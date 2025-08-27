Radius Trend by ChartPrime MT4

Erhöhen Sie Ihre Trading-Strategie mit dem Radius Trend by ChartPrime MT5, einem fortschrittlichen Tool, das Trendbänder dynamisch an Preisaktion und Volatilität anpasst, um Echtzeit-Einblicke in Trendrichtung, Stärke und potenzielle Umkehrungen zu geben. Entwickelt von ChartPrime, verwendet dieser Indikator eine einzigartige radiusbasierte Methode, um wie ein Radar über den Chart zu fegen, und passt sich Marktbedingungen an im Gegensatz zu statischen Trendlinien. Beliebt auf MQL5 für seinen innovativen Ansatz, ist er favorisiert für Multi-Timeframe-Support und EA-Integration, die eine fluide Sicht auf Trends in volatilen Umgebungen bietet.

Radius Trend visualisiert Trends mit äußeren und inneren Bändern, die sich mit Volatilität ausdehnen/zusammenziehen, unter Verwendung geglätteter Berechnungen für genaue Platzierung. Die Haupttrendlinie verschiebt den Winkel über einen schrittbasierten Radius, hebt Aufwärtstrends (chartreuse) oder Abwärtstrends (rot) hervor, während gepunktete innere Bänder bei der Erkennung von Umkehrungen oder Fortsetzungen helfen. Vorteile umfassen präzise Trendidentifikation, Volatilitätsbewertung und anpassbare Alarme für Crossovers, die verpasste Chancen in Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffen oder Kryptos reduzieren. Mit Buffer-Werten für EA ermöglicht es automatisierte Strategien und steigert die Effizienz in trendenden und ranging Märkten.

Installationsanleitung für MQL-Produkte | Aktualisierung gekaufter MQL-Produkte auf MT4/MT5

Schlüsselfunktionen

  • Dynamisches Trendband: Passt sich automatisch an Preisaktion und Volatilität an, um äußere/innere Bänder in Echtzeit für genaue Trendvisualisierung anzupassen.
  • Radiusbasierte Anpassung: Verwendet einen schrittbasierten Radius (Standard 0.15, Increment 0.001) um den Winkel des Trendbands zu modifizieren und einen responsiven "fegenden" Effekt über den Chart zu erzeugen.
  • Volatilitätsangepasste Berechnungen: Integriert Preisspanne in Bandplatzierung, mit einem Multiplikator für anfängliche Punkteabstand (Standard 2.0, Increment 0.1) für maßgeschneiderte Volatilitätssensibilität.
  • Trendrichtungsvisualisierung: Farbkodierte Linien (chartreuse aufwärts, rot abwärts) mit soliden äußeren und gepunkteten inneren Bändern für klare Unterscheidung von Trendstärke und -richtung.
  • Mehrstufige Alarmintegration: Aktivieren Sie Terminalalarme, Push-Benachrichtigungen oder E-Mails (alle Standard true) für Bandcrossovers oder signifikante Bewegungen, um Sie informiert zu halten ohne ständige Beobachtung.
  • Zuverlässigkeit ohne Neumalung: Bänder und Signale bleiben nach Bar-Schließung fixiert und liefern konsistente historische Daten für Backtesting und Live-Trading-Vertrauen.
  • Hohe Leistung: Optimierter Code unterstützt Multi-Timeframe-Analyse auf MT5 ohne Lag, ideal für Hochfrequenz- oder langfristige Strategien.
  • EA-Kompatibilität: Bietet 13 Puffer (z.B. UP_OUTER, DOWN_INNER, TREND) für seamless Integration mit Expert Advisors in trendbasierten automatisierten Systemen.
  • Backtesting-optimiert: Anpassbare Schritt- und Multiplikatorparameter ermöglichen gründliche historische Tests, um Strategien vor dem Live-Einsatz zu verfeinern.

Der Radius Trend by ChartPrime MT5 ist ein Game-Changer für Trader, die adaptive Trendanalyse mit minimalem Rauschen suchen. Seine Anerkennung stammt aus realer Wirksamkeit: frühe Umkehrerkennung, volatilitätsangepasste Bänder und ein Vorteil in dynamischen Märkten. Revolutionieren Sie Ihr Trading mit Radius-Präzision.

Sie können auch die MT4-Version erkunden:

Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen, wenn Sie mit Ihrem Kauf zufrieden sind. Bitte kontaktieren Sie mich, um eine Lösung zu finden, falls nicht.

