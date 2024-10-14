ATAI: Yapay Zeka Destekli Altın Ticaret Uzman Danışmanı

Fiyat, her 10 alımda 100$ artacaktır. Nihai fiyat: 1250 $ Bu ifade, bu yapay zeka tabanlı ticaret sisteminin geri test sonuçlarının güvenilir olmadığını açıklamaktadır; çünkü ticaret sinyalleri almak için bir internet bağlantısı ve bir yapay zeka sunucusuyla iletişim gerektirir, bu da geri test ortamında mümkün değildir.



------ KURULUM VE KILAVUZ





Açıklama ATA I, altın ve altın ile ilgili döviz çiftleri için tasarlanmış gelişmiş bir uzman danışmandır. Piyasa verilerini analiz etmek ve ticaret sinyalleri üretmek için Groq AI modelini kullanır. Bu EA, geleneksel teknik analizi en son yapay zeka teknolojisiyle birleştirerek bilinçli ticaret kararları alır.





Ana Özellikler

• Groq AI kullanarak yapay zeka destekli ticaret sinyalleri

• Altın ve altın ile ilgili döviz çiftleriyle uyumlu

• ATR tabanlı takip durdurma mekanizması

• Dinamik lot boyutu ve risk yönetimi

• Ticaret saat kısıtlamaları

• Gerçek zamanlı piyasa bilgileri ile kullanıcı dostu arayüz

Nasıl Çalışır

1. Piyasa Analizi: EA, fiyat hareketleri, teknik göstergeler ve volatilite dahil olmak üzere piyasa verilerini sürekli analiz eder.

2. Yapay Zeka Sinyal Üretimi: Belirli koşullar sağlandığında, EA piyasa verilerini Groq AI modeline analiz için gönderir.

3. Ticaret İcrası: Yapay zekanın önerisine dayanarak, EA hesaplanan stop-loss ve take-profit seviyeleri ile alım veya satım pozisyonları açar.

4. Pozisyon Yönetimi: Açık pozisyonlar ATR tabanlı takip durdurma mekanizması ile yönetilir.

5. Risk Yönetimi: EA, maksimum ticaret limitleri ve dinamik lot boyutlandırma dahil olmak üzere çeşitli risk yönetim tekniklerini uygular.





Kurulum ve Ayarlama

1. ATAI.ex5 dosyasını MetaTrader 5’in Uzmanlar klasörüne kopyalayın.

2. MetaTrader 5’te Araçlar > Seçenekler > Uzman Danışmanlar’a gidin ve “Listelenen URL’ler için Web İsteğine İzin Ver” seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun.

3. “https://api.groq.com” adresini izin verilen URL’ler listesine ekleyin (boşlukları kaldırın).

4. MetaTrader 5’i yeniden başlatın ve ATAI EA’yı bir altın veya altın ile ilgili döviz çifti grafiğine sürükleyin.





Giriş Parametreleri

• Yapay Zeka ve Strateji Ayarları: ATRTimeframe: ATR hesaplama için zaman dilimi (varsayılan: PERIOD_M5)

• MaxTradepair: Her çift için maksimum işlem sayısı (varsayılan: 1)

• MaxtotalTrade: Maksimum toplam işlem sayısı (varsayılan: 2) Kullanım İpuçları

• Sürekli yapay zeka iletişimi için stabil bir internet bağlantınız olduğundan emin olun.

• Küçük lot boyutlarıyla başlayın ve risk toleransınıza göre ayarlayın.

• EA’nın performansını düzenli olarak izleyin ve gerekirse giriş parametrelerini ayarlayın.





Destek Sorularınız veya sorunlarınız için lütfen geliştiriciyle MQL5 mesajlaşma sistemi üzerinden iletişime geçin veya MQL5 topluluk forumunda ATAI EA’nın resmi konusunu ziyaret edin. ATAI ile iyi ticaretler dileriz!



