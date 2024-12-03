Nova EA
- Uzman Danışmanlar
- Anton Kondratev
- Sürüm: 2.88
- Güncellendi: 14 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 7
NOVA EA Bu bir Açık Optimizasyon Parametreleri ve Opsiyonel Kurtarma Mekanizması ile Tam Otomatik Erişilebilir Endeks Sistemi [DE40 / GER40].
Christmas Sale ! Only 7 Copies of 10 Left for 245$
Next Price 890 $
Her pozisyonun her zaman bir Sabit SL ve TP Ve Sanal İşlem Kar Takibi (VDPT) .
Mevcut Varsayılan Ayarlar Aralık 2020'den bu yana optimize edildi ve bugüne kadar tüm Gerçek MT5 teklifleri ICM/FMarket/Robo RAW/ECN dikkate alındı
Algoritma bir Piyasa Volatilite Filtresi (MVF) ATR , Yanlış Piyasa Girişlerini Önler.
Bu, Günlük İşlem Sırasında Günlük Bir Çıkış Stratejisidir İşlem Seansı (10 saat içinde).
Sistem Tüm İşlemleri ( Opsiyonel ) Birkaç Parçaya Ayırır, Açık Pozisyonun Her Bir Parçası Kendi Kendi Kar Yönetimi .
Bu bir Güvenli Algoritma , Her İşlem Büyük Spread'lerden, Güçlü Haberlerden ( NONFARM/FOMC ) ve Kaymalardan korunur.
Algoritma bağımsız olarak Uyum sağlar Broker'ınızın koşullarına (Spread'ler, Gecikmeler, Kaymalar, Piyasa Boşlukları) göre Gerçek zamanlı .
Sistem şunu kullanır: Sanal Kar Takibi (VPT) kombinasyon halinde Sistemin davranışını broker'dan gizleyen TP/SL düzeltildi .
Sistem İsteğe bağlı olarak Pozisyonları Geri Yükler Ertesi gün İşlem Sayısı artırılarak.
Strateji Özeti:
- Para Birimi Endeksi: DE40/GER40/.DE40Nakit (Almanya 40 Endeksi)
- Minimum yatırım : 200$
- Zaman dilimi: H1
- Hesap türü: Düşük Spread. (RAW/RAZOR/ECN)
- Hesap türü: Hedge veya netleştirme, FIFO da kullanılabilir.
- Siparişi Günde Bir Kez Verin
- Giriş - Bekleyen Siparişlerin yerleştirilmesi
- Çıkış - Zarar durdurma veya kar izleme emirleri ile.
- Siparişler EOD'den önce iptal edilir veya kapatılır.
- Günlük rollover veya gecelik işlem yok.
- VPS şart değil ama tavsiye edilir
- Gerektiğinde sadece parti ve GMT saatinde değişiklik yaparak kolay kurulum.
Öneriler
- Algoritma spread ve kaymaya karşı hassas olabilir. İyi bir ICM/RAW/Pro/ECN broker kullanmanızı öneririm;
- Sistem sürekli olarak tüm Broker Göstergelerini okur, bu nedenle VPS 7/24 kullanmak daha iyidir.
- Danışman adaptif lot büyüklüğü hesaplamasını kullanır, ancak düşük kaldıraç (1:30 ve altı) durumunda, düşük sermayeli hesaplarda marj gereksinimleriyle ilgili sorunlar yaşanabilir.
- Brokerinizi kontrol etmek için ilk 1-2 hafta Demo hesabını deneyin
