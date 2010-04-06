Grid Feast MT5

Merhaba, yatırımcılar! Uzun zaman önce YouTube'da yayın yaparken, Expert4x'in güçlü bir grid stratejisiyle karşılaştım. Forex ticareti ve MQL4/5 programcısı olarak, bu stratejiye dayalı bir Uzman Danışman geliştirdim ve o zamandan beri bu EA'yı kullanıyorum. Ticaret topluluğuna katkıda bulunmak için bu EA'yı sizlerle paylaşıyorum. Stratejinin açıklandığı aşağıdaki videoyu izleyin.


MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/145867


ÖNERİ

Strateji/EA sadece aralıklı çiftler için tasarlanmıştır. Ben şahsen EA'yı EURCHF ve AUDNZD üzerinde kullanıyorum. Umarım siz de EA'yı faydalı bulursunuz.


TİCARET RİSK UYARISI!

1. Finansal piyasalarda ticaret yapmak önemli riskler içerir ve herkes için uygun olmayabilir. Yatırdığınız sermayenin bir kısmını veya tamamını kaybedebileceğinizi anladığınızdan emin olun.


2. Lütfen bu projeyi bir demo hesapta kullanmaya başlayın. Stratejiyi ve EA'yı kullanmanın ve genel olarak ticaret yapmanın risklerini tam olarak anladıktan sonra canlı hesaba geçin.



İyi ticaretler!!!

Önerilen ürünler
X4O B1 Dollar Trader
Jawad Ait Ali Ouichou
Uzman Danışmanlar
x4o B1 Dollar Trader  Heiken Ashi Trend Retest Strategy  Automated trading system combining Heiken Ashi analysis with Moving Average retest methodology for trend-following entries on H1 timeframe. Trading Methodology The EA monitors two 25-period Moving Averages calculated on High and Low prices to identify trend direction. When price closes above MA High with candle high exceeding the moving average, an uptrend is detected. When price closes below MA Low with candle low beneath the moving aver
FREE
Robot Scalping Specialist XAUUSD
Jinarto
Uzman Danışmanlar
EA351 – Multi-Entry Momentum Scalper (MT5) EA351 is an automated trading system designed for high-frequency scanning and multi-position entries on M5 timeframe , optimized for 0.01 lot trading. The EA continuously scans the market; when all conditions are met, it can open multiple positions (pyramiding) to maximize momentum moves. When profit grows, the EA manages the trade using trailing protection , and it can exit on reversal to protect gains. Key Features Timeframe: M5 (recommended) Default
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
NightTrader
Ugur Oezcan
5 (1)
Uzman Danışmanlar
No grid! No martingale! No manual configuration or adjustment needed! Every trade is protected by stop loss. You can find metatrader4 version here: https://www.mql5.com/de/market/product/18571# This Expert Advisor only trades for a short time frame at night, during the ending of the New York session. It uses low volatility moments in EURUSD and enters trades based on indicators. It then manages those trades with dynamic stop losses and take profits also based on indicators. A safety mode further
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Uzman Danışmanlar
RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Uzman Danışmanlar
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Bitcoin Sniper
Janet Abu Khalil
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Sniper — BTCUSD için Uzman Danışman (MT5) Genel Bilgiler Bitcoin Sniper, MetaTrader 5 için geliştirilmiş otomatik bir Uzman Danışmandır. EA, önceden tanımlanmış dahili kurallar ve kullanıcı tarafından yapılandırılabilir parametreler kullanarak BTCUSD sembolünü M30 zaman diliminde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. Grafiğe eklendiğinde, tüm işlem operasyonları seçilen giriş ayarlarına göre otomatik olarak gerçekleştirilir. İşlem Koşulları Sembol: BTCUSD Zaman Dilimi: M30 Minimum Depozito
FREE
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Uzman Danışmanlar
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
Gino Renko EA
Stephane, Andr Valette
Uzman Danışmanlar
Here is an EA based on the Renko indicator, it can be used with currencies, commodities, and forex. Just associate it with the corresponding graph. The indicator used for the EA is available here, but it is not necessary for its operation, they are 2 independent products: https://www.mql5.com/fr/market/product/87852?source=Site +Market+MT5+Indicator+Search+Rating006%3agino+renko Personally I don't like renko like EA, and I haven't done any tests to find out which configuration is the best. Th
