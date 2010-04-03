Price Action Master
- Uzman Danışmanlar
- VALU VENTURES LTD
- Sürüm: 52.0
- Etkinleştirmeler: 10
Advanced Price Action Master EA - Multi-Strategy Trading System
Advanced Price Action Master EA is a professional Expert Advisor that combines multiple analytical approaches, including order flow analysis and Ichimoku with Fibonacci, for automated market execution.
Core Strategies:
-
Order Flow Analysis: Utilizes concepts including order blocks and liquidity analysis.
-
Ichimoku Cloud System: Multi-timeframe confluence analysis for trend confirmation.
-
Fibonacci Analysis: Automated detection of Fibonacci levels and confluence zones.
-
Volume Analysis: Incorporates volume-based insights for trade timing.
Key Features:
-
Universal Compatibility: Works on Forex pairs, Gold, and Bitcoin; parameters auto-adjust for different instruments.
-
Advanced Risk Management: Multiple position sizing methods and stop loss techniques.
-
Multi-Strategy Consensus: A weighted signal system designed to improve entry accuracy.
-
Session Management: Includes awareness of major market session openings.
-
Professional Execution: Adapts to different broker order filling types.
Risk Management:
-
Configurable risk per trade settings.
-
Advanced trailing stop logic.
-
Comprehensive drawdown controls.
Marketplace Ready:
-
Fully compliant with MQL5 Marketplace standards.
-
Designed for reliable execution across various brokers.
-
Professional error handling and logging.
-
Optimized for strategy testing and live deployment.
Ideal for traders seeking an automated system that incorporates advanced market analysis concepts.