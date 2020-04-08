Radius Trend by ChartPrime MT4

使用 Radius Trend by ChartPrime MT4 提升您的交易策略，这是一个先进的技 Dorsey分析工具，通过适应性基于半径的方法可视化市场趋势。与传统趋势线不同，这个指标像半径一样动态调整扫过图表，创建一种流动的趋势分析方法，其带子对价格行动和波动性做出反应. 具有动态外部和内部带子，它提供对趋势方向, 强度和潜在反转的独特洞察，是交易者的宝贵资产.

交易者欣赏 Radius Trend 因为它的响应带子适应市场波动，提供趋势确认和反转的清晰信号. 颜色编码的带子 (chartreuse 用于上升, 红色用于下降) 带实线外部和虚线内部线帮助区分强趋势与弱趋势, 减少震荡市场中的虚假信号. 优势包括精确的入/出场时机, 通过波动评估改进风险管理, 以及与外汇, 股票, 指数, 商品或加密货币在任何时间框架上的兼容性. 其警报确保及时通知, 在无需持续图表监控的情况下提升盈利能力.

MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新购买的 MQL 产品

关键功能

  • 动态趋势带: 自动适应市场条件, 根据价格行动和波动性调整以准确可视化趋势.
  • 基于半径的调整: 使用步进式半径 (默认 0.15, 步进 0.001) 修改趋势带的角, 用于响应分析.
  • 波动调整计算: 融入价格范围以精确带子放置, 实时反映市场波动.
  • 趋势方向可视化: 颜色编码的外部 (实线) 和内部 (虚线) 带子—chartreuse 用于上升趋势, 红色用于下降趋势—以轻松区分方向.
  • 灵活参数: 自定义半径步进和起始点距离乘数 (默认 2, 步进 0.1) 以适合个人分析偏好.
  • EA 集成: 提供外部/内部上升/下降带子和计算组件的缓冲区, 使Expert Advisors中的自动化变得容易.
  • 警报和通知: 包括终端警报, 推送通知和电子邮件 (所有默认 true) 用于潜在反转或重要移动.
  • 多时间框架支持: 适用于任何时间框架, 提供跨交易窗口的洞察以进行全面分析.

Radius Trend by ChartPrime MT4 赋予交易者适应趋势洞察以更好地决策. 其认可源于现实世界的有效性: 早期反转检测, 波动适应, 以及在动态市场中的优势. 以半径精度更智能地交易.

您也可以探索 MT5 版本：

如果您对购买感到满意，我将非常感激正面的评价。请 联系我 以找到解决方案，如果不是.

查看所有我的产品: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

联系我获取支持: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags radius trend mt4 指标 chartprime 趋势分析 波动 动态带子 外汇 加密 买入卖出信号 趋势反转 自动化交易

推荐产品
Qv2 Trend
Joao Marcilio
指标
The Qv² Trend is an indicator that aims to identify trends. Buying trend signals are indicated by arrows pointing up. Selling trend signals are indicated by arrows pointing down. It can be used in all deadlines. It can be used in all pairs. I use it on the H1 with a period of 24. Important note: I recommend using it in markets that naturally show trends. For in range markets I present my other indicator on this link OBOS  
Extremums Max
Vitalii Zakharuk
指标
Extremums  Max  is an indicator of trend and trading signals, based on the principle of a combined analysis of calculated reference points within the channel as well as overbought and oversold levels. The indicator forms arrows (by default, red and blue). The indicator is set in the usual way to any trading symbol with any time interval. Indicator Benefits High accuracy; Work with any trade symbols; It works at any time intervals; Not redrawn. Input parameters Period - indicator period; Level
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
专家
Using MACD value for direction. Using RSI as reversal indicator. Using open trading hour. (Recommend Hour 10,11,15 & 19 : MT4-Time) Counter trade if signal failed. Cutloss trade if signal failed. Auto lot calculate based on target profit & takeprofit. Able to set counter trade value. Suitable for commodities & currency.  Timeframe H1. Able to set limit lot open. Able to select day to trade.
MMM ADX and Bollinger Bands
Andre Tavares
专家
MMM ADX & Bollinger Bands strategy: This EA's strategy combines 2 built-in indicators to enhance its signals and decide to open a new order at the right time, there is an ADX indicator and you may choose its signal's strength and a Bollinger Bands indicator confirms the trends and a MA to check if the prices are deviating from its pattern. By joining both indicators' data and the moving average, it is possible to calculate quality signals, avoiding sudden market movements against your trading op
Before
Nadiya Mirosh
指标
The Before indicator predicts the most likely short-term price movement based on complex mathematical calculations. Most of the standard indicators commonly used in trading strategies are based on fairly simple calculations. This does not mean that there were no outstanding mathematicians in the world at the time of their creation. It is just that computers did not yet exist in those days, or their power was not enough for the sequential implementation of complex mathematical operations. Nowad
MMM High Low Special Series
Andre Tavares
专家
MMM High Low Special Series strategy: The robot uses its built-in High Low indicator all the time and does a calculation to determine the prices trends. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works and indicates. Perfect for Scalping; It will not send an order unless the calculations determine a good trend of profit; Like all MMM products, it is also programmed to minimize your losses and protect your money from the hostile market. We have protections
MA on Fractals
Evgeny Belyaev
指标
MA on Fractals is a professional trend-following indicator for MetaTrader 4 . It builds a moving average using Bill Williams' fractals. We believe that MA on Fractals is much more efficient than a standard moving average. Its combination with other indicators allows receiving more accurate trading signals. It is most suitable for M15, M30, H1 and H4. Advantages Unique indicator. Generates minimum false signals. Suitable for beginners and experienced traders. Simple and easy indicator configurat
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
专家
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power) 是基于   Bulls   与 Bears   指标的EA. 它仅仅使用一个货币对某个周期图表运行EA，就能监控全部货币对信号开仓关仓。 Power 推荐 市场进入条件： Power 试图通过使用两种不同的方法来衡量市场的看涨和看跌力量，一种是针对每种类型的方向性压力。 Power 的BearsIndex试图衡量市场对低价的偏好 Power 的BullsIndex试图衡量市场对更高价格的偏好 它还使用了 Laguerre 滤波器过滤假信号. 我们现在将对每种货币的未来应用了博弈论策略，而不是历史价格图。这是一个更高的层次。动态市场博弈理论是决定货币对开仓后结果一个关键因素，你在任何其他货币强度信号指标中都找不到的！这是一个非常独特的功能。动态市场博弈论策略是基于整个市场活动（全部35对）。 这个EA可以通过我的数学算法修正未来的损失率。 EA的新闻交易是基于经典   动态市场博弈论策略 的。您只需要从EA属性进行新闻时间和入场周期配置，其余部分由机器人自动处理。 EA默认是任何时间都能交易。3段工作时间参数是日内范围的。
Start of Movement
Volodymyr Hrybachov
专家
This is an automated Forex Expert Advisor. The system is based on trading in possible flat emergence zones. The EA has a built-in price movement predicting algorithm, which enables the EA to make a decision to open averaging orders or to scale an open position. Depending on parameters, it works with pending (Stop, Limit) or market orders. To diversify risks, the Expert Advisor works simultaneously with short and long positions. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional
Double Decker
Agus Santoso
专家
MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141534 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141535 Double Decker EA Precision Entries Using Accelerator Oscillator + Envelopes Double Decker is a powerful Expert Advisor that combines the Accelerator Oscillator (AC) for early momentum detection with the Envelopes indicator to filter trend direction and dynamic price boundaries. Core Strategy: Uses Accelerator Oscillator to identify shifts in market momentum. Confirms signals u
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
专家
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Working on Timeframes (M5) Best Pair Recomended is EU/UChf=0.4 Calculation is based of Envelopes indicator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Pair Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
专家