Alle meine Produkte ansehen: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Kontaktieren Sie mich für Support: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags radius trend mt5 indikator chartprime volatilität dynamische bänder umkehrsignale forex strategie unterstützung widerstand handelsalarme multi timeframe

Empfohlene Produkte
Qv2 Trend
Joao Marcilio
Indikatoren
Der Qv² Trend ist ein Indikator, der darauf abzielt, Trends zu erkennen. Kauftrendsignale werden durch Pfeile angezeigt, die nach oben zeigen. Verkaufstrendsignale werden durch Pfeile angezeigt, die nach unten zeigen. Er kann in allen Fristen verwendet werden. Er kann für alle Paare verwendet werden. Ich verwende es auf dem H1 mit einer Periode von 24. Wichtiger Hinweis: Ich empfehle, ihn in Märkten zu verwenden, die von Natur aus Trends aufweisen. Für In-Range-Märkte stelle ich meinen an
Extremums Max
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Extremums Max ist ein Indikator für Trend- und Handelssignale, der auf dem Prinzip einer kombinierten Analyse von berechneten Referenzpunkten innerhalb des Kanals sowie von überkauften und überverkauften Niveaus basiert. Der Indikator bildet Pfeile (standardmäßig rot und blau). Der Indikator wird wie üblich auf ein beliebiges Handelssymbol mit beliebigem Zeitintervall gesetzt. Vorteile des Indikators Hohe Genauigkeit; Arbeitet mit beliebigen Handelssymbolen; Funktioniert in beliebigen Zeitint
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Experten
Verwendung des MACD-Werts als Richtungsindikator. Verwendung des RSI als Umkehrindikator. Verwendung der offenen Handelsstunde. (Empfohlen werden die Stunden 10, 11, 15 und 19: MT4-Time) Gegenhandel bei fehlgeschlagenem Signal. Cutloss Handel, wenn Signal fehlgeschlagen. Automatische Losberechnung basierend auf Zielgewinn und Take-Profit. Sie können den Wert für den Gegenhandel festlegen. Geeignet für Rohstoffe und Währungen. Zeitrahmen H1. Möglichkeit, ein offenes Limit zu setzen. Möglichkeit,
MMM ADX and Bollinger Bands
Andre Tavares
Experten
MMM ADX & Bollinger Bands Strategie: Diese EA-Strategie kombiniert 2 eingebaute Indikatoren, um ihre Signale zu verbessern und zu entscheiden, einen neuen Auftrag zum richtigen Zeitpunkt zu öffnen. Es gibt einen ADX-Indikator, dessen Signalstärke Sie wählen können, und einen Bollinger Bands-Indikator, der die Trends bestätigt, sowie einen MA, um zu prüfen, ob die Preise von ihrem Muster abweichen. Durch die Verbindung der Daten beider Indikatoren und des gleitenden Durchschnitts ist es möglich,
Before
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Before-Indikator sagt auf der Grundlage komplexer mathematischer Berechnungen die wahrscheinlichste kurzfristige Kursbewegung voraus. Die meisten Standardindikatoren, die üblicherweise in Handelsstrategien verwendet werden, basieren auf recht einfachen Berechnungen. Das bedeutet nicht, dass es zur Zeit ihrer Entwicklung keine herausragenden Mathematiker auf der Welt gab. Es ist nur so, dass es damals noch keine Computer gab oder ihre Leistung nicht für die sequentielle Durchführung komplex
MMM High Low Special Series
Andre Tavares
Experten
MMM High Low Special Series Strategie: Der Roboter verwendet ständig seinen eingebauten High-Low-Indikator und führt eine Berechnung durch, um die Preistrends zu bestimmen. Er sendet eine Order, schließt oder verschiebt die Trailing-Stop-Loss-Position, wie der Indikator arbeitet und anzeigt. Perfekt für Scalping; Es wird keine Order gesendet, es sei denn, die Berechnungen bestimmen einen guten Trend des Gewinns; Wie alle MMM-Produkte ist auch dieser Indikator so programmiert, dass er Ihre Verlus
MA on Fractals
Evgeny Belyaev
Indikatoren
MA on Fractals ist ein professioneller Trendfolgeindikator für MetaTrader 4 . Er bildet einen gleitenden Durchschnitt unter Verwendung der Fraktale von Bill Williams. Wir glauben, dass der MA on Fractals viel effizienter ist als ein normaler gleitender Durchschnitt. Seine Kombination mit anderen Indikatoren ermöglicht es, genauere Handelssignale zu erhalten. Er ist am besten für M15, M30, H1 und H4 geeignet. Vorteile Einzigartiger Indikator. Erzeugt ein Minimum an Fehlsignalen. Geeignet für Anf
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Experten
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power) basiert auf Bulls und Bears Indikatoren. Er kann für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen verwendet werden. Power：Markteintrittsbedingung Power versucht, bullische und bärische Kräfte auf dem Markt zu messen, indem es zwei separate Messwerte verwendet, einen für jede Art von Richtungsdruck. Der BearsIndex des EA versucht, den Appetit des Marktes auf niedrigere Kurse zu messen Der BullsIndex des EA versucht, den Appetit des Marktes auf höhere Kurse zu messen Er
Start of Movement
