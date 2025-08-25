Cm Ultimate Ma Mtf MT4

Cm Ultimate Ma Mtf MT5 ile ticaret kararlarınızı geliştirin, çoklu zaman dilimi analizi için geniş özelleştirme sunan güçlü bir hareketli ortalama göstergesi. TradingView'in popüler araçlarından ilham alınarak MT5 için rafine edilen bu gösterge, SMA, EMA, WMA, HullMA, VWMA, RMA, TEMA ve Tilson T3 dahil çeşitli MA türlerini destekler, 2010'lardan beri farklı zaman dilimlerinden dual MA plot etme yeteneğiyle popülerlik kazanmıştır. Yeniden boyama yapmayan ve kullanıcı dostu olan bu gösterge, fiyat ve MA kesişimlerini vurgular, forex ve kripto gibi volatil piyasalarda trend tespiti için idealdir.

Traderlar Cm Ultimate Ma Mtf'yi dual MA özelliği için tercih eder, üst zaman diliminden ikinci MA (ör., H1 grafikte günlük) izin vererek kesişim tespiti ve yöne dayalı renk değişiklikleri yapar. Highlight bars, fiyatın birincil veya ikincil MA'yı kesişmesini sinyal eder, potansiyel giriş/çıkışları tespit etmede yardımcı olur. Avantajlar arasında düzgün sinyaller için esnek MA türleri, kesişimler veya renk değişiklikleri için alert'ler ve buffer'lar aracılığıyla EA entegrasyonu yer alır, scalping, swing veya pozisyon ticaretinde kazanma oranlarını iyileştirir. Varlıklar arası versatil, bildirimleri timely eylem sağlar, sürekli grafik izlemeden karlılığı artırır.

MQL Ürünleri İçin Kurulum Kılavuzu | MT4/MT5'te Satın Alınan MQL Ürünlerini Güncelleme

Ana Özellikler

Multi-Timeframe Esnekliği: Varsayılan olarak mevcut zaman dilimi, ancak farklı zaman diliminden ikinci MA plot ederek benzersiz cross-timeframe insights sağlar.

Dual Moving Averages: Birincil ve opsiyonel ikincil MA plot eder, yöne dayalı renk değişiklikleri (lime yukarı, kırmızı aşağı) ve kesişim tespiti ile trend stratejileri için.

Highlight Bars: Fiyatın birincil veya ikincil MA'yı kesişmesi için opsiyonel barlar, ticaret fırsatları için görsel ipuçları sağlar.

Geniş MA Türleri Yelpazesi: SMA, EMA, WMA, HullMA, VWMA, RMA, TEMA ve Tilson T3'ü destekler (ayarlanabilir uzunluk, faktör, varsayılan uzunluk 20).

Yöne Dayalı Renk Değişimi: Her iki MA için yöne dayalı renk değişikliklerini etkinleştirin, gürültü azaltma için yumuşatma (varsayılan 2) ile.

EA Entegrasyonu: MTF_MA_UP/DOWN, MTF_MA2_UP/DOWN ve kesişim okları için buffer'lar sunar, Expert Advisors'ta otomatik ticaret için.

Özelleştirilebilir Alert'ler: MA renk değişiklikleri veya kesişimleri için terminal alert'leri, push bildirimleri veya e-mailler (hepsi varsayılan true).

Yüksek Performans: Verimli kod, MT5'te gerçek zamanlı multi-timeframe analizi lag olmadan destekler, çeşitli ticaret stilleri için uygundur.

Backtesting İçin Optimizasyon: Uzunluk (varsayılan 20), T3 faktörü (varsayılan 7) ve renk yumuşatma gibi ayarlanabilir parametreler thorough tarihi testler sağlar.

Cm Ultimate Ma Mtf MT5, MTF yetenekleriyle özelleştirilebilir MA analizi arayan traderlar için vazgeçilmezdir. Popülerliği kanıtlanmış faydasından gelir: hassas kesişim sinyalleri, versatil MA seçenekleri ve multi-timeframe kurulumlardaki avantaj. Üstün sonuçlar için geliştirilmiş trendleri açın.

Satın alımınızdan memnun kaldıysanız olumlu bir inceleme için minnettar olurum. Değilse lütfen benimle iletişime geçin bir çözüm bulmak için.

Tüm ürünlerimi kontrol edin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için benimle iletişime geçin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags cm ultimate ma mtf mt5 gösterge moving average multi timeframe t3 hullma crossover uyarılar forex strateji trend tespiti ea entegrasyonu































