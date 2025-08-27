Radius Trend by ChartPrime MT4

Radius Trend by ChartPrime MT4 ile ticaret stratejinizi yükseltin, fiyat aksiyonu ve volatiliteye dayalı dinamik trend bantlarını gerçek zamanlı olarak ayarlayan gelişmiş bir teknik analiz aracı. Geleneksel trend çizgilerinden farklı olarak, bu gösterge grafik üzerinde bir yarıçap gibi dinamik olarak ayarlanır, trend analizine akıcı bir yaklaşım yaratır ve fiyat aksiyonu ile volatiliteye tepki veren bantlarla potansiyel dönüşleri belirler. ChartPrime tarafından geliştirilen bu gösterge, MQL5'te yenilikçi yaklaşımıyla popülerdir, multi-timeframe desteği ve Expert Advisor entegrasyonu ile volatil ortamlarda trendlerin akıcı görünümünü sağlar.

Radius Trend, volatilite ile genleşen/daralan dış ve iç bantlarla trendleri görselleştirir, doğru yerleştirme için düzleştirilmiş hesaplamalar kullanır. Ana trend çizgisi adım tabanlı yarıçap üzerinden açıyı değiştirir, yükselen trendleri (chartreuse) veya düşen trendleri (kırmızı) vurgular, noktalı iç bantlar ise dönüşleri veya devamları tespit etmede yardımcı olur. Avantajları arasında kesin trend tanımlama, volatilite değerlendirmesi ve krossover'lar için özelleştirilebilir uyarılar yer alır, forex, hisse senetleri, endeksler, emtialar veya kriptolarda fırsatları kaçırmayı azaltır. Expert Advisor için buffer değerleriyle otomatik stratejileri etkinleştirir, trending ve ranging piyasalarda verimliliği artırır.

MQL Ürünleri İçin Kurulum Kılavuzu | MT4/MT5'te Satın Alınan MQL Ürünlerini Güncelleme

Ana Özellikler

  • Dinamik Trend Bandı: Pazar koşullarına otomatik olarak uyum sağlar, fiyat aksiyonu ve volatiliteye dayalı dış/iç bantları gerçek zamanlı ayarlayarak trendi doğru görselleştirir.
  • Yarıçap Tabanlı Ayarlama: Adım parametresi (varsayılan 0.15, artırım 0.001) kullanarak trend bandının açısını değiştirir, grafik boyunca responsiv "tarama" etkisi yaratır.
  • Volatiliteye Uyarlanmış Hesaplamalar: Band yerleştirmede fiyat aralığını dahil eder, başlangıç noktaları mesafe çarpanı (varsayılan 2.0, artırım 0.1) ile özelleştirilmiş volatilite duyarlılığı sağlar.
  • Trend Yönü Görselleştirme: Renk kodlu çizgiler (chartreuse yukarı, kırmızı aşağı) dış (katı) ve iç (noktalı) bantlarla trend gücünü ve yönünü net ayırt eder.
  • Çoklu Uyarı Entegrasyonu: Band kesişimleri veya önemli hareketler için terminal uyarıları, push bildirimleri veya e-postaları (tümü varsayılan true) etkinleştirin, sürekli gözlem olmadan bilgilendirme sağlar.
  • Yeniden Boyama Olmadan Güvenilirlik: Bar kapanışından sonra bantlar ve sinyaller sabit kalır, backtest ve canlı ticaret için tutarlı tarihsel veriler sunar.
  • Yüksek Performans: Optimize edilmiş kod, MT5'te gecikmesiz multi-timeframe analizini destekler, yüksek frekanslı veya uzun vadeli stratejiler için idealdir.
  • Expert Advisor Uyumluluğu: Dış/iç yukarı/aşağı bantlar ve hesap bileşenleri için 13 buffer sunar, trend tabanlı otomatik sistemlerde Expert Advisorlarla seamless entegrasyon sağlar.
  • Backtest İçin Optimize: Özelleştirilebilir adım ve çarpan parametreleri, canlı kullanım öncesi stratejileri ince ayarlamak için kapsamlı tarihsel testlere izin verir.

Radius Trend by ChartPrime MT4, traderlara daha iyi karar alma için adaptif trend insights sunar. Gerçek dünyadaki etkinliğinden gelen övgüsü: erken dönüş tespiti, volatiliteye uyarlanmış bantlar ve dinamik piyasalarda avantaj. Yarıçap hassasiyetiyle daha akıllı ticaret yapın.

MT5 sürümünü de keşfedebilirsiniz:

Satın alımınızdan memnun kaldıysanız olumlu bir inceleme için minnettar olurum. Değilse lütfen benimle iletişime geçin bir çözüm bulmak için.