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
Uzman Danışmanlar
Here’s the full English translation of your text: --- ### **Operating Principle** The **Golden Extreme Furious EA** is an intelligent buy recovery and accumulation system (BUY Recovery Grid) specially developed for **XAUUSD (Gold)**. It combines advanced technical analysis (using Bill Williams’ AO and AC indicators) with a smart order management system that always aims to close trading cycles in profit — even after adverse market movements. The robot operates exclusively with **buy (BUY)**
Grid Hlevel MT5
Sergey Ermolov
2 (1)
Uzman Danışmanlar
MT4 versiyonu  |  Valable ZigZag göstergesi   |   FAQ Grid HLevel   Expert Advisor, Forex piyasasında her ay istikrarlı bir kar elde etmek isteyen tüccarlar için mükemmeldir. Expert Advisor, ortalama alma stratejisine göre çalışır ve onu doğru kullanmanızı öneririm.   Bunu "doğru" kullanmak, piyasanın tersine dönme noktasında ortalama ile alım satım açmak ve yalnızca küresel bir trend yönünde ticaret yapmak anlamına gelir. Ana eğilimin yönüne gelince, bunu H4 zaman dilimindeki Valable ZigZag gö
TrendGap Hunter
Sergey Batudayev
Uzman Danışmanlar
TrendGap Hunter TrendGap Hunter   is an automated advisor for MetaTrader 5 that combines a proven trend strategy based on SuperTrend and Fair Value Gap (FVG) analysis for precise entries and exits. Main features Combination of   SuperTrend   and   FVG Breakout   indicators to filter out false signals Flexible methods of volume calculation: Fixed lot % of balance or free margin Several ways to set stop loss: By SuperTrend level Along the Fair Value Gap Join our community   and share your results
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Uzman Danışmanlar
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
EZ Volchok MT5
Ruslan Brezovskiy
Uzman Danışmanlar
EZ Volchok - tam otomatik bir ızgara ticaret danışmanıdır ve eğilimin tersine döndüğü anda işleme girer. Bollinger bantlarına ve hareketli ortalamalara dayalı özel göstergeler kullanır. Fiyat, işlemin ters yönünde hareket ederse, bir ızgara sistemi tarafından ticaret yönetilecektir. Avantajlar ve özellikler Tamamen otomatiktir ve ekstra dikkat gerektirmez. Herhangi bir komisyoncu ile çalışmak için uygundur. Minimum önerilen depozito 1000$. Depozito miktarına göre otomatik hacim hesaplama fonksiy
SecUnit B22
Jawad Ait Ali Ouichou
Uzman Danışmanlar
SecUnit B22 is a professional   ATR Trailing Stop strategy   designed specifically for XAUUSD (Gold) trading on 4-hour timeframe. Built with prop firm challenges in mind, it combines dynamic trend following with 15 layers of advanced risk protection. Strategy Overview The EA uses an intelligent ATR-based trailing stop system that adapts to market volatility. It enters trades when price crosses the dynamic ATR stop line and exits when the trend reverses, ensuring you capture strong trends while m
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
Gold Compass EA
Reward Ndunga Mubita
Uzman Danışmanlar
Overview Gold Compass EA   is a precision-crafted Expert Advisor for XAUUSD that capitalizes on   high-probability reversal setups   using a combination of   RSI oversold/overbought levels   and powerful   Pin Bar candlestick formations with an advanced algorithym . Designed for modern traders, it balances accuracy, speed, and safety — making it ideal for scalping, short swings, and prop firm compliance.   Core Features Combines RSI + Pin Bar logic for ultra-accurate entries Optimi
CryptoSlayer
VALU VENTURES LTD
Uzman Danışmanlar
Crypto Slayer EA v2.3 - Multi-Strategy Crypto Trading System Crypto Slayer EA v2.3 is a comprehensive trading system designed for cryptocurrency markets, featuring multiple integrated strategies and advanced risk management. Trading Strategies The system includes 25 trading strategies organized into three categories: Technical Analysis Strategies: MA Crossover RSI Momentum MACD Signal Bollinger Bands Market Structure Multi-timeframe Analysis Breakout Trading ATR Position Sizing Support/Resista
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Uzman Danışmanlar
