NOVA EA Bu bir   Açık Optimizasyon Parametreleri ve Opsiyonel Kurtarma Mekanizması ile Tam Otomatik Erişilebilir Endeks Sistemi [DE40 / GER40].

Christmas Sale ! Only 7 Copies of 10 Left  for 245$ 

Next Price 890 $

Not    Grid   , Not    Martingale   , Not    AI    , Not    Neural Network. Default Settings for One chart    DE40 H1

Her pozisyonun her zaman bir   Sabit SL ve TP   Ve   Sanal   İşlem Kar Takibi (VDPT) .  

Mevcut Varsayılan Ayarlar Aralık 2020'den bu yana optimize edildi ve bugüne kadar tüm Gerçek MT5 teklifleri ICM/FMarket/Robo RAW/ECN dikkate alındı

Algoritma bir   Piyasa Volatilite Filtresi (MVF) ATR , Yanlış Piyasa Girişlerini Önler.

Bu, Günlük İşlem Sırasında Günlük Bir Çıkış Stratejisidir   İşlem Seansı (10 saat içinde).

Sistem Tüm İşlemleri ( Opsiyonel ) Birkaç Parçaya Ayırır, Açık Pozisyonun Her Bir Parçası Kendi   Kendi Kar Yönetimi .

Bu bir   Güvenli Algoritma , Her İşlem Büyük Spread'lerden, Güçlü Haberlerden ( NONFARM/FOMC ) ve Kaymalardan korunur.

Algoritma bağımsız olarak   Uyum sağlar   Broker'ınızın koşullarına (Spread'ler, Gecikmeler, Kaymalar, Piyasa Boşlukları) göre   Gerçek zamanlı .

Sistem şunu kullanır:   Sanal Kar Takibi (VPT)   kombinasyon halinde   Sistemin davranışını broker'dan gizleyen TP/SL düzeltildi .

Sistem   İsteğe bağlı olarak   Pozisyonları Geri Yükler   Ertesi gün İşlem Sayısı artırılarak.

Strateji Özeti:

  • Para Birimi Endeksi: DE40/GER40/.DE40Nakit (Almanya 40 Endeksi)
  • Minimum yatırım : 200$
  • Zaman dilimi: H1
  • Hesap türü: Düşük Spread. (RAW/RAZOR/ECN)
  • Hesap türü: Hedge veya netleştirme, FIFO da kullanılabilir.
Ticaret Özellikleri:
  • Siparişi Günde Bir Kez Verin
  • Giriş - Bekleyen Siparişlerin yerleştirilmesi
  • Çıkış - Zarar durdurma veya kar izleme emirleri ile.
  • Siparişler EOD'den önce iptal edilir veya kapatılır.
  • Günlük rollover veya gecelik işlem yok.
  • VPS şart değil ama tavsiye edilir
  • Gerektiğinde sadece parti ve GMT saatinde değişiklik yaparak kolay kurulum.

Öneriler

  • Algoritma spread ve kaymaya karşı hassas olabilir. İyi bir ICM/RAW/Pro/ECN broker kullanmanızı öneririm;       
  • Sistem sürekli olarak tüm Broker Göstergelerini okur, bu nedenle VPS 7/24 kullanmak daha iyidir.
  • Danışman adaptif lot büyüklüğü hesaplamasını kullanır, ancak düşük kaldıraç (1:30 ve altı) durumunda, düşük sermayeli hesaplarda marj gereksinimleriyle ilgili sorunlar yaşanabilir.
  • Brokerinizi kontrol etmek için ilk 1-2 hafta Demo hesabını deneyin