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein automatisierter Forex Expert Advisor. Das System basiert auf dem Handel in möglichen flachen Emergenzzonen. Der EA verfügt über einen eingebauten Algorithmus zur Vorhersage von Preisbewegungen, der es dem EA ermöglicht, eine Entscheidung über die Eröffnung von Durchschnittsaufträgen oder die Skalierung einer offenen Position zu treffen. Abhängig von den Parametern arbeitet er mit schwebenden (Stop, Limit) oder Markt-Orders. Um Risiken zu diversifizieren, arbeitet der Expert Advisor
Double Decker
Agus Santoso
Experten
MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141534 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141535 Doppeldecker EA Präzise Einstiege mit Accelerator Oscillator + Envelopes Double Decker ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der den Accelerator Oscillator (AC) zur frühzeitigen Erkennung von Momentum mit dem Envelopes-Indikator zur Filterung von Trendrichtung und dynamischen Preisgrenzen kombiniert. Kernstrategie: Nutzt den Accelerator Oscillator , um Verschiebungen im Mar
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Experten
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Ist der Scalping Forex Expert Advisor für MT4 Arbeitet auf Timeframes (M5) Bestes Paar Empfohlen ist EU/UChf=0.4 Die Berechnung basiert auf dem Envelopes Indikator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Paar Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Experten
Bar Boss   Der Expert   Advisor verwendet den FletBoxPush-Indikator, um den Markt zu analysieren und Handelssignale zu bestimmen. Der Indikator ist in den Expert Advisor integriert und seine zusätzliche Installation auf dem Chart ist nicht erforderlich. Der Handel findet beim Ausbruch der Levels statt, die als die Grenzen der Flat definiert sind. Es wird eine Verlustbegrenzung verwendet. Beschreibung der Beratereinstellungen TimeFrames - Chartperiode, Einstellung für den Indikator color - die F
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Experten
ICTVALID EA - Smart Money Concepts Automatisierter Handel Der ICTVALID EA ist ein professionelles Handelssystem, das auf Smart Money Concepts (ICT-Methodik) basiert. Es erkennt und handelt automatisch institutionelle Setups und ermöglicht es Ihnen, der Marktstruktur mit Präzision und Beständigkeit zu folgen. Hauptmerkmale Duale Handelsmodi - Wählen Sie zwischen Scalping (kurzfristige präzise Einstiege) oder Swing Trading (längerfristige Trends). Smart Money Logic - Beinhaltet Change of Character
Flex Grid EA
Robots4Forex Ltd
Experten
Der Flex Grid EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf Basis des RSI handelt. Der EA handelt mit Market Orders mit unteilbarem Take Profit und nutzt die Mittelwertbildung, um ansonsten negative Trades sicher ins Positive zu drehen. Dieser EA funktioniert am besten auf EURUSD, USDJPY, EURUSD, USDCAD & GBPUSD mit dem M5-Zeitrahmen. Ein VPS ist ratsam, wenn Sie dieses System handeln. In den Kommentaren finden Sie Backtest-Ergebnisse und optimierte Einstellungen. Bitte beachten Sie: Ich
FREE
RoboTradeSoft Bands
Volodymyr Hrybachov
Experten
Der Expert Advisor mit einer Strategie, die auf dem Bollinger Bands Indikator basiert. Wenn der Kurs über oder unter den Bollinger Bändern liegt und der Kanal sich um den angegebenen Bereich erweitert, wird ein Handel eröffnet. Wenn beispielsweise der Briefkurs unter dem unteren Band des Indikators liegt und die Differenz zwischen dem oberen und dem unteren Band des Indikators den Abstand Delta überschreitet, eröffnet der EA einen Kauf. Bei Verkaufsgeschäften verhält es sich umgekehrt: Wenn der
EA Falcon
Renat Garaev
5 (2)
Experten
EA Falcon ist ein Algorithmus, der auf zwei Hauptstrategien basiert, die es Ihnen ermöglichen, in Richtung des Haupttrends zu handeln, indem Sie zusätzliche Funktionen verwenden, um den Handel sicherer und angemessener in Bezug auf Risiko und Gewinn zu machen. Strategien: - Asymmetrisches Fraktal. Benutzerdefinierter Indikator. - Lineare Regression. Ein benutzerdefinierter Indikator, der es dem EA ermöglicht, nur in Richtung des Haupttrends zu handeln. Funktionen: -Nachrichtenfilter. Ermög
Trend Map
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Der Trend Map-Indikator wurde entwickelt, um Trends in der Preisbewegung zu erkennen, und ermöglicht es Ihnen, nicht nur die Richtung des Trends schnell zu bestimmen, sondern auch die Ebenen der Interaktion zwischen Käufern und Verkäufern zu verstehen. Er hat keine Einstellungen und kann daher so wahrgenommen werden, wie er signalisiert. Er enthält nur drei Linien, von denen jede dazu bestimmt ist, den gegenwärtigen Moment eindeutig zu erkennen. Die Linie Nr. 2 kennzeichnet die globale Richtung
Forex Gump Trend
Andrey Kozak
Indikatoren
Forex Gump Trend ist ein universeller Indikator zur hocheffektiven Bestimmung der Trendrichtung. Wenn Sie den Trend richtig erkennen, sind dies 95% des Handelserfolgs, da Sie Trades in Richtung der Kursbewegung eröffnen und davon profitieren können. Der Forex Gump Trend Indikator hilft Händlern mit einem hohen Maß an Effizienz, die aktuelle Trendrichtung sowie Trendumkehrpunkte zu bestimmen. Die Richtung des Trends wird durch farbige Linien im Diagramm angezeigt, und die Trendumkehrpunkte werde