Volatility Pullback Expert Advisor – Adaptive Grid Trading Robot Overview: Volatility Pullback Expert Advisor  is an advanced market-neutral Expert Advisor that profits from volatility-based pullbacks. It combines an adaptive grid engine, smart recovery, partial hedging, and dynamic risk control to automate trading while minimizing drawdowns. Perfect for both beginner and experienced traders. Key Features: Adaptive Grid Engine: Optimizes entries within a defined price range. Smart Recovery &
CandlesFinderVolumeLevelsMt5
Alexander Nikolaev
Uzman Danışmanlar
This EA identifies trading candles that often foreshadow a market reversal and finds volume accumulation levels in the trading history. It opens trades if a candlestick like "Doji" or "Engulfing" appears at the volume level and the price seems to be repelled from the level. To make its strategy clearer to users, it can display volume levels and signal candles (thanks to its good display, it can be used as an indicator). In the strategy tester, some display functions do not work correctly, so wat
Astra MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Astra MT5 — Piyasa modellerine dayalı otomatik ticaret sistemi Astra MT5 , MetaTrader 5 için geliştirilmiş bir uzman danışmandır. Ani fiyat hareketlerinden sonraki geri dönüşler dahil olmak üzere temel piyasa modellerini kullanır. Sistem tamamen otomatiktir ve trader tarafından sürekli izleme gerektirmez. Dikkat! Satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin , kurulum talimatlarını almak için! Astra MT5’in Özellikleri Analiz algoritmaları: fiyat modelleri ve piyasa yapılarıyla çalışır. Uyar
Quantum Iron
VALU VENTURES LTD
Uzman Danışmanlar
Quantum Iron EA v37.0 - Advance/ Authentic Real   Quantum Queen   King  Quantum Baron   Quantum Emperor    Quantum Bitcoin  Reaper   EA with added and enhanced strong strategies and features.  15-in-1 Advanced Trading Robot with Comprehensive Risk Management Quantum Iron EA   combines 15 proven trading strategies in one powerful Expert Advisor, designed for consistent profitability across all market conditions. Perfect for both beginners and professional traders seeking automated trading excelle
Crossing Over
John Signer
Uzman Danışmanlar
The MA Crossover EA is an automated trading system for MT5 that executes trades based on moving average crossovers. It is designed to capture medium-term trend shifts on the M12 timeframe with clear entry signals and strict risk management. One important aspect to consider: it was trained and tested on NASDAQ.  Key Features Moving Average Crossover Strategy – Uses a fast and a slow moving average to generate buy and sell signals when crossovers occur, confirming trend direction changes. Customiz
VanguardPrime MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Uzman Danışmanlar
VanguardPrime MT5: The High-Capital Reversal System for AUDUSD VanguardPrime MT5 is a powerful Expert Advisor (EA) engineered for precision reversal trading on the AUDUSD M15 chart. It is a sophisticated automated system designed to identify high-probability reversal setups and generate consistent returns. This EA is built for serious traders seeking a robust and automated solution. Key Features Precision Reversal Strategy: The EA uses a powerful combination of leading indicators, including th
USD pro
Roberto Mubonane Muiambo
Uzman Danışmanlar
Currency EURUSD Timeframe 1H  PRO EA as a price action–based Expert Advisor that can be tuned to work on any Forex currency pair, timeframe by adjusting its settings. With flexible parameters, you can adapt USD PRO EA to trade any Forex symbol by simply adjusting the settings. With the Time Limit Settings, you have full control over when the EA is active. This allows you to fine‑tune trading sessions to match the most liquid and profitable market hours. The Max Trades Per Day setting allow
BB King
Khima Gorania
Uzman Danışmanlar
BB King EA for MT5 BB King Expert Advisor uses a simple reversal strategy using Bollinger Bands and trend detection. It is designed to be easily used by newbies with very few parameters. Please try the demo and leave feedback.You will need to optimize it for the pair you wish to trade. Minimum deposit: $100 per lot size of 0.01 per currency pair. Risk Management There is NO Stop Loss or Take Profit set for each order placed. Stop Loss and Take Profit are controlled by the Input Variables. Stop
