Испытайте повышенную точность торговли с CM Ultimate MA MTF MT4, сложным индикатором скользящей средней, разработанным исключительно для MetaTrader 4. Этот индикатор идеально подходит для трейдеров, стремящихся интегрировать многовременной анализ в свои стратегии, предоставляя ценные сведения о рыночных тенденциях и движениях цен.

CM Ultimate MA MTF MT4 предлагает конкурентное преимущество, позволяя пользователям визуализировать ключевые рыночные сигналы через настраиваемые скользящие средние. Независимо от того, являетесь ли вы скальпером или свинг-трейдером, этот инструмент улучшает ваш процесс принятия решений, помогая вам уверенно определять потенциальные точки входа и выхода.

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Ключевые особенности

Поддержка нескольких временных интервалов: Работает безупречно на всех стандартных временных интервалах MetaTrader от M1 до MN, предоставляя гибкость в анализе.

Интеграция буферов: Открывает значения индикатора как доступные буферы, позволяя Expert Advisor использовать сигналы для автоматизированной торговли.

Быстрый и тестируемый: Построен на родном движке OnCalculate() MetaTrader, обеспечивая быструю обработку и полную совместимость со Стратегическим Тестером для исторического тестирования.

Всплывающие уведомления: Активирует всплывающие уведомления MetaTrader при событиях сигнала, гарантируя, что вы никогда не пропустите критически важные торговые установки.

Push-уведомления: Отправляет уведомления в реальном времени на ваше мобильное приложение MetaTrader, позволяя управлять торговлей на ходу.

Уведомления по электронной почте: Предлагает уведомления по электронной почте для событий сигнала, позволяя удаленно контролировать ситуацию, когда вы не у торгового терминала.

Сигналы стрелками: Отображает четкие сигналы стрелками на графике для легкой идентификации условий ПОКУПКИ и ПРОДАЖИ.

Настраиваемые уведомления: Позволяет пользователям устанавливать уведомления для конкретных изменений цвета скользящей средней и событий пересечения, адаптированных к их торговой стратегии.

Визуальный вывод: Включает цветные бары и свечи, которые улучшают визуализацию взаимодействий скользящих средних.

Фильтры сессий: Предоставляет настраиваемые входные параметры для фильтрации торговых сессий для оптимизации производительности.

CM Ultimate MA MTF MT4 является незаменимым инструментом для трейдеров, использующих MetaTrader 4, разработанным для повышения вашей торговой стратегии с его продвинутыми функциями и гибкостью.

Вы также можете ознакомиться с версией MT5 этого продукта:

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