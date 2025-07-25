Radius Trend by ChartPrime MT4
- Indicatori
- Biswarup Banerjee
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 27 agosto 2025
- Attivazioni: 20
Eleva la tua strategia di trading con l'Radius Trend by ChartPrime MT4, uno strumento avanzato di analisi tecnica che visualizza le tendenze del mercato attraverso un metodo adattivo basato sul raggio. A differenza delle linee di tendenza tradizionali, questo indicatore si adatta dinamicamente come un raggio che scansiona il grafico, creando un approccio fluido all'analisi delle tendenze con bande che reagiscono all'azione dei prezzi e alla volatilità. Con bande esterne e interne dinamiche, offre insights unici sulla direzione, forza e potenziali inversioni di tendenza, rendendolo un asset prezioso per i trader.
I trader apprezzano il Radius Trend per le sue bande responsive che si adattano alla volatilità del mercato, fornendo segnali chiari per la conferma delle tendenze e le inversioni. Le bande codificate per colore (chartreuse per ascendente, rosso per descendente) con linee esterne solide e interne tratteggiate aiutano a distinguere tendenze forti da deboli, riducendo segnali falsi nei mercati instabili. I benefici includono un timing preciso di entrata/uscita, gestione dei rischi migliorata attraverso la valutazione della volatilità, e compatibilità con forex, azioni, indici, materie prime o criptovalute su qualsiasi timeframe. Le sue alert personalizzabili assicurano notifiche tempestive, migliorando la redditività senza monitoraggio costante dei grafici.
Guida all'Installazione per Prodotti MQL | Aggiornamento Prodotti MQL Acquistati su MT4/MT5
Caratteristiche Principali
- Banda di Tendenza Dinamica: Si adatta automaticamente alle condizioni del mercato, regolando in base all'azione dei prezzi e alla volatilità per una visualizzazione precisa delle tendenze.
- Aggiustamento Basato sul Raggio: Usa un parametro di passo (predefinito 0.15, incremento 0.001) per modificare l'angolo della banda di tendenza, creando un effetto "scansionante" responsive attraverso il grafico.
- Calcoli Aggiustati alla Volatilità: Incorpora il range di prezzo nel posizionamento delle bande, con un moltiplicatore di distanza dei punti iniziali (predefinito 2, incremento 0.1) per una sensibilità alla volatilità personalizzata.
- Visualizzazione della Direzione di Tendenza: Linee codificate per colore (chartreuse su, rosso giù) con bande esterne solide e interne tratteggiate per una chiara distinzione di forza e direzione di tendenza.
- Parametri Flessibili: Personalizza il passo del raggio e il moltiplicatore di distanza dei punti iniziali per adattarsi alle preferenze di analisi individuale.
- Integrazione EA: Fornisce buffer per bande esterne/interne ascendenti/discendenti e componenti di calcolo, consentendo un'automazione facile negli Expert Advisors.
- Alert e Notifiche: Include alert di terminale, notifiche push o e-mail (tutti predefiniti true) per potenziali inversioni o movimenti significativi.
- Supporto Multi-Timeframe: Applicabile a qualsiasi timeframe, offrendo insights attraverso finestre di trading per un'analisi completa.
Il Radius Trend by ChartPrime MT4 empowers traders with adaptive trend insights for better decision-making. La sua acclaim deriva dalla efficacia reale: rilevazione precoce di inversioni, bande adattate alla volatilità, e un vantaggio nei mercati dinamici. Trade smarter with radius precision.
Puoi anche esplorare la versione MT5:
Sarei molto grato per una recensione positiva se sei soddisfatto del tuo acquisto. Per favore contattami per trovare una soluzione se non lo sei.
Controlla tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
#tags radius trend mt4 indicatore chartprime volatilità bande dinamiche segnali inversione forex strategia supporto resistenza alert trading multi timeframe