BreakTheCage EA
- Uzman Danışmanlar
- Gerold Roy Baisie
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Minimum Gereksinimler
Hesap Türü: ECN / RAW / DÜŞÜK Spread
Önerilen Aracı Kurumlar: IC Markets, IC Trading veya benzeri ECN aracı kurumları
Minimum Yatırım: 500$ (1:500 kaldıraç)
Önerilen Yatırım: 1000$ (1:500 kaldıraç)
Minimum Kaldıraç: 1:100 (1:500 önerilir)
VPS: 7/24 çalışma için gereklidir
Temel Özellikler
Ayarlanabilir aralık saatleri ile Otomatik Aralık Kopuş Stratejisi
Dinamik pozisyon boyutlandırma: Sabit, Bakiye Başına Sabit, Yüzde Risk veya Sabit Para
Gelişmiş stop yönetimi: Başabaş, takip eden stop ve dinamik zarar durdur/kâr al
Yanlış kopuşları önlemek için aralık filtreleme sistemi
İşlem limitleri ve zamana dayalı kontroller (Maksimum işlem sayısı, kapanış saatleri, bekleyen emirleri silme)
Yerleşik grafik panosu ve hata ayıklama modu
Tamamen XAU/USD ve majör pariteler için optimize edilmiştir (1 dakikalık zaman aralığı önerilir)
Temel Parametreler
Risk ve Hacim: FixedLots, FixedLotsPerMoney, RiskPercentage, RiskMoney
Stop ve Hedefler: StopLossPip, TakeProfitPip, StopCalcMode, TargetCalcMode
Yönetim: BEStopTriggerValue, TSLTriggerValue, TSLValue, TSLStepValue
Limitler: MaxTotalTrades, MaxShortTrades, MinRangePoints, MaxRangePoints
Zamanlama: DeleteOrdersHour, ClosePositionHour
Diğer: MagicNumber, ChartComment, DebugMode
Önerilen Ayarlar (EUR/USD Örneği)
Aralık Zamanı: 02:00 - 05:00 (Londra seans öncesi)
Risk: İşlem başına %1 (VOLUME_PERCENT)
Durdurma Modu: CALC_MODE_FACTOR = 0,5
MaxTotalTrades: 1
Zaman Aralığı: M1
VPS'de sürekli olarak çalıştır
Yaygın Sorunlar
EA işlem yapmıyor: Aracı kurumun saat dilimini ve Otomatik İşlem ayarlarını kontrol edin
Lot hataları: Aracı kurumun lot boyutunu ve marjı desteklediğinden emin olun
Beklenmeyen kapanışlar: ClosePositionsHour veya MaxTrades sınırını doğrulayın