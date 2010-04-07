StarPlatform
- Gabriele Tedeschi
- Sürüm: 1.48
- Etkinleştirmeler: 5
StarPlatform è un EA a pulsantiera che permette di aprire e, automaticamente, gestire e chiudere ordini.
Apertura di posizione.
StarPlatform permette di aprire ordini a mercato e/o piazzare pendenti di tipo LIMIT e STOP.
I pendenti possono avere il livello d’ingresso posizionato manualmente oppure calcolato automaticamente in quanto ancorato ai massimi o ai minimi della candela su cui si clicca.
Ogni ordine può avere lo Stop Loss piazzato con le stesse modalità del livello d’ingresso (impostato manualmente o ancorato agli estremi della candela cliccata).
Il Take Profit degli ordini può essere impostato con le stesse modalità dello Stop Loss (impostato manualmente o ancorato agli estremi della candela cliccata) oppure calcolato in base ad un rischio/rendimento scelto con variabili esterne.
In base allo Stop Loss può essere calcolato automaticamente il volume in base ad un rischio percentuale sull’Equity. Potrai scegliere se impostare i lotti manualmente o se far calcolare il valore all’EA.
Quando si impostano livelli ancorandoli ai massimi o minimi delle candele è possibile impostare un margine con le variabili esterne in modo da distanziare di un numero di point scelto i livelli dalle candele.
Comodissima la funzione che riconosce in automatico la posizione dello Stop Loss e piazza, in base ad esso, ordini LIMIT oppure ordini STOP.
Gestione della posizione.
La gestione della posizione ha come elemento chiave quello che noi di FollowTheGainStar abbiamo definito Action Level.
L’Action Level è un livello calcolato in base al Take Profit: direttamente dalla pulsantiera puoi indicare una percentuale che, proporzionalmente alla distanza tra Entry Level e Take Profit, permetterà all’EA di calcolare un livello, che raggiunto, eseguirà, se attive, diverse azioni.
- Partial Close: puoi impostare la percentuale di lotti che verranno chiusi al raggiungimento dell’Action Level;
- BreakEven: puoi impostare la percentuale, sempre in proporzione al Take Profit, che l’EA userà per calcolare a che livello verrà spostato lo Stop Loss oltre l’Entry Level (quindi in profitto);
- Delete TP: se attivo, verrà cancellato il livello di Take Profit.
Grafica.
Puoi completamente personalizzare la grafica. Puoi adattare l’EA personalizzando i colori, la grandezza e le distanze dai bordi del grafico.
Per facilitare la fase di analisi, puoi minimizzare la pulsantiera lasciando a vista solo la barra del titolo.