Tüm ürünlerimi kontrol edin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için benimle iletişime geçin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags radius trend mt4 gösterge chartprime volatilite dinamik bantlar ters dönüş sinyalleri forex strateji destek direnç ticaret uyarıları multi timeframe

Önerilen ürünler
Qv2 Trend
Joao Marcilio
Göstergeler
The Qv² Trend is an indicator that aims to identify trends. Buying trend signals are indicated by arrows pointing up. Selling trend signals are indicated by arrows pointing down. It can be used in all deadlines. It can be used in all pairs. I use it on the H1 with a period of 24. Important note: I recommend using it in markets that naturally show trends. For in range markets I present my other indicator on this link OBOS  
Extremums Max
Vitalii Zakharuk
Göstergeler
Extremums  Max  is an indicator of trend and trading signals, based on the principle of a combined analysis of calculated reference points within the channel as well as overbought and oversold levels. The indicator forms arrows (by default, red and blue). The indicator is set in the usual way to any trading symbol with any time interval. Indicator Benefits High accuracy; Work with any trade symbols; It works at any time intervals; Not redrawn. Input parameters Period - indicator period; Level
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Uzman Danışmanlar
Using MACD value for direction. Using RSI as reversal indicator. Using open trading hour. (Recommend Hour 10,11,15 & 19 : MT4-Time) Counter trade if signal failed. Cutloss trade if signal failed. Auto lot calculate based on target profit & takeprofit. Able to set counter trade value. Suitable for commodities & currency.  Timeframe H1. Able to set limit lot open. Able to select day to trade.
MMM ADX and Bollinger Bands
Andre Tavares
Uzman Danışmanlar
MMM ADX & Bollinger Bands strategy: This EA's strategy combines 2 built-in indicators to enhance its signals and decide to open a new order at the right time, there is an ADX indicator and you may choose its signal's strength and a Bollinger Bands indicator confirms the trends and a MA to check if the prices are deviating from its pattern. By joining both indicators' data and the moving average, it is possible to calculate quality signals, avoiding sudden market movements against your trading op
Before
Nadiya Mirosh
Göstergeler
The Before indicator predicts the most likely short-term price movement based on complex mathematical calculations. Most of the standard indicators commonly used in trading strategies are based on fairly simple calculations. This does not mean that there were no outstanding mathematicians in the world at the time of their creation. It is just that computers did not yet exist in those days, or their power was not enough for the sequential implementation of complex mathematical operations. Nowad
MMM High Low Special Series
Andre Tavares
Uzman Danışmanlar
MMM High Low Special Series strategy: The robot uses its built-in High Low indicator all the time and does a calculation to determine the prices trends. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works and indicates. Perfect for Scalping; It will not send an order unless the calculations determine a good trend of profit; Like all MMM products, it is also programmed to minimize your losses and protect your money from the hostile market. We have protections
MA on Fractals
Evgeny Belyaev
Göstergeler
MA on Fractals is a professional trend-following indicator for MetaTrader 4 . It builds a moving average using Bill Williams' fractals. We believe that MA on Fractals is much more efficient than a standard moving average. Its combination with other indicators allows receiving more accurate trading signals. It is most suitable for M15, M30, H1 and H4. Advantages Unique indicator. Generates minimum false signals. Suitable for beginners and experienced traders. Simple and easy indicator configurat
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Uzman Danışmanlar
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power)  is based on   Bulls   and  Bears  indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. Power： Market entry condition  Power attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices It also uses  Laguerre filtering fal
Double Decker
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141534 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141535 Double Decker EA Precision Entries Using Accelerator Oscillator + Envelopes Double Decker is a powerful Expert Advisor that combines the Accelerator Oscillator (AC) for early momentum detection with the Envelopes indicator to filter trend direction and dynamic price boundaries. Core Strategy: Uses Accelerator Oscillator to identify shifts in market momentum. Confirms signals u
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Uzman Danışmanlar
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Working on Timeframes (M5) Best Pair Recomended is EU/UChf=0.4 Calculation is based of Envelopes indicator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Pair Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor uses the FletBoxPush indicator for market analysis and for determining trading signals. The indicator is built into the Expert Advisor, there is no need to additionally run it on a chart. The EA trades breakouts of certain levels determined as flat borders. The EA uses Stop Loss. Description of EA Parameters TimeFrames chart period required for the indicator colour - the color of the price zone defined as flat, a setting for the indicator Rectangle - show price zones defined
TrendPadPRO MT4
Andrei Vasilescu
Göstergeler
