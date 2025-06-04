PCA Arbitrage3X EA

Temel Bileşenler Yöntemi (PCA) – büyük veri hacimlerinden piyasa davranışını belirleyen en önemli faktörleri ortaya çıkarmaya yarayan niceliksel bir matematiksel yaklaşımdır. Bu uzman danışmanda PCA, birden fazla varlığın geçmiş fiyat hareketlerini aynı anda analiz ederek, hangi ortak hareketlerin (yani temel bileşenlerin) dinamiklerini etkilediğini ve hangilerinin istatistiksel olarak anormal sapma gösterdiğini anlar. Bu bilgi temelinde danışman, genel piyasa dalgalanmalarının etkisini en aza indirecek dengeli bir pozisyon oluşturur.

Uzman Danışmanda Nasıl Çalışır

Veriye Dayalı Kaliteli Sinyal:

Geleneksel teknik göstergelere (ki bunlar sıklıkla çelişkili sinyaller verebilir ve ayar parametrelerine bağımlıdır) dayanmak yerine, PCA niceliksel olarak geçmiş istatistiksel finansal verilerle çalışır. Birden fazla varlığın etkileşimi sonucunda oluşan temel itici güçleri veya kalıpları ortaya çıkarır.

Jacobi Algoritmasının Uygulanması:

Temel bileşenleri hesaplamak için danışman, matrisin özdeğer ve özvektörlerini bulmada etkili yöntemlerden biri olan Jacobi algoritmasını kullanır. Bu sayede hangi bilginin (örneğin tüm piyasa veya tek tek enstrümanların göreli davranışı) o anki piyasa koşullarında en anlamlı olduğu nesnel bir şekilde belirlenir.

Makine Öğrenimi ve Otomasyon:

PCA yöntemi, geçmiş istatistiksel finansal veriler üzerinde “eğitilen” ve elde edilen bilgileri pozisyon oluşturmak ve tahmin yapmak için kullanan bir makine öğrenimi unsuru olarak düşünülebilir. Bu yaklaşım, danışmanın piyasa değişimlerine otomatik olarak uyum sağlamasını sağlar ve öznel değerlendirmelere bağlı kalmayı ortadan kaldırır.

HİÇBİR MARTİNGEYL, POZİSYON ORTALAMA VEYA AĞ TİCARETİ YOKTUR!

PCA’nın Diğer Stratejilere Göre Avantajları

Nesnellik ve Güvenilirlik:

Geleneksel göstergelere (örneğin hareketli ortalamalar veya osilatörler) dayalı kurallar genellikle belirsiz veya çelişkili sinyaller verir. PCA ise makine öğrenimi desteğiyle niceliksel matematiksel hesaplamalara dayanır. Bu, işlemlere giriş ve çıkışın zaman serisi ve finansal verilerin istatistiğine dayalı nesnel niceliksel kriterlerle belirlenmesi anlamına gelir.

Çeşitlendirme ve Piyasa-Nötrlüğü:

Aynı anda birden fazla varlığı analiz ederek, yöntem piyasa nötr bir sepet oluşturmayı mümkün kılar. Burada, uzun ve kısa pozisyonlar piyasanın genel hareketinden kaynaklanan toplam riski en aza indirecek şekilde dengelenir. Bu, yüksek oynaklık dönemlerinde sermayeyi korumak için özellikle faydalıdır.

Oynaklık Değişimine Uyum:

PCA’yı ATR (Ortalama Gerçek Aralık) göstergesiyle birleştirmek, mevcut piyasa oynaklığına bağlı olarak pozisyon büyüklüğünü otomatik olarak ayarlamayı sağlar. Sonuç olarak, strateji esnek olur ve piyasa koşullarındaki değişikliklere uyum gösterebilir.

Niceliksel Analizin Üstünlüğü:

Teknik göstergelere dayalı yöntemler genellikle istatistiksel olarak şüpheli bir avantaja sahiptir ve ayarlar konusunda “overfitting” riski taşır. PCA ise gerçek geçmiş verileri kullanarak kalıcı kalıpları tespit eder; bu da uzun vadede daha istikrarlı sonuç elde etme olasılığını artırır.

Özetle

Bu danışmanda Temel Bileşenler Yöntemi (PCA) kullanmak, piyasa verilerindeki “gürültü”den ayırıcı güçlü bir niceliksel araç kullanmak demektir. Jacobi algoritması ile otomatik hesaplamalar ve ATR entegrasyonu sayesinde, bu yaklaşım piyasa nötr pozisyonlar oluşturmayı, sistemik riski minimize etmeyi ve objektif, matematiksel temellere dayalı kararlar almayı mümkün kılar. Geleneksel teknik göstergelere dayalı stratejiler çoğunlukla güvenilmez sinyaller üretirken ve öznel ayarlamalara açıkken, PCA tabanlı strateji daha istikrarlı sonuçlar sunma potansiyeline sahiptir.