Dual Switch Grid
Aldo Farandy Medya
Uzman Danışmanlar
Overview Dual Switch Grid (DSG) is a flexible Grid Expert Advisor designed for traders seeking full control over strategy behavior. It offers two distinct entry models— Donchian trend-following and Bollinger Band mean-reversion —both fully customizable. Users can freely adjust indicator settings, EMA filters to suit their strategy. In addition, DSG features a comprehensive, user-configurable grid recovery system , enabling traders to handle the risk management with ease.  Features it includes :
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Uzman Danışmanlar
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
GoldenEagle
Chantal Thys
Uzman Danışmanlar
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Uzman Danışmanlar
PROMO BAŞLAT: 990$ yerine SADECE 299 34 9 ! Bu promosyon fiyatına yalnızca birkaç kopya kaldı! Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Canlı sonuçlar düşük risk Canlı sonuçlar yüksek risk STABILITY PRO'ya hoş geldiniz   : Piyasadaki en gelişmiş, istikrarlı, düşük riskli şebeke sistemlerinden biri! Bu EA, kullandığı forex çiftlerinin mevcut tüm geçmişi boyunca stres testine tabi tutulmuştur. Bu stres testleri sır
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben   Quantum Queen   , tüm Quantum ekosisteminin gözbebeği ve MQL5 tarihindeki en yüksek puanlı, en çok satan Uzman Danışmanım. 20 ayı aşkın canlı işlem deneyimim sayesinde, tartışmasız XAUUSD Kraliçesi olarak yerimi kazandım. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Misyonum? Tutarlı, kesin ve akıllı işlem sonuçları sunmak — hem de defalarca. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli   fiyat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan MT4 (7 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/sinyaller/2340132 MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeye sahip topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak iç
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
Uzman Danışmanlar
AOT MT5 - Yeni Nesil Yapay Zeka Çoklu Para Birimi Sistemi Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra, kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin: Kaynak Açıklama AOT'nin Ticaret Sıklığını Anlama Bot neden her gün işlem yapmıyor AOT Bot'u Nasıl Kuracaksınız Adım adım kurulum kılavuzu Set files AOT MT5, Yapay Zeka duygu analizi ve Uyarlanabilir Optimizasyon algoritmaları ile ç
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Uzman Danışmanlar
Cryon X-9000 — Kuantum Analiz Çekirdeğine Sahip Otonom Alım-Satım Sistemi GERÇEK SİNYAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Günümüzde birçok trader, sonuçları manipüle etmek için Expert Advisor’larını cent hesaplarda veya çok küçük bakiyelerde çalıştırıyor. Bu durum aslında kendi sistemlerine güvenmediklerini gösteriyor. Bu sinyal ise 20.000 USD gerçek bir canlı hesapta çalışmaktadır. Bu, gerçek bir sermaye taahhüdünü temsil eder ve cent hesaplarda sıkça görülen yapay performans şişirmele
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT4 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Kullanıcı kılavuzunu indirin (İngilizce) Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyl
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan Ayar:  https://www.mql5.com/tr/signals/2344271 Forex EA İşlem Kanalı MQL5:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeden oluşan topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI, FİYATI 399 DOLAR! Bundan sonra fiyat 499 dolara yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak için sınırlı sayıda satılacak. AI Gold Trading, XAU/USD piyasalarında karmaşık trend takip stratejileri
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Uzman Danışmanlar
Genel Bakış Golden Hen EA , özellikle XAUUSD için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Farklı piyasa koşulları ve zaman dilimlerinde (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) tetiklenen dokuz bağımsız işlem stratejisini birleştirerek çalışır. EA, girişlerini ve filtrelerini otomatik olarak yönetecek şekilde tasarlanmıştır. EA'nın temel mantığı, belirli sinyalleri tanımlamaya odaklanır. Golden Hen EA grid, martingale veya ortalama (averaging) tekniklerini kullanmaz . EA tarafından açılan tüm