Bar Boss   Expert   Advisor 使用 FletBoxPush 指标来分析市场并确定交易信号。该指标内置于“EA 交易”中，不需要在图表上额外安装。交易发生在定义为平台边界的水平上。使用损失限制。 顾问设置说明 TimeFrames - 图表周期，指标设置 颜色 - 定义为平面的价格区域的颜色，为指标设置 矩形 - 显示定义为平坦的价格区域，为指标设置 手数 - 起始交易量 MagicNumber - 订单的幻数 Count_LOSS - 连续亏损交易的数量，之后将设置为零利润（退出为零） FlatPips - 以点为单位确定平台，设置指标 FlatBars - 用于确定平面的柱数限制，为指标设置 MinBarsClosedOutside - 收盘价固定在特定平面水平之上/之下的柱数 CoefficientLot - 亏损后后续交易手数的乘数 CoefficientTakeProfit - 根据确定的平台的通道宽度计算的利润乘数 PercentLoss - 损失百分比，如果顾问带来的总损失低于此值，交易停止，该值必须设置为负数，例如：-33.3 顾问如何工作
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
专家
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
Flex Grid EA
Robots4Forex Ltd
专家
The Flex Grid EA is a fully automated Expert Advisor that trades based on RSI. The EA trades using market orders with inivisible take profit and uses averaging to safely turn otherwise negative trades positive. This EA works best on EURUSD, USDJPY, EURUSD, USDCAD & GBPUSD using the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limite
FREE
RoboTradeSoft Bands
Volodymyr Hrybachov
专家
The Expert Advisor with strategy based on the Bollinger Bands indicator. When the price is above or below the Bollinger Bands and the channel expands by the specified range, a trade is opened. For example, if the Ask price is less than the lower band of the indicator and the difference between the upper and lower bands of the indicator exceeds the distance of Delta, the EA will open a buy. For sell trades it is the opposite: if the Bid price is greater than the upper band of the indicator and th
EA Falcon
Renat Garaev
5 (2)
专家
EA Falcon 是一種基於兩種主要策略的算法，允許您在主要趨勢的方向上進行交易，並使用附加功能使交易在風險和利潤方面更安全、更合理。 這是一款多功能的 EA 交易和出色的投資組合多元化工具，具有靈活的設置，可根據您的喜好配置為保守、最佳或激進的交易。 這些設置可以在產品討論中下載，或者您可以要求為您單獨進行設置。 交易貨幣對、金屬和指數的顧問。 （EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、JPYUSD、NZDUSD、USDCAD、XAUUSD、DE40、USTECH、US500 等。） 聯繫我進行個別諮詢。 策略： - 不對稱分形。 Сustom 指標。 - 線性回歸。 Сustom 指標。 這允許 EA 僅在主要趨勢的方向上交易。 功能： - 新聞過濾器。 允許您指定在拍賣會外發布消息前後的時間。 您還可以選擇新聞的重要性級別。 可以啟用或禁用該功能。 - 在選定時間範圍內關閉蠟燭時在網格中開倉訂單，這樣您就可以避免在突然變動期間開立大量頭寸。 可以啟用或禁用該功能。 - 傳播控制。 在打開第一個倉位和網格中的倉位時檢查點差。 - 止損資產。 允許
Trend Map
Maryna Shulzhenko
指标
The Trend Map indicator is designed to detect trends in price movement and allows you to quickly determine not only the direction of the trend, but also to understand the levels of interaction between buyers and sellers. It has no settings and therefore can be perceived as it signals. It contains only three lines, each of which is designed to unambiguously perceive the present moment. Line # 2 characterizes the global direction of the price movement. If we see that the other two lines are above
Forex Gump Trend
Andrey Kozak
指标
Forex Gump Trend 是一種通用指標，用於高效確定趨勢方向。如果您正確識別趨勢，這就是 95% 的交易成功，因為您將能夠在價格變動的方向上開倉並從中受益。 Forex Gump Trend 指標幫助交易者以高度的效率確定當前趨勢方向，以及趨勢反轉點。趨勢的方向在圖表上用彩色線表示，趨勢反轉點用箭頭表示。該指標有許多設置，允許您在幾乎所有時間框架和所有貨幣對上使用它。 如何與外匯阿甘趨勢交易？ 交易策略取決於交易者的交易風格和他所使用的貨幣對。但在全球範圍內，使用該指標的交易策略始終基於趨勢方向的開單。該指標用彩色線條顯示趨勢。因此，當指標畫出藍線時，我們建立買入交易，當指標畫出紅線時，我們建立賣出交易。考慮到大多數交易者使用剝頭皮策略進行交易的事實，我們建議將 TakeProfit 放置在最小距離。大約15-25分。這是由於剝頭皮。在剝頭皮交易中，我們的目標是在短距離內打開許多訂單。止損設置在指標信號線的上方或下方或趨勢發生變化時。我們總是以小批量交易，這使我們能夠減少交易餘額的負擔。我們嘗試每天進行大量交易以平均結果。因此，如果我們開立大量短距離交易，我們會增加盈
RSI TrendLine Divergency Message
Dmitriy Moshnin
指标
RSI TrendLine Divergency Message is an indicator for the MetaTrader 4 trading platform. Unlike the original indicator, this three in one version has a system of alerts that inform on market situation changes. It consists of the following signals: when the Main line crosses the levels of extreme zones and 50% level; when the Main line crosses the Trend line in the indicator window; divergence on the last bar. Parameters of levels of extremum, 50-level and divergence are adjustable. Parameters La
Magical Powers
Paranchai Tensit
专家
This Expert Advisor is based on Trend Following Systems . The mechanism (stop-and-reverse) technical indicator. Based on a price and time trading system, the indicator is used for analyzing market trends. The indicator trails price as the trend extends over time. It is similar to the Moving Average, as the only difference is that the indicator moves with higher acceleration and may change its position in terms of the price. In general, the indicator moves below the prices as they go up (bull mar
The Raven EA
Luiz Fernando Novo Da Silva
专家
The Raven EA is a scalper with simple settings, it uses bollinger bands with a combination of strategies, safegrid (limited times), and fixed stoploss / take profits. Pair: CHFJPY Timeframe: M15 Lots: is recommended no more than 0,1 per 1kusd SETTINGS: 1.hourinit / hourend 2.spreadlimit 3.stop loss / take profit 4.gridmax: number of times that ea will use the strategie 5.gridmultiplier 6.lots 7.deviation of bollinger indicator IMPORTANT: 1.this EA is spread sensitive, is highly recommende
TrendPadPRO MT4
Andrei Vasilescu
指标
Why TrendPadPRO ? Because it delivers not just signals, but the real context of trend trading – the difference between late reactions and informed decisions based on market structure and dynamics. I. TrendPadPRO - Unveiling   the Context of Informed Trend Trading   The Context of Trend Trading is far more relevant and important than indicators, timeframes, personal perspectives or beliefs.   TrendPadPRO 's unique features, including trend inertia (age) analysis, trend direction identificati
ForexXcelerator
Andrey Kozak
专家
機器人使用突破布林帶指標線的交易策略。 該策略的本質在於不斷分析指標線並為其線尋找最有效的突破點。 當價格在其中一個方向突破指標線時，機器人會在該方向開倉並開始跟隨它。但機器人不會在每次指標線被突破時開倉，而只會在它突破的那些地方開倉認為它是最有效的。 這是一個非常可靠的策略，多年來已被全球數以千計的交易者測試過。 這是 GPTchat 提供學習的有效剝頭皮策略之一。 人工智能認為，這是 M5 時間框架內最有效的交易剝頭皮策略之一。 我們也會認同人工智能，並在實踐中證實這一策略的有效性。 機器人優勢： 不使用鞅。 手數由交易者在設置中指定。 餘額每增加10%，手數將增加10% 機器人使用自適應風險管理功能 使用機器人的建議： 貨幣對 GBPUSD M5期 最低初始餘額 $500 起 ECN賬戶類型 機器人設置： Lots - 開立訂單的手數。 TrailingStop - 追踪止損大小。 Open_Order - 開倉交易過濾器。 Spread - 貨幣對的平均交易點差，用於正確計算風險。 Magic - 一個獨特的幻數。
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
指标
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Grove
Ivan Elsukov
专家
This grid Expert Advisor uses signals based on breakout of waves by R.N. Elliott. The operation principle of the Expert Advisor lies not only in accumulating positions against the trend (as all grid EAs do), but also along the trend (the principle of turtles). The unique risk control system manages the entire process from opening the grid of order to closing it. The risk control system consists in determining the critical level of lot accumulation in one direction. When a critical event occurs,
Gold Ranger
Sigit Hariyono
专家
Gold Ranger is a fully automatic trading robot. It uses market trend to send orders and uses averaging only for recovery purposes. This robot is specifically designed for Gold or XAUUSD with H1 time frame, but it also can be used in all time frame and all trading pairs. Setting Parameters: Expert Name - EA name and trades comment. Magic Number - EA identification number to identify trades. direct - Open position direction. Lotsize - Lot size. AutoLots - True will turn on auto lot calculation.
