Argento Tanıtımı – Gümüş Döviz Paritelerinde Hassas Alım-Satım

Argento, yalnızca gümüş (XAG) döviz pariteleri olan XAGUSD, XAGEUR ve XAGAUD’yi H1 zaman diliminde işlem yapmak üzere geliştirilmiş güçlü, çoklu döviz destekli bir Uzman Danışman (EA)’dır. Argento, tamamen teknik analiz temelinde geliştirilmiş olup, güvenilmez ve abartılmış yapay zeka veya sinir ağı hilelerinden uzak durur. Bunun yerine, ciddi yatırımcılar için net, disiplinli ve şeffaf bir strateji yürütme sunar.
Bu çoklu döviz destekli EA, brokerınıza özel sembol adlandırmalarına (örneğin IC Markets) göre işlem sembollerini ayarlamanıza olanak tanıyarak tamamen özelleştirilebilir. Argento, broker bağımsızdır ve hedge (koruma) işlemlerini destekler; bu da onu çeşitli işlem koşullarında esnek kılar.
Sermayenizi korumak için Argento, kazançları güvence altına almak ve düşüşleri azaltmak amacıyla tasarlanmış TrailStop gibi temel risk yönetimi özelliklerini içerir — istikrarlı performans ve uzun vadeli güvenilirlik arayanlar için idealdir.

Recommended Setup:

  1. Attach EA to the XAGUSD H1 chart only.
  2. Input these trading symbols in the settings: XAGUSD,XAGEUR,XAGAUD
  3. Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
  4. Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
  5. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.

These are the links you need to refer for more information:

  • EA setting tutorial and setfiles: [Link]
  • My personal channel: [Link]




İncelemeler
mrea59
1636
mrea59 2025.07.24 12:19 
 

Been running this on my demo and very impressed with the results. Was looking for an EA to diversify as not traded Silver pairs before, so far has been great. Developer is also very polite and very helpful. Just bought his new Lux Oro EA to compliment Argento. Will look to use both on my live account.

