur des comptes sous-financés.
  • Stops suiveurs agressifs et seuil de rentabilité : Sécurise les profits avec des stops suiveurs automatiques (démarre à 30 pips, pas de 10 pips) et une fonction de seuil de rentabilité (déclenchée à 20 pips avec un offset de 2 pips).
  • Panneau de trading amélioré : Surveille les performances avec un panneau en temps réel sur le graphique, affichant l'état de l'EA, la plage de la session asiatique, la direction de la tendance, le P&L quotidien, les positions ouvertes et les pertes consécutives. La disposition de 320x300 pixels garantit clarté et facilité d'utilisation.
  • Conformité à la validation MQL5 : Rigoureusement testé pour passer toutes les vérifications MQL5, y compris le prix, le volume, la marge, les niveaux de stop et les niveaux de gel, assurant une fiabilité sur différents courtiers et types de comptes.
  • Flexibilité de trading manuel : Boutons actifs d'achat/vente sur le panneau pour une exécution instantanée des trades manuels avec des paramètres prédéfinis de stop-loss et take-profit.

Avantages clés

  • Polyvalence sur les timeframes et les symboles : Optimisé pour l'EURUSD sur M5, avec des performances prouvées sur H4 et une adaptabilité à d'autres paires Forex.
  • Pas de stratégies risquées : Évite le martingale ou le trading en grille, en utilisant des stop-loss (50 pips par défaut) et des take-profit (100 pips par défaut) disciplinés pour chaque trade.
  • Suivi transparent des performances : Métriques en temps réel, y compris le profit/perte quotidien, le nombre de trades et les pertes consécutives.
  • Prêt pour les firmes de prop trading : Paramètres de risque personnalisables et limites strictes de perte conformes aux règles des firmes de prop trading.
  • Personnalisation conviviale : Entrées intuitives pour le décalage GMT, le pourcentage de risque, les heures de trading et les filtres de jours.

Comment ça marche

  1. Détection de la plage de la session asiatique : Identifie les prix hauts et bas pendant la session asiatique (par défaut 23:00–08:00 GMT) sur le timeframe M5, avec une boîte et une étiquette visuelle sur le graphique.
  2. Rupture avec confirmation de tendance : Exécute des trades de continuation (par exemple, achat au-dessus du plus haut asiatique dans une tendance haussière) ou de renversement (par exemple, vente au-dessus du plus haut asiatique dans une tendance baissière) pendant la session de Londres (08:00–18:00 GMT), avec des offsets en pips configurables (10 pips pour la continuation, 5 pips pour le renversement).
  3. Gestion des trades : Utilise des stops suiveurs, un seuil de rentabilité et des contrôles de risque stricts. Ferme les positions à la fin de la session de Londres ou lorsqu'un profit cible ($500 par défaut) ou une limite de perte maximale est atteinte.
  4. Exécution manuelle des trades : Boutons actifs d'achat/vente permettent des trades manuels instantanés avec des paramètres de risque définis par l'EA.
  5. Dimensionnement basé sur le risque : Ajuste dynamiquement les tailles de lot en utilisant le pourcentage de risque (1 % par défaut) et la distance du stop-loss (50 pips).
  6. Filtres de temps et de jours : Trade pendant la session de Londres à haute liquidité et les jours configurables (lundi à vendredi par défaut) pour éviter les périodes de faible volume.

Pourquoi c'est unique

  • Entrées alignées sur la tendance : Combine les ruptures de la session asiatique avec une confirmation de tendance sur H4 pour réduire les faux signaux.
  • Ajustement dynamique du risque : Offsets en pips configurables et dimensionnement des lots s'adaptent aux conditions du marché et au solde du compte.
  • Contrôles de sécurité complets : Valide les trades contre les niveaux de stop, de gel et les exigences de marge spécifiques au courtier.
  • Panneau de trading interactif : Offre des métriques en temps réel et des boutons actifs d'achat/vente.
  • Compatibilité avec les firmes de prop trading : Contrôles stricts des risques et gestion des soldes faibles.
  • Performance prouvée : Génère des profits constants sur FOREX, OR et INDICES avec une faible corrélation avec d'autres EAs.

Idéal pour

  • Les traders ciblant des paires comme l'EURUSD.
  • Les participants aux firmes de prop trading nécessitant une automatisation fiable et conforme aux règles.
  • Les traders particuliers recherchant un équilibre entre précision automatisée et contrôle manuel.
  • Ceux qui valorisent les insights de performance en temps réel et une gestion robuste des risques.

Instructions de configuration

  • Courtier : Courtiers ECN ou à spread nul recommandés.
  • Levier : 1:100 ou plus (minimum 1:20).
  • Dépôt : Minimum $500 pour l'EURUSD (0.01 lot).
  • Symbole : EURUSD (supporte M5, H4).
  • VPS : Recommandé pour une opération 24/5.
  • Backtesting : Testez sur EURUSD M5/H4 du 1er juin 2025 au 31 juillet 2025. Ajustez RiskPctPerTrade, TrailingStartPips ou les filtres de jours selon votre profil de risque.
  • Fichiers Set : Disponibles via le lien Telegram.

Avertissement sur les risques

Le trading comporte des risques inhérents. Bien que Asian Breakout PRO-P soit conçu pour des performances constantes, aucun système ne garantit de profits. Tradez toujours dans les limites de votre tolérance au risque. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Testez sur un compte démo pour optimiser les paramètres pour votre courtier.

Rejoignez l'avenir du trading

Asian Breakout PRO-P redéfinit le trading de rupture avec un mélange de précision, de sécurité et de flexibilité. Que vous releviez des défis de firmes de prop trading ou que vous développiez votre compte particulier, cet EA offre des performances de niveau institutionnel avec une interface conviviale. Ne manquez pas l'opportunité — sécurisez votre copie pour $99 avant que le prix n'augmente à $499 !

Redéfinissez votre trading avec Asian Breakout PRO-P 