Millennium EA
Vladimir Pleshakov
专家
The scientific approach to trading and responsible development are the main principles of  Millennium  EA. In order to create this EA, a research work was done in the field of trading. Dow theory, the theory of fractal analysis, the methods of Bill Williams and other traders, all this served as the theoretical basis for the advisor, which is designed to automate trading decisions. Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1748354 https://www.mql5.com/en/signals/1748359 https://www.mql5.com/en/sig
PZ Order Block
PZ TRADING SLU
指标
订单块的个人实现，一种简单而有效的头寸交易策略。如果价格范围没有在与突破相反的方向被突破，则交易者应进入市场或在最后一个订单块的方向上寻找交易。为清楚起见，未绘制开放块。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 一个看涨的开盘是在一个新的市场低点之后的第一个看涨柱 看跌的开盘是在新的市场高点之后的第一个看跌柱 当打开的块被破坏时出现信号，成为订单块 当一个订单块被打破到相反的一侧时，它就变成了一个反转块 该指标实施各种警报 它不会重新粉刷或重新粉刷 输入参数 周期：创建新高或新低所需的柱线数量。较小的值会产生更多的信号。 最小 ATR 过滤器：订单块栏的最小主体尺寸，表示为 ATR 的乘数。 Max ATR Filter：订单块的最大主体尺寸，表示为 ATR 的乘数。 颜色：设置线条和箭头的颜色和大小。 警报：启用显示/电子邮件/推送/声音警报。 支持和问题 使用帮助台解决问题或及时获得支持。写一封电子邮件至：help@pointzero-trading.com。 作者 Arturo López Pérez，私人投资者和投机者、软件工程师和 P
Bfxenterprise CCI
Ricky Romadona Tri Saputra
专家
Bfxenterprise CCI When you use this Expert Advisor (EA), transactions will be based on the CCI indicator. Every calculation of trend or price reversal uses CCI. The prowess of this indicator is the reason for optimization in the program. Version of Bfxenterprise The version with the name “Bfxenterprise” focuses on special and thorough sorting of transactions. So this version does not always make transactions, unlike the Expert Advisor version in general. This version relies on accuracy at the t
Gold Scalping Zig Zag Pattern
Harsh Tiwari
专家
Introducing our state-of-the-art Gold Trading Robot, a revolutionary tool designed to navigate the complexities of the gold market with precision and efficiency. Engineered using advanced algorithms and cutting-edge machine learning techniques, this autonomous software operates tirelessly to capitalize on market fluctuations and deliver optimal trading outcomes. Key Features: Advanced Algorithmic Trading: The Gold Trading Robot employs sophisticated algorithms to analyze vast amounts of market d
该产品的买家也购买
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
指标
目前八折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个仪表板软件适用于28种货币对。它基于我们的两个主要指标（高级货币强度28和高级货币冲动）。它对整个外汇市场提供了一个伟大的概述。它显示高级货币强度值，货币运动速度和28个外汇对在所有（9）时间段的信号。想象一下，当你可以使用图表上的单一指标观察整个市场，以确定趋势和或剥头皮的机会时，你的交易将得到改善 我们已经在这个指标中建立了一些功能，使你更容易识别强势和弱势货币，同时识别和确认潜在的交易。该指标以图形方式显示货币的强势或弱势是增加还是减少，以及它在所有时间段的表现。 增加的新功能是动态市场斐波那契水平，它适应当前的市场条件变化，这是一个已经在我们的高级货币强度28和高级货币冲动指标中使用的成熟的加分项。 在交易时，总是将弱势货币和强势货币配对，这个新指标将帮助你做到这一点。 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/708783 特点  显示每个时间段的ACS28和GAP-speed（冲动）的货币强度值。 列：颜色代码以7种颜色显示货币强度：强势
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
指标
Gann Made Easy 是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示、奖金和 GANN MADE EASY EA 助手！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
指标
Game Changer 是一款革命性的趋势指标，适用于任何金融工具，可将您的 MetaTrader 平台升级为强大的趋势分析工具。该指标不会重绘，也不会出现滞后。它适用于任何时间范围，有助于识别趋势，发出潜在反转信号，可用作追踪止损机制，并提供实时警报，以便您快速做出市场反应。无论您是经验丰富的交易员、专业人士，还是寻求优势的初学者，这款工具都能帮助您自信、自律地进行交易，并清晰地了解潜在的趋势动态。 购买后立即联系我，即可获得个人奖励！您可以免费获得我们的强力支撑和趋势扫描指标，请私信我！ 请注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它们仅适用于 MQL5，我的套件文件也仅在我的博客上提供。 请小心诈骗者 ，不要从其他人那里购买任何套件！ 设置 启用趋势变化警报 - 真/假 - 趋势变化时在图表上显示警报 发送推送通知 - 真/假 - 启用手机推送警报通知 发送邮件通知 - 真/假 - 发送趋势变化的邮件通知到电子邮件
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
指标
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
指标
M1 SNIPER 是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
指标
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
指标
趋势指标，趋势交易和过滤的突破性独特解决方案，所有重要趋势功能都内置在一个工具中！ 它是 100% 非重绘多时间框架和多货币指标，可用于所有符号/工具：外汇、商品、加密货币、指数、股票。 限时优惠：支撑和阻力筛选指标仅售 50美元，终身有效。（原价 250 美元）（优惠延长） 趋势筛选器是有效的指标趋势跟踪指标，它在图表中提供带有点的箭头趋势信号。 趋势分析器指标中可用的功能： 1.趋势扫描仪。 2. 具有最大利润分析的趋势线。 3.趋势货币强度计。 4. 带有警报的趋势反转点。 5. 带有警报的强趋势点。 6. 趋势箭头 每日分析示例，每日信号表现...等与我们的趋势筛选指标，可以在这里找到： 点击这里 限时优惠：Trend Screener Indicator 仅售 50 美元且终身可用。原价 125$） 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以找到我们所有的高级指标以及分析示例、每日信号表现...等。 ： 点击这里 我们的趋势系统由 2 个指标组成： 1. Trend Screener Indicator：显示趋势仪表盘、图表中的趋势线、入场点...等。 2. Trend
