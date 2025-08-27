Radius Trend by ChartPrime MT4 ile ticaret stratejinizi yükseltin, fiyat aksiyonu ve volatiliteye dayalı dinamik trend bantlarını gerçek zamanlı olarak ayarlayan gelişmiş bir teknik analiz aracı. Geleneksel trend çizgilerinden farklı olarak, bu gösterge grafik üzerinde bir yarıçap gibi dinamik olarak ayarlanır, trend analizine akıcı bir yaklaşım yaratır ve fiyat aksiyonu ile volatiliteye tepki veren bantlarla potansiyel dönüşleri belirler. ChartPrime tarafından geliştirilen bu gösterge, MQL5'te yenilikçi yaklaşımıyla popülerdir, multi-timeframe desteği ve Expert Advisor entegrasyonu ile volatil ortamlarda trendlerin akıcı görünümünü sağlar.

Radius Trend, volatilite ile genleşen/daralan dış ve iç bantlarla trendleri görselleştirir, doğru yerleştirme için düzleştirilmiş hesaplamalar kullanır. Ana trend çizgisi adım tabanlı yarıçap üzerinden açıyı değiştirir, yükselen trendleri (chartreuse) veya düşen trendleri (kırmızı) vurgular, noktalı iç bantlar ise dönüşleri veya devamları tespit etmede yardımcı olur. Avantajları arasında kesin trend tanımlama, volatilite değerlendirmesi ve krossover'lar için özelleştirilebilir uyarılar yer alır, forex, hisse senetleri, endeksler, emtialar veya kriptolarda fırsatları kaçırmayı azaltır. Expert Advisor için buffer değerleriyle otomatik stratejileri etkinleştirir, trending ve ranging piyasalarda verimliliği artırır.

Ana Özellikler

Dinamik Trend Bandı: Pazar koşullarına otomatik olarak uyum sağlar, fiyat aksiyonu ve volatiliteye dayalı dış/iç bantları gerçek zamanlı ayarlayarak trendi doğru görselleştirir.

Yarıçap Tabanlı Ayarlama: Adım parametresi (varsayılan 0.15, artırım 0.001) kullanarak trend bandının açısını değiştirir, grafik boyunca responsiv "tarama" etkisi yaratır.

Volatiliteye Uyarlanmış Hesaplamalar: Band yerleştirmede fiyat aralığını dahil eder, başlangıç noktaları mesafe çarpanı (varsayılan 2.0, artırım 0.1) ile özelleştirilmiş volatilite duyarlılığı sağlar.

Trend Yönü Görselleştirme: Renk kodlu çizgiler (chartreuse yukarı, kırmızı aşağı) dış (katı) ve iç (noktalı) bantlarla trend gücünü ve yönünü net ayırt eder.

Çoklu Uyarı Entegrasyonu: Band kesişimleri veya önemli hareketler için terminal uyarıları, push bildirimleri veya e-postaları (tümü varsayılan true) etkinleştirin, sürekli gözlem olmadan bilgilendirme sağlar.

Yeniden Boyama Olmadan Güvenilirlik: Bar kapanışından sonra bantlar ve sinyaller sabit kalır, backtest ve canlı ticaret için tutarlı tarihsel veriler sunar.

Yüksek Performans: Optimize edilmiş kod, MT5'te gecikmesiz multi-timeframe analizini destekler, yüksek frekanslı veya uzun vadeli stratejiler için idealdir.

Expert Advisor Uyumluluğu: Dış/iç yukarı/aşağı bantlar ve hesap bileşenleri için 13 buffer sunar, trend tabanlı otomatik sistemlerde Expert Advisorlarla seamless entegrasyon sağlar.

Backtest İçin Optimize: Özelleştirilebilir adım ve çarpan parametreleri, canlı kullanım öncesi stratejileri ince ayarlamak için kapsamlı tarihsel testlere izin verir.

Radius Trend by ChartPrime MT4, traderlara daha iyi karar alma için adaptif trend insights sunar. Gerçek dünyadaki etkinliğinden gelen övgüsü: erken dönüş tespiti, volatiliteye uyarlanmış bantlar ve dinamik piyasalarda avantaj. Yarıçap hassasiyetiyle daha akıllı ticaret yapın.

MT5 sürümünü de keşfedebilirsiniz:

Satın alımınızdan memnun kaldıysanız olumlu bir inceleme için minnettar olurum. Değilse lütfen benimle iletişime geçin bir çözüm bulmak için.

