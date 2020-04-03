BreakTheCage EA

Minimum Gereksinimler
Hesap Türü: ECN / RAW / DÜŞÜK Spread

Önerilen Aracı Kurumlar: IC Markets, IC Trading veya benzeri ECN aracı kurumları

Minimum Yatırım: 500$ (1:500 kaldıraç)

Önerilen Yatırım: 1000$ (1:500 kaldıraç)

Minimum Kaldıraç: 1:100 (1:500 önerilir)

VPS: 7/24 çalışma için gereklidir

Temel Özellikler
Ayarlanabilir aralık saatleri ile Otomatik Aralık Kopuş Stratejisi

Dinamik pozisyon boyutlandırma: Sabit, Bakiye Başına Sabit, Yüzde Risk veya Sabit Para

Gelişmiş stop yönetimi: Başabaş, takip eden stop ve dinamik zarar durdur/kâr al

Yanlış kopuşları önlemek için aralık filtreleme sistemi

İşlem limitleri ve zamana dayalı kontroller (Maksimum işlem sayısı, kapanış saatleri, bekleyen emirleri silme)

Yerleşik grafik panosu ve hata ayıklama modu

Tamamen XAU/USD ve majör pariteler için optimize edilmiştir (1 dakikalık zaman aralığı önerilir)

Temel Parametreler
Risk ve Hacim: FixedLots, FixedLotsPerMoney, RiskPercentage, RiskMoney

Stop ve Hedefler: StopLossPip, TakeProfitPip, StopCalcMode, TargetCalcMode

Yönetim: BEStopTriggerValue, TSLTriggerValue, TSLValue, TSLStepValue

Limitler: MaxTotalTrades, MaxShortTrades, MinRangePoints, MaxRangePoints

Zamanlama: DeleteOrdersHour, ClosePositionHour

Diğer: MagicNumber, ChartComment, DebugMode

Önerilen Ayarlar (EUR/USD Örneği)
Aralık Zamanı: 02:00 - 05:00 (Londra seans öncesi)

Risk: İşlem başına %1 (VOLUME_PERCENT)

Durdurma Modu: CALC_MODE_FACTOR = 0,5

MaxTotalTrades: 1

Zaman Aralığı: M1

VPS'de sürekli olarak çalıştır

Yaygın Sorunlar
EA işlem yapmıyor: Aracı kurumun saat dilimini ve Otomatik İşlem ayarlarını kontrol edin

Lot hataları: Aracı kurumun lot boyutunu ve marjı desteklediğinden emin olun

Beklenmeyen kapanışlar: ClosePositionsHour veya MaxTrades sınırını doğrulayın