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
Uzman Danışmanlar
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 out of 20 spots remaining — almost sold out. The price will increase soon to $999 . Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview X Fusion AI is an a
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Uzman Danışmanlar
Önemli Not: Tam şeffaflığı sağlamak için, bu EA'ya bağlı gerçek yatırımcı hesabına erişim sağlıyorum, bu sayede performansını hiçbir manipülasyon olmadan canlı olarak izleyebilirsiniz. Sadece 5 gün içinde tüm başlangıç sermayesi tamamen çekildi ve o zamandan beri EA, orijinal bakiyeye hiçbir maruz kalma olmadan yalnızca kâr fonlarıyla işlem yapmaktadır. Mevcut $199 fiyatı sınırlı bir başlatma teklifidir ve 10 kopya satıldıktan sonra veya bir sonraki güncelleme yayınlandığında artırılacaktır. Şi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buraya
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal (gerçek hesap) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Bu EA, MQL5 üzerinde gösterilen doğrulanmış canlı işlem sinyali ile aynı işlem mantığını ve yürütme kurallarını kullanır. Önerilen ve optimize edilmiş ayarlar ile birlikte, güvenilir bir ECN / RAW spread broker kullanıldığında, gerçek işlemlerdeki davranış; canlı sinyalin performansını ve işlem yapısını büyük ölçüde yansıtacaktır. Lütfen broker koşulları, spreadler, işlem yürütme kalitesi v
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD (Altın / ABD Doları) Zaman Aralığı H1-M15 (isteğe bağlı) Tek işlem desteği EVET Minimum Mevduat 500 USD (veya başka bir para biriminde eşdeğeri) Tüm brokerlarla uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı fiyatlandırma, tüm hesap para birimleri, semboller ve GMT zaman dilimi desteklenir) Önceden ayar yapmadan çalışır EVET Makine öğrenimine ilgi duyuyorsanız, kanala abone olun: Abone Ol! Mad Turtle Projesinin Ana Özellikleri: Gerçek Makine Öğrenimi Bu Expert Advisor (EA), herhangi bir GPT si
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Uzman Danışmanlar
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25+ yıllık deneyimli yazarın, martingale veya ızgaralar olmadan herhangi bir varlık ticareti için profesyonel ticaret danışmanı. Çoğu üst düzey danışman yükselen altınla çalışır. Testlerde harika görünürler... altın yükselirken. Ama trend tükendiğinde ne olacak? Kim mevduatınızı koruyacak? HTTP EA sonsuz büyümeye inanmaz — değişen piyasaya uyum sağlar ve yatırım portföyünüzü genişçe çeşitlendirmek ve mevduatınızı korumak için tasarlanmıştır. Büyüme, düşüş, yan piyasa
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Uzman Danışmanlar
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Uzman Danışmanlar
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Vortex Turbo — “Fırtınayı kontrol et, girdabı yönet” Vortex Turbo, akıllı ticarette bir sonraki evrimsel aşamayı temsil ediyor; en son yapay zeka mimarisini, uyarlanabilir piyasa mantığını ve hassas risk kontrolünü birleştiren benzersiz bir gelişme. Kanıtlanmış algoritmik prensipler üzerine kurulu olan bu sistem, birden fazla stratejiyi yeni bir tahmin zekası seviyesiyle desteklenen birleşik, yüksek hızlı bir ekosisteme entegre ediyor. Altın (XAUUSD(GOLD)) için scalping uzmanı olarak tasarlana
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Uzman Danışmanlar
Ö zel fiyat  $109  (normal fiyat: $365) . Kurulum ve Kullanım Kılavuzu :  ABS Channel . Gerçek Zamanlı İzleme:   ABS Signal .  Canlı sinyalden kurulum dosyası Temel kurulum dosyası ABS EA nedir? ABS EA, özellikle H1 zaman diliminde XAUUSD (Altın) için geliştirilmiş profesyonel bir ticaret robotudur. Dahili risk kontrolleri ile Martingale sistemi . Hem yeni hem de deneyimli yatırımcılar için tasarlanan ABS EA, kurulumu kolay, tamamen otomatiktir ve farklı ticaret stillerine uyacak şekilde
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Uzman Danışmanlar
Cheat Engine, web tabanlı API aracılığıyla küresel forex duyarlılığına göre kararlar alabilen orta seviye bir altın scalping sistemidir. Cheat Engine canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacaktır. Sınırlı süreli fiyat 199  USD Sadece tek girişli işlemler. Grid veya martingale asla kullanılmaz. Günlük volatiliteye uyum sağlayan akıllı takip eden stop çıkışları Küresel forex duyarlılığı, toplam hesap değeri 1 milyar USD’yi aşan yüz binlerce yatırımcının pozisyonlarının ölçümüdür. Che