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
指标
现在优惠 33%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量趋势变化： SL   - 标准趋势变化 ChoCH SL—— 信号放大，结构破坏，且极有可能继续移动 MEGA BOS
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
指标
目前26%的折扣 任何新手或专家交易者的最佳解决方案! 这个指标是一个独特的、高质量的、可负担得起的交易工具，因为我们纳入了一些专有的功能和一个新的公式。只需一个图表，你就可以读出28个外汇对的货币强度！想象一下，你的交易将如何得到改善，因为你的交易是在你的手中进行的。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 这是第一本，原版的! 不要买一个毫无价值的崇拜者的克隆品。 特别的 子窗口中的箭头显示强劲的货币势头GAP将指导你的交易! 当基础货币或报价货币处于超卖/超买区域（外盘斐波那契水平）时，在个人图表的主窗口中出现警告信号。 当货币力量从外围区间回落时，回撤/反转警报。 十字星模式的特别警报 可选择多个时间框架，以快速查看趋势! 货币强度线在所有的时间框架中都非常平稳，当使用较高的时间框架来识别总体趋势，然后使用较短的时间框架来确定精确的入口时，效果非常好。你可以根据自己的意愿选择任何时间框架。每个时间框架都由其自身进行了优化。
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
RFI levels PRO
Roman Podpora
指标
提前指示   确定市场反转水平和区域 ，让您可以等待价格回到该水平并在新趋势的开始阶段（而不是结束阶段）进入市场。 他展示了   逆转水平   市场确认方向转变并形成进一步走势。 该指标无需重绘即可运行，针对任何交易品种都进行了优化，并且与以下因素结合使用时可发挥其最大潜力：       趋势线专业版   指标。 适用于所有仪器的可逆结构扫描仪 自动跟踪所有交易工具，并立即识别所有 R 反转模式，显示 LOGIC AI 信号已经存在的位置以及其他有用的信息。 逻辑人工智能——一款显示入口点的助手 一种智能信号，用于确定最佳入场时机。它采用 TPSproSYSTEM 算法，分析价格走势、趋势以及主要参与者的活动。 当 LOGIC AI 出现时，意味着市场条件已完全准备好做出成功概率很高的交易决策。 （R1-PRO）模式，该模式使用趋势专业指标的趋势变化 使用来自 TPSpro TREND PRO 指标的趋势数据，并基于此构建 R 构造。 该系统自动分析趋势方向，识别反转点和关键市场结构，利用逻辑人工智能帮助交易者精准定位入场点。 （R1-BOS）        一种利用指标趋势变化的
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT5版本：       点击这里 建议： 时间范围:  所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑, EURAUD, XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最多
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！   Quantum Breakout PRO 由拥有超过 13 年交易经验的经验丰富的交易者团队开发，旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT5版本：   点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
指标
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
指标
PRO Renko Arrow Based System for trading renko charts.  准确的信号交易任何外汇工具. 另外，我将免费提供系统的附加模块! PRO Renko系统是RENKO图表上高度准确的交易系统。该系统是通用的。 该交易系统可应用于各种交易工具。 该系统有效地中和了所谓的市场噪音，打开了获得准确反转信号的通道。 该指标易于使用，只有一个参数负责产生信号。 您可以很容易地使算法适应您感兴趣的交易工具和renko酒吧的大小。 我很乐意通过提供任何咨询支持来帮助所有客户有效地使用该指标。 祝您交易成功！购买后，立即写信给我！ 我将与您分享我的建议和我的renko发电机。 另外，我将免费提供系统的附加模块!
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
指标
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
该指标从每个点分析成交量，并计算该成交量的市场疲劳水平。 它由三条线组成： 牛市成交量疲劳线 熊市成交量疲劳线 表示市场趋势的线。该线根据市场是熊市还是牛市变化颜色。 您可以从任何选择的起点分析市场。一旦达到成交量疲劳线，确定一个新的起点来开始下一次分析。 您可以分析任何内容——趋势和修正。一个好的方法是每次当它达到趋势线或形成顶部或底部时移动指标。 趋势线与某一成交量疲劳线之间的距离越大，说明该方向的成交量越大。 趋势线可以作为开单的位置，而疲劳线则用于收集利润。 该系统非常独特，但又极其直观。 市场上没有类似的产品。 使用没有限制。可以在所有市场和所有时间框架中应用。 重要提示：在MetaTrader4测试器中检查时，双击紫色线条，然后左右移动它以分析市场。 如有任何问题，请随时联系我。
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
指标
Apollo SR Master 是一款支撑/阻力指标，其特殊功能使利用支撑/阻力区域进行交易更加便捷可靠。该指标通过检测局部价格顶部和底部，实时计算支撑/阻力区域，没有任何时间延迟。为了确认新形成的支撑/阻力区域，该指标会显示特殊信号，表明该支撑/阻力区域可以作为实际的卖出或买入信号。在这种情况下，支撑/阻力区域的强度会增强，因此从该区域进行交易的成功率也会更高。这正是该指标的核心理念。 SR区域也使止损和止盈的操作更加便捷。根据信号方向，可以将SR区域上方或下方的空间用作止损位。此外，相对的SR区域也可以用作潜在的止盈区域。 我还免费向所有 Apollo SR Master 指标的用户提供我的“Apollo 价格行为系统”指标。这两个指标结合使用将帮助您找到更好的入场点。 购买后请联系我，即可免费获得我的交易技巧以及我的“阿波罗价格行为系统”指标作为赠品！
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
指标
Day Trader Master 是一个完整的日间交易者交易系统。该系统由两个指标组成。一个指标是买入和卖出的箭头信号。这是你得到的箭头指示器。我将免费为您提供第二个指标。第二个指标是专门设计用于与这些箭头结合使用的趋势指标。 指标不重复也不迟到！ 使用这个系统非常简单。您只需按照当前趋势方向的箭头信号，显示为双色线。蓝色是买入趋势。红色是一种销售趋势。蓝色箭头是买入信号。红色箭头是卖出信号。您需要箭头的颜色和信号的方向来匹配趋势线的颜色。 箭头指标主要是为 M5 和 M15 时间间隔的日内交易而创建的。但从技术上讲，该系统可以用于其他时间间隔。 指示器配备带有推送消息功能的弹出警报。 购买后一定要写信给我！我将为您提供与系统交易的个人建议，以及我的趋势指标。此外，还有丰厚的奖励等着您！
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
指标
停止猜测，开始用统计优势交易 股票指数的交易方式与外汇不同。它们有固定的交易时段，隔夜会出现跳空，并遵循可预测的统计模式。这个指标为您提供所需的概率数据，让您能够自信地交易DAX、标普500和道琼斯等指数。 与众不同之处 大多数指标向您展示已经发生的事情。而这个指标向您展示接下来可能发生什么。每个交易日，指标都会根据100天的历史数据分析您当前的设置。它会找到具有相似跳空、相似开盘位置的日子，并准确计算价格到达关键水平的频率。不再猜测跳空是否会回补，或者昨天的高点是否会被测试。您将获得基于真实数据的精确百分比。 完整手册及所有参数说明请访问： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370 帮助您找到优质设置的策略指南： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766371 搭配风险回报计算 + 快速交易管理按钮EA，轻松进行股指日内交易 - https://www.mql5.com/en/market/product/78020 MT5 Version:  https://www.mql5.com/en/market/
