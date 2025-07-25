Radius Trend by ChartPrime MT4

Eleva la tua strategia di trading con l'Radius Trend by ChartPrime MT4, uno strumento avanzato di analisi tecnica che visualizza le tendenze del mercato attraverso un metodo adattivo basato sul raggio. A differenza delle linee di tendenza tradizionali, questo indicatore si adatta dinamicamente come un raggio che scansiona il grafico, creando un approccio fluido all'analisi delle tendenze con bande che reagiscono all'azione dei prezzi e alla volatilità. Con bande esterne e interne dinamiche, offre insights unici sulla direzione, forza e potenziali inversioni di tendenza, rendendolo un asset prezioso per i trader.

I trader apprezzano il Radius Trend per le sue bande responsive che si adattano alla volatilità del mercato, fornendo segnali chiari per la conferma delle tendenze e le inversioni. Le bande codificate per colore (chartreuse per ascendente, rosso per descendente) con linee esterne solide e interne tratteggiate aiutano a distinguere tendenze forti da deboli, riducendo segnali falsi nei mercati instabili. I benefici includono un timing preciso di entrata/uscita, gestione dei rischi migliorata attraverso la valutazione della volatilità, e compatibilità con forex, azioni, indici, materie prime o criptovalute su qualsiasi timeframe. Le sue alert personalizzabili assicurano notifiche tempestive, migliorando la redditività senza monitoraggio costante dei grafici.

Guida all'Installazione per Prodotti MQL | Aggiornamento Prodotti MQL Acquistati su MT4/MT5

Caratteristiche Principali

  • Banda di Tendenza Dinamica: Si adatta automaticamente alle condizioni del mercato, regolando in base all'azione dei prezzi e alla volatilità per una visualizzazione precisa delle tendenze.
  • Aggiustamento Basato sul Raggio: Usa un parametro di passo (predefinito 0.15, incremento 0.001) per modificare l'angolo della banda di tendenza, creando un effetto "scansionante" responsive attraverso il grafico.
  • Calcoli Aggiustati alla Volatilità: Incorpora il range di prezzo nel posizionamento delle bande, con un moltiplicatore di distanza dei punti iniziali (predefinito 2, incremento 0.1) per una sensibilità alla volatilità personalizzata.
  • Visualizzazione della Direzione di Tendenza: Linee codificate per colore (chartreuse su, rosso giù) con bande esterne solide e interne tratteggiate per una chiara distinzione di forza e direzione di tendenza.
  • Parametri Flessibili: Personalizza il passo del raggio e il moltiplicatore di distanza dei punti iniziali per adattarsi alle preferenze di analisi individuale.
  • Integrazione EA: Fornisce buffer per bande esterne/interne ascendenti/discendenti e componenti di calcolo, consentendo un'automazione facile negli Expert Advisors.
  • Alert e Notifiche: Include alert di terminale, notifiche push o e-mail (tutti predefiniti true) per potenziali inversioni o movimenti significativi.
  • Supporto Multi-Timeframe: Applicabile a qualsiasi timeframe, offrendo insights attraverso finestre di trading per un'analisi completa.

Il Radius Trend by ChartPrime MT4 empowers traders with adaptive trend insights for better decision-making. La sua acclaim deriva dalla efficacia reale: rilevazione precoce di inversioni, bande adattate alla volatilità, e un vantaggio nei mercati dinamici. Trade smarter with radius precision.

Puoi anche esplorare la versione MT5:

Sarei molto grato per una recensione positiva se sei soddisfatto del tuo acquisto. Per favore contattami per trovare una soluzione se non lo sei.