RSI TrendLine Divergency Message
Dmitriy Moshnin
Indikatoren
RSI TrendLine Divergency Message ist ein Indikator für die Handelsplattform MetaTrader 4. Im Gegensatz zum Originalindikator verfügt diese Version über ein System von Warnungen, die über Veränderungen der Marktsituation informieren. Es besteht aus den folgenden Signalen: wenn die Hauptlinie die Niveaus der Extremzonen und das 50%-Niveau kreuzt; wenn die Hauptlinie die Trendlinie im Indikatorfenster kreuzt; Divergenz auf dem letzten Balken. Die Parameter der Niveaus der Extremzonen, des 50-Niveau
Magical Powers
Paranchai Tensit
Experten
Dieser Expert Advisor basiert auf Trendfolgesystemen . Der Mechanismus (Stop-and-Reverse) technischer Indikator. Der Indikator basiert auf einem Preis- und Zeithandelssystem und wird zur Analyse von Markttrends verwendet. Der Indikator folgt dem Preis, wenn sich der Trend über die Zeit erstreckt. Er ähnelt dem gleitenden Durchschnitt, mit dem einzigen Unterschied, dass sich der Indikator mit höherer Beschleunigung bewegt und seine Position in Bezug auf den Preis ändern kann. Im Allgemeinen beweg
The Raven EA
Luiz Fernando Novo Da Silva
Experten
Der Raven EA ist ein Scalper mit einfachen Einstellungen, er verwendet Bollinger Bänder mit einer Kombination von Strategien, Safegrid (begrenzte Zeiten) und feste Stoploss / Take Profits. Paar: CHFJPY Zeitrahmen: M15 Lots: empfohlen wird nicht mehr als 0,1 pro 1kusd EINSTELLUNGEN: 1.hourinit / hourend 2.spreadlimit 3.Stop Loss / Gewinnmitnahme 4.gridmax: Anzahl der Male, die das Ea die Strategie anwenden wird 5.gridmultiplier 6.Lots 7.abweichung des bollinger-indikators WICHTIG! 1.dieser
TrendPadPRO MT4
Andrei Vasilescu
Indikatoren
Warum TrendPadPRO ? Weil es nicht nur Signale liefert, sondern den wirklichen Kontext des Trendhandels - den Unterschied zwischen späten Reaktionen und fundierten Entscheidungen auf der Grundlage der Marktstruktur und -dynamik. I. TrendPadPRO - Enthüllung des Kontextes des informierten Trendhandels Der Kontext des Trendtradings ist viel relevanter und wichtiger als Indikatoren, Zeitrahmen, persönliche Perspektiven oder Überzeugungen. Die einzigartigen Funktionen von TrendPadPRO , einschließ
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experten
Der Roboter nutzt die Handelsstrategie, die Linien des Bollinger-Band-Indikators zu durchbrechen. Der Kern dieser Strategie liegt in der ständigen Analyse der Indikatorlinien und der Suche nach den effektivsten Ausbruchspunkten für ihre Linien. Wenn der Preis die Indikatorlinie in einer der Richtungen durchbricht, eröffnet der Roboter einen Trade in diese Richtung und beginnt, ihm zu folgen. Der Roboter eröffnet jedoch nicht jedes Mal Trades, wenn die Indikatorlinien durchbrochen werden, sonder
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indikatoren
Stier All4 Taurus All4 ist ein leistungsstarker Indikator, der Ihnen die Stärke des Trends anzeigt, und Sie können die Stärke der Kerze beobachten. Unser Indikator verfügt über mehr als 4 Trendbestätigungen. Er ist sehr einfach und leicht zu bedienen. Modi der Bestätigungen Kerzen-Trendbestätigungen: Wenn die Kerze auf hellgrün wechselt, ist der Trend hoch. Wenn die Kerze auf hellrot umschaltet, ist der Trend rückläufig. Wenn die Kerze zu dunkelrot wechselt, ist der Trend niedrig. Trendlinien
Grove
Ivan Elsukov
Experten
Dieser Grid Expert Advisor verwendet Signale, die auf den Wellenausbrüchen von R.N. Elliott basieren. Das Funktionsprinzip des Expert Advisors besteht nicht nur darin, Positionen gegen den Trend zu akkumulieren (wie es alle Grid-EAs tun), sondern auch entlang des Trends (das Prinzip der Schildkröten). Das einzigartige Risikokontrollsystem steuert den gesamten Prozess von der Eröffnung des Ordergitters bis zu dessen Schließung. Das Risikokontrollsystem besteht in der Bestimmung des kritischen Niv
Gold Ranger
Sigit Hariyono
Experten
Gold Ranger ist ein vollautomatischer Handelsroboter. Er nutzt den Markttrend, um Aufträge zu senden, und verwendet die Mittelwertbildung nur für Erholungszwecke. Dieser Roboter wurde speziell für Gold oder XAUUSD mit H1-Zeitrahmen entwickelt, kann aber auch in allen Zeitrahmen und für alle Handelspaare verwendet werden. Parameter einstellen: Expert Name - EA-Name und Handelskommentar. Magic Number - EA-Identifikationsnummer zur Identifizierung von Trades. direct - Richtung der offenen Positio
Millennium EA
Vladimir Pleshakov
Experten
Die wissenschaftliche Herangehensweise an den Handel und die verantwortungsvolle Entwicklung sind die Hauptprinzipien des Millennium EA. Um diesen EA zu erstellen, wurde eine Forschungsarbeit auf dem Gebiet des Handels durchgeführt. Die Dow-Theorie, die Theorie der Fraktalanalyse, die Methoden von Bill Williams und anderen Tradern, all dies diente als theoretische Grundlage für den Advisor, der zur Automatisierung von Handelsentscheidungen konzipiert ist. Signale: https://www.mql5.com/en/signals
