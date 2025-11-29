Martingale and Hedge Manager MT5
- Yardımcı programlar
- Ibrahim Olalekan Ganiu
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Merhaba yatırımcılar. Girişinizden emin olsanız bile genellikle stoploss avına maruz kalan türden bir yatırımcı mısınız? Analizleriniz %70'ten fazla doğru olsa da işlemleriniz genellikle stoploss avı veya piyasa manipülasyonları nedeniyle stoploss'a mı denk geliyor? Öyleyse, şimdi harekete geçme zamanı! Bu araçla tüm isabetli işlemlerinizi endişesizce kazanabilirsiniz. Bu araç ayrıca, Bay Piyasa geri dönmeye karar verene kadar pozisyonlarınızı takip etmenize ve kârınızı kilitlemenize yardımcı olur.
MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/156747