Controlla tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags radius trend mt4 indicatore chartprime volatilità bande dinamiche segnali inversione forex strategia supporto resistenza alert trading multi timeframe


Prodotti consigliati
Qv2 Trend
Joao Marcilio
Indicatori
The Qv² Trend is an indicator that aims to identify trends. Buying trend signals are indicated by arrows pointing up. Selling trend signals are indicated by arrows pointing down. It can be used in all deadlines. It can be used in all pairs. I use it on the H1 with a period of 24. Important note: I recommend using it in markets that naturally show trends. For in range markets I present my other indicator on this link OBOS  
Extremums Max
Vitalii Zakharuk
Indicatori
Extremums  Max  is an indicator of trend and trading signals, based on the principle of a combined analysis of calculated reference points within the channel as well as overbought and oversold levels. The indicator forms arrows (by default, red and blue). The indicator is set in the usual way to any trading symbol with any time interval. Indicator Benefits High accuracy; Work with any trade symbols; It works at any time intervals; Not redrawn. Input parameters Period - indicator period; Level
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Experts
Using MACD value for direction. Using RSI as reversal indicator. Using open trading hour. (Recommend Hour 10,11,15 & 19 : MT4-Time) Counter trade if signal failed. Cutloss trade if signal failed. Auto lot calculate based on target profit & takeprofit. Able to set counter trade value. Suitable for commodities & currency.  Timeframe H1. Able to set limit lot open. Able to select day to trade.
MMM ADX and Bollinger Bands
Andre Tavares
Experts
MMM ADX & Bollinger Bands strategy: This EA's strategy combines 2 built-in indicators to enhance its signals and decide to open a new order at the right time, there is an ADX indicator and you may choose its signal's strength and a Bollinger Bands indicator confirms the trends and a MA to check if the prices are deviating from its pattern. By joining both indicators' data and the moving average, it is possible to calculate quality signals, avoiding sudden market movements against your trading op
Before
Nadiya Mirosh
Indicatori
The Before indicator predicts the most likely short-term price movement based on complex mathematical calculations. Most of the standard indicators commonly used in trading strategies are based on fairly simple calculations. This does not mean that there were no outstanding mathematicians in the world at the time of their creation. It is just that computers did not yet exist in those days, or their power was not enough for the sequential implementation of complex mathematical operations. Nowad
MMM High Low Special Series
Andre Tavares
Experts
MMM High Low Special Series strategy: The robot uses its built-in High Low indicator all the time and does a calculation to determine the prices trends. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works and indicates. Perfect for Scalping; It will not send an order unless the calculations determine a good trend of profit; Like all MMM products, it is also programmed to minimize your losses and protect your money from the hostile market. We have protections
MA on Fractals
Evgeny Belyaev
Indicatori
MA on Fractals is a professional trend-following indicator for MetaTrader 4 . It builds a moving average using Bill Williams' fractals. We believe that MA on Fractals is much more efficient than a standard moving average. Its combination with other indicators allows receiving more accurate trading signals. It is most suitable for M15, M30, H1 and H4. Advantages Unique indicator. Generates minimum false signals. Suitable for beginners and experienced traders. Simple and easy indicator configurat
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Experts
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power)  is based on   Bulls   and  Bears  indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. Power： Market entry condition  Power attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices It also uses  Laguerre filtering fal
Double Decker
Agus Santoso
Experts
MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141534 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141535 Double Decker EA Precision Entries Using Accelerator Oscillator + Envelopes Double Decker is a powerful Expert Advisor that combines the Accelerator Oscillator (AC) for early momentum detection with the Envelopes indicator to filter trend direction and dynamic price boundaries. Core Strategy: Uses Accelerator Oscillator to identify shifts in market momentum. Confirms signals u
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Experts
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Working on Timeframes (M5) Best Pair Recomended is EU/UChf=0.4 Calculation is based of Envelopes indicator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Pair Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Experts
The Expert Advisor uses the FletBoxPush indicator for market analysis and for determining trading signals. The indicator is built into the Expert Advisor, there is no need to additionally run it on a chart. The EA trades breakouts of certain levels determined as flat borders. The EA uses Stop Loss. Description of EA Parameters TimeFrames chart period required for the indicator colour - the color of the price zone defined as flat, a setting for the indicator Rectangle - show price zones defined
TrendPadPRO MT4
Andrei Vasilescu
Indicatori
