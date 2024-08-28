Prometheus AI Gold

2.83

Uzman, yapay zekanın kontrolü altında stokastiklere dayalı bir strateji kullanarak işlem yapar. Yapay zeka ve sinir ağları alanındaki ileri teknolojiler kullanılarak geliştirildi.

Tüm işlemler için zararı durdurma ve kar almayı belirler, ayrıca riski en aza indirgemek ve her işlemin potansiyelini maksimuma çıkarmak için takip eden zararı durdurma özelliğini de kullanır.

Martingale, grid ve benzeri tehlikeli para yönetimi yöntemlerini kullanmaz.

Öneriler

  • Döviz çifti: XAUUSD
  • Zaman çerçevesi: M15
  • Minimum depozito: 300$
  • Hesap türü: Minimum spreade sahip herhangi biri (tercihen ECN)
  • Komisyoncular: Herhangi bir komisyoncu
İncelemeler 12
19224901
139
19224901 2025.06.18 04:49 
 

Hello, I just wanted to say thank you. Your bot is amazing — really impressive and smart. I’ve been testing it and honestly, it’s doing a great job so far. The strategy is very solid, and I love how it adapts to the market. Keep up the great work! 🙌 Looking forward to more updates and improvements!

ruzgodx
35
ruzgodx 2025.03.01 12:38 
 

Real Backtest and Trades. See more in discussion.

Antoine Lionel Jean Pierre Bussiere
183
Antoine Lionel Jean Pierre Bussiere 2025.03.05 06:07 
 

The backtests match reality. The only particularity that makes me think it is indeed an artificial intelligence robot is the fact that there are quite a few updates to the system. So, to me, it seems reliable. I have been testing it in real conditions for a little over a month, and it appears to be quite safe with low risk. However, since it is AI-based, I believe we should not take the backtest results as absolute reality, as the system undergoes constant updates.

Rodrigo Manrique
80
Rodrigo Manrique 2025.08.06 11:08 
 

I rented this bot 15 days ago, and 5 trades later, the account was wiped out. I used the most conservative .set file that the creator posted. I want my money back, this is not a good robot.

MUHAMMADTOAMA
20
MUHAMMADTOAMA 2025.07.16 15:57 
 

Extremely disappointing experience – I do not recommend this bot at all. I tested it thoroughly three times on the same account, using the exact settings provided by the developer. Each time I deposited $300, and each attempt ended in a complete loss. The bot only looks good in backtests — in real market conditions, it performs very poorly and cannot handle volatility. I followed all the instructions carefully: I rented a dedicated VPS, used the recommended broker, applied the exact settings — including every update and modification the developer recommended — and still, my account hit margin call and was wiped out. Unfortunately, everything claimed about this bot’s performance appears to be misleading. Save your money. This system is not reliable, and certainly not honest. I strongly advise against renting or trusting it.

xokani
21
xokani 2025.07.10 02:44 
 

This is my last review. I am spending my money to warn people who are going to buy this EA. If you are looking for real performance results, test only after the developer update. If you test 1-2 months ago, it is a false test result that has been fixed to profit.

Prudtapon Gunpai
131
Prudtapon Gunpai 2025.06.10 16:09 
 

There's more to it than that. It's not easy. I've tried it, the results don't match the test results, there are always problems.

lch0214
32
lch0214 2025.05.29 05:59 
 

Why is it not running recently?

jkkfx
19
jkkfx 2025.03.17 12:21 
 

Been trading for three days...all hitting stoploss. I need refund

Krish96
86
Krish96 2025.01.09 17:04 
 

Not working as per the back-test

Klo lk
23
Klo lk 2025.01.04 09:09 
 

after running the bot for 2 days, no trade is made so far waiting maker to solve the issue.

Aaron Cleal
248
Aaron Cleal 2024.09.28 11:44 
 

my review so far rented the bot yesterday when put on the chart is diffrent from the backtest screen big red flag ? messaged the maker only for him to reply 18 hours later in russian will change my review if the robot starts performing like the backtest

update bot is working just like back test made some nice profit this week

İncelemeye yanıt