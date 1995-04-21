体验增强的交易精度，使用 CM Ultimate MA MTF MT4，这是一款专为 MetaTrader 4 设计的复杂移动平均指标。该指标非常适合希望将多时间框架分析纳入其策略的交易者，为市场趋势和价格波动提供有价值的见解。

CM Ultimate MA MTF MT4 通过允许用户可视化关键市场信号，提供竞争优势，支持可自定义的移动平均线。无论您是剥头皮交易者还是波段交易者，这个工具都能增强您的决策过程，帮助您自信地识别潜在的进出点。

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主要特点

多时间框架支持：在所有标准的 MetaTrader 时间框架（从M1到MN）中无缝工作，提供分析的灵活性。

缓冲区集成：将指标值作为可访问的缓冲区暴露，使 Expert Advisor 能够利用信号进行自动交易。

快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎构建，确保快速执行并与策略测试器完全兼容，以进行历史回测。

弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出，确保您不会错过关键交易设置。

推送通知：向您的 MetaTrader 移动应用发送实时通知，允许随时随地管理交易。

电子邮件警报：提供信号事件的电子邮件通知，使您在离开交易终端时能够远程监控。

箭头信号：在图表上显示清晰的箭头信号，便于识别买入和卖出条件。

可自定义警报：允许用户为特定的移动平均颜色变化和交叉事件设置警报，以适应他们的交易策略。

视觉输出：具有颜色编码的条形图和蜡烛图，增强移动平均交互的可视化效果。

会话过滤器：提供可自定义的输入参数，以过滤交易会话以优化性能。

CM Ultimate MA MTF MT4 是使用 MetaTrader 4 的交易者的必备工具，旨在通过其先进的功能和灵活性提升您的交易策略。

您还可以查看此产品的 MT5 版本：

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