CryptoSlayer
- Uzman Danışmanlar
- VALU VENTURES LTD
- Sürüm: 2.3
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto Slayer EA v2.3 - Multi-Strategy Crypto Trading System
Crypto Slayer EA v2.3 is a comprehensive trading system designed for cryptocurrency markets, featuring multiple integrated strategies and advanced risk management.
Trading Strategies
The system includes 25 trading strategies organized into three categories:
Technical Analysis Strategies:
-
MA Crossover
-
RSI Momentum
-
MACD Signal
-
Bollinger Bands
-
Market Structure
-
Multi-timeframe Analysis
-
Breakout Trading
-
ATR Position Sizing
-
Support/Resistance
-
Harmonic Patterns
-
Volume Profile
-
Fibonacci
-
Candlestick Patterns
-
Trend Lines
-
Round Numbers
-
Mean Reversion
-
Order Flow
-
Volatility Trading
Advanced Pattern Strategies:
-
Elliott Wave
-
Ichimoku System
-
Pattern Recognition
-
RSI Oversold/Overbought
-
Divergence Trading
Portfolio Management:
-
Universal risk controls
-
Dynamic position sizing
-
Kelly Criterion allocation
-
Portfolio-wide limits
Key Features
-
25 Independent Strategies: Each with individual controls and risk management
-
Universal Risk Management: Multiple sizing methods including Kelly Criterion and ATR-based
-
Smart Filter System: Volatility, spread, session, and momentum filters
-
Broker Compatibility: Auto-detects broker settings and crypto symbols
-
Backtesting Optimization: Enhanced accuracy with bar-close simulation
-
Portfolio Controls: Maximum positions, risk limits, emergency stops
-
Performance Tracking: Individual strategy analytics and reporting
Trading Approach
-
Multi-timeframe analysis (M5 to H4)
-
Session intelligence with major market session detection
-
Volatility-based position sizing
-
Enhanced stop-loss and take-profit logic
-
Real-time performance monitoring
Setup & Configuration
-
Ready to use with default settings
-
Individual Strategy Controls: Enable/disable any of the 25 strategies
-
Risk Customization: Set risk per strategy and portfolio-wide limits
-
Timeframe Selection: Choose optimal timeframes for each strategy
Risk Management
-
Individual strategy position limits
-
Portfolio-wide risk controls
-
Dynamic position sizing based on market conditions
-
Emergency stop-loss protection
-
Daily drawdown limits
Technical Specifications
-
Platform: MetaTrader 5
-
Markets: Cryptocurrencies (optimized for Bitcoin)
-
Account Types: Compatible with all MT5 account types
-
Minimum Deposit: Recommended according to risk settings
Ideal For
-
Traders seeking strategy diversification
-
Professionals wanting comprehensive crypto trading solutions
-
Investors looking for risk-distributed approach
Important Notice
Backtesting is recommended before live trading. Past performance does not guarantee future results. Trade responsibly and use proper risk management.