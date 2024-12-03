NOVA EA Bu bir Açık Optimizasyon Parametreleri ve Opsiyonel Kurtarma Mekanizması ile Tam Otomatik Erişilebilir Endeks Sistemi [DE40 / GER40].



Christmas Sale ! Only 7 Copies of 10 Left for 245$ Next Price 890 $

Not Grid , Not Martingale , Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart DE40 H1

Her pozisyonun her zaman bir Sabit SL ve TP Ve Sanal İşlem Kar Takibi (VDPT) .

Mevcut Varsayılan Ayarlar Aralık 2020'den bu yana optimize edildi ve bugüne kadar tüm Gerçek MT5 teklifleri ICM/FMarket/Robo RAW/ECN dikkate alındı

Algoritma bir Piyasa Volatilite Filtresi (MVF) ATR , Yanlış Piyasa Girişlerini Önler.

Bu, Günlük İşlem Sırasında Günlük Bir Çıkış Stratejisidir İşlem Seansı (10 saat içinde).

Sistem Tüm İşlemleri ( Opsiyonel ) Birkaç Parçaya Ayırır, Açık Pozisyonun Her Bir Parçası Kendi Kendi Kar Yönetimi .

Bu bir Güvenli Algoritma , Her İşlem Büyük Spread'lerden, Güçlü Haberlerden ( NONFARM/FOMC ) ve Kaymalardan korunur.

Algoritma bağımsız olarak Uyum sağlar Broker'ınızın koşullarına (Spread'ler, Gecikmeler, Kaymalar, Piyasa Boşlukları) göre Gerçek zamanlı .

Sistem şunu kullanır: Sanal Kar Takibi (VPT) kombinasyon halinde Sistemin davranışını broker'dan gizleyen TP/SL düzeltildi .

Sistem İsteğe bağlı olarak Pozisyonları Geri Yükler Ertesi gün İşlem Sayısı artırılarak.

Strateji Özeti:



Para Birimi Endeksi: DE40/GER40/.DE40Nakit (Almanya 40 Endeksi)

Minimum yatırım : 200$

Zaman dilimi: H1

Hesap türü: Düşük Spread. (RAW/RAZOR/ECN)

Hesap türü: Hedge veya netleştirme, FIFO da kullanılabilir.

Siparişi Günde Bir Kez Verin

Giriş - Bekleyen Siparişlerin yerleştirilmesi

Çıkış - Zarar durdurma veya kar izleme emirleri ile.

Siparişler EOD'den önce iptal edilir veya kapatılır.

Günlük rollover veya gecelik işlem yok.

VPS şart değil ama tavsiye edilir

Gerektiğinde sadece parti ve GMT saatinde değişiklik yaparak kolay kurulum.

Öneriler

Algoritma spread ve kaymaya karşı hassas olabilir. İyi bir ICM/RAW/Pro/ECN broker kullanmanızı öneririm;

Sistem sürekli olarak tüm Broker Göstergelerini okur, bu nedenle VPS 7/24 kullanmak daha iyidir.

Danışman adaptif lot büyüklüğü hesaplamasını kullanır, ancak düşük kaldıraç (1:30 ve altı) durumunda, düşük sermayeli hesaplarda marj gereksinimleriyle ilgili sorunlar yaşanabilir.

Brokerinizi kontrol etmek için ilk 1-2 hafta Demo hesabını deneyin







