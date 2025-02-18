BTC Winner Expert
- Uzman Danışmanlar
- AHMED ABULFATEH
- Sürüm: 1.1
- Etkinleştirmeler: 10
demo hesabının icmarkets ile çalıştığını izlemek için. MT5'teki hesabı görüntüle
hesap: 52326142
şifre: @Ahmed123
SUNUCU: ICMarketsSC-Demo
BTC Winner Expert - MT5 için En İyi Kripto Para Birimi Ticareti Çözümünüz
Gelişmiş Otomatik Ticaret ile Kripto Karlarınızı Maksimize Edin
BTC Winner Expert, Bitcoin ve kripto para birimi piyasalarına hakim olmak için özel olarak tasarlanmış, son teknoloji bir MetaTrader 5 (MT5) Uzman Danışmanıdır. Akıllı trend takip stratejilerini askeri düzeyde risk yönetimiyle birleştiren bu EA, ister yeni başlayan ister deneyimli bir yatırımcı olun, sermayenizi korurken tutarlı karlar sunar.
BTC Winner Expert Neden Öne Çıkıyor?
1. Hedge Takip Eden Trend Algoritması
Optimum girişler/çıkışlar için yükseliş ve düşüş trendlerine dinamik olarak uyum sağlar
Yüksek volatiliteli kripto para piyasalarında geleneksel stratejileri geride bırakır
2. Eşsiz Risk Koruması
Yüksek Kurtarma Faktörü – Düşüşlerden daha güçlü bir şekilde geri döner
Sıkı Stop-Loss Sistemi – Hesabınızı büyük kayıplardan korur
3. Kanıtlanmış Performans
20 K --> 2,5 Yılda 120 K (Gerçek Performans Kaydı)
Tüm piyasa koşullarında tutarlı bir şekilde karlı
4. Herkes İçin Erişilebilir
Düşük Minimum Yatırım: Sadece 1.000$ ile başlayın
Esnek Lot Boyutlandırması: 0,01 lottan işlem yapın (küçük hesaplar için mükemmel)
Önerilen Kaldıraç: Optimum sonuçlar için 1:100 ila 1:500
Bu Kimler İçin? Kripto Yatırımcıları – Bitcoin ve altcoin hareketlerinden 7/24 yararlanın
Pasif Yatırımcılar – EA'nın siz uyurken çalışmasına izin verin
Küçük ve Büyük Hesaplar – Her bütçeye uygun ölçeklenebilir strateji
Ticaretinizi Dönüştürmeye Hazır mısınız?
"#3" #4 yorumunu yapın. sermaye boyutunuza göre özelleştirilmiş ayarlar için veya kişiselleştirilmiş bir strateji için bana PM gönderin!
(Risk Uyarısı: Ticaret risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.)
Metatrader resmi vps'de çalışmaz. diğer masaüstü vps'lerde çalışır.
The algorithm is reliable and its clearly proven by its track record and back testing.