Argento Tanıtımı – Gümüş Döviz Paritelerinde Hassas Alım-Satım

Argento, yalnızca gümüş (XAG) döviz pariteleri olan XAGUSD, XAGEUR ve XAGAUD’yi H1 zaman diliminde işlem yapmak üzere geliştirilmiş güçlü, çoklu döviz destekli bir Uzman Danışman (EA)’dır. Argento, tamamen teknik analiz temelinde geliştirilmiş olup, güvenilmez ve abartılmış yapay zeka veya sinir ağı hilelerinden uzak durur. Bunun yerine, ciddi yatırımcılar için net, disiplinli ve şeffaf bir strateji yürütme sunar.

Bu çoklu döviz destekli EA, brokerınıza özel sembol adlandırmalarına (örneğin IC Markets) göre işlem sembollerini ayarlamanıza olanak tanıyarak tamamen özelleştirilebilir. Argento, broker bağımsızdır ve hedge (koruma) işlemlerini destekler; bu da onu çeşitli işlem koşullarında esnek kılar.

Sermayenizi korumak için Argento, kazançları güvence altına almak ve düşüşleri azaltmak amacıyla tasarlanmış TrailStop gibi temel risk yönetimi özelliklerini içerir — istikrarlı performans ve uzun vadeli güvenilirlik arayanlar için idealdir.

________________________________________

Recommended Setup:

Attach EA to the XAGUSD H1 chart only. Input these trading symbols in the settings: XAGUSD,XAGEUR,XAGAUD Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker). Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.





These are the links you need to refer for more information: EA setting tutorial and setfiles: [Link]

[Link] My personal channel: [Link]











