Eleva tu estrategia de trading con el Radius Trend by ChartPrime MT4, una herramienta avanzada de análisis técnico que visualiza las tendencias del mercado a través de un método adaptable basado en radio. A diferencia de las líneas de tendencia tradicionales, este indicador se ajusta dinámicamente como un radio que barre el gráfico, creando un enfoque fluido para el análisis de tendencias con bandas que reaccionan a la acción del precio y la volatilidad. Con bandas externas e internas dinámicas, ofrece insights únicos en la dirección, fuerza y potenciales reversiones de la tendencia, convirtiéndolo en un activo valioso para los traders.

Los traders aprecian el Radius Trend por sus bandas responsivas que se adaptan a la volatilidad del mercado, proporcionando señales claras para la confirmación de tendencias y reversiones. Las bandas codificadas por color (chartreuse para ascendente, rojo para descendente) con líneas externas sólidas e internas punteadas ayudan a distinguir tendencias fuertes de débiles, reduciendo señales falsas en mercados inestables. Los beneficios incluyen un timing preciso de entrada/salida, gestión de riesgos mejorada a través de la evaluación de volatilidad, y compatibilidad con forex, acciones, índices, commodities o criptomonedas en cualquier timeframe. Sus alertas aseguran notificaciones oportunas, mejorando la rentabilidad sin monitoreo constante de gráficos.

Guía de Instalación para Productos MQL | Actualización de Productos MQL Comprados en MT4/MT5

Características Clave

Banda de Tendencia Dinámica: Se adapta automáticamente a las condiciones del mercado, ajustándose según la acción del precio y la volatilidad para una visualización precisa de la tendencia.

Ajuste Basado en Radio: Usa un radio basado en pasos (predeterminado 0.15, paso 0.001) para modificar el ángulo de la banda de tendencia para un análisis responsivo.

Cálculos Ajustados a la Volatilidad: Incorpora el rango de precios para una colocación precisa de las bandas, reflejando la volatilidad del mercado en tiempo real.

Visualización de Dirección de Tendencia: Bandas externas (sólidas) e internas (punteadas) codificadas por color—chartreuse para tendencias ascendentes, rojo para descendentes—para distinguir fácilmente la dirección.

Parámetros Flexibles: Personaliza el paso de radio y el multiplicador de distancia de puntos iniciales (predeterminado 2, paso 0.1) para ajustarse a las preferencias de análisis individual.

Integración con EA: Proporciona buffers para bandas externas/internas ascendentes/descendentes y componentes de cálculo, permitiendo una automatización fácil en Expert Advisors.

Alertas y Notificaciones: Incluye alertas de terminal, notificaciones push y emails (todos predeterminados true) para potenciales reversiones o movimientos significativos.

Soporte Multi-Timeframe: Aplicable a cualquier timeframe, ofreciendo insights a través de ventanas de trading para un análisis integral.

El Radius Trend by ChartPrime MT4 empodera a los traders con insights de tendencia adaptables para una mejor toma de decisiones. Su aclamación proviene de su efectividad en el mundo real: detección temprana de reversiones, adaptación a la volatilidad y una ventaja en mercados dinámicos. Trade más inteligente con precisión de radio.

También puedes explorar la versión para MT5:

Apreciaría mucho una reseña positiva si estás satisfecho con tu compra. Por favor, contáctame para encontrar una solución si no lo estás.

Revisa todos mis productos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contáctame para soporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags radius trend mt4 indicador chartprime análisis tendencia volatilidad bandas dinámicas forex crypto señales compra venta reversión tendencia trading automatizado