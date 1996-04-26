Radius Trend by ChartPrime MT4

Radius Trend by ChartPrime MT5로 거래 전략을 강화하세요, 가격 액션과 변동성에 기반한 동적 트렌드 밴드를 실시간으로 조정하여 트렌드 방향, 강도, 잠재적 반전에 대한 인사이트를 제공하는 고급 도구입니다. ChartPrime에 의해 개발된 이 인디케이터는 정적 트렌드 라인과 달리 레이더처럼 차트를 스위핑하는 독특한 반경 기반 방법으로 시장 조건에 적응합니다. MQL5에서 혁신적인 접근으로 인기 있으며, 멀티 타임프레임 지원과 Expert Advisor 통합으로 평가받아 변동성 환경에서 트렌드의 유동적인 뷰를 제공합니다.

Radius Trend는 변동성과 함께 확장/수축하는 외부 및 내부 밴드로 트렌드를 시각화하며, 정확한 배치를 위한 평활화 계산을 사용합니다. 주요 트렌드 라인은 스텝 기반 반경을 통해 각도를 변경하며, 상승 트렌드 (chartreuse) 또는 하락 트렌드 (빨강)를 강조하고, 점선 내부 밴드는 반전 또는 지속을 탐지하는 데 도움이 됩니다. 이점에는 정확한 트렌드 식별, 변동성 평가, Expert Advisor 통합을 위한 맞춤형 알림이 포함되어 forex, 주식, 지수, 상품 또는 암호화폐에서 기회를 놓치지 않으며, 지속적인 차트 모니터링 없이盈利性を 높입니다.

주요 기능

동적 트렌드 밴드: 가격 액션과 변동성에 자동 적응하여 외부/내부 밴드를 실시간으로 조정하여 트렌드를 정확하게 시각화합니다.

반경 기반 조정: 스텝 파라미터 (기본값 0.15, 증가 0.001) 를 사용하여 트렌드 밴드의 각도를 수정하며, 차트 전체의 responsive "스위핑" 효과를 생성합니다.

변동성 조정 계산: 밴드 배치에 가격 범위를 통합하며, 시작점 거리 곱셈 (기본값 2.0, 증가 0.1) 로 맞춤형 변동성 민감도를 제공합니다.

트렌드 방향 시각화: 색상 코드된 선 (chartreuse 상승, 빨강 하락) 외부 (실선) 및 내부 (점선) 밴드로 트렌드 강도와 방향을 명확히 구분합니다.

멀티 알림 통합: 밴드 크로스오버 또는 중요한 움직임에 대한 터미널 알림, 푸시 알림 또는 이메일 (모두 기본 true) 을 활성화하여 지속적인 관찰 없이 정보를 유지합니다.

비재도장 신뢰성: 바 마감 후 밴드와 신호가 고정되어 백테스트와 실시간 거래를 위한 일관된 역사 데이터를 제공합니다.

고성능: 최적화된 코드가 MT5에서 멀티 타임프레임 분석을 지연 없이 지원하며, 고주파 또는 장기 전략에 이상적입니다.

EA 호환성: 외부/내부 상승/하락 밴드 및 계산 구성 요소에 대한 13 버퍼를 제공하여 트렌드 기반 자동 시스템에서 Expert Advisor와의 seamless 통합을 가능하게 합니다.

백테스트 최적화: 사용자 정의 스텝 및 곱셈 파라미터는 라이브 사용 전에 전략을 세밀하게 조정하기 위한 철저한 역사 테스트를 허용합니다.

Radius Trend by ChartPrime MT5는 최소 노이즈의 적응 트렌드 분석을 추구하는 거래자의 게임 체인저입니다. 그 평가는 실제 세계의 효과성에서 비롯됩니다: 조기 반전 탐지, 변동성 적응 밴드, 동적 시장에서의 우위. 반경 정밀도로 거래를 혁명화하세요.