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
指标
棘手的发现和频率稀缺是最可靠的交易方案之一。该指标使用您喜欢的振荡器自动查找并扫描常规和隐藏的发散。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 容易交易 发现常规和隐藏的分歧 支持许多知名的振荡器 根据突破实现交易信号 显示适当的止损和获利水平 可配置的振荡器参数 可自定义的颜色和尺寸 按条形过滤大小差异 实现绩效统计 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 为了提供广阔的市场前景，可以使用不同的振荡器在同一张图表中多次加载该指标，而不会产生干扰。该指标支持以下振荡器： RSI CCI MACD OSMA 随机 动量 很棒的振荡器 加速器振荡器 威廉姆斯百分比范围 相对活力指数 由于差异可能会扩大很多，尤其是在外汇市场中，因此该指标产生了转折：它在等待交易突破之前等待donchian突破确认差异。最终结果是带有非常可靠的交易信号的重新粉刷指示器。 输入参数 幅度：用于寻找差异的之字形周期 振荡器-选择要加载到图表的振荡器。 突破期-交易信号的突破期，以柱为单位。 发散类型-启用或禁用发散类型：隐藏，常规或两者。 最小散度单位为条形-最小散度单位为条形
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
指标
趋势指标是用于金融市场交易的技术分析领域之一。 Angular Trend Lines - 全面确定趋势方向并产生入场信号。除了平滑蜡烛的平均方向 它还利用趋势线的倾斜角度。构建江恩角度的原理被当作倾斜角度的基础。 技术分析指标结合了烛台平滑和图表几何。 趋势线和​​箭头有两种类型：红线和箭头表示看涨方向。紫线和箭头表示看跌方向。 指示器功能 该指标使用简单、参数配置方便，可用于趋势分析和接收开仓信号。 指示器不会重新绘制，箭头出现在蜡烛的收盘处。 当信号发生时提供多种类型的警报。 可用于任何金融工具（外汇、加密货币、金属、股票、指数）。 该指标可以在任何时间范围和图表上发挥作用。 该指标采用轻量级算法，不加载处理器，确保在多个窗口中使用。 根据时间范围和交易方法选择参数。 主要输入参数 Period - 用于分析计算的蜡烛数量。 Angle ——趋势线的斜率。
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
指标
M1 Arrow - 基于市场的两个基本原则的盘中策略。 该算法基于使用附加过滤器对交易量和价格波动的分析。该指标的智能算法仅在两个市场因素合二为一时才会发出信号。该指标使用较高时间框架的数据计算 M1 图表上某个范围的波浪。为了确认波浪，该指标使用了成交量分析。 从理论上讲，该指标可以与其他时间框架一起使用，但您需要考虑到该指标最初是为在 M1 上交易而开发的这一事实。 该指标是一个现成的交易系统。交易者所需要的只是跟随信号。此外，该指标可以成为您自己的交易系统的基础。交易仅在分钟图表上进行。 尽管指标使用 MTF 原理，但指标算法尽可能稳定。 购买后，一定要写信给我！我将与您分享我的交易设置和建议！祝您交易成功！感谢您的关注！
作者的更多信息
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
指标
提升您的交易策略，使用   Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 ，这是一个前沿指标，利用非参数内核回归提供平滑、自适应的趋势分析。受 Nadaraya-Watson 估计器的启发，此工具将高斯内核平滑应用于价格数据，创建动态包络线，这些包络线适应市场波动性，而没有传统移动平均线的过度滞后。在 TradingView 等平台上广受赞誉，并受到全球交易者的高度评价，因为其在发现反转方面的精确性，Nadaraya Watson Envelope 自 2022 年以来人气飙升，作为 Bollinger Bands 的优越替代品。其非重绘模式确保实时可靠信号，而重绘选项提供超平滑视觉效果，用于深入分析。 交易者喜爱 Nadaraya Watson Envelope，因为它能够以惊人的准确性突出趋势强度、超买/超卖状况和潜在反转点。通过估计底层价格趋势并计算平均绝对偏差，它形成上部和下部带，这些带充当动态支撑和阻力水平。这使您能够在趋势延续或反转期间自信地进入交易，减少噪音和虚假信号。益处包括增强决策，用于剥头皮、波段交易或长期头寸，通过警报关键交叉或反弹潜在提升
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
指标
通过 SuperTrend Alert MT5 掌握市场趋势，这是一款强大的指标，旨在为外汇、股票、加密货币和商品交易提供精准的趋势跟踪信号。在 Forex Factory 和 Reddit 的 r/Forex 等交易社区中备受推崇，并在 Investopedia 和 TradingView 的讨论中因其强大的趋势检测能力而受到赞扬，该指标是寻求可靠入场和出场点的交易者的首选工具。用户报告称，结合 SuperTrend 信号与价格行为时，识别趋势方向的准确率高达90%，许多人指出通过利用实时警报捕捉趋势变化，交易时机提高了25-35%。主要优势包括高级趋势分析、可定制的设置以适应个性化策略，以及轻量级设计，无需持续监控图表即可增强剥头皮、日内交易和波段交易者的决策能力。 SuperTrend Alert MT5 使用专有算法分析价格变动，在单独窗口中绘制两条线——UP（默认实线样式，可定制颜色）和 DOWN（默认实线样式，可定制颜色），由七个缓冲区（Trend、TrendDoA、TrendDoB、Direction、Up、Dn、count）驱动。它通过 TimeFrame 输入支持多时
FREE
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
指标
提升您的交易精准度，使用 Candlestick Pattern Alert MT5 指标，这是一个强大的工具，旨在快速检测关键K线形态并提供实时警报，赋能交易者抓住高概率设置。基于1990年代由史蒂夫·尼森（Steve Nison）推广的日本K线图表原理，这个指标深受外汇、加密货币和股票交易者的喜爱，因为它能够通过诸如锤形线、十字星或吞没形态等模式解码市场情绪。它简化了手动分析，节省时间，提高准确性，减少错失机会—非常适合剥头皮、日内交易和波动交易者，旨在在EURUSD、BTCUSD或XAUUSD等波动市场中利用趋势反转或持续。 Candlestick Pattern Alert MT5 在图表上叠加绿色（买入）和红色（卖出）箭头，用于即时识别形态，配有可自定义的文本标签（默认大小7，偏移20%）以确保清晰。支持14种主要形态—锤形线、反转锤形线、吊人线、流星线、十字星、看涨/看跌旋转顶、吞没形态、孕线形态、刺穿线、三白兵和三黑鸦—允许用户启用/禁用特定形态（默认：看涨/看跌吞没激活）并通过弹出窗口、推送通知或电子邮件（全部默认启用）自定义警报。带有两个缓冲区（BuySignal,
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
实用工具
优化您的网格交易策略，使用 Grid Trade Manager MT5，这是一个多功能的免费实用 EA，旨在自动化网格订单的放置和管理，源于 2000 年代外汇社区普及的网格交易方法，因其在范围条件下从市场振荡中获利的能力而受欢迎。在 MQL5 和 Forex Factory 等平台上被数千交易者采用，因其强劲的风险控制和自定义而备受推崇，这个工具在外汇对和加密货币等波动资产中表现出色，用户报告通过动态网格调整提高了盈利能力——往往通过 cost-averaging TP/SL 和批次进展模式将回撤减少 20-30%。其受欢迎程度源于简化复杂网格设置，启用无手动操作，同时缓解与无限网格相关的风险，使其理想用于测试 martingale 风格策略的初学者或在侧向市场中精细调整对冲的专家。 Grid Trade Manager MT5 通过在用户定义的步骤 (默认 10 点) 放置挂单买/卖订单来启动网格，具有灵活的执行模式 (市场或挂单) 和批次增加选项 (乘以因子如 1.5 或递增)。它在损失或利润上激活网格，具有距离乘数用于渐进间距和最大步骤 (默认 15) 来限制扩展——在达到限
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
实用工具
MT4 Local Trade Copier Pro 是一款为MetaTrader 4设计的专家顾问，用于将交易从一个源MT4或MT5账户复制到同一台电脑上的多个MT4或MT5账户。此实用工具非常适合将交易复制到客户账户或投资组合，并支持自定义参数，包括手数大小、止损/止盈和反向复制选项。它简化了交易管理，无需基于市场逻辑执行交易，提供灵活的同步以满足多样化的交易需求。 注意事项 ：请在您的模拟账户上下载并测试MT4 Local Trade Copier Pro演示版， 点击此处 。 您可以在这里下载MT5版本： MT4 Local Trade Copier Pro MT5 有关详细文档： 完整用户指南和输入参数 功能： 目标账户可自定义手数大小，支持比例复制（例如，分数倍数：源手数0.2，倍数0.5，目标手数0.1）。 目标账户可调整止损和止盈，或从源账户复制止损和止盈。 从源账户到目标账户复制交易关闭。 在目标账户上对亏损交易进行马丁格尔复制（例如，源手数0.03，目标手数0.03，亏损后下一手数0.06；或目标手数0.02，亏损后下一手数0.04）。 反向复制交易，止损和止盈也将
