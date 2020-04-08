Radius Trend by ChartPrime MT4

Améliorez votre stratégie de trading avec l'Radius Trend by ChartPrime MT4, un outil avancé d'analyse technique qui visualise les tendances du marché via une méthode adaptative basée sur le rayon. Contrairement aux lignes de tendance traditionnelles, cet indicateur s'ajuste dynamiquement comme un rayon balayant le graphique, créant une approche fluide de l'analyse des tendances avec des bandes qui réagissent à l'action des prix et à la volatilité. Avec des bandes externes et internes dynamiques, il offre des insights uniques sur la direction, la force et les potentielles inversions de tendance, en faisant un atout précieux pour les traders.

Les traders apprécient le Radius Trend pour ses bandes responsives qui s'adaptent à la volatilité du marché, fournissant des signaux clairs pour la confirmation des tendances et les inversions. Les bandes codées par couleur (chartreuse pour ascendant, rouge pour descendant) avec lignes externes solides et internes en pointillés aident à distinguer les tendances fortes des faibles, réduisant les faux signaux sur les marchés instables. Les avantages incluent un timing précis d'entrée/sortie, une gestion des risques améliorée via l'évaluation de la volatilité, et une compatibilité avec le forex, les actions, les indices, les matières premières ou les cryptomonnaies sur n'importe quel timeframe. Ses alertes personnalisables assurent des notifications opportunes, améliorant la rentabilité sans surveillance constante des graphiques.

Caractéristiques Clés

  • Bande de Tendance Dynamique: S'adapte automatiquement aux conditions du marché, ajustant en fonction de l'action des prix et de la volatilité pour une visualisation précise des tendances.
  • Ajustement Basé sur le Rayon: Utilise un paramètre de pas (par défaut 0.15, incrément 0.001) pour modifier l'angle de la bande de tendance, créant un effet "balayant" responsive à travers le graphique.
  • Calculs Ajustés à la Volatilité: Incorpore la plage de prix dans le placement des bandes, avec un multiplicateur de distance des points de départ (par défaut 2, incrément 0.1) pour une sensibilité à la volatilité personnalisée.
  • Visualisation de la Direction de Tendance: Lignes codées par couleur (chartreuse en haut, rouge en bas) avec bandes externes solides et internes en pointillés pour une distinction claire de la force et de la direction de la tendance.
  • Paramètres Flexibles: Personnalisez le pas de rayon et le multiplicateur de distance des points de départ pour correspondre aux préférences d'analyse individuelle.
  • Intégration EA: Fournit des buffers pour les bandes externes/internes ascendantes/descendantes et composants de calcul, permettant une automatisation facile dans les Expert Advisors.
  • Alertes et Notifications: Inclut des alertes de terminal, notifications push ou e-mails (tous par défaut true) pour les potentielles inversions ou mouvements significatifs.
  • Support Multi-Timeframe: Applicable à n'importe quel timeframe, offrant des insights à travers des fenêtres de trading pour une analyse complète.

Le Radius Trend by ChartPrime MT4 permet aux traders d'obtenir des insights adaptatifs sur les tendances pour une meilleure prise de décision. Son acclaim provient de son efficacité réelle : détection précoce des inversions, bandes adaptées à la volatilité, et un avantage dans les marchés dynamiques. Tradez plus intelligemment avec une précision de rayon.

Vous pouvez également explorer la version MT5 :

Je serais très reconnaissant d'une évaluation positive si vous êtes satisfait de votre achat. Veuillez me contacter pour trouver une solution si ce n'est pas le cas.