Why TrendPadPRO ? Because it delivers not just signals, but the real context of trend trading – the difference between late reactions and informed decisions based on market structure and dynamics. I. TrendPadPRO - Unveiling   the Context of Informed Trend Trading   The Context of Trend Trading is far more relevant and important than indicators, timeframes, personal perspectives or beliefs.   TrendPadPRO 's unique features, including trend inertia (age) analysis, trend direction identificati
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
Flex Grid EA
Robots4Forex Ltd
5 (1)
Experts
The Flex Grid EA is a fully automated Expert Advisor that trades based on RSI. The EA trades using market orders with inivisible take profit and uses averaging to safely turn otherwise negative trades positive. This EA works best on EURUSD, USDJPY, EURUSD, USDCAD & GBPUSD using the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limite
FREE
EA Falcon
Renat Garaev
5 (2)
Experts
EA Falcon è un algoritmo basato su due strategie principali che ti consentono di fare trading nella direzione del trend principale con l'utilizzo di funzionalità aggiuntive per rendere il trading più sicuro e ragionevole in termini di rischio e profitto. Strategie: - Frattale asimmetrico. Indicatore personalizzato. - Regressione lineare. Un indicatore personalizzato che consente all'EA di operare solo nella direzione del trend principale. Funzioni: -Filtro notizie. Consente di specificare
Trend Map
Maryna Shulzhenko
Indicatori
The Trend Map indicator is designed to detect trends in price movement and allows you to quickly determine not only the direction of the trend, but also to understand the levels of interaction between buyers and sellers. It has no settings and therefore can be perceived as it signals. It contains only three lines, each of which is designed to unambiguously perceive the present moment. Line # 2 characterizes the global direction of the price movement. If we see that the other two lines are above
RSI TrendLine Divergency Message
Dmitriy Moshnin
Indicatori
RSI TrendLine Divergency Message is an indicator for the MetaTrader 4 trading platform. Unlike the original indicator, this three in one version has a system of alerts that inform on market situation changes. It consists of the following signals: when the Main line crosses the levels of extreme zones and 50% level; when the Main line crosses the Trend line in the indicator window; divergence on the last bar. Parameters of levels of extremum, 50-level and divergence are adjustable. Parameters La
Magical Powers
Paranchai Tensit
Experts
This Expert Advisor is based on Trend Following Systems . The mechanism (stop-and-reverse) technical indicator. Based on a price and time trading system, the indicator is used for analyzing market trends. The indicator trails price as the trend extends over time. It is similar to the Moving Average, as the only difference is that the indicator moves with higher acceleration and may change its position in terms of the price. In general, the indicator moves below the prices as they go up (bull mar
The Raven EA
Luiz Fernando Novo Da Silva
Experts
The Raven EA is a scalper with simple settings, it uses bollinger bands with a combination of strategies, safegrid (limited times), and fixed stoploss / take profits. Pair: CHFJPY Timeframe: M15 Lots: is recommended no more than 0,1 per 1kusd SETTINGS: 1.hourinit / hourend 2.spreadlimit 3.stop loss / take profit 4.gridmax: number of times that ea will use the strategie 5.gridmultiplier 6.lots 7.deviation of bollinger indicator IMPORTANT: 1.this EA is spread sensitive, is highly recommende
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experts
Il robot utilizza la strategia di trading per rompere le linee dell'indicatore delle bande di Bollinger. L'essenza di questa strategia risiede nella costante analisi delle linee dell'indicatore e nella ricerca dei punti di rottura più efficaci per le sue linee. Quando il prezzo rompe la linea dell'indicatore in una delle direzioni, il robot apre un'operazione in quella direzione e inizia a seguirla.Ma il robot non apre operazioni ogni volta che le linee dell'indicatore vengono interrotte, ma so
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicatori
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Scalpotronic Professional
Andrey Kozak
Experts
Scalpotronic professional  - A professional trading robot that trades in a fully automatic mode. The default settings are for the GBPUSD pair. The robot automatically analyzes the market, determines the opening points of orders, opens and closes trade transactions. A trader needs to start a robot on a chart of a currency pair and you can go do your own thing. Then the robot will do all the necessary work itself. For trading, the robot does not require additional settings; it has no restrictions
Grove
Ivan Elsukov
Experts
This grid Expert Advisor uses signals based on breakout of waves by R.N. Elliott. The operation principle of the Expert Advisor lies not only in accumulating positions against the trend (as all grid EAs do), but also along the trend (the principle of turtles). The unique risk control system manages the entire process from opening the grid of order to closing it. The risk control system consists in determining the critical level of lot accumulation in one direction. When a critical event occurs,
Gold Ranger
Sigit Hariyono
Experts
Gold Ranger is a fully automatic trading robot. It uses market trend to send orders and uses averaging only for recovery purposes. This robot is specifically designed for Gold or XAUUSD with H1 time frame, but it also can be used in all time frame and all trading pairs. Setting Parameters: Expert Name - EA name and trades comment. Magic Number - EA identification number to identify trades. direct - Open position direction. Lotsize - Lot size. AutoLots - True will turn on auto lot calculation.
