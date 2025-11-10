Lot Calculator MT5

LOTSIZE'INIZI HEMEN METATRADER'DA HESAPLAYIN!!!





Merhaba yatırımcılar. Risk yönetimi odaklı bir yatırımcı mısınız? Evet ise, bu tam size göre. Benim adım İbrahim, hesap bakiyenize göre risk yüzdesine göre lotsize'inizi hesaplamanıza yardımcı olabilecek bir araç geliştirdim. Bu araç, riskinizi % olarak belirtmek yerine riske atmak istediğiniz mutlak bir değer varsa, lotsize'inizi hesaplamanıza da yardımcı olabilir. Örneğin, bakiyenizden 100$ riske atmak istediğinizi belirtebilirsiniz.









Ücretsizdir, mutlaka göz atın. Yorum yapın ve eklememi istediğiniz şeyleri veya topluluk için geliştirmemi istediğiniz bir sonraki aracı bana bildirin.





Mutlu İşlemler, Mutlu Otomasyonlar!!!