PZ Order Block
PZ TRADING SLU
Indikatoren
Eine persönliche Implementierung von Order Blocks, einer einfachen, aber effektiven Positionshandelsstrategie. Der Trader sollte in den Markt einsteigen oder nach Trades in Richtung des letzten Orderblocks suchen, wenn die Preisspanne nicht in die entgegengesetzte Richtung des Ausbruchs durchbrochen wurde. Offene Blöcke sind aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht gezeichnet. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Ein zinsbullischer offener Block is
Bfxenterprise CCI
Ricky Romadona Tri Saputra
Experten
Bfxenterprise CCI Wenn Sie diesen Expert Advisor (EA) verwenden, werden die Transaktionen auf dem CCI-Indikator basieren. Jede Berechnung eines Trends oder einer Preisumkehr verwendet den CCI. Die Fähigkeiten dieses Indikators sind der Grund für die Optimierung des Programms. Version von Bfxenterprise Die Version mit dem Namen "Bfxenterprise" konzentriert sich auf eine spezielle und gründliche Sortierung der Transaktionen. Diese Version führt also nicht immer Transaktionen durch, im Gegensatz z
Gold Scalping Zig Zag Pattern
Harsh Tiwari
Experten
Wir stellen Ihnen unseren hochmodernen Gold Trading Robot vor, ein revolutionäres Tool, das entwickelt wurde, um die Komplexität des Goldmarktes mit Präzision und Effizienz zu bewältigen. Diese autonome Software wurde unter Verwendung fortschrittlicher Algorithmen und modernster maschineller Lerntechniken entwickelt und arbeitet unermüdlich, um Marktschwankungen auszunutzen und optimale Handelsergebnisse zu erzielen. Hauptmerkmale: Fortschrittlicher algorithmischer Handel: Der Gold Trading Robot
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indikatoren
DERZEIT 26% RABATT Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenhei
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Breakout PRO   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie mit Breakout-Zonen handeln, verändert!   Quantum Breakout PRO   wurde von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung entwickelt und soll Ihre Handelsreise mit seiner innovativen und dynamischen Breakout-Zonen-Strategie auf ein neues Niveau bringen. Der Quantum Breakout Indicator zeigt Ihnen Signalpfeile auf Breakout-Zonen mit 5 Gewinnzielzonen und Stop-Loss-Vo
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indikatoren
Divergenzen sind schwierig zu finden und seltener anzutreffen. Sie sind eines der zuverlässigsten Handelsszenarien. Dieser Indikator sucht automatisch mit Ihrem bevorzugten Oszillator nach regelmäßigen und versteckten Abweichungen. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu handeln Findet regelmäßige und versteckte Abweichungen Unterstützt viele bekannte Oszillatoren Implementiert Handelssignale basierend auf Ausbrüchen Zeigt geeignete Sto
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
Weitere Produkte dieses Autors
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Indikatoren
Erhöhen Sie Ihre Trading-Strategie mit dem   Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 , einem innovativen Indikator, der nicht-parametrische Kernel-Regression nutzt, um eine glatte, adaptive Trendanalyse zu liefern. Inspiriert vom Nadaraya-Watson-Schätzer, wendet dieses Tool Gaussian Kernel-Glättung auf Preisdaten an, um dynamische Envelopes zu erzeugen, die sich an die Markvolatilität anpassen, ohne die übermäßige Verzögerung traditioneller gleitender Durchschnitte. Weit anerkannt auf Plattformen wie
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
Indikatoren
Beherrschen Sie Markttrends mit dem SuperTrend Alert MT5, einem leistungsstarken Indikator, der präzise Trendfolgesignale für den Handel mit Forex, Aktien, Kryptowährungen und Rohstoffen liefert. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex gefeiert und in Diskussionen auf Investopedia und TradingView für seine robuste Trenddetektion gelobt, ist dieser Indikator ein unverzichtbares Werkzeug für Trader, die zuverlässige Ein- und Ausstiegspunkte suchen. Nutzer berichten von bis
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
Utilitys
Optimieren Sie Ihre Grid-Trading-Strategie mit dem Grid Trade Manager MT5, einem vielseitigen kostenlosen Utility-EA, der für die Automatisierung der Platzierung und Verwaltung von Grid-Orders entwickelt wurde, basierend auf dem zeitgetesteten Grid-Trading-Ansatz, der in den 2000er Jahren in Forex-Communities popularisiert wurde für seine Fähigkeit, aus Marktoszillationen in ranging Bedingungen zu profitieren. Von Tausenden Tradern auf Plattformen wie MQL5 und Forex Factory umarmt für seine robu
FREE
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Verbessern Sie Ihre Trading-Präzision mit dem Candlestick Pattern Alert MT5-Indikator, einem leistungsstarken Tool, das darauf ausgelegt ist, wichtige Candlestick-Muster schnell zu erkennen und Echtzeit-Alerts zu liefern, um Tradern zu ermöglichen, auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu reagieren. Basierend auf den Prinzipien der japanischen Candlestick-Charting, die in den 1990er Jahren von Steve Nison populär gemacht wurden, ist dieser Indikator bei Forex-, Crypto- und Aktien-Tradern belie
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Utilitys
MT4 Local Trade Copier Pro ist ein MetaTrader 4 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Trades von einem Quell-MT4- oder MT5-Konto auf mehrere MT4- oder MT5-Konten auf demselben PC zu kopieren. Dieses Tool ist ideal, um Trades auf Kunden- oder Portfoliokonten zu replizieren, mit anpassbaren Parametern wie Losgrößen, Stop-Loss/Take-Profit und Optionen für umgekehrtes Kopieren. Es vereinfacht das Trade-Management, ohne Trades basierend auf Marktlogik auszuführen, und bietet flexible Synchronisati
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitys
Verbessern Sie Ihre Hedging-Strategie mit dem Hedge Trade Manager MT5, einem hochentwickelten Expertenberater (EA), der entwickelt wurde, um Hedging-Trades zu automatisieren, um ungünstige Preisbewegungen entgegenzuwirken. Er basiert auf Hedging-Techniken, die in den 2010er Jahren von Forex-Brokern populär gemacht wurden, die entgegengesetzte Positionen erlaubten, um Gewinne zu sichern oder Verluste bei unsicheren Trends zu begrenzen. Auf MQL5 und Trading-Foren wie Forex Factory und Reddit’s r/
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indikatoren
Verbessern Sie Ihre Trading-Präzision mit dem Candlestick Pattern Alert MT4-Indikator, einem leistungsstarken Tool, das darauf ausgelegt ist, wichtige Candlestick-Muster schnell zu erkennen und Echtzeit-Alerts zu liefern, um Tradern zu ermöglichen, auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu reagieren. Basierend auf den Prinzipien der japanischen Candlestick-Charting, die in den 1990er Jahren von Steve Nison populär gemacht wurden, ist dieser Indikator bei Forex-, Crypto- und Aktien-Tradern belie
FREE
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Verbessern Sie Ihr Price-Action-Trading mit dem Higher Highs and Lows MT4-Indikator, einem robusten Tool, das Fraktal-Analyse nutzt, um Schlüssel-Swing-Punkte zu lokalisieren und trenddefinierende Muster wie Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) und Higher Lows (HL) zu identifizieren, für klare Einblicke in die Marktrichtung. Basierend auf grundlegenden Price-Action-Prinzipien, die in der Dow-Theorie aus den frühen 1900er Jahren verwurzelt sind und im modernen Trading durch Expert
FREE
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experten
Bollinger Band Strategy EA MT5 ist ein automatisiertes Handelswerkzeug, das darauf ausgelegt ist, Handelsmöglichkeiten basierend auf den Umkehrbedingungen der Bollinger-Bänder zu nutzen. Es führt Kauftransaktionen durch, wenn eine bullische Umkehr in der Nähe des unteren Bandes erkannt wird (wenn die vorherige Kerze unter dem unteren Band schließt und die aktuelle Kerze darüber schließt, von einer roten zu einer grünen Kerze wechselnd) und Verkaufstransaktionen bei einer bärischen Umkehr in der
Inventory Retracement Bar
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Verbessern Sie Ihre Trendfolgestrategie mit UCS_RH_IRB (Rob Hoffman Inventory Retracement Bar) MT5 , einem Präzisionsindikator, der Kerzen identifiziert, die 45% oder mehr gegen den vorherrschenden Trend zurückgehen - und der die Punkte hervorhebt , an denen die institutionelle Gegentrendaktivität typischerweise nachlässt und die dominante Bewegung wieder aufgenommen wird. Basierend auf der bekannten IRB-Methode von Rob Hoffman bietet dieser Indikator klare visuelle Bestätigungen für Trendforts
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indikatoren
Erhöhen Sie Ihre Trading-Strategie mit dem   Brilliant Reversal Indicator MT5 , einem innovativen Indikator, der nicht-parametrische Kernel-Regression nutzt, um eine glatte, adaptive Trendanalyse zu liefern. Inspiriert vom Nadaraya-Watson-Schätzer, wendet dieses Tool Gaussian Kernel-Glättung auf Preisdaten an, um dynamische Envelopes zu erzeugen, die sich an die Markvolatilität anpassen, ohne die übermäßige Verzögerung traditioneller gleitender Durchschnitte. Weit anerkannt auf Plattformen wie T
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Beherrschen Sie Markttrends mit dem SuperTrend Alert MT4, einem leistungsstarken Indikator, der präzise Trendfolgesignale für den Handel mit Forex, Aktien, Kryptowährungen und Rohstoffen liefert. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex gefeiert und in Diskussionen auf Investopedia und TradingView für seine robuste Trenddetektion gelobt, ist dieser Indikator ein unverzichtbares Werkzeug für Trader, die zuverlässige Ein- und Ausstiegspunkte suchen. Nutzer berichten von bis
FREE
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Utilitys