Hell Door MT4
Ridzq Adnan Cikal
Experts
Hell Door EA Hell Door EA Hell Door è un robot di trading all'avanguardia progettato per i trader che cercano precisione, affidabilità e prestazioni nel dinamico mondo del trading Forex. Costruito su un sofisticato framework multi-valuta, questo esperto consulente (EA) porta le migliori strategie di trading in range nel tuo portafoglio. Attaccala al grafico AUDUSD M15 , e Hell Door EA analizzerà e traderà automaticamente su più simboli Forex senza soluzione di continuità, facendoti risparmiare t
Range breakout USDJPY dual breakout EA MT4
Bashar Isam Wadeea Kagaa
Experts
This expert advisor settings are only for USDJPY symbol EA for MT5    Click here Live Signals   for   MetaTrader 4   from 3/9/209 Live Signals   for   MetaTrader 5    from 3/9/209 Telegram   Public channel   to send alerts about non-trading days due to holidays and occasions. Telegram   Privat group        to send alerts about non-trading days due to holidays and occasions and   chatting   . If you have purchased or rented the EA , contact me to add you. Range Breakout Dual Breakout – Smart
Millennium EA
Vladimir Pleshakov
Experts
The scientific approach to trading and responsible development are the main principles of  Millennium  EA. In order to create this EA, a research work was done in the field of trading. Dow theory, the theory of fractal analysis, the methods of Bill Williams and other traders, all this served as the theoretical basis for the advisor, which is designed to automate trading decisions. Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1748354 https://www.mql5.com/en/signals/1748359 https://www.mql5.com/en/sig
PZ Order Block
PZ TRADING SLU
Indicatori
Early reversals made easy A personal implementation of Order Blocks, a simple yet effective position trading strategy. The trader should enter the market or look for trades in the direction of the last order block, if the price range has not been breached in the opposite direction of the breakout. Open blocks are not drawn for clarity. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] A bullish open block is the first bullish bar after a fresh market low A bearish ope
Bfxenterprise CCI
Ricky Romadona Tri Saputra
Experts
Bfxenterprise CCI When you use this Expert Advisor (EA), transactions will be based on the CCI indicator. Every calculation of trend or price reversal uses CCI. The prowess of this indicator is the reason for optimization in the program. Version of Bfxenterprise The version with the name “Bfxenterprise” focuses on special and thorough sorting of transactions. So this version does not always make transactions, unlike the Expert Advisor version in general. This version relies on accuracy at the t
Gold Scalping Zig Zag Pattern
Harsh Tiwari
Experts
Introducing our state-of-the-art Gold Trading Robot, a revolutionary tool designed to navigate the complexities of the gold market with precision and efficiency. Engineered using advanced algorithms and cutting-edge machine learning techniques, this autonomous software operates tirelessly to capitalize on market fluctuations and deliver optimal trading outcomes. Key Features: Advanced Algorithmic Trading: The Gold Trading Robot employs sophisticated algorithms to analyze vast amounts of market d
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (7)
Indicatori
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. Vi prego di contattarmi dopo l'acquisto! Condividerò i miei consigli di trading con te e fantastici indicatori bonus gratuitamente! Probabilmente hai già sentito parlar
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicatori
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэктестами, доказательством производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и повсюду статистикой, но после его использования вы в конечном итоге сливали свой счет? Не стоит доверять сигналу самому по себе, вам нужно знать, почему он появился, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP-доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на р
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicatori
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Indicatori
Apollo Secret Trend è un indicatore di tendenza professionale che può essere utilizzato per trovare le tendenze su qualsiasi coppia e intervallo di tempo. L'indicatore può facilmente diventare il tuo indicatore di trading principale che puoi utilizzare per rilevare le tendenze del mercato, indipendentemente dalla coppia o dal periodo di tempo che preferisci negoziare. Utilizzando un parametro speciale nell'indicatore puoi adattare i segnali al tuo stile di trading personale. L'indicatore fornisc