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Uzman Danışmanlar
Uzun Vadeli Büyüme. Tutarlılık. Dayanıklılık. Pivot Killer EA , hızlı kazançlar elde etmek için tasarlanmış bir sistem değildir — bu, hesabınızı uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuş profesyonel bir ticaret algoritmasıdır . Yalnızca XAUUSD (ALTIN) için geliştirilmiş olan Pivot Killer, yıllar süren araştırma, test ve disiplinli geliştirme çalışmalarının bir sonucudur. Basit bir felsefeye sahiptir: tutarlılık şansı yener . Bu sistem, farklı piyasa döngülerinde, volatili
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Sahne malzemeleri firması hazır! Kısa vadeli hesap alım satımı veya hızlı kar elde etme amacıyla tasarlanmamıştır. Martingale yok / Izgara yok / Yapay zeka yok Uzun vadeli istikrara odaklanan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Canlı Sonuçlar:   Canlı Sinyal   |   Ana Portföy   |   FTMO Sonuçları     |    Herkese Açık Topluluk Lansman fiyatı: 249$, Sonraki fiyat: 349$ (Sadece 6 adet kaldı) Gold Atlas nedir? Gold Atlas, altın (XAUUSD) için profesyonel bir otomatik işlem sistemidir. Hem gün içi ha
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Uzman Danışmanlar
Autorithm AI Teknik Açıklama AUTORITHM, MetaTrader 5 için tasarlanmış, kapsamlı piyasa analizi amacıyla 10 özel yapay zeka katmanı uygulayan gelişmiş bir yapay zeka destekli alım‐satım sistemidir. Expert Advisor, piyasa verilerini işlemek, alım‐satım fırsatlarını belirlemek ve akıllı risk yönetim protokolleriyle işlemleri yürütmek için uyum içinde çalışan sofistike yapay zeka algoritmalarını kullanır. [guide line]       [SET FILES] Temel Özellikler Sistem, piyasa koşullarını analiz etmek ve işl
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Uzman Danışmanlar
Yeni bir ileri adım | Yapay zekâ destekli hassasiyet, piyasa mantığıyla buluşuyor Argos Rage ile yeni bir otomatik alım-satım seviyesi sunuluyor – piyasadaki davranışları gerçek zamanlı analiz eden entegre DeepSeek AI sistemi tarafından desteklenir. Argos Fury’nin güçlü yönleri üzerine kurulsa da, bu EA farklı bir stratejik yol izler: daha fazla esneklik, daha geniş yorumlama ve daha güçlü piyasa katılımı. Live Signal Zaman Dilimi: M30 Kaldıraç:  min. 1:20 Minimum Yatırım:  $100 Semboller: 
Yazarın diğer ürünleri
Grid Feast MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Uzman Danışmanlar
Merhaba, yatırımcılar! Uzun zaman önce YouTube'da yayın yaparken, Expert4x'in güçlü bir grid stratejisiyle karşılaştım. Forex ticareti ve MQL4/5 programcısı olarak, bu stratejiye dayalı bir Uzman Danışman geliştirdim ve o zamandan beri bu EA'yı kullanıyorum. Ticaret topluluğuna katkıda bulunmak için bu EA'yı sizlerle paylaşıyorum. Stratejinin açıklandığı aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz. MT5 sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/145866 ÖNERİ Strateji/EA sadece aralıklı çiftler için
FREE
Lot Calculator MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Yardımcı programlar
LOTSIZE'INIZI HEMEN METATRADER'DA HESAPLAYIN!!! Merhaba yatırımcılar. Risk yönetimi odaklı bir yatırımcı mısınız? Evet ise, bu tam size göre. Benim adım İbrahim, hesap bakiyenize göre risk yüzdesine göre lotsize'inizi hesaplamanıza yardımcı olabilecek bir araç geliştirdim. Bu araç, riskinizi % olarak belirtmek yerine riske atmak istediğiniz mutlak bir değer varsa, lotsize'inizi hesaplamanıza da yardımcı olabilir. Örneğin, bakiyenizden 100$ riske atmak istediğinizi belirtebilirsiniz. MT4 sürüm
FREE
ATR SlTp MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Göstergeler
Merhaba Yatırımcılar! İşlemlerinin Stop Loss ve Take Kâr değerlerini belirlemek için Ortalama Gerçek Aralık (ATR) değerini kullanan yatırımcılar için bir uygulama geliştirdim. Bu göstergeyle, Take Kâr ve Stop Loss değerlerini istediğiniz çarpanla kolayca ayarlayabilirsiniz. Bunu kullanmak için lütfen ATR Dönemini işlem tarzınıza göre ayarlayın, ardından Stop Loss Çarpanı ve Take Kâr Çarpanı'nı buna göre ayarlayın. Mutlu İşlemler. İyi şanslar ve iyi ticaretler!!!
