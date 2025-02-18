BTC Winner Expert

BTC Winner Expert - MT5 için En İyi Kripto Para Birimi Ticareti Çözümünüz

Gelişmiş Otomatik Ticaret ile Kripto Karlarınızı Maksimize Edin
BTC Winner Expert, Bitcoin ve kripto para birimi piyasalarına hakim olmak için özel olarak tasarlanmış, son teknoloji bir MetaTrader 5 (MT5) Uzman Danışmanıdır. Akıllı trend takip stratejilerini askeri düzeyde risk yönetimiyle birleştiren bu EA, ister yeni başlayan ister deneyimli bir yatırımcı olun, sermayenizi korurken tutarlı karlar sunar.

BTC Winner Expert Neden Öne Çıkıyor?
1. Hedge Takip Eden Trend Algoritması
Optimum girişler/çıkışlar için yükseliş ve düşüş trendlerine dinamik olarak uyum sağlar

Yüksek volatiliteli kripto para piyasalarında geleneksel stratejileri geride bırakır

2. Eşsiz Risk Koruması
Yüksek Kurtarma Faktörü – Düşüşlerden daha güçlü bir şekilde geri döner

Sıkı Stop-Loss Sistemi – Hesabınızı büyük kayıplardan korur

3. Kanıtlanmış Performans
20 K --> 2,5 Yılda 120 K (Gerçek Performans Kaydı)
Tüm piyasa koşullarında tutarlı bir şekilde karlı

4. Herkes İçin Erişilebilir
Düşük Minimum Yatırım: Sadece 1.000$ ile başlayın

Esnek Lot Boyutlandırması: 0,01 lottan işlem yapın (küçük hesaplar için mükemmel)

Önerilen Kaldıraç: Optimum sonuçlar için 1:100 ila 1:500

Bu Kimler İçin? Kripto Yatırımcıları – Bitcoin ve altcoin hareketlerinden 7/24 yararlanın
Pasif Yatırımcılar – EA'nın siz uyurken çalışmasına izin verin
Küçük ve Büyük Hesaplar – Her bütçeye uygun ölçeklenebilir strateji

Ticaretinizi Dönüştürmeye Hazır mısınız?
"#3" #4 yorumunu yapın. sermaye boyutunuza göre özelleştirilmiş ayarlar için veya kişiselleştirilmiş bir strateji için bana PM gönderin!

(Risk Uyarısı: Ticaret risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.)

Metatrader resmi vps'de çalışmaz. diğer masaüstü vps'lerde çalışır.
Abdulla Hassan Mohamed Abdulrahman Shujaie
126
Abdulla Hassan Mohamed Abdulrahman Shujaie 2025.08.08 19:01 
 

The algorithm is reliable and its clearly proven by its track record and back testing.

Rsea mt5
AHMED ABULFATEH
4.56 (9)
Uzman Danışmanlar
Temel Özellikler ve Kurulum Talimatları 1️⃣ Esnek Grafik Entegrasyonu Diğer göstergelerle birlikte çalışır – Çakışma olmadan herhangi bir teknik araç ekleyin. Tek Grafik Kontrolü – EA'yı bir grafikte durdurmak için, onu kaldırmanız yeterlidir (Ctrl+E kullanmayın – bu TÜM EA'ları durdurur ve takip eden durdurmaları bozar). 2️⃣ Çoklu Grafik Ölçeklenebilirliği Sınırsız Grafik – Aynı anda 100'den fazla grafik çalıştırın (PC'niz/internetiniz kaldırabiliyorsa). Hafif Tasarım – Minimum CPU kullanımı
FREE
SWing3
AHMED ABULFATEH
5 (5)
Göstergeler
%98 Doğruluk Ticaret Sinyalleri Kesin Girişler, Net Çıkışlar | Çoklu Zaman Dilimi | Tüm Piyasalar 3 Basit Adımda Nasıl Çalışır 1️⃣ İŞLEMLER GİRİŞİ (Alım/Satım Kuralları) Sinyal Tetikleyicisi: İki çizgi (X) renkli bölgenin dışına çıkar (alım için kırmızı, satış için mavi). Onay: Fiyat mumu çapraza dokunmalıdır (sırasında veya sonrasında 1-5 mum içinde). Alternatif Giriş (Dokunma Yok): Satış Sinyali (Mavi Bölge): Fiyat çaprazın üzerinde kalır (dokunma gerekmez). Alım Sinyali (Kırmızı Bölge):
The algorithm is reliable and its clearly proven by its track record and back testing.

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