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Trend Reversal – Il tuo alleato per identificare inversioni di tendenza su MT4 Sei alla ricerca di uno strumento potente e intuitivo per migliorare la tua analisi di mercato e prendere decisioni più consapevoli? L'indicatore Trend Reversal è stato progettato appositamente per i trader che vogliono identificare con precisione i punti di inversione del trend direttamente sulla piattaforma MetaTrader 4. Grazie alla sua combinazione di algoritmi avanzati e tecniche collaudate, Trend Reversal offre s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 31%! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una formula segreta. Con un solo grafico fornisce avvisi per tutte le 28 coppie di valute. Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o opportunità di scalping! Co
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicatori
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   saranno a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : unisciti per ricevere le ultime novità RSI Shift Zone Scanner individua i momenti in cui il sentiment di mercato può cambiare collegando i segnali RSI all’azione del prezzo. Ogni volta che l’RSI supera o scende sotto i livelli predefiniti (70 per ipercomprato, 30 per ipervenduto), l’indicatore traccia un canale sul grafico
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicatori
M1 EASY SCALPER è un indicatore di scalping progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto (M1), compatibile con qualsiasi coppia di valute o strumento disponibile sul tuo terminale MT4. Naturalmente, può essere utilizzato anche su altri timeframe, ma funziona particolarmente bene su M1 (che è impegnativo!) per fare scalping. Nota: se intendi fare scalping, assicurati di avere un conto adatto. Non usare conti Cent o Standard, perché hanno spread troppo elevati! (usa conti ECN, RAW o Zero
The 1 2 3 Pattern Scanner
Reza Aghajanpour
4.77 (60)
Indicatori
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction  and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicatori
Bande di Bollinger Auto-Ottimizzate – Strumento adattivo di volatilità basato sul comportamento reale del mercato Questo indicatore avanzato per MT4 trova automaticamente i migliori periodi e deviazioni standard simulando operazioni sui dati storici. Invece di parametri fissi, si adatta dinamicamente ai cambiamenti del mercato e alla struttura dei prezzi per creare bande che riflettono più accuratamente la volatilità in tempo reale. Nessuna regolazione manuale necessaria. Funzionalità principali
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Indicatori
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Indicatori
Gold Pro Scalper Precise entry points for currencies, crypto, metals, stocks, indices! Indicator 100% does not repaint!!! If a signal appeared, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal, and then remove it. Trading with this indicator is very easy. Wait for a signal from the indicator and enter the deal, according to the arrow  (Blue arrow - Buy, Red - Sell). I recommend using it with the Trend Filter (downloa
Altri dall’autore
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
Eleva la tua strategia di trading con l' Brilliant Reversal Indicator MT5 , un indicatore all'avanguardia che sfrutta la regressione kernel non parametrica per fornire un'analisi delle tendenze fluida e adattiva. Ispirato allo stimatore Nadaraya-Watson, questo strumento applica lo smoothing kernel gaussiano ai dati di prezzo, creando envelope dinamiche che si adattano alla volatilità del mercato senza il ritardo eccessivo delle medie mobili tradizionali. Largamente acclamato su piattaforme come
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experts
Multi Indicator Strategy EA MT4 è uno strumento di trading sofisticato per MetaTrader 4 progettato per automatizzare le entrate e le uscite dalle operazioni utilizzando nove indicatori tecnici: ADX, Bande di Bollinger, CCI, MACD, Media Mobile, RSI, Stocastico, Awesome Oscillator e RVI. Offrendo ampie opzioni di personalizzazione, incluse molteplici strategie di entrata/uscita e modalità di combinazione AND/OR/NA, questo EA offre ai trader una flessibilità senza pari. Ampiamente testato, garantis
