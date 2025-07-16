Viop Bollinger Hedge
- Experts
- Ahmet Gokcen Sirma
- Versione: 1.80
- Attivazioni: 10
✅ Viop Bollinger Hedge EA – Robot di trading VIOP basato sulle Bande di Bollinger
Viop Bollinger Hedge EA è un robot di trading algoritmico multi-strategia, progettato per il mercato dei future e delle opzioni della Borsa di Istanbul (VIOP). Grazie alla sua infrastruttura flessibile, supporta quattro strategie: Hedge, Limit, Martingale e Normale. Può essere utilizzato in modo efficace anche nei mercati Forex.
🔀 1. Quattro strategie in un solo sistema
L’utente può attivare una delle seguenti strategie:
-
Strategia Hedge: ordine limite in direzione opposta per coprire la posizione principale
-
Strategia Limit: ordini limite aggiuntivi nello stesso senso in caso di ritracciamento
-
Strategia Martingale: ripetizione della posizione con lotto aumentato dopo una perdita
-
Trade Normale: apertura di una singola operazione basata esclusivamente sul segnale Bollinger
📈 2. Ingressi precisi con le Bande di Bollinger
Il robot analizza la relazione tra il prezzo e le Bande di Bollinger per generare segnali:
-
Se la tendenza è al rialzo e il prezzo non ha ancora raggiunto la banda superiore → segnale BUY
-
Se la tendenza è al ribasso e il prezzo è sopra la banda inferiore → segnale SELL
I segnali vengono confermati tramite altri indicatori come RSI, medie mobili (MA) e ATR.
♻️ 3. Applicazione Hedge compatibile con VIOP
Poiché il mercato VIOP non supporta ordini stop, le posizioni hedge vengono aperte tramite ordini limite:
-
In caso di BUY → viene aperto un SELL LIMIT
-
In caso di SELL → viene aperto un BUY LIMIT
Questo consente una gestione del rischio più stabile nei mercati volatili.
📐 4. Strategia Limit basata su griglia
Nella strategia Limit, vengono posizionati ordini limite supplementari a intervalli di griglia nel senso dell’operazione iniziale. La dimensione del lotto può aumentare progressivamente secondo un moltiplicatore definito dall’utente.
📊 5. Filtro di volatilità basato su ATR
La volatilità del mercato viene analizzata tramite l'indicatore ATR (Average True Range):
-
Le operazioni vengono eseguite solo se la volatilità è entro limiti accettabili
-
I segnali vengono filtrati nei mercati troppo volatili o troppo stabili
🛡️ 6. SL / TP dinamici, Break-even e Trailing Stop
-
Stop Loss e Take Profit sono calcolati automaticamente in base all'ATR
-
Il Trailing Stop regola dinamicamente lo SL mentre il prezzo si muove
-
Il sistema Break-even si attiva una volta raggiunto un certo livello di profitto
🧹 7. Pulizia automatica degli ordini pendenti
Alla chiusura della posizione principale, tutti gli ordini pendenti associati vengono eliminati automaticamente, riducendo il rischio e mantenendo l’ambiente operativo pulito.
🖥️ 8. Pannello visivo per il monitoraggio in tempo reale
Un pannello informativo colorato personalizzato viene visualizzato sul grafico con le seguenti informazioni:
-
Simbolo (es: XU030, USDTRY)
-
Direzione della tendenza: Uptrend / Downtrend
-
Stato della posizione: Verde (Profitto), Rosso (Perdita), Arancione (Neutro)
⚙️ 9. Struttura ordini flessibile e personalizzabile
È possibile scegliere facilmente tra due modalità operative:
-
Modalità Limit: BUY + BUY LIMIT / SELL + SELL LIMIT
-
Modalità Hedge: BUY + SELL LIMIT / SELL + BUY LIMIT
ℹ️ Informazioni importanti
Questo robot viene fornito con impostazioni predefinite.
Si consiglia vivamente di personalizzare i parametri in base ai propri criteri di gestione del rischio.
Effettuare sempre test su conto demo prima di utilizzarlo in modalità reale.
Ti auguro tanto successo nelle tue operazioni!