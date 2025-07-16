Viop Bollinger Hedge

Viop Bollinger Hedge EA – Robot di trading VIOP basato sulle Bande di Bollinger

Viop Bollinger Hedge EA è un robot di trading algoritmico multi-strategia, progettato per il mercato dei future e delle opzioni della Borsa di Istanbul (VIOP). Grazie alla sua infrastruttura flessibile, supporta quattro strategie: Hedge, Limit, Martingale e Normale. Può essere utilizzato in modo efficace anche nei mercati Forex.

🔀 1. Quattro strategie in un solo sistema

L’utente può attivare una delle seguenti strategie:

  • Strategia Hedge: ordine limite in direzione opposta per coprire la posizione principale

  • Strategia Limit: ordini limite aggiuntivi nello stesso senso in caso di ritracciamento

  • Strategia Martingale: ripetizione della posizione con lotto aumentato dopo una perdita

  • Trade Normale: apertura di una singola operazione basata esclusivamente sul segnale Bollinger

📈 2. Ingressi precisi con le Bande di Bollinger

Il robot analizza la relazione tra il prezzo e le Bande di Bollinger per generare segnali:

  • Se la tendenza è al rialzo e il prezzo non ha ancora raggiunto la banda superiore → segnale BUY

  • Se la tendenza è al ribasso e il prezzo è sopra la banda inferiore → segnale SELL

I segnali vengono confermati tramite altri indicatori come RSI, medie mobili (MA) e ATR.

♻️ 3. Applicazione Hedge compatibile con VIOP

Poiché il mercato VIOP non supporta ordini stop, le posizioni hedge vengono aperte tramite ordini limite:

  • In caso di BUY → viene aperto un SELL LIMIT

  • In caso di SELL → viene aperto un BUY LIMIT

Questo consente una gestione del rischio più stabile nei mercati volatili.

📐 4. Strategia Limit basata su griglia

Nella strategia Limit, vengono posizionati ordini limite supplementari a intervalli di griglia nel senso dell’operazione iniziale. La dimensione del lotto può aumentare progressivamente secondo un moltiplicatore definito dall’utente.

📊 5. Filtro di volatilità basato su ATR

La volatilità del mercato viene analizzata tramite l'indicatore ATR (Average True Range):

  • Le operazioni vengono eseguite solo se la volatilità è entro limiti accettabili

  • I segnali vengono filtrati nei mercati troppo volatili o troppo stabili

🛡️ 6. SL / TP dinamici, Break-even e Trailing Stop

  • Stop Loss e Take Profit sono calcolati automaticamente in base all'ATR

  • Il Trailing Stop regola dinamicamente lo SL mentre il prezzo si muove

  • Il sistema Break-even si attiva una volta raggiunto un certo livello di profitto

🧹 7. Pulizia automatica degli ordini pendenti

Alla chiusura della posizione principale, tutti gli ordini pendenti associati vengono eliminati automaticamente, riducendo il rischio e mantenendo l’ambiente operativo pulito.

🖥️ 8. Pannello visivo per il monitoraggio in tempo reale

Un pannello informativo colorato personalizzato viene visualizzato sul grafico con le seguenti informazioni:

  • Simbolo (es: XU030, USDTRY)

  • Direzione della tendenza: Uptrend / Downtrend

  • Stato della posizione: Verde (Profitto), Rosso (Perdita), Arancione (Neutro)

⚙️ 9. Struttura ordini flessibile e personalizzabile

È possibile scegliere facilmente tra due modalità operative:

  • Modalità Limit: BUY + BUY LIMIT / SELL + SELL LIMIT

  • Modalità Hedge: BUY + SELL LIMIT / SELL + BUY LIMIT

ℹ️ Informazioni importanti

Questo robot viene fornito con impostazioni predefinite.
Si consiglia vivamente di personalizzare i parametri in base ai propri criteri di gestione del rischio.
Effettuare sempre test su conto demo prima di utilizzarlo in modalità reale.
Ti auguro tanto successo nelle tue operazioni!