Why TrendPadPRO ? Because it delivers not just signals, but the real context of trend trading – the difference between late reactions and informed decisions based on market structure and dynamics. I. TrendPadPRO - Unveiling   the Context of Informed Trend Trading   The Context of Trend Trading is far more relevant and important than indicators, timeframes, personal perspectives or beliefs.   TrendPadPRO 's unique features, including trend inertia (age) analysis, trend direction identificati
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
Uzman Danışmanlar
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
Flex Grid EA
Robots4Forex Ltd
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Flex Grid EA is a fully automated Expert Advisor that trades based on RSI. The EA trades using market orders with inivisible take profit and uses averaging to safely turn otherwise negative trades positive. This EA works best on EURUSD, USDJPY, EURUSD, USDCAD & GBPUSD using the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limite
FREE
EA Falcon
Renat Garaev
5 (2)
Uzman Danışmanlar
EA Falcon, ticareti daha güvenli ve risk ve kâr açısından daha makul hale getirmek için ek özelliklerin kullanılmasıyla ana trend doğrultusunda ticaret yapmanıza izin veren iki ana stratejiye dayanan bir algoritmadır. stratejiler: - Asimetrik fraktal. Özel gösterge. - Lineer regresyon. EA'nın yalnızca ana eğilim yönünde işlem yapmasına izin veren özel bir gösterge. fonksiyonlar: -Haber filtresi. Haberin yayınlanmasından önce ve sonra müzayede dışındaki zamanı belirtmenizi sağlar. Haberleri
Trend Map
Maryna Shulzhenko
Göstergeler
The Trend Map indicator is designed to detect trends in price movement and allows you to quickly determine not only the direction of the trend, but also to understand the levels of interaction between buyers and sellers. It has no settings and therefore can be perceived as it signals. It contains only three lines, each of which is designed to unambiguously perceive the present moment. Line # 2 characterizes the global direction of the price movement. If we see that the other two lines are above
RSI TrendLine Divergency Message
Dmitriy Moshnin
Göstergeler
RSI TrendLine Divergency Message is an indicator for the MetaTrader 4 trading platform. Unlike the original indicator, this three in one version has a system of alerts that inform on market situation changes. It consists of the following signals: when the Main line crosses the levels of extreme zones and 50% level; when the Main line crosses the Trend line in the indicator window; divergence on the last bar. Parameters of levels of extremum, 50-level and divergence are adjustable. Parameters La
Magical Powers
Paranchai Tensit
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor is based on Trend Following Systems . The mechanism (stop-and-reverse) technical indicator. Based on a price and time trading system, the indicator is used for analyzing market trends. The indicator trails price as the trend extends over time. It is similar to the Moving Average, as the only difference is that the indicator moves with higher acceleration and may change its position in terms of the price. In general, the indicator moves below the prices as they go up (bull mar
The Raven EA
Luiz Fernando Novo Da Silva
Uzman Danışmanlar
The Raven EA is a scalper with simple settings, it uses bollinger bands with a combination of strategies, safegrid (limited times), and fixed stoploss / take profits. Pair: CHFJPY Timeframe: M15 Lots: is recommended no more than 0,1 per 1kusd SETTINGS: 1.hourinit / hourend 2.spreadlimit 3.stop loss / take profit 4.gridmax: number of times that ea will use the strategie 5.gridmultiplier 6.lots 7.deviation of bollinger indicator IMPORTANT: 1.this EA is spread sensitive, is highly recommende
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
Robot, Bollinger Bantları göstergesinin çizgilerini kırma ticaret stratejisini kullanır. Bu stratejinin özü, gösterge çizgilerinin sürekli analizinde ve çizgileri için en etkili kırılma noktalarının aranmasında yatmaktadır. Fiyat, yönlerden birinde gösterge çizgisini geçtiğinde, robot o yönde bir ticaret açar ve onu takip etmeye başlar, ancak robot, gösterge çizgilerinin her kırılmasında değil, sadece kırıldığı yerlerde işlem açar. en etkili olduğunu düşünür. Bu, dünya çapında binlerce tüccar t
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Göstergeler
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Scalpotronic Professional
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
Scalpotronic professional  - A professional trading robot that trades in a fully automatic mode. The default settings are for the GBPUSD pair. The robot automatically analyzes the market, determines the opening points of orders, opens and closes trade transactions. A trader needs to start a robot on a chart of a currency pair and you can go do your own thing. Then the robot will do all the necessary work itself. For trading, the robot does not require additional settings; it has no restrictions
Grove
Ivan Elsukov
Uzman Danışmanlar
This grid Expert Advisor uses signals based on breakout of waves by R.N. Elliott. The operation principle of the Expert Advisor lies not only in accumulating positions against the trend (as all grid EAs do), but also along the trend (the principle of turtles). The unique risk control system manages the entire process from opening the grid of order to closing it. The risk control system consists in determining the critical level of lot accumulation in one direction. When a critical event occurs,
Gold Ranger
Sigit Hariyono
Uzman Danışmanlar
Gold Ranger is a fully automatic trading robot. It uses market trend to send orders and uses averaging only for recovery purposes. This robot is specifically designed for Gold or XAUUSD with H1 time frame, but it also can be used in all time frame and all trading pairs. Setting Parameters: Expert Name - EA name and trades comment. Magic Number - EA identification number to identify trades. direct - Open position direction. Lotsize - Lot size. AutoLots - True will turn on auto lot calculation.