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilità
MT5 Local Trade Copier Pro è un Expert Advisor per MetaTrader 5 progettato per copiare operazioni da un conto MT5 di origine a più conti MT5 o MT4 sullo stesso PC. Questo strumento è ideale per replicare operazioni su conti di clienti o portafogli con parametri personalizzabili, inclusi dimensioni dei lotti, stop-loss/take-profit e opzioni di copia inversa. Semplifica la gestione delle operazioni senza eseguirle in base alla logica di mercato, offrendo una sincronizzazione flessibile per diverse
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Moving Average Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato sofisticato progettato per MetaTrader 5, che sfrutta gli incroci delle medie mobili per catturare le inversioni di tendenza e i potenziali punti di ingresso. Questo consulente esperto offre ai trader una soluzione versatile con impostazioni personalizzabili, garantendo un’esecuzione precisa delle operazioni e una gestione robusta del rischio. Ampiamente testato, fornisce metodi di ingresso efficienti, regole di uscita flessi
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Ottimizza la tua strategia di grid trading con il Grid Trade Manager MT5, un EA utilitario gratuito versatile progettato per automatizzare il placement e la gestione di ordini grid, ispirato all'approccio grid trading testato dal tempo popularizzato negli 2000 dalle comunità forex per la sua capacità di profiter dalle oscillazioni di mercato in condizioni ranging. Adottato da migliaia di trader su piattaforme come MQL5 e Forex Factory per i suoi robusti controlli di rischio e customizzazione, qu
FREE
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indicatori
Migliora la tua precisione nel trading con l'indicatore Candlestick Pattern Alert MT5, uno strumento potente progettato per rilevare rapidamente i principali pattern di candele e fornire avvisi in tempo reale, permettendo ai trader di agire su setup ad alta probabilità. Radicato nei principi dei grafici a candele giapponesi, resi popolari da Steve Nison negli anni '90, questo indicatore è apprezzato dai trader di forex, cripto e azioni per la sua capacità di decifrare il sentiment del mercato at
FREE
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
Padroneggia le tendenze di mercato con il SuperTrend Alert MT5, un indicatore potente progettato per fornire segnali precisi di seguito delle tendenze per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e lodato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua robusta rilevazione delle tendenze, questo indicatore è uno strumento essenziale per i trader che cercano punti di ingresso e uscita affidabili
FREE
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Ultimate Trade Panel MT5 è un potente Expert Advisor per MetaTrader 5, progettato per ottimizzare le attività di trading e aumentare l’efficienza dei trader sulla piattaforma MQL5. Questo strumento semplifica le attività di trading quotidiane con funzionalità user-friendly, fungendo da compagno affidabile per la gestione delle operazioni senza dipendere da una logica di trading specifica. Sviluppato per i trader che cercano un vantaggio competitivo, offre strumenti di automazione e gestione del
GG TrendBar
Biswarup Banerjee
Indicatori
Eleva la precisione del tuo trading con l' Indicatore GG TrendBar MT5 , uno strumento potente multi-timeframe che sfrutta ADX e Parabolic SAR per fornire segnali di tendenza consolidati su fino a 9 timeframe. Nato da concetti avanzati di analisi delle tendenze popolari negli anni 2010 su piattaforme come Forex Factory e MQL5, questo indicatore ha guadagnato favore per la sua capacità di filtrare il rumore richiedendo l'allineamento tra i timeframe selezionati, superando spesso gli indicatori a s
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Utilità
MT4 Local Trade Copier Pro è un Expert Advisor per MetaTrader 4 progettato per copiare operazioni da un conto MT4 o MT5 di origine a più conti MT4 o MT5 sullo stesso PC. Questo strumento è ideale per replicare operazioni su conti di clienti o portafogli con parametri personalizzabili, inclusi dimensioni dei lotti, stop-loss/take-profit e opzioni di copia inversa. Semplifica la gestione delle operazioni senza eseguirle in base alla logica di mercato, offrendo una sincronizzazione flessibile per d