FREE
Lot Calculator MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Yardımcı programlar
LOTSIZE'INIZI HEMEN METATRADER'DA HESAPLAYIN!!! Merhaba yatırımcılar. Risk yönetimi odaklı bir yatırımcı mısınız? Evet ise, bu tam size göre. Benim adım İbrahim, hesap bakiyenize göre risk yüzdesine göre lotsize'inizi hesaplamanıza yardımcı olabilecek bir araç geliştirdim. Bu araç, riskinizi % olarak belirtmek yerine riske atmak istediğiniz mutlak bir değer varsa, lotsize'inizi hesaplamanıza da yardımcı olabilir. Örneğin, bakiyenizden 100$ riske atmak istediğinizi belirtebilirsiniz. MT5 sürüm
FREE
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
Göstergeler
This is an indicator that helps you to scan the whole timeframe then informs you about the last candle position Engulfing Candlestick pattern was formed. The indicator also send alert to your mobile when a new engulfing candle is formed.  For the visual; 1. Green up arrow indicates a bullish engulfing candlestick pattern  2. Red down arrow indicates a bearish engulfing candlestick pattern
FREE
Breakeven Manager
Ibrahim Olalekan Ganiu
Yardımcı programlar
Hello, trading champs! I trust you are doing well. Have you experienced entering a position where the market initially moves in your favour or approach your takeprofit then suddenly the market reversed opposite your position? Well, it has happened to me numerous times and today I decide to fight back. I present to you a trade manager that help you protect your position(s). This project helps you set your position(s) to breakeven either when a certain amount of pips you specify is reached or a
FREE
AI Gold ATM
Ibrahim Olalekan Ganiu
Uzman Danışmanlar
Akıllı Ticaret Yaparak Büyük Kazançlar Elde Edin! Stres yaşamadan ticaret sermayenizi büyütmek istiyorsanız, bu tam otomatik, çok yönlü ve uyarlanabilir sistem “AI GOLD ATM” tam size göre. Bu sistemin görevi, piyasaya uyum sağlayan akıllı bir sistem kullanarak XAUUSD çiftini hassas bir şekilde ticaret yapmanıza yardımcı olmak ve böylece karlı fırsatları asla kaçırmamanızı sağlamaktır. Başlangıç fiyatı = 299 $ Gerçek fiyat = 1499 $ AI GOLD ATM, yüksek olasılıklı işlemleri tespit etmek için ge
Breakeven Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Yardımcı programlar
Hello, trading champs! I trust you are doing well. Have you experienced entering a position where the market initially moves in your favour or approach your takeprofit then suddenly the market reversed opposite your position? Well, it has happened to me numerous times and today I decide to fight back. I present to you a trade manager that help you protect your position(s). This project helps you set your position(s) to breakeven either when a certain amount of pips you specify is reached or a
FREE
Breakout Hunter MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Uzman Danışmanlar
Hello, trading champs! I trust you are doing well. I have got you an interesting project based on price breakout. This project is best for traders who is interested in or who trade time-based range breakout. The project protects you from applying emotional decisions on your trading. The EA can also be used for prop firm challenges, you only need to adjust the time breakout range to your desire, adjust the account percent/fixed lot you wish to use then you are good to go. Recommendation The EA
Equity Security
Ibrahim Olalekan Ganiu
Yardımcı programlar
KAR ELDE ETME STRATEJİLERİNİZİN SAVUNMA ÖNLEMİ! Sun Tzu'nun dediği gibi: Yenilgiye karşı güvenlik, savunma taktikleri anlamına gelir; düşmanı yenme yeteneği, saldırıya geçmek anlamına gelir. Uzman Danışmanlarınızın (EA) neden olduğu aksaklıklar nedeniyle saçma sapan düşüşleri durdurmak mı istiyorsunuz? Kazançlarınızı ve kayıplarınızı takip etmek ve risk yönetimini ciddiye almak mı istiyorsunuz? Bir sonraki prop firm hesabınızı veya bir sonraki Uzman Danışmanınızı satın almadan önce, bir dakika
AI Gold ATM MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Uzman Danışmanlar
Akıllı Ticaret Yaparak Büyük Kazançlar Elde Edin! Stres yaşamadan ticaret sermayenizi büyütmek istiyorsanız, bu tam otomatik, çok yönlü ve uyarlanabilir sistem “AI GOLD ATM” tam size göre. Bu sistemin görevi, piyasaya uyum sağlayan akıllı bir sistem kullanarak XAUUSD çiftini hassas bir şekilde ticaret yapmanıza yardımcı olmak ve böylece karlı fırsatları asla kaçırmamanızı sağlamaktır. Başlangıç fiyatı = 299 $ Gerçek fiyat = 1499 $ MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/152981 A
Martingale and Hedge Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Yardımcı programlar
Merhaba yatırımcılar. Girişinizden emin olmanıza rağmen genellikle stoploss avına maruz kalan türden bir yatırımcı mısınız? Analizleriniz %70'ten fazla doğru olmasına rağmen işlemleriniz genellikle stoploss avı veya piyasa manipülasyonları nedeniyle stoploss'a mı denk geliyor? Öyleyse, şimdi harekete geçme zamanı! Bu araçla tüm isabetli işlemlerinizi endişe duymadan kazanabilirsiniz. Bu araç ayrıca, Bay Piyasa geri dönmeye karar verene kadar pozisyonlarınızı takip etmenize ve kârınızı kilitleme
Breakout Hunter MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Uzman Danışmanlar
Hello, trading champs! I trust you are doing well. I have got you an interesting project based on price breakout. This project is best for traders who is interested in or who trade time-based range breakout. The project protects you from applying emotional decisions on your trading. The EA can also be used for prop firm challenges, you only need to adjust the time breakout range to your desire, adjust the account percent/fixed lot you wish to use then you are good to go. Recommendation The EA
Equity Security MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Yardımcı programlar
KAR ELDE ETME STRATEJİLERİNİZİN SAVUNMA ÖNLEMİ! Sun Tzu'nun dediği gibi: Yenilgiye karşı güvenlik, savunma taktikleri anlamına gelir; düşmanı yenme yeteneği, saldırıya geçmek anlamına gelir. Uzman Danışmanlarınızın (EA) neden olduğu aksaklıklar nedeniyle saçma sapan düşüşleri durdurmak mı istiyorsunuz? Kazançlarınızı ve kayıplarınızı takip etmek ve risk yönetimini ciddiye almak mı istiyorsunuz? Bir sonraki prop firm hesabınızı veya bir sonraki Uzman Danışmanınızı satın almadan önce, bir dakika
Martingale and Hedge Manager MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Yardımcı programlar
Merhaba yatırımcılar. Girişinizden emin olsanız bile genellikle stoploss avına maruz kalan türden bir yatırımcı mısınız? Analizleriniz %70'ten fazla doğru olsa da işlemleriniz genellikle stoploss avı veya piyasa manipülasyonları nedeniyle stoploss'a mı denk geliyor? Öyleyse, şimdi harekete geçme zamanı! Bu araçla tüm isabetli işlemlerinizi endişesizce kazanabilirsiniz. Bu araç ayrıca, Bay Piyasa geri dönmeye karar verene kadar pozisyonlarınızı takip etmenize ve kârınızı kilitlemenize yardımcı o
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt