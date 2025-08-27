Radius Trend by ChartPrime MT4

Erhöhen Sie Ihre Trading-Strategie mit dem Radius Trend by ChartPrime MT5, einem fortschrittlichen Tool, das Trendbänder dynamisch an Preisaktion und Volatilität anpasst, um Echtzeit-Einblicke in Trendrichtung, Stärke und potenzielle Umkehrungen zu geben. Entwickelt von ChartPrime, verwendet dieser Indikator eine einzigartige radiusbasierte Methode, um wie ein Radar über den Chart zu fegen, und passt sich Marktbedingungen an im Gegensatz zu statischen Trendlinien. Beliebt auf MQL5 für seinen innovativen Ansatz, ist er favorisiert für Multi-Timeframe-Support und EA-Integration, die eine fluide Sicht auf Trends in volatilen Umgebungen bietet.

Radius Trend visualisiert Trends mit äußeren und inneren Bändern, die sich mit Volatilität ausdehnen/zusammenziehen, unter Verwendung geglätteter Berechnungen für genaue Platzierung. Die Haupttrendlinie verschiebt den Winkel über einen schrittbasierten Radius, hebt Aufwärtstrends (chartreuse) oder Abwärtstrends (rot) hervor, während gepunktete innere Bänder bei der Erkennung von Umkehrungen oder Fortsetzungen helfen. Vorteile umfassen präzise Trendidentifikation, Volatilitätsbewertung und anpassbare Alarme für Crossovers, die verpasste Chancen in Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffen oder Kryptos reduzieren. Mit Buffer-Werten für EA ermöglicht es automatisierte Strategien und steigert die Effizienz in trendenden und ranging Märkten.

Installationsanleitung für MQL-Produkte | Aktualisierung gekaufter MQL-Produkte auf MT4/MT5

Schlüsselfunktionen

Dynamisches Trendband: Passt sich automatisch an Preisaktion und Volatilität an, um äußere/innere Bänder in Echtzeit für genaue Trendvisualisierung anzupassen.

Radiusbasierte Anpassung: Verwendet einen schrittbasierten Radius (Standard 0.15, Increment 0.001) um den Winkel des Trendbands zu modifizieren und einen responsiven "fegenden" Effekt über den Chart zu erzeugen.

Volatilitätsangepasste Berechnungen: Integriert Preisspanne in Bandplatzierung, mit einem Multiplikator für anfängliche Punkteabstand (Standard 2.0, Increment 0.1) für maßgeschneiderte Volatilitätssensibilität.

Trendrichtungsvisualisierung: Farbkodierte Linien (chartreuse aufwärts, rot abwärts) mit soliden äußeren und gepunkteten inneren Bändern für klare Unterscheidung von Trendstärke und -richtung.

Mehrstufige Alarmintegration: Aktivieren Sie Terminalalarme, Push-Benachrichtigungen oder E-Mails (alle Standard true) für Bandcrossovers oder signifikante Bewegungen, um Sie informiert zu halten ohne ständige Beobachtung.

Zuverlässigkeit ohne Neumalung: Bänder und Signale bleiben nach Bar-Schließung fixiert und liefern konsistente historische Daten für Backtesting und Live-Trading-Vertrauen.

Hohe Leistung: Optimierter Code unterstützt Multi-Timeframe-Analyse auf MT5 ohne Lag, ideal für Hochfrequenz- oder langfristige Strategien.

EA-Kompatibilität: Bietet 13 Puffer (z.B. UP_OUTER, DOWN_INNER, TREND) für seamless Integration mit Expert Advisors in trendbasierten automatisierten Systemen.

Backtesting-optimiert: Anpassbare Schritt- und Multiplikatorparameter ermöglichen gründliche historische Tests, um Strategien vor dem Live-Einsatz zu verfeinern.

Der Radius Trend by ChartPrime MT5 ist ein Game-Changer für Trader, die adaptive Trendanalyse mit minimalem Rauschen suchen. Seine Anerkennung stammt aus realer Wirksamkeit: frühe Umkehrerkennung, volatilitätsangepasste Bänder und ein Vorteil in dynamischen Märkten. Revolutionieren Sie Ihr Trading mit Radius-Präzision.

Sie können auch die MT4-Version erkunden:

Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen, wenn Sie mit Ihrem Kauf zufrieden sind. Bitte kontaktieren Sie mich, um eine Lösung zu finden, falls nicht.

Alle meine Produkte ansehen: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Kontaktieren Sie mich für Support: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags radius trend mt5 indikator chartprime volatilität dynamische bänder umkehrsignale forex strategie unterstützung widerstand handelsalarme multi timeframe