Viop Bollinger Hedge

 Viop Bollinger Hedge EA – Robot de trading VIOP basé sur les bandes de Bollinger

Viop Bollinger Hedge EA est un robot de trading algorithmique multi-stratégies basé sur des signaux, optimisé pour le marché à terme et d’options de Borsa Istanbul (VIOP). Grâce à son infrastructure flexible, il prend en charge quatre stratégies : Hedge, Limit, Martingale et Normale. Il est également parfaitement utilisable dans les marchés Forex.

🔀 1. Quatre stratégies, un seul système

L’utilisateur peut activer l’une des stratégies suivantes :

  • Stratégie Hedge : ordre limite dans le sens opposé pour couvrir la position principale

  • Stratégie Limit : ordres limites supplémentaires dans le même sens en cas de correction

  • Stratégie Martingale : répétition des positions avec une taille de lot augmentée après une perte

  • Trade Normal : ouverture d’un seul trade basé uniquement sur le signal Bollinger

📈 2. Entrées précises grâce aux bandes de Bollinger

Le robot analyse la relation entre le prix et les bandes de Bollinger pour générer des signaux :

  • Si la tendance est haussière et que le prix n’a pas encore atteint la bande supérieure → signal d'achat (BUY)

  • Si la tendance est baissière et que le prix est au-dessus de la bande inférieure → signal de vente (SELL)

Ces signaux sont confirmés par d’autres indicateurs comme le RSI, les moyennes mobiles (MA) et l’ATR.

♻️ 3. Application Hedge compatible VIOP

Comme le marché VIOP ne prend pas en charge les ordres stop, les positions de couverture sont créées via ordres limites :

  • En cas de BUY → ouverture d’un SELL LIMIT

  • En cas de SELL → ouverture d’un BUY LIMIT

Cela permet une gestion des risques efficace dans les marchés volatils.

📐 4. Stratégie Limit basée sur une grille

Dans la stratégie Limit, des ordres limites supplémentaires sont placés à intervalles réguliers (grille) dans le sens du trade initial. La taille du lot peut augmenter à chaque niveau selon un facteur défini par l’utilisateur.

📊 5. Filtre de volatilité basé sur l’ATR

La volatilité du marché est analysée via l’indicateur ATR (Average True Range) :

  • Les signaux sont activés uniquement si la volatilité est dans une plage appropriée

  • Les marchés trop calmes ou trop volatils sont automatiquement filtrés

🛡️ 6. SL / TP dynamiques, Breakeven et Trailing Stop

  • Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont calculés automatiquement en fonction de l’ATR

  • Trailing Stop ajuste dynamiquement le SL à mesure que le prix progresse

  • Le Breakeven est déclenché après avoir atteint un certain niveau de profit

🧹 7. Nettoyage automatique des ordres en attente

Lorsque la position principale est clôturée, tous les ordres en attente associés sont automatiquement supprimés. Cela réduit le risque et maintient un environnement de trading clair.

🖥️ 8. Panneau visuel d'information en temps réel

Un panneau d'information personnalisé est affiché sur le graphique, avec les éléments suivants :

  • Symbole (ex : XU030, USDTRY)

  • Direction de la tendance : Haussière / Baissière

  • État de la position : Vert (profit), Rouge (perte), Orange (neutre)

⚙️ 9. Structure d’ordres flexible et personnalisable

Deux modes d’ordres disponibles :

  • Mode Limit : BUY + BUY LIMIT / SELL + SELL LIMIT

  • Mode Hedge : BUY + SELL LIMIT / SELL + BUY LIMIT

ℹ️ Information importante

Ce robot est fourni avec des paramètres par défaut.
Veuillez ajuster les paramètres selon vos propres critères de gestion des risques.
Effectuez toujours des tests sur un compte démo avant de passer en compte réel.
Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos transactions !



