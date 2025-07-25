Cm Ultimate Ma Mtf MT4

Améliorez vos décisions de trading avec l'Cm Ultimate Ma Mtf MT5, un indicateur de moyenne mobile polyvalent offrant une personnalisation étendue pour l'analyse multi-timeframe. Inspiré d'outils populaires de TradingView et affinés pour MT5, il supporte divers types de MA incluant SMA, EMA, WMA, HullMA, VWMA, RMA, TEMA et Tilson T3, gagnant en popularité depuis les 2010 pour sa capacité à plotter dual MAs de différents timeframes. Sans repaint et user-friendly, il met en évidence les croisements de prix et MA, idéal pour la détection de tendances sur marchés volátiles comme le forex et les cryptos.

Les traders préfèrent le Cm Ultimate Ma Mtf pour sa fonction dual MA, permettant une seconde MA d'un timeframe supérieur (ex., quotidien sur graphique H1) pour détection de croisements et changements de couleur basés sur direction. Les highlight bars signalent le croisement de prix de la MA primaire ou secondaire, aidant à repérer des entrées/sorties potentielles. Les avantages incluent des types de MA flexibles pour signaux lissés, alertes pour croisements ou changements de couleur, et intégration EA via buffers, améliorant les taux de gain en scalping, swing ou trading de position. Versátil à travers les actifs, ses notifications assurent une action opportune, boostant la rentabilité sans surveillance constante des graphiques.

Guide d'Installation pour les Produits MQL | Mise à Jour des Produits MQL Achetés sur MT4/MT5

Caractéristiques Clés

Flexibilité Multi-Timeframe: Par défaut timeframe actuel, mais plot une seconde MA d'un timeframe différent pour insights cross-timeframe uniques.

Dual Moving Averages: Plot MA primaire et secondaire optionnelle, avec changements de couleur (lime haut, rouge bas) et détection de croisements pour stratégies de tendance.

Highlight Bars: Barres optionnelles pour croisement de prix de MA primaire ou secondaire, fournissant des cues visuels pour opportunités de trade.

Large Gamme de Types de MA: Supporte SMA, EMA, WMA, HullMA, VWMA, RMA, TEMA et Tilson T3 (avec longueur, facteur ajustables, longueur par défaut 20).

Changement de Couleur Basé sur Direction: Activez les changements de couleur pour les deux MA basés sur direction, avec lissage (par défaut 2) pour réduction de bruit.

Intégration EA: Expose buffers pour MTF_MA_UP/DOWN, MTF_MA2_UP/DOWN et flèches de croisements pour trading automatisé en Expert Advisors.

Alertes Personnalisables: Alertes de terminal, notifications push ou emails (tous par défaut true) pour changements de couleur de MA ou croisements.

Haute Performance: Code efficace supporte l'analyse multi-timeframe en temps réel sur MT5 sans lag, adapté à divers styles de trading.

Optimisé pour Backtesting: Paramètres ajustables comme longueur (par défaut 20), facteur T3 (par défaut 7) et lissage de couleur permettent des tests historiques approfondis.

Le Cm Ultimate Ma Mtf MT5 est essentiel pour les traders cherchant une analyse MA personnalisable avec capacités MTF. Sa popularité provient de son utilité prouvée : signaux de croisements précis, options MA versatiles et un avantage dans les setups multi-timeframe. Débloquez des tendances améliorées pour des résultats supérieurs.

Je serais très reconnaissant d'une évaluation positive si vous êtes satisfait de votre achat. Veuillez me contacter pour trouver une solution si ce n'est pas le cas.

Consultez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour le support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags cm ultimate ma mtf mt5 indicateur moving average multi timeframe t3 hullma crossover alertes stratégie forex détection tendance intégration ea