Hell Door MT4
Ridzq Adnan Cikal
Uzman Danışmanlar
Hell Door EA Hell Door EA Hell Door, Forex ticaretinin dinamik dünyasında hassasiyet, güvenilirlik ve performans arayan yatırımcılar için tasarlanmış son teknoloji bir ticaret robotudur. Çok para birimi çerçevesi üzerine inşa edilen bu uzman danışman (EA), portföyünüze en iyi aralık ticareti stratejilerini getirir. Bunu AUDUSD M15 grafiğine ekleyin ve Hell Door EA, birden fazla Forex sembolü arasında otomatik olarak analiz yapacak ve işlem yapacaktır—zamandan ve çabadan tasarruf sağlayacaktır. H
Range breakout USDJPY dual breakout EA MT4
Bashar Isam Wadeea Kagaa
Uzman Danışmanlar
This expert advisor settings are only for USDJPY symbol EA for MT5    Click here Live Signals   for   MetaTrader 4   from 3/9/209 Live Signals   for   MetaTrader 5    from 3/9/209 Telegram   Public channel   to send alerts about non-trading days due to holidays and occasions. Telegram   Privat group        to send alerts about non-trading days due to holidays and occasions and   chatting   . If you have purchased or rented the EA , contact me to add you. Range Breakout Dual Breakout – Smart
Millennium EA
Vladimir Pleshakov
Uzman Danışmanlar
The scientific approach to trading and responsible development are the main principles of  Millennium  EA. In order to create this EA, a research work was done in the field of trading. Dow theory, the theory of fractal analysis, the methods of Bill Williams and other traders, all this served as the theoretical basis for the advisor, which is designed to automate trading decisions. Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1748354 https://www.mql5.com/en/signals/1748359 https://www.mql5.com/en/sig
PZ Order Block
PZ TRADING SLU
Göstergeler
Early reversals made easy A personal implementation of Order Blocks, a simple yet effective position trading strategy. The trader should enter the market or look for trades in the direction of the last order block, if the price range has not been breached in the opposite direction of the breakout. Open blocks are not drawn for clarity. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] A bullish open block is the first bullish bar after a fresh market low A bearish ope
Bfxenterprise CCI
Ricky Romadona Tri Saputra
Uzman Danışmanlar
Bfxenterprise CCI When you use this Expert Advisor (EA), transactions will be based on the CCI indicator. Every calculation of trend or price reversal uses CCI. The prowess of this indicator is the reason for optimization in the program. Version of Bfxenterprise The version with the name “Bfxenterprise” focuses on special and thorough sorting of transactions. So this version does not always make transactions, unlike the Expert Advisor version in general. This version relies on accuracy at the t
Gold Scalping Zig Zag Pattern
Harsh Tiwari
Uzman Danışmanlar
Introducing our state-of-the-art Gold Trading Robot, a revolutionary tool designed to navigate the complexities of the gold market with precision and efficiency. Engineered using advanced algorithms and cutting-edge machine learning techniques, this autonomous software operates tirelessly to capitalize on market fluctuations and deliver optimal trading outcomes. Key Features: Advanced Algorithmic Trading: The Gold Trading Robot employs sophisticated algorithms to analyze vast amounts of market d
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (53)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.73 (15)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (9)
Göstergeler
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. Lütfen satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin! Alım satım ipuçlarımı ve harika bonus göstergelerini ücretsiz olarak sizinle paylaşacağım! Muhtemelen Gann ticaret y
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT5 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 aylık erişim       hizmetten gelen işlem sinyallerine       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 aylık erişim       Düzenli olarak güncellenen eğitim materyallerine - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbe
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Göstergeler
Apollo Secret Trend , herhangi bir çift ve zaman dilimindeki trendleri bulmak için kullanılabilecek profesyonel bir trend göstergesidir. Gösterge, işlem yapmayı tercih ettiğiniz çift veya zaman dilimi ne olursa olsun, piyasa trendlerini tespit etmek için kullanabileceğiniz birincil işlem göstergeniz olabilir. Göstergede özel bir parametre kullanarak sinyalleri kişisel ticaret tarzınıza uyarlayabilirsiniz. Gösterge, PUSH bildirimleri dahil her türlü uyarıyı sağlar. Göstergenin sinyalleri YENİDEN
