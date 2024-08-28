Prometheus AI Gold
- Uzman Danışmanlar
- Aleksei Butler
- Sürüm: 4.93
- Güncellendi: 10 Ekim 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Uzman, yapay zekanın kontrolü altında stokastiklere dayalı bir strateji kullanarak işlem yapar. Yapay zeka ve sinir ağları alanındaki ileri teknolojiler kullanılarak geliştirildi.
Tüm işlemler için zararı durdurma ve kar almayı belirler, ayrıca riski en aza indirgemek ve her işlemin potansiyelini maksimuma çıkarmak için takip eden zararı durdurma özelliğini de kullanır.
Martingale, grid ve benzeri tehlikeli para yönetimi yöntemlerini kullanmaz.
Öneriler
- Döviz çifti: XAUUSD
- Zaman çerçevesi: M15
- Minimum depozito: 300$
- Hesap türü: Minimum spreade sahip herhangi biri (tercihen ECN)
- Komisyoncular: Herhangi bir komisyoncu
Hello, I just wanted to say thank you. Your bot is amazing — really impressive and smart. I’ve been testing it and honestly, it’s doing a great job so far. The strategy is very solid, and I love how it adapts to the market. Keep up the great work! 🙌 Looking forward to more updates and improvements!