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
实用工具
通过 Hedge Trade Manager MT5 增强您的对冲策略，这是一款复杂的高级顾问（EA），专为自动化对冲交易设计，以应对不利价格变动，源于2010年代外汇经纪商推广的对冲技术，允许开立相反头寸以锁定利润或在不确定趋势中限制损失。在 MQL5 和 Forex Factory、Reddit 的 r/Forex 等交易论坛上备受赞誉，因其灵活的配置和强大的风险保护机制而广受欢迎，该 EA 深受在外汇主要货币对、指数和加密货币等波动市场中的剥头皮和波段交易者的青睐。用户称赞其将潜在回撤转化为可管理场景的能力，通常通过动态手数递增和基于净值的退出方式将整体风险降低 25-40%，使其非常适合尝试恢复策略的新手对冲者和将多 EA 设置整合到多元化投资组合中的资深专业人士。 Hedge Trade Manager MT5 在交易达到指定亏损距离（HEDGE_DISTANCE: 10 点）时激活对冲，放置相反订单，具备可定制的手数模式（HEDGE_LOT_INCREASE_MODE: MULTIPLY，HEDGE_INCREASE_FACTOR: 2 或 INCREMENT）和执行类型
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
指标
提升您的交易精准度，使用 Candlestick Pattern Alert MT4 指标，这是一个强大的工具，旨在快速检测关键K线形态并提供实时警报，赋能交易者抓住高概率设置。基于1990年代由史蒂夫·尼森（Steve Nison）推广的日本K线图表原理，这个指标深受外汇、加密货币和股票交易者的喜爱，因为它能够通过诸如锤形线、十字星或吞没形态等模式解码市场情绪。它简化了手动分析，节省时间，提高准确性，减少错失机会—非常适合剥头皮、日内交易和波动交易者，旨在在EURUSD、BTCUSD或XAUUSD等波动市场中利用趋势反转或持续。 Candlestick Pattern Alert MT4 在图表上叠加绿色（买入）和红色（卖出）箭头，以便即时识别形态，配有可自定义的文本标签（默认大小7，偏移20%）以确保清晰。支持14种主要形态—锤形线、反转锤形线、吊人线、流星线、十字星、看涨/看跌旋转顶、吞没形态、孕线形态、刺穿线、三白兵和三黑鸦—允许用户启用/禁用特定形态（默认：看涨/看跌吞没启用）并通过弹出窗口、推送通知或电子邮件（全部默认启用）自定义警报。带有两个缓冲区（BuySignal,
FREE
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
指标
提升您的价格行动交易，使用 Higher Highs and Lows MT4 指标，这是一个强大的工具，利用分形分析来精确定位关键摆动点，并识别定义趋势的模式，如 Higher Highs (HH)、Lower Highs (LH)、Lower Lows (LL) 和 Higher Lows (HL)，以清晰洞察市场方向。源于 1900 年代初的道氏理论基础价格行动原则，并在现代交易中由专家如 Al Brooks 在其 "Trading Price Action" 系列中推广，这个指标已成为交易者识别趋势延续和反转的必备工具。它特别受欢迎于外汇、股票和加密交易者，因为它能够确认上升趋势 (HH/HL) 或下降趋势 (LL/LH)，帮助过滤噪音、在回撤期间定时入场，并避免假突破——在波动会话中提高准确性，减少情绪决策，并在从剥头皮到持仓交易的策略中改善整体盈利能力。 Higher Highs and Lows MT4 在图表上直接叠加可自定义的箭头和文本标签，HH 用红色 (向下箭头符号 234)，LH 用珊瑚色，LL 用绿色 (向上箭头 233)，HL 用石灰绿色，允许在不杂乱的情况
FREE
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
专家
布林带策略EA MT5 是一款自动化交易工具，专为基于布林带反转条件捕捉交易机会而设计。该EA在检测到靠近下轨的看涨反转（前一根K线收于下轨下方，当前K线收于下轨上方，从红K转为绿K）时执行买入交易，在靠近上轨的看跌反转（相反情况）时执行卖出交易。经过广泛回测的EA提供精确的进场方法、灵活的出场规则和高级风险管理，占用最少的系统资源以高效执行交易。 该系统包括用于控制交易时段的日期/时间过滤器，并支持历史数据测试以验证性能。实时仪表板显示开放交易、账户净值和系统指标，而直观的输入菜单使配置变得简单。所有设置均提供详细文档。 有关详细文档： 常规设置/输入指南 | 指标设置/输入指南 | 回测和设置文件 您可以在这里下载MT4版本： 布林带策略EA MT4 主要功能： 布林带交易系统，参数（周期、偏差、移位）完全可定制 支持多个时间框架，交易灵活 多种风险管理选项：止损、止盈、跟踪止损 高级仓位规模管理和回撤保护 时间/日期过滤器，控制交易时段 实时监控仪表板 弹出窗口、电子邮件和推送通知 与MQL5 VPS兼容，支持24/7运行 注意 ：布林带策略EA MT5 是使用布林带反转策略的交
Inventory Retracement Bar
Biswarup Banerjee
指标
Enhance your trend-following strategy with   UCS_RH_IRB (Rob Hoffman Inventory Retracement Bar) MT5 , a precision indicator identifying candles retracing   45% or more   against the prevailing trend—highlighting points   where institutional counter-trend activity typically subsides and the dominant move resumes. Based on Rob Hoffman’s well-known IRB methodology, this indicator offers clear visual confirmations for trend continuation setups after pullbacks, suitable for forex, indices, commoditi
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
指标
提升您的交易策略，使用   Brilliant Reversal Indicator MT5 ，这是一个前沿指标，利用非参数内核回归提供平滑、自适应的趋势分析。受 Nadaraya-Watson 估计器的启发，此工具将高斯内核平滑应用于价格数据，创建动态包络线，这些包络线适应市场波动性，而没有传统移动平均线的过度滞后。在 TradingView 等平台上广受赞誉，并受到全球交易者的高度评价，因为其在发现反转方面的精确性，Nadaraya Watson Envelope 自 2022 年以来人气飙升，作为 Bollinger Bands 的优越替代品。其非重绘模式确保实时可靠信号，而重绘选项提供超平滑视觉效果，用于深入分析。 交易者喜爱 Brilliant Reversal Indicator，因为它能够以惊人的准确性突出趋势强度、超买/超卖状况和潜在反转点。通过估计底层价格趋势并计算平均绝对偏差，它形成上部和下部带，这些带充当动态支撑和阻力水平。这使您能够在趋势延续或反转期间自信地进入交易，减少噪音和虚假信号。益处包括增强决策，用于剥头皮、波段交易或长期头寸，通过警报关键交叉或反弹潜在
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
指标
通过 SuperTrend Alert MT4 掌握市场趋势，这是一款强大的指标，旨在为外汇、股票、加密货币和商品交易提供精准的趋势跟踪信号。在 Forex Factory 和 Reddit 的 r/Forex 等交易社区中备受推崇，并在 Investopedia 和 TradingView 的讨论中因其强大的趋势检测能力而受到赞扬，该指标是寻求可靠入场和出场点的交易者的首选工具。用户报告称，结合 SuperTrend 信号与价格行为时，识别趋势方向的准确率高达90%，许多人指出通过利用实时警报捕捉趋势变化，交易时机提高了25-35%。主要优势包括高级趋势分析、可定制的设置以适应个性化策略，以及轻量级设计，无需持续监控图表即可增强剥头皮、日内交易和波段交易者的决策能力。 SuperTrend Alert MT4 使用专有算法分析价格变动，在单独窗口中绘制两条线——UP（默认实线样式，可定制颜色）和 DOWN（默认实线样式，可定制颜色），由七个缓冲区（Trend、TrendDoA、TrendDoB、Direction、Up、Dn、count）驱动。它通过 TimeFrame 输入支持多时
FREE
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
实用工具
通过 Trailing Stop and Breakeven Manager MT5 优化您的交易管理，这是一款强大的专家顾问（EA），旨在为手动或由其他 EA 开立的交易自动调整止损水平，确保利润保护和风险管理。在 Forex Factory 和 Reddit 的 r/Forex 等交易社区中备受赞誉，并在 Investopedia 和 MQL5 论坛的讨论中因其在管理 trailing stop 和 breakeven 水平方面的精准性而受到关注，这款 EA 是希望高效锁定利润的交易者们的首选工具。用户报告称，通过在趋势中锁定利润，交易盈利能力提高了 20-30%，许多人指出手动监控交易的时间减少了 40%。主要优势包括灵活的 breakeven 和 trailing stop 设置、与任何 MT5 符号的兼容性以及轻量级设计，增强了剥头皮、日内交易和波段交易者的交易策略。 Trailing Stop and Breakeven Manager MT5 根据用户定义的参数动态调整止损水平，支持手动交易（ENABLE_MAGIC_NUMBER: false）和 EA 交易（MAGIC
FREE
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
实用工具
MT5 Local Trade Copier Pro 是一款为MetaTrader 5设计的专家顾问，用于将交易从一个源MT5账户复制到同一台电脑上的多个MT5或MT4账户。此实用工具非常适合将交易复制到客户账户或投资组合，并支持自定义参数，包括手数大小、止损/止盈和反向复制选项。它简化了交易管理，无需基于市场逻辑执行交易，提供灵活的同步以满足多样化的交易需求。 注意 ：请在您的模拟账户上下载并测试MT5 Local Trade Copier Pro演示版， 点击此处 。 您可以在这里下载MT4版本： MT5 Local Trade Copier Pro MT4 有关详细文档： 完整用户指南和输入参数 功能： 目标账户可自定义手数大小，支持比例复制（例如，分数倍数：源手数0.2，倍数0.5，目标手数0.1）。 目标账户可调整止损和止盈，或从源账户复制止损和止盈。 从源账户到目标账户复制交易关闭。 在目标账户上对亏损交易进行马丁格尔复制（例如，源手数0.03，目标手数0.03，亏损后下一手数0.06；或目标手数0.02，亏损后下一手数0.04）。 反向复制交易，止损和止盈也反向。 支持复
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
指标
通过 Day and Week Separator MT4 优化您的交易分析，这是一款直观的工具，旨在绘制可自定义的每日和每周分隔线，非常适合需要处理经纪商时区差异的交易者。在 Forex Factory 和 Reddit 的 r/Forex 等交易社区中广受好评，因其简单而高效，这款指标解决了将图表时间框架与本地或特定市场时间对齐的常见问题，正如 Investopedia 和 TradingView 等平台上的讨论所强调的。交易者称赞其提高图表清晰度的能力，用户报告通过清晰标记交易时段，基于会话的分析得到改善，交易计划效率提高高达 20%，尤其是在时区偏移较大的地区（例如，使用欧洲经纪商的亚太地区交易者）。其优势包括精确可视化每日和每周市场过渡、可自定义的时区偏移以匹配本地或策略性时间，以及轻量级设计，可无缝集成到任何交易系统中，非常适合剥头皮、日内交易和波段交易者，旨在基于时间市场周期优化入场和出场。 Day and Week Separator MT4 在用户指定的时间（例如，图表时间 7:00 对应本地时间 00:00）绘制垂直虚线（默认 dash-dot-dot 样式，宽度
FREE
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
专家
Moving Average Strategy EA MT5 是一款为MetaTrader 5设计的精密自动交易工具，利用移动平均线交叉捕捉趋势反转和潜在进场点。此专家顾问为交易者提供了一个多功能的解决方案，具备可定制的设置，确保精确的交易执行和稳健的风险管理。经过广泛回测，它提供高效的进场方法、灵活的出场规则，并以最小的系统资源消耗实现无缝交易。 该系统包括用于控制交易时段的日期/时间过滤器，并支持历史数据测试以验证性能。实时仪表板显示开放交易、账户净值和系统指标，而直观的输入菜单使配置变得简单。所有设置均提供详细文档。 有关详细文档： 常规设置/输入指南 | 指标设置/输入指南 | 回测和设置文件 您可以在这里下载MT4版本： Moving Average Strategy EA MT4 主要功能： 移动平均线交叉交易系统，参数（MA周期、类型）完全可定制 支持多个时间框架，交易灵活 多种风险管理选项：止损、止盈、跟踪止损 高级仓位规模管理和回撤保护 时间/日期过滤器，控制交易时段 实时监控仪表板 弹出窗口、电子邮件和推送通知 与MQL5 VPS兼容，支持24/7运行 注意 ：Mo
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
指标
通过 Consecutive Candle Indicator MT5 增强您的趋势识别能力，这是一款动态工具，旨在识别连续的看涨或看跌K线序列，为外汇、股票、加密货币和商品市场提供及时的趋势确认和潜在反转警报。在 Forex Factory 和 Reddit 的 r/Forex 等交易社区中备受推崇，并在 Investopedia 和 TradingView 的讨论中因其简化动能分析的能力而受到赞扬，该指标是寻求在波动市场中获得清晰信号的交易者的首选。用户报告称，使用较高的K线计数（例如，3-5根连续K线）时，检测持续趋势的准确率高达80%，许多人指出通过避免过早入场并专注于确认的动能变化，交易时机提高了15-25%。其优势包括精确识别趋势强度、可定制的警报实现免手动监控，以及用户友好的设计，无需额外工具即可增强剥头皮、日内交易和波段交易者的决策能力。 Consecutive Candle Indicator MT5 在用户定义的连续看涨K线数量（默认 N_CANDLE=3）后跟一根看跌K线后，在K线下方绘制绿色向上箭头（BuyBuffer），提示潜在的趋势耗尽或反转；在连续看跌K线
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
实用工具
通过 Close Manager MT5 优化您的交易关闭流程，这是一款强大的专家顾问（EA），专为 MetaTrader 5 上的手动或 EA 开立的交易自动执行退出操作，为交易者提供对退出策略的精确控制。在 MQL5、Forex Factory 和 Reddit 的 r/Forex 上广受好评，因其多样化且可定制的关闭标准而备受推崇，这款 EA 深受外汇、指数和加密货币等波动市场中的剥头皮交易者、日内交易者和波段交易者的青睐。用户报告称，手动交易管理时间减少了 30-50%，风险控制得到改善，许多人指出通过遵循严格的退出规则提高了盈利能力。Close Manager MT5 非常适合希望在无需持续监控的情况下优化风险管理和退出效率的交易者，支持新手和经验丰富的交易者采用多样化的交易策略。 Close Manager MT5 提供了一套强大的可定制参数，用于根据利润/损失金额（PROFIT_AMOUNT: 0, LOSS_AMOUNT: 10）、百分比（PROFIT_PERCENT: 0, LOSS_PERCENT: 0）、K 线数量（CLOSE_AFTER_N_CANDLE: 0）
FREE
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
实用工具
通过 Account Trailing Stop Manager MT5 增强您的投资组合风险管理，这是一款强大的专家顾问（EA），专为在 MetaTrader 5 上自动跟踪和追踪账户或特定魔术号交易的总利润设计，当当前利润低于最后记录的最高利润时关闭所有交易。在 MQL5、Forex Factory 和 Reddit 的 r/Forex 上因其动态的利润锁定机制而广受好评，这款 EA 深受外汇、指数和加密货币等波动市场中的剥头皮交易者、日内交易者和波段交易者的青睐。用户报告称，通过在有利趋势中锁定收益，利润保留率提高了 20-35%，许多人指出手动监控时间减少了 40%。这款 EA 非常适合寻求自动化风险控制的初学者和专业管理多策略投资组合的交易者，确保在各种交易风格中实现纪律化的利润保护。 Account Trailing Stop Manager MT5 监控账户范围或特定魔术号的利润（MAGIC_NUMBER_INPUT: 20131111, ENABLE_MAGIC_NUMBER: true），在利润达到设定阈值时激活追踪止损（USE_ACCOUNT_TRAILING_ST
FREE
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
指标
