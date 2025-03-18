Revera
- Uzman Danışmanlar
- Anton Kondratev
- Sürüm: 2.33
- Güncellendi: 13 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 9
REVERA EA, EURUSD + AUDUSD + AUDCAD Piyasasındaki Güvenlik Açıklarını Belirlemek İçin Çok Para Birimli, Esnek, Tam Otomatik ve Çok Yönlü Açık Bir Araçtır!
Not Grid , Not Martingale , Not AI , Not Neural Network , Not Arbitrage .
Default Settings for One Сhart EURUSD M15
Only 7 Copy of 10 Left for 390 $
Next Price 590 $
Bu bir Çoklu Para Birimi sistem O izin verir sana çeşitlendirmek senin risk Çeşitli Döviz Çiftleri Üzerinde .Varsayılan Ayarlar iş Açık , Bir Grafik EURUSD M15
Her pozisyonun her zaman bir Sabit SL+TP ve Sanal İşlem Kar Takibi .
Herhangi Kâr Takip dır Gizlenmiş itibaren , Aracı kurum Ve dır Tamamen RAM'de sanal.
The sistem kullanımlar aşırı alım Ve aşırı satılmış bölgelerde , pazar Ve ticaret sırasında , gün .The sistem istismarlar pazar güvenlik açıkları sırasında dönemler ile ilgili yüksek oynaklık Ne zaman , fiyat döner ile , ortalamalar .
Bu Bir Piyasa Bozulma Algoritması değildir , bu nedenle hemen hemen tüm Piyasa Kaymaları Olumlu Ve Ek Karlar Ekleyin Bizim için.
Her biri işlem sahip olmak sanal TP - seviye Destek için , fiyat , Hangi önemli ölçüde azaltır , başarı of'un SL seviye .
The REVERA EA Tüm İşlemleri Birkaç Parçaya Bölüyor, açık pozisyonun her bir parçası kendi Kendi Kar Yönetimi .
Bu bir Güvenli Algoritma , Her İşlem Büyük Spread'lerden, Güçlü Haberlerden ( NONFARM/FOMC ) ve Kaymalardan korunur.
Algoritma bağımsız olarak Uyum sağlar brokerinizin koşullarına (Spreadler, Gecikmeler, Kaymalar, Piyasa Boşlukları) göre Gerçek zamanlı .
Sistem şunu kullanır: Sanal Kar Takibi (VPT) kombinasyon halinde Sistemin davranışını broker'dan gizleyen TP+SL düzeltildi .
The sistem yapar birçok uzun Ve uzun vadeli pozisyonlar başına hafta .
Bu bir Açık Sistemdir , siz Parametrelere her zaman Tam Erişiminiz olsun ve Benzersiz Ayarlarınızı Optimize Edin .
Sistem Temel Stratejik ayarlar sizin için Mevcut DEĞİLSE Kapalı Kutu İlkesi KULLANILMAZ !
Revera yapamaz yer ticaret Her gün , gibi BT olabilmek iş için birçok günler olmadan ticaret . Bu DEĞİLDİR Saç derisi soyma sistem .
Bu Mekanizma irade çekici ile onlar DSÖ takdirle karşılamak stabil Ve dikkat çekici ilerlemek EA'dan .Bu EA irade deneyim çekilme dönemler , Bu dır doğru . Gerçek ticaret içerir kayıplar Ve çekilmeler
Daha önce hiç EA kullanmadıysanız, size nasıl kullanılacağını göstereceğim ve öğreteceğim!
Öneriler
- Algoritma spread ve kaymaya karşı hassas olabilir. İyi bir ICM/RAW/Pro/ECN broker kullanmanızı öneririm.
- BEN olabilmek Her zaman vermek öneriler Ve , en iyi Ayarlar , hissetmek serbest temas etmek Ben!
- BEN olabilmek Her zaman kişisel olarak bağlamak uzaktan ile yardım Sen ile , kurulum Ve Ayarlar !
- Sistem sürekli olarak tüm Broker Göstergelerini okur, bu nedenle VPS 7/24 kullanmak daha iyidir.
- Danışman adaptif lot büyüklüğü hesaplamasını kullanır, ancak düşük kaldıraç (1:50 ve altı) nedeniyle düşük sermayeli hesaplarda marj gereksinimleriyle ilgili sorunlar yaşanabilir.
- Brokerinizi kontrol etmek için ilk 1-2 hafta Demo hesabını deneyin
- EURUSD M15 için Minimum Mevduat 300$'dan başlıyor
- Lütfen Yapmak Olumsuz tereddüt etmek ile temas etmek Ben , BEN ben Elbette O Ben olacağım hünerli ile yardım Sen içinde herhangi dava Ve ile herhangi soru !
Like all Bots from Anton this one is also a Masterpiece and better than others on mql. Interesting longterm strategy. I will update the review when I can say more about the results and behavior of this one. It trades like the backtest. So far I’m quite impressed. Also Anton’s support is by far the best on mql