Tüccar İçin Nihai Değer

PCA kullandığınızda, piyasadaki en kritik faktörleri belirleyip “gürültü”yü ve rastgele dalgalanmaları bertaraf eden bir araç elde edersiniz. Bu şu anlama gelir:

Geçmiş verilere dayalı kaliteli bir sinyale yatırım yaparsınız; spekülatif tahminlere değil.

Oluşturulan nötr pozisyon, riskleri dengeler; böylece toplam sonuç, piyasa duyarlılığından ziyade varlıkların göreli performans farkına dayanır.

Otomatik risk yönetimi, stratejiyi mevcut piyasa koşullarına adapte eder; bu da yüksek oynaklık dönemlerinde bile sermayeyi korumanıza yardımcı olur.

Bu nedenle Temel Bileşenler Yöntemi (PCA) yalnızca matematiksel bir algoritma değil, aynı zamanda tüccarın daha bilinçli kararlar almasını, sistemik riski azaltmasını ve değişen piyasa koşullarında disiplinli kalmasını sağlayan bir araçtır. Bu strateji, istikrar arayan ve işlemde duygularını minimize etmek isteyenler için özellikle değerlidir.

Uzman Danışman Kullanım Kılavuzu

Grafiğe Kurulum Grafik Seçimi:

Danışman, grafik sembolünü otomatik olarak birinci varlık olarak kullanır. Bu nedenle, stratejide temel olarak gördüğünüz varlığın grafiğini açmanız önerilir - örneğin US500. İkinci ve üçüncü varlıklar (örneğin USTEC ve US30) parametreler bölümünde belirlenir.

ÖNEMLİ: Yüksek korelasyona sahip Üç araç seçmeye dikkat edin – örneğin SPY-QQQ-IWM, GDX-GLD-GDXJ, COP-XOM-CVX vb.

Grafiğe Ekleme:

Danışmanı seçtiğiniz varlığın grafiğine sürükleyin. Ardından “Uzman Ayarları” penceresinde değiştirilebilecek tüm giriş parametreleri görüntülenecektir.

Danışman Parametreleri ve Ayar Önerileri Symbol2, Symbol3

Açıklama: PCA hesaplamasında kullanılan ikinci ve üçüncü varlıkların sembollerini belirler.

Öneriler: Piyasa nötr pozisyon elde etmek için ana sembolle korelasyon gösteren varlıkları seçin. MagicNumber

Açıklama: Uzman danışmanın açtığı işlemlere atanan benzersiz kimlik numarası.

Öneriler: Diğer danışmanlarla çakışmayı önlemek için benzersiz bir sayı kullanın. ATR_Period

Açıklama: ATR (Average True Range) göstergesinin hesaplama periyodu.

Öneriler: Stratejinin değişen volatiliteye uyarlanması gerekmiyorsa varsayılan değeri (14) bırakın. Daha kararlı volatilite göstergeleri için 200’e çıkarın. Dispersion

Açıklama: Bileşenlerin varyans kalitesini kontrol eden değer.

Öneriler: Çoğu varyans kalitesi için uygun olan varsayılan değeri (0,3) bırakın. “Sinyal” performansını daha stabil hale getirmek için 0,7’ye yükseltin. Optimizasyon aralığı 0,0–1,0, adım 0,05. Window for PCA

Açıklama: PCA hesaplaması için kullanılan tarihsel dönem (bar sayısı).

Öneriler: Hesaplamaların kararlılığı için genellikle 350–500 bar kullanın. Optimizasyon aralığı 50–500. Alpha

Açıklama: Score2 sinyali için eşik değeri. Değer [–Alpha; Alpha] aralığının dışına çıkarsa uzman danışman piyasa girişi değerlendirir.

Öneriler: Sinyal hassasiyetine göre ayarlayın. Daha yüksek değerler giriş sıklığını azaltır. Optimizasyon aralığı 0–2, adım 0,1. Risk limit in % of Balance

Açıklama: İşlemlere ayrılacak toplam sermayeyi belirleyen, hesap bakiyesi yüzdesi olarak risk miktarı.

Öneriler: Hesap risk seviyenize uygun bir değer belirleyin. Örneğin, 3 varlıklı bir sepet için sabit bir yatırım tutarı ayarlayın. Korunmacı ayarlar için sepet başına genellikle bakiye %2–3 önerilir. TakeProfit in % of Risk ve StopLoss in % of Balance

Açıklama: Risk limitine göre sepet pozisyonlarını kapatma yüzdeleri (TP ve SL).

Öneriler: Getiri ve kabul edilebilir risk hedeflerinize göre TP seviyelerini ayarlayın.

StopLoss genellikle sepet ticaretinde bakiyeye göre varsayılan zarar veya hesap için maksimum kabul edilebilir düşüş olarak belirlenir. Risk toleransınıza uygun bir değer seçin. Maksimum düşüş için bakiye %15–25 önerilir. TradingStartHour/TradingStartMinute ve TradingEndHour/TradingEndMinute

Açıklama: Uzman danışmanın TP/SL kapsamında pozisyon açıp kapatabileceği ticaret zaman aralığını belirler.

