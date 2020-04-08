AI Gold ATM

Akıllı Ticaret Yaparak Büyük Kazançlar Elde Edin!


Stres yaşamadan ticaret sermayenizi büyütmek istiyorsanız, bu tam otomatik, çok yönlü ve uyarlanabilir sistem “AI GOLD ATM” tam size göre.


Bu sistemin görevi, piyasaya uyum sağlayan akıllı bir sistem kullanarak XAUUSD çiftini hassas bir şekilde ticaret yapmanıza yardımcı olmak ve böylece karlı fırsatları asla kaçırmamanızı sağlamaktır.


Başlangıç fiyatı = 299 $

Gerçek fiyat = 1499 $


AI GOLD ATM, yüksek olasılıklı işlemleri tespit etmek için gelişmiş algoritmalar kullanır;

💯 zamandan tasarruf etmenizi sağlar

💯 manuel hataları azaltır

💯 işlem tutarlılığınızı artırır

💯 minimum düşüşle işlemlerinizde büyük karlar elde etmenize yardımcı olur.


Trend, ızgara ve piramit sistemlerinin akıllı bir kombinasyonu olan bu sistem, her piyasa hareketinden daha fazla kar elde ederken riski daha etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.


AI GOLD ATM ile, her işlemin AI destekli hassasiyetle desteklendiğini bilerek öz sermayenizi güvenle büyütebilirsiniz.

Şimdi Lansman Fiyatından Yararlanın (SINIRLI TEKLİF)


Lansman fiyatı, gerçek fiyata ulaşana kadar her 10 satın alımdan sonra 100 $ artacaktır.


ÖNEMLİ: Satın alma işleminden sonra, kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için lütfen bir mesaj gönderin. Ayrıca, daha fazla avantaj elde etmek için çok değerli bir destek grubuna ekleneceksiniz.


Tam Değerinden Yararlanmak İçin Minimum Gereksinimler ve Öneriler

1. Önerilen Çift: XAUUSD.

2. Önerilen ilk depozito: Hesaplarda 2000 $ veya tercihen 10.000 USC'lik bir sent hesabı kullanın.

3. En az 1:200 kaldıraç, 1:500 önerilir.

4. Hesap türü: Hed


