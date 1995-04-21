Cm Ultimate Ma Mtf MT4
- 指标
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Biswarup BanerjeeHello, I'm Biswarup, a 32-year-old MQL4 and MQL5 development specialist with a proven track record of excellence. With over 150 products spanning various categories and over 300 client projects successfully delivered across multiple platforms, I am dedicated to providing high-quality trading
- 版本: 5.0
- 更新: 13 七月 2026
- 激活: 20
体验增强的交易精度，使用 CM Ultimate MA MTF MT4，这是一款专为 MetaTrader 4 设计的复杂移动平均指标。该指标非常适合希望将多时间框架分析纳入其策略的交易者，为市场趋势和价格波动提供有价值的见解。
CM Ultimate MA MTF MT4 通过允许用户可视化关键市场信号，提供竞争优势，支持可自定义的移动平均线。无论您是剥头皮交易者还是波段交易者，这个工具都能增强您的决策过程，帮助您自信地识别潜在的进出点。
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主要特点
- 多时间框架支持：在所有标准的 MetaTrader 时间框架（从M1到MN）中无缝工作，提供分析的灵活性。
- 缓冲区集成：将指标值作为可访问的缓冲区暴露，使 Expert Advisor 能够利用信号进行自动交易。
- 快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎构建，确保快速执行并与策略测试器完全兼容，以进行历史回测。
- 弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出，确保您不会错过关键交易设置。
- 推送通知：向您的 MetaTrader 移动应用发送实时通知，允许随时随地管理交易。
- 电子邮件警报：提供信号事件的电子邮件通知，使您在离开交易终端时能够远程监控。
- 箭头信号：在图表上显示清晰的箭头信号，便于识别买入和卖出条件。
- 可自定义警报：允许用户为特定的移动平均颜色变化和交叉事件设置警报，以适应他们的交易策略。
- 视觉输出：具有颜色编码的条形图和蜡烛图，增强移动平均交互的可视化效果。
- 会话过滤器：提供可自定义的输入参数，以过滤交易会话以优化性能。
CM Ultimate MA MTF MT4 是使用 MetaTrader 4 的交易者的必备工具，旨在通过其先进的功能和灵活性提升您的交易策略。
您还可以查看此产品的 MT5 版本：
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