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Trend Reversal – MT4'te Trend Dönüşlerini Belirlemek İçin Yardımcınız Piyasa analizinizi geliştirmek ve daha bilinçli kararlar almak için güçlü ve sezgisel bir araç mı arıyorsunuz? Trend Reversal göstergesi, MetaTrader 4 platformunda trend dönüş noktalarını doğru bir şekilde belirlemek isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Gelişmiş algoritmalar ve kanıtlanmış tekniklerin birleşimi sayesinde, Trend Reversal, piyasadaki önemli anları tanımanıza yardımcı olmak için net ve görünür s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Göstergeler
ŞU ANDA %31 INDIRIMLI !!! Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve gizli bir formül ekledik. Yalnızca BİR grafikle 28 döviz çiftinin tümü için Uyarılar verir. Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin! Yeni temel algoritmalar üzerine inşa edilen bu sistem, potansiyel işlemlerin
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Göstergeler
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri sadece $35 ! Yeni araçlar   ilk   hafta   veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  Trading Tools Channel on MQL5 : en son haberler için katılın RSI Shift Zone Scanner, RSI sinyallerini fiyat hareketi ile ilişkilendirerek piyasa duyarlılığının değişebileceği anları belirler. RSI, önceden ayarlanmış seviyeleri (varsayılan: aşırı alım 70, aşırı satım 30) aştığında veya altına indiğinde gösterge doğrudan grafikte bir kanal çizer. Bu kanallar, duyarlılığın
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Göstergeler
M1 EASY SCALPER is a scalping indicator specifically designed for the 1-minute (M1) timeframe, compatible with any currency pair or instrument available on your MT4 terminal. Of course, it can also be used on any other timeframe, but it works exceptionally well on M1 (which is challenging!) for scalping. Note: if you're going to scalp, make sure you have an account suitable for it. Do not use Cent or Standard accounts as they have too much spread! (use ECN, RAW, or Zero Spread accounts) Robustn
The 1 2 3 Pattern Scanner
Reza Aghajanpour
4.77 (60)
Göstergeler
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction  and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
Otomatik Optimize Edilmiş Bollinger Bantları – Gerçek Piyasa Davranışına Dayalı Uyarlanabilir Volatilite Aracı Bu gelişmiş MT4 göstergesi, geçmiş veriler üzerinde işlem simülasyonu yaparak en iyi dönem ve standart sapma değerlerini otomatik olarak bulur. Sabit parametreler yerine, piyasa değişimlerine ve fiyat yapısına dinamik olarak uyum sağlar; böylece gerçek zamanlı volatiliteyi daha doğru yansıtan bantlar oluşturur. Manuel ayar gerekmez. Temel Özellikler: Tarihsel verilere dayalı otomatik Bo
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Göstergeler
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boy
Yazarın diğer ürünleri
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
Ticaret stratejilerinizi   Brilliant Reversal Indicator MT5   ile yükseltin, parametrik olmayan kernel regresyonu kullanarak pürüzsüz, uyarlanabilir trend analizi sağlayan son teknoloji bir göstergedir. Nadaraya-Watson tahmincisinden esinlenilen bu araç, fiyat verilerine Gauss kernel yumuşatması uygular, piyasa volatilitesine uyarlanan dinamik zarflar oluşturur ancak geleneksel hareketli ortalamaların aşırı gecikmesi olmadan. TradingView gibi platformlarda yaygın olarak övülen ve dünya çapındaki
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Multi Indicator Strategy EA MT4, MetaTrader 4 için tasarlanmış, ADX, Bollinger Bantları, CCI, MACD, Hareketli Ortalama, RSI, Stokastik, Awesome Oscillator ve RVI gibi dokuz teknik göstergeyi kullanarak işlem giriş ve çıkışlarını otomatikleştiren sofistike bir işlem aracıdır. Çoklu giriş/çıkış stratejileri ve AND/OR/NA kombinasyon modları dahil geniş özelleştirme seçenekleri sunarak, traderlara benzersiz bir esneklik sağlar. Kapsamlı bir şekilde geri test edilmiş olan bu EA, hassas sinyal üretim
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Yardımcı programlar
