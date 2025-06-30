Candle Forms Hedge Strategy

✅ Candle Hedge Strategy EA – Price Actions Tabanlı Akıllı Ticaret Robotu

Candle Hedge Strategy EA, piyasaya girişleri klasik göstergeler yerine doğrudan Price Actions (fiyat hareketi) ile belirleyen gelişmiş bir ticaret robotudur. Altı farklı mum formasyonu ile çalışır ve bu yapılar sayesinde piyasanın yönünü sezgisel şekilde tespit eder.

🔍 1. Price Actions Tabanlı Giriş Sistemi

Robot, grafik üzerindeki altı farklı mum formasyonunu analiz eder ve yalnızca güçlü sinyal oluştuğunda pozisyon açar. Bu formasyonlar, Price Actions yaklaşımıyla güvenilir sinyaller üretir ve yanlış girişleri azaltmaya yardımcı olur.

♻️ 2. Akıllı Hedge Mekanizması

Robot, formasyona göre bir yönde ana pozisyon açtıktan sonra, piyasa aksi yönde hareket ederse diye karşı yöne bir stop emri (bekleyen emir) bırakır.

Örneğin:

Buy açılırsa , aynı anda Sell Stop emri yerleştirilir.

Sell açılırsa, aynı anda Buy Stop emri yerleştirilir.

Bu sayede, robot her iki yöne aynı anda pozisyon açmaz ama fiyat terse dönerse hazırlıklı olur.

📐 3. Grid (Izgara) Stratejisi ile Ek Emir Desteği

Piyasa belirli bir mesafe katettiğinde, robot önceki pozisyonların yönünde ek limit emirleri yerleştirerek pozisyonu destekler. Grid adımı ve lot büyümesi kullanıcı tarafından ayarlanabilir.

Bu strateji, trend devam ettiği sürece kâr potansiyelini artırmayı hedefler.

📊 4. ATR Bazlı Piyasa Filtreleme

Robot, piyasa oynaklığını analiz etmek için Average True Range (ATR) göstergesini kullanır.

ATR değerlerinin ortalamasına göre işlem açılıp açılmayacağına karar verir. Bu, aşırı volatil veya yatay piyasalarda işlem yapılmasını engelleyerek daha kaliteli sinyallerin değerlendirilmesini sağlar.

🧠 5. Dinamik Risk Yönetimi

Robot, her işlem için stop-loss ve take-profit seviyelerini otomatik hesaplar. Bunlar sabit pip değeri yerine pozisyon büyüklüğüne ve ATR'ye göre belirlenebilir. Ayrıca:

Trailing Stop : Fiyat lehine ilerledikçe SL seviyesi otomatik olarak güncellenir.

Break-Even: Belirli bir kâr sonrası SL, giriş fiyatına çekilerek zarar ihtimali ortadan kaldırılır.

🧹 6. Bekleyen Emir Temizliği

Açık pozisyonlar kapanır kapanmaz, ilgili bekleyen emirler otomatik olarak silinir. Bu, grafiğin temiz kalmasını ve sistemin sade çalışmasını sağlar.

🖥️ 7. Görsel İşlem Takibi

Açılan işlemler grafik üzerine etiket ve görsel öğeler ile yansıtılır. Böylece yatırımcı, işlemlerin yönünü, büyüklüğünü ve hangi formasyona göre açıldığını kolayca takip edebilir.

⚙️ 8. Esnek Emir Yapıları

Kullanıcı tercihlerine göre farklı emir kombinasyonları desteklenir: