Equity Security

🛡️ Hisse Senedi Güvenliği – Sermayenizi Profesyonel Bir Şekilde Koruyun!


Ticaret hesaplarınızı mahvetmekten vazgeçmek ister misiniz? Uzman Danışmanlarınızın (EA) neden olduğu aksaklıklar nedeniyle saçma sapan kayıplar yaşamaktan vazgeçmek ister misiniz? Kazançlarınızı ve kayıplarınızı takip etmek ve risk yönetimini ciddiye almak ister misiniz? Bir sonraki prop firm hesabınızı veya bir sonraki Uzman Danışmanınızı satın almadan önce, bir dakika bekleyin. Öncelikle, tebrikler! Sizin için, ticaret sırasında beklenmedik kayıplara karşı ilk savunma hattınızı geliştirdim. Bu güçlü araç, günlük kar hedefiniz veya günlük düşüşünüz önceden belirlediğiniz sınıra ulaştığında hesabınızı otomatik olarak kilitleyerek sermayenizi duygusal kararlar, dalgalı piyasalar veya arızalı Uzman Danışmanlardan korur. Bu aracı ticaret cephaneliğinize ekleyin ve güvenle ticaret yapın!


MT5 sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/145639


✅ Temel Özellikler:


🚫 Otomatik İşlem Engelleme: Günlük sermaye kaybınız veya günlük kar hedefinize ulaşıldığında tüm işlem faaliyetlerini durdurur.

📊 Gerçek Zamanlı İzleme: İşlem günü boyunca sermaye ve düşüşü sürekli olarak izler.

⏰ Günlük Sıfırlama: Drawdown limiti ve Kar hedefi, yeni bir ticaret gününün başında otomatik olarak sıfırlanır.

⚙️ Özelleştirilebilir Ayarlar: Ticaret planınıza göre kendi kar hedefinizi ve drawdown'ınızı yüzde veya sabit tutar olarak ayarlayın.

🔔 Uyarılar ve Bildirimler: Sermaye limiti ulaşıldığında bildirim alın.



💡 Neden Buna İhtiyacınız Var:


1. EA hataları veya aşırı


