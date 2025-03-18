Revera

4

REVERA EA, EURUSD + AUDUSD + AUDCAD Piyasasındaki Güvenlik Açıklarını Belirlemek İçin Çok Para Birimli, Esnek, Tam Otomatik ve Çok Yönlü Açık Bir Araçtır!

Not    Grid   , Not    Martingale   , Not    AI    , Not    Neural Network ,  Not   Arbitrage .

Default  Settings for One Сhart   EURUSD M15

Only 7 Copy of 10 Left  for 390 $

Next Price 590 $ 

Bu   bir   Çoklu Para Birimi   sistem   O   izin verir   sana   çeşitlendirmek   senin   risk   Çeşitli Döviz Çiftleri Üzerinde .

Varsayılan Ayarlar      Açık   ,   Bir Grafik   EURUSD   M15

Her pozisyonun her zaman bir   Sabit SL+TP ve Sanal İşlem Kar Takibi .

Herhangi   Kâr   Takip   dır   Gizlenmiş   itibaren   ,   Aracı kurum   Ve   dır   Tamamen   RAM'de sanal.

The   sistem   kullanımlar   aşırı alım   Ve   aşırı satılmış   bölgelerde   ,   pazar   Ve   ticaret   sırasında   ,   gün .

The   sistem   istismarlar   pazar   güvenlik açıkları   sırasında   dönemler   ile ilgili   yüksek   oynaklık   Ne zaman   ,   fiyat   döner   ile   ,   ortalamalar .

Bu   Bir Piyasa Bozulma Algoritması değildir , bu nedenle hemen hemen tüm Piyasa Kaymaları   Olumlu   Ve   Ek Karlar Ekleyin   Bizim için.

Her biri   işlem   sahip olmak   sanal   TP - seviye   Destek   için   ,   fiyat ,   Hangi   önemli ölçüde   azaltır   ,   başarı   of'un   SL   seviye .

The   REVERA EA   Tüm İşlemleri Birkaç Parçaya Bölüyor, açık pozisyonun her bir parçası kendi   Kendi Kar Yönetimi .

Bu bir   Güvenli Algoritma , Her İşlem Büyük Spread'lerden, Güçlü Haberlerden ( NONFARM/FOMC ) ve Kaymalardan korunur.

Algoritma bağımsız olarak   Uyum sağlar   brokerinizin koşullarına (Spreadler, Gecikmeler, Kaymalar, Piyasa Boşlukları) göre   Gerçek zamanlı .

Sistem şunu kullanır:   Sanal Kar Takibi (VPT)   kombinasyon halinde   Sistemin davranışını broker'dan gizleyen TP+SL düzeltildi .

The   sistem   yapar   birçok   uzun   Ve   uzun vadeli   pozisyonlar   başına   hafta .

Bu bir Açık Sistemdir , siz   Parametrelere her zaman Tam Erişiminiz olsun ve   Benzersiz Ayarlarınızı Optimize Edin .

Sistem   Temel Stratejik ayarlar sizin için Mevcut DEĞİLSE Kapalı Kutu İlkesi KULLANILMAZ !

Revera yapamaz   yer   ticaret   Her   gün ,   gibi   BT   olabilmek      için   birçok   günler   olmadan   ticaret .   Bu   DEĞİLDİR   Saç derisi soyma   sistem .

Bu   Mekanizma   irade   çekici   ile   onlar   DSÖ   takdirle karşılamak   stabil   Ve   dikkat çekici   ilerlemek   EA'dan .

Bu   EA   irade   deneyim   çekilme   dönemler ,   Bu   dır   doğru .   Gerçek   ticaret   içerir   kayıplar   Ve   çekilmeler

Daha önce hiç EA kullanmadıysanız, size nasıl kullanılacağını göstereceğim ve öğreteceğim!

 

Öneriler

  • Algoritma spread ve kaymaya karşı hassas olabilir. İyi bir ICM/RAW/Pro/ECN broker kullanmanızı öneririm.
  • BEN   olabilmek   Her zaman   vermek   öneriler   Ve   ,   en iyi   Ayarlar ,   hissetmek   serbest   temas etmek   Ben!
  • BEN   olabilmek   Her zaman   kişisel olarak   bağlamak   uzaktan   ile   yardım   Sen   ile   ,   kurulum   Ve   Ayarlar !      
  • Sistem sürekli olarak tüm Broker Göstergelerini okur, bu nedenle VPS 7/24 kullanmak daha iyidir.
  • Danışman adaptif lot büyüklüğü hesaplamasını kullanır, ancak düşük kaldıraç (1:50 ve altı) nedeniyle düşük sermayeli hesaplarda marj gereksinimleriyle ilgili sorunlar yaşanabilir.
  • Brokerinizi kontrol etmek için ilk 1-2 hafta Demo hesabını deneyin
  • EURUSD M15 için Minimum Mevduat 300$'dan başlıyor
  • Lütfen   Yapmak   Olumsuz   tereddüt etmek   ile   temas etmek   Ben ,   BEN   ben   Elbette   O   Ben olacağım   hünerli   ile   yardım   Sen   içinde   herhangi   dava   Ve   ile   herhangi   soru !



İncelemeler 2
Philipp Hermann
1507
Philipp Hermann 2025.03.25 16:22 
 

Like all Bots from Anton this one is also a Masterpiece and better than others on mql. Interesting longterm strategy. I will update the review when I can say more about the results and behavior of this one. It trades like the backtest. So far I’m quite impressed. Also Anton’s support is by far the best on mql