Optimieren Sie Ihr Handelsmanagement mit dem Trailing Stop and Breakeven Manager MT5, einem robusten Expertenberater (EA), der entwickelt wurde, um Stop-Loss-Niveaus für manuell oder von anderen EAs eröffnete Trades automatisch anzupassen und so den Gewinnschutz und das Risikomanagement zu gewährleisten. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex hochgelobt und in Diskussionen auf Investopedia und MQL5-Foren für seine Präzision bei der Verwaltung von Trailing Stops und Break
FREE
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilitys
MT5 Local Trade Copier Pro ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Trades von einem Quell-MT5-Konto auf mehrere MT5- oder MT4-Konten auf demselben PC zu kopieren. Dieses Tool ist ideal, um Trades auf Kunden- oder Portfoliokonten zu replizieren, mit anpassbaren Parametern wie Losgrößen, Stop-Loss/Take-Profit und Optionen für umgekehrtes Kopieren. Es vereinfacht das Trade-Management, ohne Trades basierend auf Marktlogik auszuführen, und bietet flexible Synchronisation für unt
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Optimieren Sie Ihre Handelsanalyse mit dem Day and Week Separator MT4, einem intuitiven Tool, das anpassbare Tages- und Wochentrennlinien zeichnet, ideal für Trader, die mit Zeitunterschieden zwischen Brokern zu kämpfen haben. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex wird dieses Tool für seine Einfachheit und Effektivität geschätzt, da es die häufige Herausforderung löst, Chart-Zeitrahmen mit lokalen oder marktspezifischen Zeiten abzustimmen, wie es in Diskussionen auf Pla
FREE
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experten
Moving Average Strategy EA MT5 ist ein ausgeklügeltes automatisiertes Handelswerkzeug, das exklusiv für MetaTrader 5 entwickelt wurde und gleitende Durchschnittskreuzungen nutzt, um Trendumkehrungen und potenzielle Einstiegspunkte zu erfassen. Dieser Expertenberater bietet Tradern eine vielseitige Lösung mit anpassbaren Einstellungen, die präzise Handelsausführung und robustes Risikomanagement gewährleisten. Umfassend getestet, bietet er effiziente Einstiegsmethoden, flexible Ausstiegsregeln und
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Steigern Sie Ihre Fähigkeiten zur Trendbestimmung mit dem Consecutive Candle Indicator MT5, einem dynamischen Tool, das darauf ausgelegt ist, Serien von bullischen oder bärischen Kerzen zu identifizieren und zeitnahe Warnungen für Trendbestätigungen und potenzielle Umkehrungen in Forex-, Aktien-, Krypto- und Rohstoffmärkten zu liefern. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex gefeiert und in Diskussionen auf Investopedia und TradingView für seine Fähigkeit zur Vereinfachun
FREE
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Utilitys
Verbessern Sie Ihr Portfoliorisikomanagement mit dem Account Trailing Stop Manager MT5, einem leistungsstarken Expertenberater (EA), der entwickelt wurde, um den Gesamtgewinn Ihres Kontos oder von Trades mit einer bestimmten Magic-Number auf MetaTrader 5 automatisch zu verfolgen und wie ein Trailing-Stop zu managen, wobei alle Trades geschlossen werden, wenn der aktuelle Gewinn unter den letzten Höchststand fällt. Auf MQL5, Forex Factory und Reddit’s r/Forex für seinen dynamischen Gewinnsicherun
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitys
Optimieren Sie Ihren Handelsabschlussprozess mit dem Close Manager MT5, einem leistungsstarken Expertenberater (EA), der entwickelt wurde, um den Ausstieg aus manuell oder von anderen EAs eröffneten Trades auf MetaTrader 5 zu automatisieren und Tradern eine präzise Kontrolle über Ausstiegsstrategien zu bieten. Auf MQL5, Forex Factory und Reddit’s r/Forex für seine vielseitigen und anpassbaren Abschlusskriterien hochgelobt, ist dieser EA ein Favorit unter Scalpern, Daytradern und Swing-Tradern in
FREE
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Der Double Top and Bottom-Indikator ist ein Muster-Scan-Indikator, der die Tops und Bottoms anhand von Zickzack-Mustern abtastet. Wenn er feststellt, dass der Preis nach einem langen Trend zweimal vom gleichen Punkt abprallt, erzeugt er Pfeilsignale, wenn der letzte Widerstandspunkt für einen doppelten Boden und der letzte Unterstützungspreis für ein doppeltes Top gebrochen wird. Im Gegensatz zu anderen Top-Bottom-Scannern gibt es nicht nur ein Signal. Es warnt den Benutzer, wenn die letzte Unte
FREE
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experten
Multi Indicator Strategy EA MT4 ist ein hochentwickeltes Handelswerkzeug für MetaTrader 4, das entwickelt wurde, um Handelseinstiege und -ausstiege mithilfe von neun technischen Indikatoren zu automatisieren: ADX, Bollinger-Bänder, CCI, MACD, gleitender Durchschnitt, RSI, Stochastik, Awesome Oscillator und RVI. Mit umfassenden Anpassungsmöglichkeiten, einschließlich mehrerer Ein-/Ausstiegsstrategien und AND/OR/NA-Kombinationsmodi, bietet dieser EA Händlern unvergleichliche Flexibilität. Umfassen
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitys