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
专家
Multi Indicator Strategy EA MT4 是一款为MetaTrader 4设计的复杂交易工具，通过九个技术指标（ADX、布林带、CCI、MACD、移动平均线、RSI、随机指标、Awesome Oscillator和RVI）自动执行交易进场和离场。该EA提供广泛的定制选项，包括多种进场/离场策略和AND/OR/NA组合模式，为交易者提供无与伦比的灵活性。经过广泛回测，EA确保精确的信号生成、稳健的风险管理和低资源占用，以实现无缝执行。 您可以在这里下载MT5版本： Multi Indicator Strategy EA MT5 对于详细文档： 整体设置/输入指南 | 指标设置/输入指南 | 回测和设置文件 关键功能概述： 多指标系统，支持ADX、布林带、CCI、MACD、移动平均线、RSI、随机指标、Awesome Oscillator和RVI的可定制参数。 支持多个时间框架，适应灵活的交易策略。 灵活的进场/离场策略，带有AND/OR/NA组合模式，可定制信号逻辑。 高级风险管理，包括止损、止盈和亏损恢复选项（网格、对冲、马丁格尔）。 使用更高时间框架的移动平均线
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
实用工具
Ultimate Trade Panel MT4 是一款为MetaTrader 4设计的强大专家顾问，旨在简化交易活动并提升MQL4平台上交易者的效率。此实用工具通过用户友好的功能减轻日常交易任务，成为管理交易的可靠助手，而无需依赖特定的交易逻辑。它专为寻求竞争优势的交易者量身定制，提供自动化和风险管理工具以优化交易体验。 注意 ：请在您的模拟账户上下载并测试Ultimate Trade Panel MT4演示版， 点击此处 。 您可以在这里下载MT5版本： Ultimate Trade Panel MT5 您可以在这里下载完整的MT4版本： Ultimate Trade Panel MT4 有关详细文档： 设置和输入参数指南 功能： 指标管理器：根据输入模板加载指标，无需通过工具栏更改指标，方便快速决策。 符号管理器：通过市场观察按钮直接切换符号，无需更改图表，实现快速过渡。 时间框架管理器：通过单击按钮更改时间框架，无需浏览工具栏，加快访问速度。 多订单管理器：通过单击执行多个买入和卖出订单，简化放置多个订单的过程。 一键交易：通过单击放置买入/卖出订单，设置止损/止盈，指定手数大
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
指标
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
指标
通过 Pip Movement Alert MT4 领先市场动能，这是一款多币种指标，专为跟踪和提醒交易者多个符号的精确点数移动而设计，适用于外汇、股票、加密货币和商品交易。在 Forex Factory 和 Reddit 的 r/Forex 等交易社区中备受赞誉，并在 Investopedia 和 TradingView 的讨论中因其检测突发市场变化的能力而受到关注，该指标是希望利用快速价格变化的交易者的必备工具。用户报告称，识别基于点数的重大移动（例如，10点增量）的可靠性高达95%，许多人指出通过利用实时警报捕捉波动性激增，交易时机提高了20-30%。主要优势包括多币种监控、可定制的点数阈值以及轻量级设计，无需持续分析图表即可简化跟踪，非常适合剥头皮、日内交易和波段交易者。 Pip Movement Alert MT4 监控用户定义的符号（默认：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCHF），并在价格移动指定点数值（默认：10点）时触发警报，检测绝对价格水平（例如，1.178500、1.178600）。它使用实时计算来识别上升或下降移动，通过弹出窗口、推送通知和电子邮件
FREE
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
指标
RSI DIVERENCE INDICATOR RSI divergence is very powerful pattern which is often used to detect a strong trend reversal. it also indicates the weakening of strong signal. So some traders  want to use it as the exit criteria. This indicator works in all timeframe and send notification, alert or email to the user. It also show the Higher Highs and Lower Low Pattern with its corresponding RSI divergency. This indicator can be used in Expert Advisors as it has accessible buffers List of Inputs ______
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
指标
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
实用工具
通过 STM Trade Panel MT4 简化您的交易，这是一款用户友好的专家顾问（EA），专为在 MetaTrader 4 上简化交易执行和管理而设计，提供一键下单和基于可定制利润与损失阈值的自动交易关闭功能。在 MQL5、Forex Factory 和 Reddit 的 r/Forex 上因其直观的界面和高效的交易控制而广受欢迎，这款 EA 是外汇、指数和加密货币等波动市场中的剥头皮交易者、日内交易者和波段交易者的首选工具。用户报告称，交易执行时间减少了 40-60%，风险管理得到改善，许多人称赞其简洁的面板能够快速设置和锁定利润。STM Trade Panel MT4 非常适合寻求易用性的新手交易者和管理多笔交易的专业人士，提升了各种交易策略的效率和纪律性。 STM Trade Panel MT4 配备了一个简洁的交易面板，包含一键购买/卖出按钮（ButtonBUY、ButtonSELL），可定制的手数大小（LOTS: 0.01）、止损（STOPLOSS: 0）和止盈（TAKEPROFIT: 0）以点为单位，并支持风险回报比率（RISK_REWARD: 2）。它允许基于总利润
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
指标
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
实用工具
Risk Management Panel is unique to tool calculate your risk quickly and place trades based on your account money. There are two options for the user  Account Equity Account Balance Tools like these is specially useful when you have to take a quickly decision about your trade but dont have the time to calculate the risk. It works with magic number. So the advantage is a trade placed by this panel could be manipulated by the other expert advisors as well
FREE
Angle of Averages
Biswarup Banerjee
指标
使用   Angle of Moving Average MT4   提升您的交易决策，这是一个创新指标，通过量化移动平均线的斜率，为趋势方向和动能提供清晰洞察。基于测量指定条数移动平均线角度的原则，这一工具自2010年左右在交易社区中概念化以来，已成为技术分析的支柱。在 Forex Factory 等论坛上广泛讨论，并因其对市场动态的直观可视化而受到赞誉，Angle of Moving Average 是复杂振荡器的强大替代品，为交易者提供直接的看涨或看跌偏见评估，免受过于复杂公式的干扰。 交易者青睐 Angle of Moving Average，因为它通过直观的柱状图显示—绿色表示上升动能，红色表示下降趋势—能够出色地发出趋势强度、潜在反转和最佳入场/出场点信号。通过计算当前移动平均线与其 N 条前的值的角度，它突出显示市场加速（大柱状图）或趋平（小或零角度）时刻，帮助在震荡期避免假信号。优势包括改善摆动和持仓交易的趋势确认，减少波动环境中的错误信号，通过在强角度入场提高风险回报比。适用于外汇、股票、指数和商品，此指标的警报确保您及时捕捉动能变化，提升趋势和反转市场中的整体盈利
筛选:
无评论
回复评论