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Potenzia la tua strategia di hedging con il Hedge Trade Manager MT5, un sofisticato Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare le operazioni di hedging per contrastare movimenti di prezzo avversi, basato su tecniche di hedging rese popolari negli anni 2010 dai broker forex che consentivano posizioni opposte per bloccare profitti o limitare perdite durante trend incerti. Molto apprezzato su MQL5 e forum di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex per le sue configurazioni flessibili e
FREE
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indicatori
Potenzia le tue capacità di individuazione delle tendenze con il Consecutive Candle Indicator MT5, uno strumento dinamico progettato per identificare sequenze di candele rialziste o ribassiste, offrendo avvisi tempestivi per conferme di tendenza e possibili inversioni nei mercati forex, azionari, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, oltre che elogiato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua capacità di semplif
FREE
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Indicatori
Migliora il tuo trading di price action con l'indicatore Higher Highs and Lows MT4, uno strumento robusto che sfrutta l'analisi frattale per individuare punti di swing chiave e identificare pattern che definiscono il trend come Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) e Higher Lows (HL) per insight chiari sulla direzione del mercato. Tratto dai principi fondamentali di price action radicati nella Teoria di Dow dei primi del 1900 e popolari nel trading moderno da esperti come Al Brook
FREE
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Utilità
Ottimizza la gestione delle tue operazioni con il Trailing Stop and Breakeven Manager MT5, un robusto Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare gli aggiustamenti dei livelli di stop-loss per operazioni aperte manualmente o da altri EA, garantendo la protezione dei profitti e la gestione del rischio. Elogiato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e messo in evidenza nelle discussioni su Investopedia e nei forum MQL5 per la sua precisione nella gestione dei traili
FREE
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Indicatori
Eleva la tua strategia di trading con l' Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 , un indicatore all'avanguardia che sfrutta la regressione kernel non parametrica per fornire un'analisi delle tendenze fluida e adattiva. Ispirato allo stimatore Nadaraya-Watson, questo strumento applica lo smoothing kernel gaussiano ai dati di prezzo, creando envelope dinamiche che si adattano alla volatilità del mercato senza il ritardo eccessivo delle medie mobili tradizionali. Largamente acclamato su piattaforme com
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Indicatori
Padroneggia le tendenze di mercato con il SuperTrend Alert MT4, un indicatore potente progettato per fornire segnali precisi di seguito delle tendenze per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e lodato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua robusta rilevazione delle tendenze, questo indicatore è uno strumento essenziale per i trader che cercano punti di ingresso e uscita affidabili
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
Migliora la tua precisione nel trading con l'indicatore Candlestick Pattern Alert MT4, uno strumento potente progettato per rilevare rapidamente i principali pattern di candele e fornire avvisi in tempo reale, consentendo ai trader di agire su setup ad alta probabilità. Radicato nei principi dei grafici a candele giapponesi, resi popolari da Steve Nison negli anni '90, questo indicatore è apprezzato dai trader di forex, cripto e azioni per la sua capacità di decifrare il sentiment del mercato at
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Indicatori
Ottimizza la tua analisi di trading con il Day and Week Separator MT4, uno strumento intuitivo progettato per tracciare linee di separazione giornaliere e settimanali personalizzabili, perfetto per i trader che devono gestire differenze di fuso orario con i loro broker. Molto apprezzato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex per la sua semplicità ed efficacia, questo indicatore affronta la sfida comune di allineare i timeframe dei grafici con gli orari locali o specifici
FREE
RSI strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
4.5 (2)
Experts
