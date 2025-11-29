Martingale and Hedge Manager MT5

Merhaba yatırımcılar. Girişinizden emin olsanız bile genellikle stoploss avına maruz kalan türden bir yatırımcı mısınız? Analizleriniz %70'ten fazla doğru olsa da işlemleriniz genellikle stoploss avı veya piyasa manipülasyonları nedeniyle stoploss'a mı denk geliyor? Öyleyse, şimdi harekete geçme zamanı! Bu araçla tüm isabetli işlemlerinizi endişesizce kazanabilirsiniz. Bu araç ayrıca, Bay Piyasa geri dönmeye karar verene kadar pozisyonlarınızı takip etmenize ve kârınızı kilitlemenize yardımcı olur.


MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/156747


Bu araç ayrıca, piyasa güçlü bir trenddeyken, örneğin güçlü bir haber çıktığında size dolar basar. Tek yapmanız gereken hedge moduna geçmek, analizinizin önerdiği yönde bir pozisyon açmak ve ardından yöneticinin sihrini yapmasına izin vermek. Tüm bunların nasıl çalıştığını görsel olarak göstermek için aşağıdaki videoları izlediğinizden emin olun. Sizi en üstte göreceğim, daha fazlası için beni takip edin ve güncellemeler için bizi izlemeye devam edin.

İyi şanslar ve Goodtrading!