Öneriler: Ticaret yapmak istediğiniz seans saatlerini girin—örneğin ana seansın başlangıcından kapanışına kadar. Exit positions on TP/SL only during trading hours

Açıklama: Pozisyonların TP/SL’e ulaştığında yalnızca ticaret saatlerinde kapanıp kapanmayacağını belirleyen bayrak.

Öneriler: TP/SL hedefine ulaşsa bile danışmanın zaman penceresine uymasını istiyorsanız true olarak ayarlayın. CFD, Hisse veya ETF sepeti kullanıyorsanız bu gereklidir; çünkü CFD’ler 7/24 işlem görür ve danışmanın bunları ticaret saatleri dışında kapatmaması gerekir. BasketRetryAttempts ve BasketRetryDelayMS

Açıklama: Pozisyon açma ve kapama sırasında tekrar deneme (retry) mantığını yöneten parametreler.

Öneriler: Çoğu durum için varsayılan değerler (örneğin 5 deneme, 100 ms gecikme) uygundur; ancak ağ veya sunucu kesintisi durumlarında artırılabilir. Genel Kullanım Önerileri Test Etme:

Uzman danışmanı gerçek hesapta çalıştırmadan önce mutlaka strateji test cihazında ve demo hesapta test edin.

ÇOK ÖNEMLİ: Bu, yüksek doğruluk gerektiren bir niceliksel algoritmadır; gerçek verilerin kalitesi kritik öneme sahiptir (örneğin Ducascopy). Sadece kaliteli gerçek verilerle optimize ve test yapın. Bu, stratejinin farklı piyasa koşullarında nasıl davrandığını anlamanıza yardımcı olur.

İzleme:

Danışmanın, sepet bütünlüğü ve emir tekrar deneme mekanizmaları yerleşik olarak mevcuttur. Ancak volatilite anında veya broker kaynaklı teknik aksaklıklarda danışmanın performansını periyodik olarak kontrol etmeniz önerilir.

Parametre Uyarlaması:

Belirli piyasa koşullarına göre parametreleri ayarlayabilirsiniz. Örneğin piyasa daha oynak hale gelirse, ATR periyodunu veya toplam riski (RiskAmountCurrency) gözden geçirmek faydalı olabilir.

Dokümantasyon ve Geri Bildirim:

Gözlemlerinizi ve parametre değişikliklerinizi belgeleyin; böylece zamanla stratejiyi hedeflerinize göre optimize edebilirsiniz. Soru veya mantıksal sapma fark ettiğinizde ek bilgi veya destek alabilirsiniz. ÖNEMLİ: Sepet ticareti, portföy bazlı bir ticarettir. Tek bir sepette yüksek getiri peşinde koşmayın. En az 3–5 sepetten oluşan bir portföy seçmek ve sermayeyi risk politikanıza göre dağıtmak daha mantıklı ve etkilidir.

Bu kılavuzu kullanarak danışmanın çalışma algoritmasını, başlıca parametrelerini ve piyasa giriş/çıkış kurallarını daha iyi anlayacaksınız. Böylece kendi ticari stratejilerinize ve risk profilinize uyum sağlayarak PCA kullanarak piyasa nötr hedge elde edebileceksiniz.

“Profesyoneller genellikle büyük bilgiye, büyük yeteneğe veya büyük psikolojik ustalığa sahip değildir. Para kazanırlar çünkü tamamen farklı bir oyun oynarlar.”

Ticaret yaklaşımınızı değiştirin, işlemlerinizde “farklı” kurallar ve yöntemler kullanın; tıpkı en iyi ticaret şirketlerinde ve hedge fonlarında başarılı “büyük oyuncular” gibi. Geleceğiniz, yarın değil bugün yaptıklarınızla şekillenir. Standart algoritmaların ötesine geçmek ve risk yönetiminde yeni fırsatlar keşfetmek istiyorsanız, PCA Arbitrage3X EA tam da ihtiyacınız olan araçtır. Meydan okumayı kabul edin, geleceğinize yatırım yapın ve ticarette yeni bir profesyonellik seviyesine yükselin. Beklemeyin, harekete geçin – PCA Arbitrage3X EA’yı hemen şimdi edinin ve ticaretinizin gidişatını değiştirin!

P.S.: PCA Arbitrage3X EA’nın fiyatı çok hızlı artacak. İndirimli fiyatla satın almak için acele edin! Sınırlı sayıda teklif.



Feragatname:

Ticaret — özellikle Forex üzerinde ve CFD ile vadeli işlemler kullanılırken — önemli düzeyde risk içerir. Kaldıraç kullanımı hem potansiyel kazancı hem de olası kayıpları artırabilir. Yatırılan sermayenin bir kısmını veya tamamını, hatta bazen daha fazlasını kaybedebilirsiniz. Kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı asla yatırmayın.

Gelecekte kar garantisi yoktur. Geçmişte elde edilen sonuçlar veya test stratejilerinde gösterilen performans, gelecekte de aynı şekilde gerçekleşeceğinin garantisi değildir.