MT5 Local Trade Copier Pro , MetaTrader 5 için tasarlanmış bir Uzman Danışman olup, bir kaynak MT5 hesabından aynı bilgisayardaki birden fazla MT5 veya MT4 hesabına işlemleri kopyalamak için geliştirilmiştir. Bu araç, müşteri hesaplarına veya portföylere işlemleri çoğaltmak için idealdir ve lot büyüklükleri, stop-loss/take-profit ve ters kopyalama seçenekleri gibi özelleştirilebilir parametreler sunar. Piyasa mantığına dayalı işlem yürütmeden işlem yönetimini basitleştirir ve çeşitli trading iht
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Uzman Danışmanlar
Moving Average Strategy EA MT5 , MetaTrader 5 için tasarlanmış sofistike bir otomatik işlem aracıdır ve hareketli ortalama kesişimlerini kullanarak trend dönüşlerini ve potansiyel giriş noktalarını yakalar. Bu uzman danışman, özelleştirilebilir ayarlarla traderlara çok yönlü bir çözüm sunar, işlemlerin hassas bir şekilde yürütülmesini ve sağlam risk yönetimini garanti eder. Kapsamlı bir şekilde test edilmiş olan bu EA, etkili giriş yöntemleri, esnek çıkış kuralları ve minimum sistem kaynağı tüke
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Ticaret hassasiyetinizi Candlestick Pattern Alert MT5 göstergesiyle yükseltin, anahtar mum formasyonlarını hızla tespit etmek ve gerçek zamanlı uyarılar sunmak için tasarlanmış güçlü bir araç, yüksek olasılıklı kurulumlara traderların tepki vermesini sağlar. 1990'larda Steve Nison tarafından popüler hale getirilen Japon mum çubuğu grafikleri prensiplerine dayanan bu gösterge, Hammer, Doji veya Engulfing gibi formasyonlarla piyasa duyarlılığını çözme yeteneği nedeniyle forex, kripto ve hisse sene
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Yardımcı programlar
Grid ticaret stratejinizi Grid Trade Manager MT5 ile optimize edin, grid siparişlerinin yerleştirilmesi ve yönetimini otomatikleştirmek için tasarlanmış çok yönlü ücretsiz utilidad EA, 2000'lerde forex topluluklarında popüler hale getirilen zaman test edilmiş grid ticaret yaklaşımından esinlenerek ranging koşullarda piyasa salınımlarından kar elde etme yeteneğiyle. MQL5 ve Forex Factory gibi platformlarda binlerce trader tarafından benimsenen, robust risk kontrolleri ve özelleştirme için, bu ara
FREE
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
SuperTrend Alert MT5 ile piyasa trendlerini ustalıkla yönetin; forex, hisse senedi, kripto para ve emtia ticareti için hassas trend takibi sinyalleri sağlamak üzere tasarlanmış güçlü bir göstergedir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda sağlam trend tespitiyle takdir edilmekte olup, güvenilir giriş ve çıkış noktaları arayan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır. Kullanıcılar, SuperTrend sinyallerini fiyat hare
FREE
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Yardımcı programlar
Ultimate Trade Panel MT5 , MetaTrader 5 için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman olup, MQL5 platformunda traderların verimliliğini artırmak ve işlem faaliyetlerini optimize etmek için geliştirilmiştir. Bu araç, kullanıcı dostu özelliklerle günlük işlem görevlerini basitleştirir ve belirli bir işlem mantığına dayanmadan işlemleri yönetmek için güvenilir bir yardımcı olarak hizmet verir. Rekabet avantajı arayan traderlar için tasarlanmış olup, işlem deneyimini optimize etmek için otomasyon ve ris
GG TrendBar
Biswarup Banerjee
Göstergeler
GG TrendBar Göstergesi MT5   ile ticaret hassasiyetinizi yükseltin; ADX ve Parabolic SAR'ı kullanarak 9 farklı zaman diliminde birleştirilmiş trend sinyalleri sunan güçlü bir çoklu zaman dilimi aracı. 2010'ların başında Forex Factory ve MQL5 gibi platformlarda popüler hale gelen ileri trend analizi konseptlerinden doğan bu gösterge, seçilen zaman dilimleri arasında hizalanma gerektirerek gürültüyü filtreleme yeteneğiyle beğeni topladı ve genellikle değişken piyasalarda tek zaman dilimi göstergel
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Yardımcı programlar
MT4 Local Trade Copier Pro , MetaTrader 4 için tasarlanmış bir Uzman Danışman olup, bir kaynak MT4 veya MT5 hesabından aynı bilgisayardaki birden fazla MT4 veya MT5 hesabına işlemleri kopyalamak için geliştirilmiştir. Bu araç, müşteri hesaplarına veya portföylere işlemleri çoğaltmak için idealdir ve lot büyüklükleri, stop-loss/take-profit ve ters kopyalama seçenekleri gibi özelleştirilebilir parametreler sunar. Piyasa mantığına dayalı işlem yürütmeden işlem yönetimini basitleştirir ve çeşitli tr
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Yardımcı programlar