Ultimate Trade Panel MT4 ist ein leistungsstarker MetaTrader 4 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Handelsaktivitäten zu optimieren und die Effizienz von Tradern auf der MQL4-Plattform zu steigern. Dieses Tool vereinfacht tägliche Handelsaufgaben mit benutzerfreundlichen Funktionen und dient als verlässlicher Begleiter für das Management von Trades, ohne auf spezifische Handelslogik angewiesen zu sein. Entwickelt für Trader, die einen Wettbewerbsvorteil suchen, bietet es Automatisierungs- u
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Bleiben Sie dem Marktmomentum voraus mit dem Pip Movement Alert MT4, einem vielseitigen Mehrwährungsindikator, der entwickelt wurde, um präzise Pip-Bewegungen über mehrere Symbole hinweg zu verfolgen und Trader zu benachrichtigen, ideal für den Handel mit Forex, Aktien, Kryptowährungen und Rohstoffen. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex gefeiert und in Diskussionen auf Investopedia und TradingView für seine Fähigkeit, plötzliche Marktveränderungen zu erkennen, hervorg
FREE
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
Indikatoren
RSI-DIVERGENZ-INDIKATOR Die RSI-Divergenz ist ein sehr aussagekräftiges Muster, das oft verwendet wird, um eine starke Trendumkehr zu erkennen. Sie zeigt auch die Abschwächung eines starken Signals an. Daher möchten einige Händler sie als Ausstiegskriterium verwenden. Dieser Indikator funktioniert in allen Zeitrahmen und sendet Benachrichtigungen, Alarme oder E-Mails an den Benutzer. Er zeigt auch das Muster der höheren Hochs und niedrigeren Tiefs mit der entsprechenden RSI-Divergenz an. Dieser
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Der Volumen-Oszillator ist ein beliebter Indikator, der in der Handelsansicht verfügbar ist und bei Händlern sehr beliebt ist. Definition Der Volumen-Oszillator ist ein Indikator, der aus zwei gleitenden Durchschnitten (MA) besteht, die das Volumen umgeben, wobei der eine schnell und der andere langsam ist. Der Wert des langsamen gleitenden Durchschnitts wird dann vom Wert des schnellen gleitenden Durchschnitts subtrahiert. Der Volumen-Oszillator misst das Volumen, indem er die Beziehung zwische
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indikatoren
Der MT4-Indikator, den wir hier beschreiben, wurde entwickelt, um Händler mit einem Alarm, einer Benachrichtigung und einer E-Mail zu versorgen, wenn Fibonacci-Levels überschritten werden. Die Fibonacci-Levels werden auf der Grundlage des Zickzack-Indikators berechnet, der hilft, potenzielle Trendumkehrungen auf dem Markt zu erkennen. Wenn der Indikator feststellt, dass ein Kurs ein Fibonacci-Level überschritten hat, löst er einen Alarm aus und sendet eine Benachrichtigung an die MT4-Mobil-App d
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Utilitys
Vereinfachen Sie Ihr Trading mit dem STM Trade Panel MT4, einem benutzerfreundlichen Expertenberater (EA), der entwickelt wurde, um die Ausführung und Verwaltung von Trades auf MetaTrader 4 zu optimieren und One-Click-Orderplatzierung sowie automatische Trade-Schließung basierend auf anpassbaren Gewinn- und Verlustschwellen bietet. Auf MQL5, Forex Factory und Reddit’s r/Forex für seine intuitive Benutzeroberfläche und effiziente Trade-Kontrolle beliebt, ist dieser EA ein unverzichtbares Werkzeug
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Indikatoren
Winkel des Preises Es handelt sich um einen Trendfolgeindikator. Die Idee hinter diesem Indikator ist sehr einfach. Er berechnet den Winkel eines bestimmten Preistyps mit seinem N-Kerzen-Back-Preistyp. Wenn sich der Preis in Richtung Aufwärtsbewegung bewegt, werden positive Winkelhistogramme erstellt und umgekehrt für die Abwärtsrichtung. Dieser Indikator unterstützt mehrere Preistypen. Diese sind wie folgt Schließen Eröffnen Hoch Tief Median Typisch Gewichtet In Kombination mit anderen Indikato
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
Utilitys
Das Risikomanagement-Panel ist ein einzigartiges Tool zur schnellen Berechnung Ihres Risikos und zur Platzierung von Trades auf der Grundlage Ihres Kontoguthabens. Es gibt zwei Optionen für den Benutzer Kontokapital Kontostand Tools wie diese sind besonders nützlich, wenn Sie eine schnelle Entscheidung über Ihren Handel treffen müssen, aber nicht die Zeit haben, das Risiko zu berechnen. Es arbeitet mit einer magischen Zahl. Der Vorteil ist also, dass ein von diesem Panel platzierter Handel auch
FREE
Angle of Averages
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Erhöhen Sie Ihre Trading-Entscheidungen mit dem   Angle of Moving Average MT4 , einem innovativen Indikator, der die Steigung von gleitenden Durchschnitten quantifiziert, um klare Einblicke in die Trendrichtung und Dynamik zu liefern. Basierend auf dem Prinzip, die Winkelneigung von gleitenden Durchschnitten über eine bestimmte Anzahl von Bars zu messen, hat sich dieses Tool seit seiner Konzeptualisierung in Trading-Communities um 2010 zu einem Grundpfeiler der technischen Analyse entwickelt. W
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension