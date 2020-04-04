Gold SDmax EA 4

Gold SDmax EA - Meta Trader 4 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini hesaba katarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve gelişmiş para yönetimi ve lot çarpanı kullanır. Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker.



Tavsiyeler: Broker - RoboForex , Weltrade veya başka bir şey, başarılı optimizasyondan sonra

veya başka bir şey, başarılı optimizasyondan sonra Hesap türü - PRO/ECN ile koruma

Zaman dilimi - M30

Sembol - XAUUSD (Altın)

İlk yatırım - 5000'den itibaren

Kaldıraç - 1:100'den itibaren

İşlem modu - VPS (7/24) önerilir = kabul edilebilir ping 0-30 ms

Optimizasyon ve test süresi - 12-60 ay

Optimizasyon için önerilen sıklık - her 3-6 ayda bir

Avantajlar:

1. Uzman Danışman göstergeler kullanmaz, harici kaynaklar kullanmaz, temel analize ve/veya haberlere bağlı değildir.

2. Uzman Danışman hem strateji test cihazında hem de demo ve gerçek hesaplarda hemen hemen aynı şekilde işlem yapar.

3. Herhangi bir varlıkla (para birimleri, metaller, kripto para birimleri, hisse senetleri, endeksler vb.) işlem yapabilirsiniz.

4. Uzman Danışman orta-uzun vadeli yatırımlar için ve ayrıca mevduatı hızlandırmak için kullanılabilir. 5. Herhangi bir zaman dilimindeki grafikte işlem yapmak için bir Expert Advisor kurabilirsiniz. Expert Advisor ayarlarında değiştirilebilecek temel parametreler mevcuttur, böylece her yatırımcı danışmanı kendi broker'ı, hesap türü ve mevduatı için kolayca optimize edebilir ve özelleştirebilir. Grafik ayrıca EA'nın işletim parametrelerinin istatistikleri için bir bilgi paneli görüntüler.





NOT:





1. Expert Advisor, tüm emirleri için yerleşik Magic'e sahiptir. Danışmanı aynı işlem terminalinin farklı varlıkları için kullanamazsınız.

2. Bir Expert Advisor satın almadan önce, Expert Advisor'ı optimize etmek ve test etmek için uygun deneyime ve bilgisayara sahip olduğunuzdan emin olun.

UYARI:

1. Expert Advisor'ı gerçek bir hesaba kurmadan önce, danışmanın işlem yapacağı belirli broker, hesap türü ve mevduat üzerinde danışmanı optimize etmek ve test etmek gerekir.



💥 Bu Uzman Danışman ile işlem yapmaktan elde edeceğiniz kar, hangi riskleri almaya istekli olduğunuza bağlıdır…!!!





Hepinize ticarette bol şans ve istikrarlı kar diliyorum!