Uzman Danışmanlar
Vroc_Scalper Expert advisor trend follower based on the indicator of the same name. It work on any currency pairs,but performs on EURUSD M5 . The EA uses Take Profit and Stop Loss. Stop Loss is intended in deposit currency not in pips. Average positions are opened when the market goes in the opposite direction but all closed at the maximum loss entered or take profit hit. Default setting are optimized by "Forward Test" from 2014 to 2020 and has the right compromise between initial lot and max lo
Gold Daily Pay 2
Bonsu Jude Osei
Uzman Danışmanlar
Gold Daily Pay 2 EA, Your Ultimate Day-Trading Companion for GOLD. Are you a day trader looking to harness the full potential of the gold market? Look no further! The Enhanced Gold Daily Pay EA is designed for optimal performance in gold (xauusd) day trading. Specifications: • Made for Day Trading and tailored for traders who thrive on full-margin trading, our EA excels in capturing daily opportunities in the gold market. • Take control with the ability to tweak lot sizes and incorporate break-e
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Uzman Danışmanlar
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Uzman Danışmanlar
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Uzman Danışmanlar
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Mini Sniper EA
Tomasz Marek Cieckiewicz
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Mini Sniper EA for XAUUSD – Your Path to Consistent Gold Profits! Take your XAUUSD trading to the next level with our powerful Expert Advisor (EA)! This EA is designed exclusively for XAUUSD and works seamlessly across all timeframes , thanks to its built-in advanced calculations and precise algorithms. Whether you're a scalping enthusiast or prefer to adjust your take profit (TP) for a more custom trading experience, this EA has you covered! Key Features: Universal Timeframe Compatibility: No
DoubleOB EA
Tomas Dario Fernandez Guzman
Uzman Danışmanlar
DoubleOB, EUR / USD M5 ticareti yapmak için tasarlanmış otomatik bir EA'dır. Gelişmiş risk yönetimi ile Emir Blokları, dinamik çıkışlar ve takip eden durdurmalar kullanır. Güvenli ve tutarlı scalping için idealdir. Optimizasyon ve VPS ile uyumludur. EUR/USD (M5) için optimize edilmiştir Son derece özelleştirilebilir parametreler Emir Blokları ve FVG tespiti Pivot noktaları ile Dinamik TP/SL yönetimi Otomatik İz Durdurma ve Eşitlik Saatlik oturum filtreleme Yerleşik günlük risk yönetimi Araçl
FREE
PipFinite Trend Grid EA MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.75 (8)
Uzman Danışmanlar
The Official "GRID EA" Using  PipFinite Trend PRO A Smart Trend Following EA Using Trend PRO Indicator Signals In a Unique Grid Strategy. Trend Grid EA takes the signal of Trend PRO Indicator on the first trade then builds succeeding trades if the move goes against it. The innovative grid algorithm manages each position to ensure every basket is closed in a net positive profit. LIVE ACCOUNT MONITORING Real account monitoring   https://t.me/pipfinite/997 Settings Used & Input Descriptions I
SupplyAnddemandEA
Blessing Takura Chirewa
Uzman Danışmanlar
The Supply and Demand EA is a powerful trading assistant that automates buy and sell decisions based on market signals like RSI and MACD. It manages your trades with smart stop-loss, take-profit, and trailing features to protect your profits. With customizable settings and session-based trading, it simplifies your strategy, eliminates emotions, and keeps you in control. Perfect for traders looking for a reliable, hands-free trading solution!
RSI Auto Trader
Harun Benge
Uzman Danışmanlar
RSI Temelli Otomatik Alış Stratejisi Expert Advisor (EA), RSI göstergesi aşırı satış bölgesine geldiğinde otomatik olarak alış pozisyonu açmak üzere tasarlanmıştır. Açık pozisyonlar arasında minimum mesafe sağlayarak yeni işlemleri akıllıca aralıklarla açar ve aşırı pozisyon riskini önler. Ayarlanabilir kar al (take profit) seviyeleri ve lot büyüklükleri sayesinde, bu EA M5 zaman diliminde XAUUSD (Altın) paritesine özel olarak uyarlanmıştır. Bu Expert Advisor, RSI tabanlı alış stratejilerini oto
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Uzman Danışmanlar
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
MultiNinja
carl_carl101
Uzman Danışmanlar
Let me introduce my new grid expert advisor MultiNinja ,  a fully automatic Expert Advisor for   Scalping mainly on the EURUSD. The expert advisor is based on several strategies that scalp the market carefully. The grids can be modified for your specific risk and pairs that you want to trade with! (please make sure to backtest before testing on other pairs than EURUSD ) My robot is made for every type of market, any account size and  highly customizable to suit your trading needs! The get the b
Justin The Trader
880
Justin The Trader 2025.08.15 15:52 
 

Im not sure if the backtest is fixed, but at least in prop firms and a good broker is doing pretty bad, the last update didnt add anything good! Many people contact me to say the same, and i notice that lux algo is like the same thing, backtest good and real trading not! Seyed is very niece, but I prefer stop using the EA, because clean the profits of other EAs

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1769
Geliştiriciden yanıt Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:19
Hello sorry to hear this i will try to improve it in next update
Thomas Michael Kraemer
240
Thomas Michael Kraemer 2025.08.08 14:05 
 

Been running this on my live account for 3 days, with standard argento_commerciante_live_signal.set, but no trades yet. When can I expect an action from the EA?

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1769
Geliştiriciden yanıt Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:19
Hello sorry to hear this i will try to improve it in next update
John Woodward Jr
342
John Woodward Jr 2025.08.03 07:40 
 

This EA is poorly coded. Doesn't work if more than one EA on the terminal. Would not recommend. Only have in Demo. Typical garbage EA. Small wins followed by large SL.

After 3 weeks on a demo account (Fusion Markets) XAGUER is up 9% while XAGUSD is down 10%

Latest update made performance worse. Don't waste your money on this EA

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1769
Geliştiriciden yanıt Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.08.03 07:49
Dear John This is not a issue related to the EA. I will reach you directly.
mrea59
1636
mrea59 2025.07.24 12:19 
 

Been running this on my demo and very impressed with the results. Was looking for an EA to diversify as not traded Silver pairs before, so far has been great. Developer is also very polite and very helpful. Just bought his new Lux Oro EA to compliment Argento. Will look to use both on my live account.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1769
Geliştiriciden yanıt Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.07.24 12:28
thank you and appreciated your supportive feedback.
