Cm Ultimate Ma Mtf MT4

Eleva le tue decisioni di trading con l'Cm Ultimate Ma Mtf MT5, un potente indicatore di media mobile che offre elevata personalizzazione e flessibilità per l'analisi multi-timeframe. Ispirato a popolari strumenti di TradingView e ottimizzato per MT5, supporta tipi di MA avanzati come SMA, EMA, WMA, HullMA, VWMA, RMA, TEMA e Tilson T3, guadagnando popolarità dagli anni 2010 per la capacità di tracciare due MA da diversi timeframe. Non repaint e user-friendly, evidenzia incroci di prezzo e MA, ideale per rilevare trend in mercati volatili come forex e cripto.

Il CM_Ultimate_MA_MTF_V2 eccelle nel tracciare due MA, uno dal timeframe corrente e un secondo opzionale da un altro, con cambi di colore e barre di evidenziazione per incroci di prezzo o MA. I benefici includono una conferma accurata dei trend, riduzione del rumore tramite smoothing e avvisi per eventi chiave, migliorando il timing di entrata/uscita nel trading scalping o swing. Con l'integrazione EA tramite buffer, è perfetto per strategie automatizzate, garantendo notifiche tempestive senza monitoraggio costante.

Caratteristiche Principali

  • Flessibilità Multi-Timeframe: Di default usa il timeframe corrente, ma permette di tracciare un secondo MA da un diverso timeframe per insight cross-timeframe.
  • Doppie Medie Mobili: Traccia MA primaria e opzionale secondaria, con cambi di colore basati sulla direzione (lime su, rosso giù) e rilevamento degli incroci.
  • Barre di Evidenziazione: Barre opzionali per l'incrocio del prezzo con MA primaria o secondaria, offrendo segnali visivi per potenziali trade.
  • Ampia Gamma di Tipi di MA: Supporta SMA, EMA, WMA, HullMA, VWMA, RMA, TEMA e Tilson T3 (con lunghezza e fattore regolabili).
  • Cambio Colore Basato sulla Direzione: Attiva cambi di colore per entrambe le MA, con smoothing (default 2) per ridurre il rumore.
  • Integrazione EA: Fornisce buffer per linee MA, frecce di incrocio e altro per un'automazione fluida in Expert Advisors.
  • Avvisi Personalizzabili: Avvisi terminali, notifiche push o email (tutti di default true) per cambi di colore MA o incroci.
  • Alte Prestazioni: Codice efficiente per operazioni fluide su MT5, supportando vari stili di trading senza lag.
  • Ottimizzato per il Backtesting: Parametri regolabili come lunghezza MA (default 20) e fattore T3 (default 7) per test storici approfonditi.

Il Cm Ultimate Ma Mtf MT5 è indispensabile per i trader che cercano un'analisi MA personalizzabile con capacità multi-timeframe. La sua popolarità deriva da segnali di trend affidabili, opzioni versatili e un vantaggio comprovato nei mercati dinamici. Sblocca un trading superiore con precisione assoluta.