Hedge Trade Manager MT5 ile hedging stratejinizi geliştirin; ters fiyat hareketlerine karşı otomatik hedging işlemleri yapmak için tasarlanmış sofistike bir Uzman Danışman (EA), 2010'larda forex brokerlarının zıt pozisyonlara izin vererek karları sabitleme veya belirsiz trendlerde kayıpları sınırlama tekniklerine dayanıyor. MQL5 ve Forex Factory, Reddit’in r/Forex gibi trading forumlarında esnek konfigürasyonları ve sağlam risk korumaları nedeniyle övülüyor, bu EA, forex ana pariteleri, endeksle
FREE
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Fiyat eylemi ticaretinizi Higher Highs and Lows MT4 göstergesiyle geliştirin, anahtar salınım noktalarını belirlemek için fraktal analizi kullanan sağlam bir araç, Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) ve Higher Lows (HL) gibi trend tanımlayan pattern'leri tanımlayarak pazar yönüne net içgörüler sağlar. 1900'lerin başındaki Dow Teorisi'nde kök salmış temel fiyat eylemi ilkelerine dayanan ve modern ticarette Al Brooks gibi uzmanlar tarafından "Trading Price Action" serisinde popüle
FREE
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Consecutive Candle Indicator MT5 ile trend tespit yeteneklerinizi güçlendirin; ardışık boğa veya ayı mum dizilerini tanımlamak için tasarlanmış dinamik bir araçtır ve forex, hisse senedi, kripto para ve emtia piyasalarında trend onayları ve potansiyel dönüşler için zamanında uyarılar sunar. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında kutlanmakta ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda momentum analizini basitleştirme yeteneğiyle övülmekte olup, volatil piyasalarda ne
FREE
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Göstergeler
Ticaret stratejilerinizi   Nadaraya Watson Envelope Alert MT5   ile yükseltin, parametrik olmayan kernel regresyonu kullanarak pürüzsüz, uyarlanabilir trend analizi sağlayan son teknoloji bir göstergedir. Nadaraya-Watson tahmincisinden esinlenilen bu araç, fiyat verilerine Gauss kernel yumuşatması uygular, piyasa volatilitesine uyarlanan dinamik zarflar oluşturur ancak geleneksel hareketli ortalamaların aşırı gecikmesi olmadan. TradingView gibi platformlarda yaygın olarak övülen ve dünya çapında
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Yardımcı programlar
Trailing Stop and Breakeven Manager MT5 ile işlem yönetiminizi optimize edin; manuel veya diğer EA'lar tarafından açılan işlemler için stop-loss seviyelerini otomatik olarak ayarlamak üzere tasarlanmış sağlam bir Uzman Danışman (EA), kar koruması ve risk yönetimini sağlar. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile MQL5 forumlarındaki tartışmalarda trailing stop ve breakeven seviyelerinin yönetimindeki hassasiyetiyle öne çıkmakta olup, karları ver
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Day and Week Separator MT4 ile işlem analizlerinizi kolaylaştırın; özelleştirilebilir günlük ve haftalık ayırıcı çizgiler çizen sezgisel bir araçtır ve broker saat dilimi farklılıklarıyla başa çıkan traderlar için mükemmeldir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında basitliği ve etkinliğiyle büyük beğeni toplayan bu indikatör, Investopedia ve TradingView gibi platformlarda tartışılan, grafik zaman dilimlerini yerel veya piyasaya özgü saatlerle hizalamada yaygın bir sorunu e
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
Ticaret hassasiyetinizi Candlestick Pattern Alert MT4 göstergesiyle yükseltin, anahtar mum formasyonlarını hızla tespit etmek ve gerçek zamanlı uyarılar sunmak için tasarlanmış güçlü bir araç, yüksek olasılıklı kurulumlara traderların tepki vermesini sağlar. 1990'larda Steve Nison tarafından popüler hale getirilen Japon mum çubuğu grafikleri prensiplerine dayanan bu gösterge, Hammer, Doji veya Engulfing gibi formasyonlarla piyasa duyarlılığını çözme yeteneği nedeniyle forex, kripto ve hisse sene
FREE
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Göstergeler
SuperTrend Alert MT4 ile piyasa trendlerini ustalıkla yönetin; forex, hisse senedi, kripto para ve emtia ticareti için hassas trend takibi sinyalleri sağlamak üzere tasarlanmış güçlü bir göstergedir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda sağlam trend tespitiyle takdir edilmekte olup, güvenilir giriş ve çıkış noktaları arayan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır. Kullanıcılar, SuperTrend sinyallerini fiyat hare
FREE
RSI strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