RSI Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato avanzato progettato per MetaTrader 5, che sfrutta l’indicatore dell’Indice di Forza Relativa (RSI) per automatizzare le entrate e le uscite delle operazioni basate su condizioni di ipercomprato e ipervenduto. L’EA supporta configurazioni di trading inverso all’interno di queste zone, offrendo un approccio versatile alla gestione delle operazioni. Ampiamente testato, fornisce metodi di ingresso precisi, regole di uscita flessibili e un
CCI Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Commodity Channel Index (CCI) Strategy EA MT5 implementa una solida strategia di trading basata sull’Indice del Canale delle Materie Prime (CCI), testata ampiamente per decisioni di ingresso e uscita precise in diverse condizioni di mercato. L’EA offre capacità di trading complete, incluse strategie opzionali di recupero della griglia, copertura e martingala (configurabili, disattivate per impostazione predefinita). Presenta molteplici metodi di ingresso (breakout, inversioni, inseguimento di te
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Utilità
Potenzia la gestione del rischio del tuo portafoglio con l’Account Trailing Stop Manager MT5, un potente Expert Advisor (EA) progettato per tracciare e gestire automaticamente il profitto totale del tuo conto o delle operazioni con un numero magico specifico su MetaTrader 5, chiudendo tutte le operazioni quando il profitto attuale scende sotto l’ultimo picco di profitto. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per il suo meccanismo dinamico di blocco dei profitti, questo EA è
FREE
Keltner Channel Indicator Alert
Biswarup Banerjee
Indicatori
Eleva la tua strategia di trading con l' Indicatore del Canale Keltner MT5 , uno strumento classico di volatilità ispirato all'innovazione di Chester Keltner degli anni '60, che combina medie mobili esponenziali con la gamma vera media (ATR) per creare bande di prezzo dinamiche. Celebrato nei circoli di trading sin dalla sua rinascita nell'era digitale, questo indicatore ha guadagnato popolarità su piattaforme come TradingView e MQL5 per la sua affidabilità nel rilevare breakout e inversioni di
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Bollinger Band Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato progettato per cogliere opportunità basate sulle condizioni di inversione delle Bande di Bollinger. Esegue operazioni di acquisto quando viene rilevata un’inversione rialzista vicino alla banda inferiore (quando la candela precedente chiude sotto la banda inferiore e la candela attuale chiude sopra, passando da una candela rossa a una verde) e operazioni di vendita per un’inversione ribassista vicino alla banda superiore (sc
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
3 (2)
Utilità
Ottimizza il processo di chiusura delle tue operazioni con il Close Manager MT5, un potente Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare le uscite delle operazioni aperte manualmente o da altri EA su MetaTrader 5, offrendo ai trader un controllo preciso sulle strategie di uscita. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per i suoi criteri di chiusura versatili e personalizzabili, questo EA è un favorito tra scalper, day trader e swing trader in mercati volatili come forex,
FREE
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Indicatori
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Utilità
Semplifica il tuo trading con l’STM Trade Panel MT4, un Expert Advisor (EA) user-friendly progettato per ottimizzare l’esecuzione e la gestione delle operazioni su MetaTrader 4, offrendo il posizionamento degli ordini con un solo clic e la chiusura automatica delle operazioni basata su soglie di profitto e perdita personalizzabili. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per la sua interfaccia intuitiva e il controllo efficiente delle operazioni, questo EA è uno strumento indi
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Indicatori
Rimani al passo con il momentum del mercato con il Pip Movement Alert MT4, un indicatore versatile a più valute progettato per tracciare e avvisare i trader sui movimenti precisi in pip su più simboli, ideale per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Elogiato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e evidenziato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua capacità di rilevare cambiamenti improvvisi del mercato, questo indicatore è indi
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Indicatori
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Indicatori
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione