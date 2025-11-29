Martingale and Hedge Manager MT4

Merhaba yatırımcılar. Girişinizden emin olmanıza rağmen genellikle stoploss avına maruz kalan türden bir yatırımcı mısınız? Analizleriniz %70'ten fazla doğru olmasına rağmen işlemleriniz genellikle stoploss avı veya piyasa manipülasyonları nedeniyle stoploss'a mı denk geliyor? Öyleyse, şimdi harekete geçme zamanı! Bu araçla tüm isabetli işlemlerinizi endişe duymadan kazanabilirsiniz. Bu araç ayrıca, Bay Piyasa geri dönmeye karar verene kadar pozisyonlarınızı takip etmenize ve kârınızı kilitlemenize yardımcı olur.


Bu araç ayrıca, piyasa güçlü bir trenddeyken, örneğin güçlü bir haber çıktığında size dolar basar. Tek yapmanız gereken hedge moduna geçmek, analizinizin önerdiği yönde bir pozisyon açmak ve ardından yöneticinin sihrini yapmasına izin vermek. Tüm bunların nasıl çalıştığını görsel olarak göstermek için aşağıdaki videoları izlediğinizden emin olun. Sizi en üstte göreceğim, daha fazlası için beni takip edin ve güncellemeler için bizi takip etmeye devam edin.

İyi şanslar ve iyi ticaretler!