RSI Strategy EA MT5 , MetaTrader 5 için tasarlanmış gelişmiş bir otomatik işlem aracıdır ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesini kullanarak aşırı alım ve aşırı satım koşullarına dayalı işlem giriş ve çıkışlarını otomatikleştirir. EA, bu bölgelerde ters işlem ayarlarını destekler ve işlem yönetimi için çok yönlü bir yaklaşım sunar. Kapsamlı bir şekilde test edilmiş olan bu EA, hassas giriş yöntemleri, esnek çıkış kuralları ve minimum sistem kaynağı tüketimi ile verimli bir işlem deneyimi sağla
CCI Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Uzman Danışmanlar
Emtia Kanal Endeksi (CCI) Strateji EA MT5 , Emtia Kanal Endeksi (CCI) tabanlı sağlam bir ticaret stratejisi uygular ve çeşitli piyasa koşullarında hassas giriş ve çıkış kararları için kapsamlı bir şekilde geri test edilmiştir. EA, isteğe bağlı grid kurtarma, hedge ve martingale stratejileri (yapılandırılabilir, varsayılan olarak devre dışı) dahil olmak üzere kapsamlı ticaret yetenekleri sunar. Kırılmalar, ters dönüşler, trend takibi gibi çoklu giriş yöntemleri, göstergelere, zamana veya kâra day
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Yardımcı programlar
Account Trailing Stop Manager MT5 ile portföyünüzün risk yönetimini geliştirin; MetaTrader 5 üzerinde hesabınızın toplam kârını veya belirli bir sihirli numaraya sahip işlemleri otomatik olarak izlemek ve bir takip stopu gibi yönetmek için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman (EA), mevcut kâr son kâr zirvesinin altına düştüğünde tüm işlemleri kapatır. MQL5, Forex Factory ve Reddit’in r/Forex platformlarında dinamik kâr kilitleme mekanizması nedeniyle övülen bu EA, forex, endeksler ve kripto para
FREE
Keltner Channel Indicator Alert
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Keltner Kanalı Göstergesi MT5   ile ticaret stratejinizi yükseltin; 1960'larda Chester Keltner'in yeniliklerinden ilham alan, üstel hareketli ortalamaları (EMA) ortalama gerçek aralık (ATR) ile birleştirerek dinamik fiyat bantları oluşturan klasik bir volatilite aracı. Dijital çağda yeniden canlanmasından bu yana trader topluluklarında övülen bu gösterge, TradingView ve MQL5 gibi platformlarda çıkışlar ve trend dönüşlerini tespit etmedeki güvenilirliği ile popülerlik kazandı, genellikle daha pür
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Uzman Danışmanlar
Bollinger Bantları Strateji EA MT5 , Bollinger Bantları’nın ters dönüş koşullarına dayalı olarak işlem fırsatlarını yakalamak için tasarlanmış otomatik bir işlem aracıdır. Alt bant yakınında bir boğa ters dönüşü tespit edildiğinde (önceki mum alt bant altında kapanır ve mevcut mum alt bant üstünde kapanır, kırmızı mumdan yeşil muma geçiş yaptığında) alım işlemleri, üst bant yakınında bir ayı ters dönüşü tespit edildiğinde (ters senaryo) satış işlemleri gerçekleştirir. Kapsamlı bir şekilde test e
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
3 (2)
Yardımcı programlar
Close Manager MT5 ile işlem kapatma sürecinizi optimize edin; MetaTrader 5 üzerinde manuel veya diğer EA'lar tarafından açılan işlemlerin çıkışlarını otomatikleştirmek için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman (EA), traderlara çıkış stratejileri üzerinde hassas kontrol sunar. MQL5, Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi platformlarda çok yönlü ve özelleştirilebilir kapatma kriterleri nedeniyle övülüyor, bu EA, forex, endeksler ve kripto paralar gibi volatil piyasalarda scalperlar, günlük trader
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Yardımcı programlar
STM Trade Panel MT4 ile ticaretinizi kolaylaştırın; MetaTrader 4 üzerinde işlem yürütme ve yönetimini optimize etmek için tasarlanmış kullanıcı dostu bir Uzman Danışman (EA), tek tıkla emir yerleştirme ve özelleştirilebilir kâr ve zarar eşiklerine dayalı otomatik işlem kapatma sunar. MQL5, Forex Factory ve Reddit’in r/Forex platformlarında sezgisel arayüzü ve etkili işlem kontrolü nedeniyle çok beğenilen bu EA, forex, endeksler ve kripto paralar gibi volatil piyasalarda scalperlar, günlük trader
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Pip Movement Alert MT4 ile piyasa momentumunun önünde olun; birden fazla sembolle hassas pip hareketlerini izlemek ve traderları uyarmak için tasarlanmış çok yönlü bir çoklu para birimi göstergesi, forex, hisse senedi, kripto para ve emtia ticareti için idealdir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda ani piyasa değişikliklerini tespit etme yeteneğiyle öne çıkmakta olup, hızlı fiyat hareketlerini sermayeye çevirm
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Göstergeler
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt