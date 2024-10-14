AT Ai Bot

3.7

ATAI: Yapay Zeka Destekli Altın Ticaret Uzman Danışmanı

Fiyat, her 10 alımda 100$ artacaktır. Nihai fiyat: 1250 $ Bu ifade, bu yapay zeka tabanlı ticaret sisteminin geri test sonuçlarının güvenilir olmadığını açıklamaktadır; çünkü ticaret sinyalleri almak için bir internet bağlantısı ve bir yapay zeka sunucusuyla iletişim gerektirir, bu da geri test ortamında mümkün değildir.

------ KURULUM VE KILAVUZ


Açıklama ATAI, altın ve altın ile ilgili döviz çiftleri için tasarlanmış gelişmiş bir uzman danışmandır. Piyasa verilerini analiz etmek ve ticaret sinyalleri üretmek için Groq AI modelini kullanır. Bu EA, geleneksel teknik analizi en son yapay zeka teknolojisiyle birleştirerek bilinçli ticaret kararları alır.


Ana Özellikler

• Groq AI kullanarak yapay zeka destekli ticaret sinyalleri

• Altın ve altın ile ilgili döviz çiftleriyle uyumlu

• ATR tabanlı takip durdurma mekanizması

• Dinamik lot boyutu ve risk yönetimi

• Ticaret saat kısıtlamaları

• Gerçek zamanlı piyasa bilgileri ile kullanıcı dostu arayüz

Nasıl Çalışır

1. Piyasa Analizi: EA, fiyat hareketleri, teknik göstergeler ve volatilite dahil olmak üzere piyasa verilerini sürekli analiz eder.

2. Yapay Zeka Sinyal Üretimi: Belirli koşullar sağlandığında, EA piyasa verilerini Groq AI modeline analiz için gönderir.

3. Ticaret İcrası: Yapay zekanın önerisine dayanarak, EA hesaplanan stop-loss ve take-profit seviyeleri ile alım veya satım pozisyonları açar.

4. Pozisyon Yönetimi: Açık pozisyonlar ATR tabanlı takip durdurma mekanizması ile yönetilir.

5. Risk Yönetimi: EA, maksimum ticaret limitleri ve dinamik lot boyutlandırma dahil olmak üzere çeşitli risk yönetim tekniklerini uygular.


Kurulum ve Ayarlama

1. ATAI.ex5 dosyasını MetaTrader 5’in Uzmanlar klasörüne kopyalayın.

2. MetaTrader 5’te Araçlar > Seçenekler > Uzman Danışmanlar’a gidin ve “Listelenen URL’ler için Web İsteğine İzin Ver” seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun.

3. “https://api.groq.com” adresini izin verilen URL’ler listesine ekleyin (boşlukları kaldırın).

4. MetaTrader 5’i yeniden başlatın ve ATAI EA’yı bir altın veya altın ile ilgili döviz çifti grafiğine sürükleyin.


Giriş Parametreleri

• Yapay Zeka ve Strateji Ayarları: ATRTimeframe: ATR hesaplama için zaman dilimi (varsayılan: PERIOD_M5)

• MaxTradepair: Her çift için maksimum işlem sayısı (varsayılan: 1)

• MaxtotalTrade: Maksimum toplam işlem sayısı (varsayılan: 2) Kullanım İpuçları

• Sürekli yapay zeka iletişimi için stabil bir internet bağlantınız olduğundan emin olun.

• Küçük lot boyutlarıyla başlayın ve risk toleransınıza göre ayarlayın.

• EA’nın performansını düzenli olarak izleyin ve gerekirse giriş parametrelerini ayarlayın.


Destek Sorularınız veya sorunlarınız için lütfen geliştiriciyle MQL5 mesajlaşma sistemi üzerinden iletişime geçin veya MQL5 topluluk forumunda ATAI EA’nın resmi konusunu ziyaret edin. ATAI ile iyi ticaretler dileriz!


İncelemeler 24
Gaurav Kumar
29
Gaurav Kumar 2024.11.30 21:49 
 

Hii all users. I am from very first users of this product. After that I don't need any other product to purchase. I left my system on with this bot on and my work is done. I loved it and recommend it to all users.

Arman2873
28
Arman2873 2024.11.18 16:45 
 

hello guys. Im really satisfied with the performers of the software. The first day that I tried him I manage to make 250 euro for like 1 hour. From what I saw the software is really good and profitable. He is doing really good and I highly recommend him !!:)

Ferran Lopez Navarro
2847
Ferran Lopez Navarro 2024.10.22 06:12 
 

The EA is working very well, the author has been providing support and updating for some minor problems that are already solved. Now the EA works like a Swiss watch

Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (29)
Uzman Danışmanlar
Standart göstergeler üzerinde çalışan MetaTrader 5 için evrensel otomatik Uzman Danışman. EvrenselEA Constructor EA, geniş bir işlev seti ile sağlanır. Bir pozisyon açmak için 20 sinyalden birini ve MetaTrader paketinde bulunan standart göstergelerin sinyallerini sıralamak için 20 filtreden 5'ini seçebilirsiniz. Ayrıca, gösterge parametrelerini ayarlayabilir, bir zaman çerçevesi seçebilir ve her sinyal için bir sinyal çubuğu belirleyebilirsiniz. Ayrıca MetaTrader 4 terminali için X EA'yı indire
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Uzman Danışmanlar
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Uzman Danışmanlar
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Uzman Danışmanlar
Bu robot, Forex piyasasındaki işlem fırsatlarını belirlemek için bu iki popüler göstergeyi kullanır. RSI (Göreceli Güç Endeksi) göstergesi, bir varlığın piyasadaki diğer varlıklara göre göreceli gücünü ölçen bir teknik göstergedir. Bollinger Bands, piyasanın volatilitesini ölçen ve belirli bir varlık için fiyat sınırlarını belirlemeye yardımcı olan bir göstergedir. RSI ve Bollinger Bands göstergelerini kullanan işlem robotu, bu iki göstergenin birlikte kullanımıyla karlı işlem fırsatlarını beli
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
Uzman Danışmanlar
FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System with Advanced Risk Protection LIMITED BETA RELEASE - $299 (Price increases +$100 after every 10 sales - Secure your copy now!) ️ SAFETY-FIRST TRADING APPROACH Conservative Risk Management - Maximum 0.1%-2.0% risk per pair, never risky martingale News Event Protection - Automatically blocks trades during high-impact volatile events Smart Position Limits - Maximum open trades cap prevents o
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Uzman Danışmanlar
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Go Long EA, çoklu teknik onaylarla sistematik günlük ticaret prensibine dayalı gelişmiş bir gün içi ticaret stratejisi uygular. Birçok trader karmaşık algoritmalar ararken, bu EA basit ama etkili konseptleri sofistike risk yönetimi ve çoklu teknik filtrelerle birleştirir. EA her gün belirli bir saatte pozisyon açar, ancak sadece piyasa koşulları çoklu teknik göstergelerle uyumlu olduğunda işlem yapar. Bu sistematik yaklaşım, kârları aşındırabilecek gecelik tutma maliyetlerinden kaçınırken gün
FREE
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba Tüccarlar! "Duende" Stratejisini sunuyorum, Duende, iyi girişler yapmak için sabit kaldıkları farklı yüksek ve düşük düzey kalıplarını algılayan, başabaş ve eşler arasında geçişler gibi çeşitli şeyleri sorgulayan bir kurtarma sistemi ile bir algoritmadır. Piyasa sırasında güçlü bir haber kontrolü ile birkaç para birimini sorunsuz bir şekilde kontrol ettiği kanıtlanmıştır. ihtiyacınız olan tüm semboller ile yönetmeniz mümkündür. Stratejim "Tüm Forex Piyasası" için optimize edildi, anca
JackM88
45
JackM88 2025.02.28 18:59 
 

I have waited a lot (4 months) to write, Anyway I haven't found any good on this EA. Always very small profits and big big losses. Many updates, nothing change in term of winning rate. Please Zaha make this bot works properly, otherwise I could start thinking it is a joke.. (also for the price)

Philipp Hermann
1458
Philipp Hermann 2025.02.08 00:28 
 

Unfortunately a loss Bot. Well thought strategy but it did not work properly. Even the last updates are not relevant and I’m not sure why it gets implemented more and more api models. They simply do not work. Would be happy if the developer could update it this way that this bot becomes profitable. I will update my review from time to time

Tim-w
22
Tim-w 2025.01.07 09:28 
 

Do not buy! established ongoing loss!! 稳定亏损，不要买

Zaha Feiz
5670
Geliştiriciden yanıt Zaha Feiz 2025.01.15 13:22
Dear Valued Traders,
Thank you all for your detailed feedback about AT AI Bot. I appreciate you taking the time to share your experiences and concerns. Let me address the key points raised:
Regarding the timezone issue: We have identified the GMT+2 vs GMT+0 discrepancy affecting the news filter functionality. This is being addressed in our next update to ensure proper synchronization with your broker's time.
For those experiencing different trading results: Trading outcomes can vary based on multiple factors including broker conditions, market timing, and parameter settings. For optimal results, we recommend: Using TF 1H with ATR 1min settings as some users have reported better performance
Maintaining a minimum balance of $150
Ensuring stable internet connection
Using supported brokers like Vantage for best performance We take your feedback about losses very seriously. Our development team is working on a comprehensive update that will include: Enhanced risk management features
Customizable stop-loss settings
Improved time synchronization
Better broker compatibility
More stable performance across different market conditions The new version (5.40) will be available soon through official channels with these improvements. We're conducting thorough testing to ensure reliability before release.
Stay tuned for the update announcement. Your trading success is our priority, and we're committed to continuous improvement of our product.
Zaha Feiz
5670
Geliştiriciden yanıt Zaha Feiz 2024.12.30 15:32
I appreciate your feedback and are delighted to have met your expectations!
richclyde
93
richclyde 2024.11.01 18:04 
 

It's a complete SCAM; don't waste your hard-earned cash on this. The owner of this EA doesn't even know how it works. There are massive daily losses with no specific strategy, and if you reach out, she says to give it some time as this is a new AI. Well, I would rigorously test it if I owned this before posting it here to take money from traders. The sad part is that there is no option for a refund on this platform.

Zaha Feiz
5670
Geliştiriciden yanıt Zaha Feiz 2024.11.04 16:56
I understand that the recent results have been disappointing, and I apologize for that. Your feedback is very important to me, and I am currently looking into solutions to improve the performance of the bot.”
Please keep in mind that financial markets are highly volatile, and there may be periods where losses occur. I am working on optimizing my strategies to deliver better results.”
I invite you to share your thoughts and suggestions with me. Your collaboration can help me provide better services and ensure a more positive experience for all customers.”
Stephen J Martret
2505
Stephen J Martret 2024.11.01 11:45 
 

sorry guys, not trying to be a hater just an honest review, hardly any trades but large losers and small wins and even updated to the new version running 5m as per the sellers recommendation, clearly a lot of fake reviews sadly, One member refused to show me any trades which is easy to show someone and blocked me, it just doesn't work. I really hoped it would have worked, I have nothing against Zaha and wish her the very best but this EA just hasn't been profitable for me this week, sadly money down the drain. Ill post my trades in the comment section and you can decide

Zaha Feiz
5670
Geliştiriciden yanıt Zaha Feiz 2024.11.04 16:52
I understand that the recent results have been disappointing, and I apologize for that. Your feedback is very important to me, and I am currently looking into solutions to improve the performance of the bot.”
richierich85
56
richierich85 2024.10.31 21:19 
 

I bought this ea for $350 usd and it’s the worse ea I have ever used complete junk the scam developer will not refund and mql5 will not refund either and host these kinda scammers on this platform to rip ppl off and they get there percentage as well

Zaha Feiz
5670
Geliştiriciden yanıt Zaha Feiz 2024.11.04 17:03
hank you for taking the time to share your thoughts. We are working on improving the performance of our auto trading robot and hope to provide you with a better experience.
kobusoosthuizen Oosthuizen
87
kobusoosthuizen Oosthuizen 2024.10.31 17:05 
 

Please avoid purchasing it. She made some code adjustments, and now it loses more money than it earns.

Trung John
1310
Trung John 2024.10.29 11:20 
 

fast scalper with many losses and wins. As of now, I'm not impressed. Let's see if the seller can improve the bot

Zaha Feiz
5670
Geliştiriciden yanıt Zaha Feiz 2024.10.29 11:32
Your satisfaction is our top priority. Thank you for trusting us!”
jajajak12
169
jajajak12 2024.10.28 10:11 
 

its scalping Bot with news filter and some other features. the developer still confused which timeframe the best. on the manual its 15m but when u got problem u have to change it to 5m. after changing the bot to 5m its still got profit and losses, not anything special. one of the plus is the developer support, they will truly try to help you until your bot doing good. for now i decided to not using it until it become more stable in the future updates

Zaha Feiz
5670
Geliştiriciden yanıt Zaha Feiz 2024.10.24 10:15
We appreciate your feedback and are delighted to have met your expectations!
jamesssstony
156
jamesssstony 2024.10.18 08:05 
 

Fucking trash scam, dont buy it (new update 8/9/2025)

MrR1 Yellow
670
MrR1 Yellow 2024.10.17 13:28 
 

High winning rate, high stability, good development in the future

Zaha Feiz
5670
Geliştiriciden yanıt Zaha Feiz 2024.10.18 13:34
Your satisfaction is our top priority. Thank you for trusting us!”
220072256
4636
220072256 2024.10.17 11:25 
 

I am very happy to have this Expert Advisor It has huge potentialities Congratulations to the Author !!!

Zaha Feiz
5670
Geliştiriciden yanıt Zaha Feiz 2024.10.17 12:00
We’re grateful for your support and are glad to hear you had a positive experience
Abdullah Asad
26
Abdullah Asad 2024.10.15 20:18 
 

I am extremely satisfied and looking forward to adding more pairs .well done Zaha feiz and her team.

Zaha Feiz
5670
Geliştiriciden yanıt Zaha Feiz 2024.10.15 20:22
We appreciate your feedback and are delighted to have met your expectations!
aldss
24
aldss 2024.10.15 16:18 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Zaha Feiz
5670
Geliştiriciden yanıt Zaha Feiz 2024.10.15 20:14
We’re grateful for your support and are glad to hear you had a positive experience
oymail
204
oymail 2024.10.15 16:02 
 

AT AIBot serves as a shining robot that combines stability with consistent gains. Looking forward more add-on pairs to the EA. I would recommend before the price increase. Well done Zaha Feiz and her team!

Zaha Feiz
5670
Geliştiriciden yanıt Zaha Feiz 2024.10.15 16:08
Thank you for your thoughtful feedback. We are committed to delivering high-quality products, and we’re pleased to know that we met your expectations.
June Nguyen
555
June Nguyen 2024.10.15 15:36 
 

EA is very promising

Zaha Feiz
5670
Geliştiriciden yanıt Zaha Feiz 2024.10.15 16:08
Thank you for your thoughtful feedback. We are committed to delivering high-quality products, and we’re pleased to know that we met your expectations.
Catalin Todica
207
Catalin Todica 2024.10.15 15:27 
 

Really great job from Zaha Feiz team. Cool EA with AI and I like ATR-based trailing stop mechanism.

Zaha Feiz
5670
Geliştiriciden yanıt Zaha Feiz 2024.10.15 16:07
Thank you for your kind words. Your confidence in our product motivates us to continue providing exceptional quality
12
