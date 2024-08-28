Prometheus AI Gold

Sinir ağı tabanlı bir uzman, sinir ağı teknolojilerini ve yapay zekayı kullanarak Forex piyasasında otomatik ticaret yapmak için tasarlanmış bir programdır. Bu sistem, alım veya satım kararları vermek ve doğru ve güvenilir sonuçlar sağlamak için Forex piyasasından fiyat hareketleri, işlem hacimleri, teknik göstergeler ve diğer faktörler dahil olmak üzere büyük miktardaki verileri işler ve analiz eder. Her zaman Zararı Durdur'u ayarlar ve maksimum para yatırma koruması sağlamak için aralarından s