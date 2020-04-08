Radius Trend by ChartPrime MT4

Radius Trend by ChartPrime MT5 で取引戦略を強化しましょう。この先進的なツールは, 価格アクションとボラティリティに基づいてトレンドバンドを動的に調整し, トレンド方向, 強度, 潜在的な反転についてのリアルタイムインサイトを提供します. ChartPrimeによって開発されたこのインジケーターは, 静的なトレンドラインとは異なり, グラフをレーダーのようにスキャンするユニークな半径ベースの方法を使用し, 市場条件に適応します. MQL5で革新的なアプローチにより人気があり, マルチタイムフレームサポートとExpert Advisor統合で好評を博し, ボラティリティの高い環境でトレンドの流動的なビューを提供します.

Radius Trend はボラティリティに拡張/収縮する外部と内部バンドでトレンドを視覚化し, 正確な配置のために平滑化計算を使用します. メイントレンドラインはステップベースの半径を通じて角度をシフトし, 上昇トレンド (chartreuse) または下降トレンド (赤) を強調し, 点線の内部バンドは反転や継続を検知するのに役立ちます. 利点には正確なトレンド識別, ボラティリティ評価, およびExpert Advisor統合によるカスタムアラートが含まれ, forex, 株式, 指数, 商品, または暗号通貨での機会を失うのを減らします. EAのバッファ値により自動戦略を可能にし, トレンドとranging市場での効率を向上させます.

主な機能

  • ダイナミックトレンドバンド: 価格アクションとボラティリティに基づいて自動調整し, リアルタイムで外部/内部バンドを修正してトレンドを正確に視覚化します.
  • 半径ベースの調整: ステップパラメータ (デフォルト 0.15, インクリメント 0.001) を使用してトレンドバンドの角度を変更し, グラフ全体のresponsive "スキャニング" 効果を作成します.
  • ボラティリティ調整計算: バンド配置に価格範囲を組み込み, 開始点距離乗数 (デフォルト 2.0, インクリメント 0.1) でカスタマイズされたボラティリティ感度を提供します.
  • トレンド方向視覚化: 色分けされた線 (chartreuse 上昇, 赤下降) 外部 (実線) と内部 (破線) バンドでトレンドの強さと方向を明確に区別します.
  • マルチアラート統合: 端末アラート, プッシュ通知, またはメール (全てデフォルト true) を有効にしてバンドクロスオーバーや重要な移動を通知し, 継続的な観察なしで情報を保ちます.
  • 非再描画の信頼性: バー閉鎖後バンドとシグナルは固定され, バックテストとライブトレーディングの信頼できる歴史データを保証します.
  • 高性能: 最適化されたコードはMT5上のマルチタイムフレーム分析をラグなしでサポートし, 高頻度または長期戦略に理想的です.
  • EA互換性: 外部/内部上昇/下降バンドと計算コンポーネントの13バッファを提供し, トレンドベースの自動システムでExpert Advisorsとのシームレス統合を可能にします.
  • バックテスト最適化: カスタマイズ可能なステップと乗数パラメータは, ライブ使用前に戦略を洗練するための徹底した歴史テストを許可します.

Radius Trend by ChartPrime MT5 は, 最小ノイズの適応トレンド分析を求めるトレーダーにとってゲームチェンジャーです. その評価は現実世界の有効性から来ています: 早期反転検出, ボラティリティ適応バンド, ダイナミック市場での優位性. 半径精度で取引を革新しましょう.

MT4バージョンも探索できます：

購入にご満足いただけましたら、肯定的なレビューをいただけると大変ありがたいです。満足いただけなかった場合は、お問い合わせください 解決策を見つけましょう。

すべての製品を確認： https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

サポートのお問い合わせ： https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags radius trend mt5 インジケーター chartprime ボラティリティ ダイナミックバンド 反転シグナル 外汇戦略 サポート レジスタンス 取引アラート マルチタイムフレーム

